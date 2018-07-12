رصيف الصحافة: "مافيا إلكترونية" تخترق الهواتف الذكية للمغاربة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من خبر عن مافيا إلكترونية تسرق المعطيات البنكية للمغاربة. وكتبت "المساء" أن تقريرا لشبكة متخصصة في الأمن المعلوماتي نبه إلى أن هواتف المغاربة تعرضت لاختراق من طرف عصابة للجريمة الإلكترونية المنظمة، استهدفت الهواتف الذكية وتجسست عليها وسرقت معطيات المغاربة وبياناتهم، ومن بينها بياناتهم البنكية.

ووفق المنبر ذاته فإن هواتف المغاربة تعرضت للقرصنة عبر تطبيقات تنشر على متاجر "غوغل"، حيث العديد من التطبيقات المزورة بلغت 1000؛ تهم أساسا التطبيقات البنكية وتطبيقات التسوق وتطبيقات تخص السيارات، وغيرها من التطبيقات التي تستخدم أرقام البطاقات البنكية، اتطلب من مستخدميها إدخال بياناتهم للدفع والأداء ليتم استخدامها في سرقات واحتيالات بنكية.

المنبر الورقي ذاته نشر أن الجيش الإسباني يدرس نشر طائرات هيلوكبتر على حدود سبتة ومليلية لمراقبة ما يجري على مدار الساعة. ونسبة إلى مصادر إسبانية فإن وزارة الداخلية في مدريد تتجه إلى بدء مراقبة الحدود التي تفصل الثغرين بطائرات الهيلوكبتر على مدار الساعة بناء على طلب من سلطات المدينتين، وتبرر الخطوة بأنها لمراقبة الحدود ليلا؛ علما أن السلطات المغربية سبق أن أجبرت إسبانيا، عبر احتجاج رسمي، على سحب طائرات بدون طيار عسكرية من على حدود سبتة ومليلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي المغربي.

وجاء في "المساء"، كذلك، أن رؤساء جماعات، يوجد أغلبهم في شمال المملكة، متابعون بالفساد الإداري وتبديد أموال عمومية، ويواصلون عملهم بشكل عاد في الجماعات التي يسيرونها.

وفي المنبر ذاته جاء أن "يمين فرنسا" يشن حملة لوقف تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة المقيمين في البلد الأوروبي، ضمن ما يسمى برنامج تعليم اللغات والثقافات الأصلية. ووفق نائب بالبرلمان الفرنسي فإن البرنامج، الذي يسمح لأبناء المهاجرين المغاربة بتعلم اللغة العربية، كان من المقرر وقفه سنة 2016.

ووفق "أخبار اليوم" فإن لجنة القطاعات الاجتماعية صادقت بمجلس النواب على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينظم لأول مرة عمليات التخصيب من أجل الإنجاب لفائدة الأزواج، ويمنع عدة ممارسات تسمح بها بعض الدول الغربية، مثل كراء الأرحام واستعمال بويضات أو حيوانات منوية لأشخاص آخرين للإنجاب؛ كما يمنع المتاجرة في الأمشاج، وينص على عقوبات صارمة ويضع مختبرات التخصيب تحت مراقبة الشرطة.

أما "الأحداث المغربية" فأثارت موضوع تأجيل عمليات جراحية بمستشفى محمد الخامس بأسفي بسبب تغيب أطباء التخدير، وأن الأمر خلق استياء فعاليات جمعوية تأكدت من غياب مخططات وزارة الصحة بمدينة أسفي، رغم الشعارات التي أعطيت في هذا الباب، ورغم الوعود التي سبق وقدمها الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، أثناء كل زيارة له إلى أسفي، ما جعل قطاع الصحة يعرف تراجعا كبيرا بالإقليم، وهو ما يتطلب تدخلا من قبل الجهات الوصية على القطاع مركزيا.

المنبر الورقي نفسه نشر أن رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية "كوركاس"، خليهن ولد الرشيد، عقد مباحثات موسعة مع وفد رفيع يمثل البرلمان الجهوي لأمريكا الوسطى "بارلاسين" في مقر المجلس بالعاصمة الرباط. وخصصت المحادثات للتداول حول قضية الصحراء وتطوراتها، وزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة قبل أيام، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحلحلته، والمبادرة المغربية المقدمة للأمم المتحدة، والمتعلقة بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا كحل نهائي عادل ومقبول ينهي أزيد من أربعة عقود من النزاع، ويكفل حقوق الصحراويين ويحفظ كرامتهم.

"الاتحاد الاشتراكي" نشرت أن جمعية قدماء المستشارين الجماعيين بمدينة انزكان طالبت في ملتمس وجه إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بتغطية الخصاص المسجل في عناصر الأمن بالمدينة، نظرا لنموها الديمغرافي في السنوات الأخيرة ولكثرة حركيتها التجارية الدؤوبة.

جريدة "العلم" أفادت بأن الانفصاليين يسعون إلى تسويق أطروحتهم لدى بريطانيا، التي أشادت بجهود المغرب لحل مشكلة الصحراء، إذ وصل وفد من البوليساريو، برئاسة أمحمد خداد، إلى مقر الخارجية البريطانية لإقناع المسؤولين البريطانيين بدخول المغرب في مفاوضات مباشرة مع الجبهة، محاولا حشد الدعم لوقف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.