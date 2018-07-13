عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم:

- لحليمي: مستقبل المغرب الاقتصادي لا يدعو إلى الاطمئنان. أعرب المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، عن إحباطه إزاء النتائج المسجلة في السنوات الأخيرة، معبرا في الوقت ذاته عن تشاؤمه بخصوص توقعات سنة 2019، وذلك في لقاء صحفي نظم الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء، وخصص لتحليل الوضع الاقتصادي للبلاد. وقال لحليمي إنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤا طفيفا في العام المقبل، إذ يرتقب تسجيل معدل نمو لن يتجاوز 2.9 في المئة، في حين ستتوقف هذه النسبة العام الجاري في 3.1 في المئة، بعدما كانت النسب المسجلة العام الماضي لسنة 2017 في حدود 4.1 بالمئة.

- 100 ألف صيني زاروا المغرب في الشهور الأربعة الأولى لسنة 2018. يستمر القطاع السياحي المغربي في قطف ثمار رفع التأشيرات على المواطنين الصينيين إبان زيارة ملكية إلى بكين تم فيها توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين. وتبعا لذلك، بلغ عدد السياح من هذا البلد 100 ألف سائحة وسائح في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. وأكد رئيس المرصد السياحي، سعيد محيد، أن هذا الرقم قابل للتضاعف أخذا بعين الاعتبار بأن الشهور الأربعة الأولى لا تدخل في إطار فترة الذروة السياحية في المغرب.

* المساء:

- تعززت الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤخرا، على مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. ويحدد هذا المشروع، الذي يرمي إلى سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن وزارة الاقتصاد والمالية اتخذت عدة تدابير على المستوى التنظيمي والتشريعي والعملياتي من أجل معالجة إشكالية آجال الأداء. وأوضح بوسعيد، الذي ترأس إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار لقاء حول موضوع "مناخ الأعمال وآجال الأداء"، أن الوزارة تفاعلت على المستوى التنظيمي والتشريعي من خلال القانون رقم 15-49 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يتعلق بآجال الأداء، وإصدار المرسوم الذي يحدد آجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بالطلبيات العمومية.

* الأحداث المغربية :

- خلص المشاركون في منتدى نظمه المعهد الوطني للدراسات الدولية، مؤخرا بالدار البيضاء، حول موضوع "التجارب الدولية للنموذج التنموي.. أي نموذج للمغرب ؟"، إلى 12 توصية دعوا إلى اعتمادها في النموذج التنموي الجديد. وتتضمن التوصيات تفادي الهوة الاجتماعية، أولوية الرأسمال البشري، التركيز على التصدير، والجهوية، وتوسيع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والحكامة العمومية، وشرعنة القطاع غير المهيكل، والأولوية للتصنيع، وتكامل المخططات القطاعية، وتعزيز التوازنات المالية وشراكة اجتماعية بناءة.

- نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تفويت عقار أو رفع اليد عنه بمدينة القنيطرة، لفائدة منعش عقاري من أجل بناء مؤسسة تعليمية خصوصية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ردا على ما تم تداوله في بعض الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية بشأن عزم الوزارة تفويت هذا العقار، أن رفع اليد يخضع لمسطرة إدارية دقيقة، وأن المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية تعمل على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

* العلم:

- أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا جديدا، عن واقع الحماية الاجتماعية في المغرب، جاء فيه أن سوق الشغل المنظم في المملكة يتسم بعدم الاستقرار. وكشف التقرير، أن عدد المؤمنين لهم الذين شملهم نظام الضمان الاجتماعي، الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3.283.679، مضيفا أن هذه الأرقام تؤشر على المرونة وانعدام الاستقرار في العمل اللذين يتسم بهما سوق الشغل المنظم في المغرب، حيث إن مؤمنا له واحدا من بين كل عشرة مؤمن لهم في القطاع الخاص تم التوقف عن التصريح به قبل بلوغه سن التقاعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2016.

- حل المغرب في المرتبة 76 عالميا من أصل 126 دولة، في النسخة 11 من مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2018، الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالشراكة مع كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال. ويعد مؤشر الابتكار العالمي الذي صدر هذه السنة تحت شعار "الابتكار يمد العالم بالطاقة"، أداة كمية مفصلة تساعد صانعي القرار عبر العالم على بلوغ فهم أفضل لسبل تحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية.

* بيان اليوم:

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الجهود المبذولة لتحسين صحة الأم والطفل بالمغرب مكنت من تقليص وفيات الأمهات بنسبة 78 في المئة خلال 25 عاما، منتقلة من 332 حالة سنة 1992 إلى 72،6 وفاة لكل 100 ألف ولادة سنة 2017. وشدد الدكالي، في كلمة تليت نيابة عنه، خلال افتتاح لقاء منظم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، تخليدا لليوم العالمي للسكان، على أن هذا الانخفاض المهم في وفيات الأمهات مرد ه على الخصوص، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تتبع الولادة، والوضع وتجويد التكفل. وأشار وزير الصحة، مستشهدا بالمسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة، إلى أن معدل وفيات الأطفال انخفض من 84 حالة سنة 1992 إلى 22،16 حالة وفاة لكل 1000 ولادة سنة 2018، مما يمثل انخفاضا بمعدل 74 في المئة.

- وقعت مجموعة بريد المغرب والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، اتفاقية شراكة تتعلق بخدمات المصادقة الإلكترونية عبر خدمة بريد "إي سين" (Barid e-Sign). وأبرز بلاغ مشترك للهيئتين أن هذه الشراكة تحدد المساطر والشروط التي تعمل بموجبها مجموعة بريد المغرب على منح خدمات المصادقة الإلكترونية لأعضاء الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، مضيفا أنه سيتم تفعيل الخدمات عبر الأنترنت مباشرة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، وتشمل تسهيل خدمات المهندس المساح الطبوغرافي، خاصة استعمال فضاء المسح العقاري والخرائطية عبر البوابة الالكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وتقديم طلبات العروض في الصفقات العمومية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي المغربية والتونسية، يوم الأربعاء، بقمرات (ضاحية تونس العاصمة) اتفاقا يتعلق ببرنامج "ابن خلدون"، والذي يروم التشبيك بين الجامعات وحركية الطلبة، عن طريق مشاريع مشتركة بين الجامعات بالبلدين. وسيشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في ختام اجتماع لجنة القيادة المغربية-التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، المنعقدة يومي 10 و11 يوليوز الجاري بقمرات، والذي يروم تعزيز التعاون متعدد الاختصاصات في هذا المجال، مرحلة أولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمغرب وتونس، ليمتد بعد ذلك إلى الفضاءين الاقليمي والدولي.

- قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب منخرط بشكل قوي في مسلسل مكافحة الفساد، من خلال تطوير آليات الحكامة والشفافية وتبني الإصلاحات الكبرى الدستورية والمؤسساتية. وشدد السيد بنعبد القادر، خلال لقاء خصص لإبراز التقدم الذي حققه المغرب في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في إطار مشروع "تشخيص النزاهة" ضمن "البرنامج القطري"، أن الفساد يعد ظاهرة تعيق تنمية الاقتصاد الوطني وتتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق نمو مطرد، مدمج ومستدام، قادر على الاستجابة لحاجيات وطموحات المواطنين.

* آخر ساعة :

- تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية أمس الخميس، تتكون من سبعة متطرفين موالين ل"داعش"، تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، ينشطون بين زاوية الشيخ وأولاد تايمة ومراكش. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المعطيات الأولية تؤكد أن المشتبه فيهم ينشطون في الدعاية لفائدة "داعش" من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الهمجية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع انخراطهم في استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف المس بأمن واستقرار المملكة، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف "داعش".

- فضيحة .. شهادات لطلبة التكوين والجامعات محجوزة منذ سنتين. وجهت ابتسام عزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا آنيا الثلاثاء الماضي، إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تأخر إصدار شهادات طلبة التكوين المهني والجامعات والمعاهد، مستفسرة إياه عن الإجراءات العلمية والمستعجلة التي اتخذتها الوزارة لتسوية وحل هذا لمشكل الذي دام حوالي سنتين. وأوضحت عزاوي، في سؤالها، أن العديد من الطلبة في قطاع التكوين المهني وفي الجامعات والمعاهد يشكون عدم تسلمهم لشهاداتهم ودبلوماتهم في الوقت المناسب، بسبب التأخير الكبير في إصدارها، مشيرة إلى أن هذا المشكل سيفوت على المعنيين بالأمر فرص المشاركة في مختلف المباريات الوطنية منها والأجنبية لإتمام مشوارهم الدراسي، أو من أجل الحصول على فرص عمل .

* لوماتان:

- جرى أمس الخميس بالرباط ،تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة، خلال حفل نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وتم الاحتفاء به لأول مرة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه رئيس الحكومة، بحضور وزراء وسفراء وممثلين عن الهيئات الدولية ووزراء سابقين للبيئة وممثلي القطاع الخاص والجماعات الترابية والمجتمع ووسائل الإعلام. وبلغ العدد الاجمالي للترشيحات في الدورة الثانية عشر، والتي تم تنظيمها وفق القانون الجديد، 99 ترشيحا، منها 44 ترشيحا لجائزة البحث العلمي والتقني، و24 ترشيحا لجائزة العمل الجمعوي، و24 ترشيحا لجائزة الإعلام، و5 ترشيحات لجائزة مبادرات المقاولات، وترشيحين بالنسبة لجائزة مبادرات الجماعات الترابية.

- المصدرون التونسيون للدفاتر المدرسية يتفاعلون رسميا مع فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق ضد شحناتهم إلى المغرب. وفي هذا السياق، أرسل الوفد التونسي بمنظمة التجارة العالمية بطلب إلى نظيره المغربي بفتح مشاورات مع الحكومة المغربية بشأن هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق دخلت حيز التنفيذ في 11 ماي الماضي لمدة 4 أشهر. ويزعم الفاعلون التونسيون بأن المغرب تصرف بشكل غير متسق مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.

* ليبيراسيون:

- سلط اجتماع للاتحاد العالمي للتعاضد عقد يوم الاربعاء في نيويورك، الضوء على تجربة المغرب في هذا المجال. وقال السيد عبد المولى عبد المومني، نائب رئيس هذه الهيئة ورئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، في كلمة خلال هذا الاجتماع الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة 2018 ، إن المغرب الذي راكم خبرة واسعة في قطاع التعاضد، أعرب دائما، في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن استعداده الكامل لتقاسم تجربته وخبرته مع الأشقاء الأفارقة وكذا مع بلدان أمريكا اللاتينية في إطار التعاون جنوب/جنوب الذي يقوده جلالة الملك بروح من التضامن الفعال بين جميع البلدان في هاتين القارتين.

- انعقد، يوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة القيادة الخاصة ببرنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، جرى خلاله استعراض درجة تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج. وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وحضره وزراء وممثلو القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية والمقاولات المساهمة، مناسبة للاطلاع على تقدم أشغال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية وكذا الوقوف على العقبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع.

* ليكونوميست:

- توصلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤخرا، بدراستين أنجزتا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وترتبط الدراستان بالنظام الأوروبي الجديد لحماية البيانات العامة. ويرصد التقرير الأول "الاختلافات الرئيسة الملاحظة" بين القانون الأوروبي والتشريع المغربي، فيما تحدد الدراسة الثانية "السيناريوهات المحتملة وتأثير التقارب بين الأنظمة القانونية للمغرب والاتحاد الأوروبي". وتندرج مهمة مؤلفي الدراستين في إطار خلية مواكبة برنامج "الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي" الذي منحه الاتحاد للمملكة في أكتوبر 2008.

- "ستروك" للصناعة.. أول شركة مدرجة في البورصة تستفيد من مخطط إنقاذ. وبناء على طلب الشركة، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إقرار مخطط إنقاذ لفائدة الشركة، يوم الخميس 12 يوليوز الجاري. ودخل هذا الإجراء الجديد، المستورد من القانون الفرنسي حول صعوبات المقاولة، حيز التنفيذ منذ 20 أبريل 2018 فقط. ويتوفر الفاعل الصناعي على مدة 4 أشهر لوضع خارطة الطريق اللازمة لإنقاذه، سيتعين على العدالة إقرارها في نونبر 2018.

* البيان :

- أخيرا إصدار التقرير، الذي طال انتظاره، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية. السيولة وانعدام الأمن يميزان سوق الشغل، حسب المجلس. و40 بالمئة من العمال النشيطين حصلوا على معدلات أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أنه تم التصريح ب14 بالمئة فقط من المؤمنين براتب شهري يفوق سقف 6000 درهم. وثلثا القوة العاملة (60 بالمئة) لا يتوفرون على نظام للمعاشات.

- انعقد أول أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية اجتماع للجنة القيادة الخاصة ببرنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، جرى خلاله استعراض درجة تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج. وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وحضره وزراء وممثلو القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية والمقاولات المساهمة، مناسبة للاطلاع على تقدم أشغال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية وكذا الوقوف على العقبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع. وأعرب أعضاء اللجنة، بهذه المناسبة، عن ارتياحهم لتحقيق نسب "مهمة جدا" في إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة.

* لوبينيون:

-نظمت أكاديمية المملكة يومي 10 و11 يوليوز الجاري، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ندوة دولية حول التطور الدستوري بالمغرب: الجذور التاريخية، والتجليات الحالية والتحديات المستقبلية. وسلطت الندوة الضوء على البنيات التحتية، والحقوق، والحريات، والجهوية، والتحديات التي تواجه المغرب. كما ناقشت الجذور التاريخية لتطور البلاد من خلال بحث معمق على مدى قرون.

- تنظم هيئة "كير إنترناشيونال المغرب"، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالتنمية، بشراكة مع الهيئة المغربية للتعليم الأولي، وهي منظمة وطنية مستقلة غير ربحية، في 17 يوليوز الجاري بمراكش، ورشة لتقييم الممارسات الجيدة في التعليم الأولي، ثم بعد ذلك اقتراح توصيات عملية لإنشاء مجموعة من المكونين المرجعيين لضمان استمرارية التبادل بين المعلمين والمعلمات في التعليم الأولي. وتهدف هاتان الورشتان إلى تسليم شهادات في نهاية التكوين إلى 62 معلما استفادوا من برنامج تكويني شامل يمكنهم من اكتساب المؤهلات اللازمة لتقديم تعليم جيد للأطفال.

* أوجوردوي لوماروك:

- بعد أكادير سنة 2017، تستعد مدينة تطوان لاستضافة الجامعة الصيفية. تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة، وجامعة عبد المالك السعدي، هذه التظاهرة لفائدة شباب المغاربة المقيمين بالخارج، من 14 إلى 23 يوليوز الجاري. ويمثل برنامج الجامعة الصيفية، الذي تشرف عليه الوزارة منذ سنة 2009، أحد أهم الأنشطة الثقافية للشباب المغربي في العالم. وقد سمح هذا البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، لمئات أو آلاف الشبان المغاربة، من مختلف بلدان الاستقبال، بالالتقاء وتبادل التجارب، واكتشاف مؤهلات بلدهم الأصلي، المغرب، وتاريخه وثقافته.

- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول قطاع السيارات في المغرب. فقد منح البنك قرضا بقيمة 16.5 مليون أورو لتوسيع "نوفاريس المغرب"، وهو فرع مغربي للمجموعة الفرنسية نوفاريس المتخصصة في تجهيز السيارات. وسيمون هذا المشروع معملي "بوجو" بالقنيطرة و"رونو" بطنجة، تماشيا مع إرادة السلطات المغربية في الرفع من نسبة الاندماج المحلي لهذين الموقعين في حدود 60 بالمئة بحلول سنة 2020. ويشمل المشروع أيضا تكوين أكثر من 180 شابا.