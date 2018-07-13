24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  2. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

  3. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. تشديد الحصار على غزة والأهداف الإسرائيلية الجديدة! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | النقابة الوطنية للصحافة: طلبات دفاع بوعشرين غير منتجة في القضية

النقابة الوطنية للصحافة: طلبات دفاع بوعشرين غير منتجة في القضية

النقابة الوطنية للصحافة: طلبات دفاع بوعشرين غير منتجة في القضية
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:00

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" المغربية المتابع بتهم على رأسها "الاتجار بالبشر" و"الاغتصاب"، تُشكك في عمل الشرطة القضائية وتبقى غير منتجة في القضية، معتبرة أن أغلبها لا يستقيم.

وأشارت النقابة ذاتها، في تقرير أنجزه محمد الطوسي، محام بهيأة الدار البيضاء، بناءً على طلبها كمراقب لسير محاكمة بوعشرين، أن "جل دفوعات الدفاع تبقى غير منتجة في القضية وتدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية، ومن بينها استدعاء الضابط محرر المحضر"، وأكدت أن "عمل الشرطة القضائية يبقى صحيحا ما دام لم يشبه أي عيب شكلي أو مخالف للقانون".

وقال التقرير إن تلقي "شكاية من طرف النيابة العامة لشخص مجهول الهوية مسألة تطرح نقاشاً قانونياً وواقعياً"، واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يطرح "تساؤلاً حول ما إذا كانت النيابة العامة في حاجة إلى تلقي شكاية من شخص مجهول الهوية، وهو الأمر الذي يبدو شبه مستحيل عملياً على اعتبار أن مصلحة الشكايات لا يمكن أن تتسلم مثل هكذا شكايات، والإفصاح عن الهوية يبقى أمرا إجباريا عند ولوج المحكمة، فبالأحرى تقديم شكاية، ما لم تكن فرضية مطالبة المشتكية إخفاء هويتها".

وأوضح التقرير أن "ما أثاره دفاع المتهم بخصوص سحب محضر المصرحة عفاف برناني من وثائق الملف لكونها موضع شكاية من الضابط محرر المحضر قررت بشأنها النيابة العامة المتابعة والإحالة على الجلسة، يسري عليه نفس ما قيل بشأن الدفع السابق، هو اعتبار محضر الضابطة القضائية من وثائق الملف وعلى أساسه تتم المتابعة التي قد تقرر المحكمة بشأنها الإدانة أو البراءة".

وأشارت النقابة في تقريرها إلى أن البلاغات التي صدرت عن النيابة العامة في بداية انطلاق مجريات هذه المحاكمة "لا تعتبر بمثابة مس بقرينة البراءة كما دفع بذلك المتهم عن طريق دفاعه، بل تعتبر وسيلة للحد من لغة التشكيك والتصريحات التي وردت على لسان بعض أعضاء دفاع المتهم"، مشيرةً إلى أن "النيابة العامة كفت عن أي تصريح بمجرد إحالة المتهم على الجلسة وتنصيب دفاع للمشتكيات الذي واصل الرد على تصريحات دفاع المتهم".

التقرير أكد أن "الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بدل المطالبة بإجراء تحقيق هو دفع لا يستقيم"، وقال إن "صلاحية النيابة العامة في تقدير الجاهزية من عدمها بصفتها هي مناط تحريك المتابعة التي يمكن أن تسقط في أي لحظة إن لم تكن تتوفر على وسائل الإثبات الكافية للإدانة".

وترى النقابة أن إصدار انتداب تنقيط المكالمات الهاتفية للمتهم هو إجراء للتحقق مما تدعيه المشتكيات، "والأمر أيضا لا يتعلق بالتقاط المكالمات أو تصنت كما جاء بالدفع المثار، بل باطلاع على كشف المكالمات ورصدها"، كما أشارت إلى غياب ما يمنع من إنجاز خبرة تقنية من طرف الشرطة القضائية، معتبرة أن هذا الأمر هو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع إلى النيابة العامة في هذا الشأن.

كما أورد التقرير أن المحاضر التي أنجزت "جاءت وفق الضوابط القانونية المنظمة، خاصة أن المتهم نفى ملكية مؤسسته لتلك الأدوات المحجوزة ويطعن في مضمونها، وبالتالي الطعن في كيفية حجزها غير جدير الذكر والتفصيل فيه، كما نسجل عدم تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن أسرار مكتب المتهم لحد الساعة، مما يدل أن الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أنجزت عملها في هذا الشق وفق الضوابط المنصوص عليها قانوناً".

ويرى المحامي الذي كلفته النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اعتبار عرض الفيديوهات على الطرف المدني فيه خرق لسرية البحث هو "دفع لا يستقيم من جهتين، الأولى أن هذا العرض لتلك الفيديوهات هو من صميم عملية البحث وكشف حقيقة، وثانيهما أن المتهم نفى علاقته بتلك الفيديوهات، فلماذا يرفض عرضها على الغير الذي هو طرف أساسي ومهم في القضية؟".

كما رد التقرير على ما دفعت به هيئة دفاع بوعشرين بخصوص مدى احترام معالجة المعطيات ذات الشخصية بالقول إن "هذا الدفع قد يكون مجدياً ومؤثراً في صحة المتابعة لو كان الأمر يتعلق بالاطلاع على أمور شخصية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لتوفيق بوعشرين، وأما أننا أمام تهم الوسيلة الوحيدة للتحقق منها هي الفيديوهات المسجلة، فإن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون رقم 09.08 تستثني هذا النوع من المعطيات".

وكان الصحافي توفيق بوعشرين قد اعتقل في الثالث والعشرين من فبراير الماضي من داخل مقر المؤسسة الناشرة لجريدة "أخبار اليوم" في مدينة الدار البيضاء، بناءً على شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف صحافيات، وتمت متابعته بتهم ثقيلة، منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن مغربي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:25
ليتها بقيت صامتة، ليتها بلعت لسانها كماهي، ليتها ما دخلت على خط تصفية الحسابات.
أهل الميت صبروا والعزايا/ النقابة كفرات
النقابة الوطنية للصحافة لبست عباءة النيابة العامة، في انتظار لباسها لعباءة القضاء الجالس/ الحكم. وبعدها الكفن وإلى القبر غير مأسوف عليها بعد هكذا موقف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - wood الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:33
محاكمة بوعشرين لا تستجيب فقط المحاكمة العادلة بل هي باطلة من الاساس ،لان محركها الاساسي هو المخزن مستعملا الأمن و القضاء كأذاة إنتقامية ضد هذا الصحفي ، و أكبر ضحايا هذه المحاكمة هن النساء او على الاقل اغلبهن اللواتي تم اقحامهن قسرا في هذه المحاكمة بالتهديد و الإكراه و إحداهن حكم عليها فعلا بالسجن لرفضها اتهام بوعشرين. فلو كانت المحكمة مستقلة لعلمها بالحيتيات السياسية للقضية كانت ستخضع مباشرة هذه الفيديوهات و الأجهزة المحتجزة لخبرة تقنية في مختبر أجنبي و على ضوئها تقرر أهميتها ، أما القبول بما يقدمه الأمن و الخضوع له لا يوجد الا في الدول البوليسية و القمعية و لا معنى لاستقلالية القضاء اذا كان غير قادر على مواجهة إدعاءات الأجهزة الامنية بل ممكن للمحكمة ان تفتح تحقيقا مضاد ضد هذه الأجهزة ، فمحاكمة بوعشرين يكشف ان القضاء في المغرب خاضع للنيابة العامة و الأمن. فواضح من سير المحاكمة انها كانت تتلقى الأوامر من جهة خارجية !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - Mosi الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:36
وشهد شاهد من اهل الصحفي بوعشرين ممثلا في النقابة و من اهل محامو بوعشرين ممثلا في السيد المحامي الذي انتدبته النقابة للدفاع عنه...
مما يعني ان زيان وزمرته كانو غي كيطبلو فالماء...
من العار لمحامو بوعشرين ان يبيعو للراي العام المغالطات...
يقول الاستاذ المحامي...أن المتهم نفى علاقته بتلك الفيديوهات، فلماذا يرفض عرضها على الغير الذي هو طرف أساسي ومهم في القضية؟".
الجواب يا سيدي المحامي انه هو الموجود في الفيديوهات وهو مقترف تلك الافعال المقززة...وشكرا على السؤال الانكاري..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - ايت السجعي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:39
اذا ثبتت التهم الموجهة للمتهم الذي يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته اقول اذا ثبتت هذه التهم فهي قد تؤشر على ما أصبحنا نعيشه من انفصام خطير في الشخصية بحيث تجد الواحد منا يعيش بقناعات مختلفة واحد للبيت والزوجة و الأولاد والثاني للعمل والرئيس والمرؤوسين وثالث المقهى و الأصدقاء و الصديقات ورابع ليوم الجمعة و الأعياد والجلباب البيض والورع و التقوى .
الحاصيل الله يهدي ما خلق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.