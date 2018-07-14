عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- برنامج حكومي ب3000 مليار لتعميم التعليم الأولي. تطلق الحكومة، رسميا، الأربعاء المقبل، برنامجا ضخما يمتد إلى 10 سنوات، وهو الأول من نوعه، يهدف إلى تعميم التعليم الأولي (ما قبل التعليم الابتدائي) بنسبة تمدرس 100 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2027-2028، بكلفة مالية تقدر ب30 مليار درهم، أي 3 ملايير درهم كل سنة. ويحضر في إطلاق البرنامج، فضلا عن الحكومة، ممثلو منظمة "اليونيسيف" التي تعنى بالأطفال في العالم.

- نزهة الوافي: قانون المالية 2019 سيتضمن إجراءات جديدة بيئية لأول مرة. كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة، مساء أول أمس، أن قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن عددا من الإجراءات الخاصة بالبيئة، في بادرة هي الأولى من نوعها، موضحة أن الحكومة قدمت وعرضت 21 مخططا حول المسألة البيئية، وهو ما يضمن إلزامية تنفيذ مخطط الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك باعتماد إجراءات عملية في هذا المجال.

* المساء:

- أمزازي يعلن عن مشروع جديد بـ3000 مليار سنتيم. فقبل أن يحسم كل من المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مصير 47 مليار درهم التي بددت في صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع جديد يهم تطوير التعليم الأولى بكلفة تناهز 30 مليار درهم. وقدم سعيد أمزازي الخطوط العريضة لهذا البرنامج أمام المجلس الحكومي، بعد أن أعلن أن هذا المشروع سيندرج في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعميم التعليم الأولي بنسبة 100 بالمئة في أفق موسم 2027-2028.

- حذرت الجمعية المغربية للكتبيين من استمرار امتناع مسؤولي المدارس الخصوصية تسليم لوائح الكتب المقررة للكتبيين عند نهاية كل موسم دراسي ليتسنى لهم اقتناؤها وتوفيرها في الوقت المناسب، مهددة باللجوء إلى الشارع دفاعا عن مصالح أرباب المكتبات وحفاظا على مورد عيش الآلاف من ممارسي هذه المهنة. وأوضح محمد برني، في تصريح لـ"المساء"، أن هذه السنة عرفت امتناع بعض المدارس عن مد الكتبيين بلوائح المستلزمات والكتب حتى يتسنى لهم توفيرها في الوقت المحدد، مستنكرا قيام المدارس المعنية ببيع الكتاب المدرسي ومستلزماته داخل فضاءاتها.

* الأحداث المغربية :

- قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الإعفاءات الضريبية المؤقتة على أرباح الشركات، ليست لها أي علاقة بحملة "المقاطعة" التي تستهدف، منذ شهر أبريل الماضي، ثلاث مواد من بينها الحليب. وأوضح الوزير، في تصريح للجريدة، أن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، يتعلق بإعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية حديثة النشأة، فيما تم اتخاذ هذا الإجراء برسم قانون المالية سنة 2017.

- طالب الصيادلة وزارة الداخلية بشن حملة على الأدوية غير المرخصة والمهربة التي تباع خارج الصيدليات، وذلك لتفادي المخاطر الصحية والاقتصادية المقترنة ببعض الممارسات المرتبطة بتسمين الأضاحي. كما طالبوا بضرورة تطبيق مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة 04-17 والقانون المنظم لمهنة الطب البيطري 80-21، والذي ينص على أن الصيدليات هي المخولة بصرف الأدوية. وأوضح حسن عاطش، عن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، أن الصيدلية هي الفضاء والمكان الآمن لبيع الأدوية، مشيرا إلى أن الأدوية غير المرخصة، المسببة في تعفن أضاحي العيد، تباع خارج الصيدليات.

* العلم:

- كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية، أن السياسات العمومية المعتمدة للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة تتسم بمحدوديتها، على مستوى الموارد أو الرؤية الاستراتيجية أو الفعالية. وقد خصص قانون المالية برسم سنة 2018 ميزانية لسياسة التشغيل تبلغ حوالي 1,25 مليار درهم أي أقل من 0,5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. ولإصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 50 توصية في هذا الإطار.

- قالت الحكومة المغربية، إن قرارها فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض رده خلال لقاء صحفي، على الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرباط، بعد فرض رسوم جمركية على واردتها من الدفاتر، أن ما قامت به الحكومة هو "عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية".

* بيان اليوم:

- جدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، موقف المغرب "الثابت والواضح" من أي سلوك يصدر عن جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة. وأكد الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن "الموقف من أي وجود أو سلوك يصدر عن جبهة الانفصاليين هو موقف ثابت وواضح ومحسوم، عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهت إلى الأمم المتحدة في مارس الماضي". وأضاف أن موقف المملكة مسنود بقرار واضح من مجلس الأمن، وهو القرار الذي دعا الجبهة الانفصالية بشكل صريح إلى عدم نقل أي وحدات إدارية إلى المنطقة العازلة، مشددا على أن مجلس الأمن كان واضحا بهذا الخصوص، وبذلك باتت المملكة مسنودة بموقف دولي صادر عن مجلس الأمن.

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال المجلس الحكومي، أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط. وأضاف أن هذه الإكراهات تتصل، أيضا، بانتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اسم "البراق" ذي الحمولة الرمزية الكبيرة، على القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أمس الخميس، أن إسم البراق المستوحى من الدابة المجنحة يستحضر "السرعة والسفر، ويعكس القيم الثقافية القوية لمشروع طموح وضخم يمثل اليوم فخر الأمة. وأضاف ذات المصدر أن "قطار +البراق+، الحامل لقيم الحداثة، التقدم والابتكار، هو مرآة لبلادنا التي تتجه بثبات نحو بناء مستقبل أفضل"، مضيفا أنه وفي نفس السياق، وفي إطار مقاربة مندمجة، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مباراة لتصميم شعار قطار "البراق" فائق السرعة، والمفتوح في وجه جميع المبدعين القادرين على ترك بصماتهم على مشروع أنجز من طرف المغاربة ومن أجلهم.

- كشفت بيانات أصدرها صندوق المقاصة برسم يونيو 2018 أن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية بلغت حتى الآن 4.744 مليار درهم، وينقسم هذا المبلغ بين تحملات الدولة لدعم غاز البوتان والمقدرة بحوالي 3.2 مليار درهم، وتحملات دعم السكر التي ناهزت 1.5 مليار درهم. وتفيد الإحصائيات بأن مبالغ السداد المستحقة لشركات غاز البوتان وتكرير السكر غير المدفوعة حتى الآن بلغت 4.017 مليار درهم، موزعة ما بين 3.5 مليار درهم كمتأخرات لصالح شركات غاز البوتان، و463 مليون درهم كمتأخرات دعم السكر.

* آخر ساعة :

- تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع كل من مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي، جامعة صيفية لفائدة شباب مغاربة العالم بمدينة تطوان، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و23 يوليوز الجاري. وتطمح هذه الجامعة الصيفية، حسب بلاغ للوزارة، إلى الحفاظ على الهوية المغربية للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، وتقوية روابطهم بثقافتهم الأصل، ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعات بلدان الإقامة، كما تروم إبراز مدى تنوع التراث المغربي والمؤهلات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة.

- تمكنت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من ايقاف 2228 شخصا على خلاف مع القانون. وحسب مصدر أمني، فإن من بين الموقوفين 1817 شخصا انتحلوا صفة مرشد سياحي تم تقديمه أمام أنظار العدالة، و33 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والمحلي، و63 شخصا من أجل السرقة، و110 أشخاص من أجل حيازة المخدرات، و90 آخرين من أجل قضايا الضرب والجرح وتبادل العنف وحيازة السلاح الأبيض في وضعيات مشبوهة و115 يمتهنون التسول ويضايقون السياح.

* رسالة الأمة:

- من المرتقب أن تشرع لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، في تدارس مقترح قانون معاشات البرلمانيين. وسيتم خلال هذه الجلسة، دراسة وتقييم مقترح قانون الذي يحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ومقترح قانون يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب، ومقترح قانون آخر يتعلق بمعاش أعضاء مجلس النواب. وينص مقترح القانون على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

- قال وزير الصحة، أناس الدكالي، يوم الخميس بالرباط، إنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التغطية الصحية لفائدة الحجاج المغاربة. وأوضح الدكالي، خلال استقباله لأعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة بالديار المقدسة، أن مسؤولية البعثة تتجسد في مختلف المراحل الوقائية قبل العلاجية، من خلال توعية الحجاج المغاربة وتعليمهم طرق الوقاية من أخطار مختلف الأمراض.

* البيان:

- أوفد مجلس النواب مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والمشردون ولمعرفة وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة. وأبرز النائب البرلماني بمجلس النواب وعضو المهمة الاستطلاعية، عبد الودود خربوش، أن هذه المهمة الاستطلاعية "تتجلى أهدافها أساسا في الوقوف على ظروف معبر باب سبتة بشكل عام، وبشكل خاص الاطلاع على أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي".

- أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن المغرب أضحى نقطة ارتكاز لبلورة أجندة إفريقية حول الهجرة، والتي ستكون إطارا ملائما لتعزيز دينامية الميثاق العالمي للهجرة. وأبرز اليزمي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات"، أن " المغرب قطع شوطا مهما في الأجندة الإفريقية المتعلقة بالهجرة بعدما قدم التصور الذي كلف بإعداده، وهو التصور الذي يجسد قناعات المملكة في هذا المجال، وأصبح يخترق بشكل أفقي كل المبادرات بعدما تحول إلى التزام دولي للبلاد ".

* لويبنيون:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 معدل نمو يصل إلى 1ر3 في المئة مقابل 1 ر4 في المئة المسجلة في 2017. أما القيمة المضافة للقطاع الأولي فستسجل تراجعا طفيفا بمعدل يناهز 3ر0 في المئة بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، في حين ستشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا، بحيث ستنتقل من 3,1 في المئة سنة 2018 إلى 3,2 في 2019. - حصيلة مشجعة لقطاع الجلد بالمغرب نتيجة لإحداث المقاولات وارتفاع الأرباح. فمنذ إطلاق المنظومات الصناعية المخصصة للجلد، التزم المهنيون بتحقيق أهداف طموحة من شأنها الدفع بالقطاع نحو إقلاع حقيقي. وحسب رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، فإن القطاع يشهد انتعاشا مدعوما بارتفاع الأرباح بنسبة 2,5 في المئة بين 2016 و2017. ورصد مراقبون استمرار بعض الإشكاليات المرتبطة أساسا بغياب المراقبة وصعوبة الولوج إلى أسواق جديدة والتزوير.

* لوماتان :

- الأنشطة الصناعية المعفية من الضرائب المفروضة على الشركات أضحت معروفة الآن. والقائمة مفصلة في المرسوم رقم 2-17-743 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 5 يوليوز 2018، وتضم ما لا يقل عن 24 مجموعة أنشطة. ولرفع أي لبس، أصدرت المديرية العامة للضرائب، بيانا، أكدت خلاله أن الإعفاء المؤقت يشمل فقط المقاولات الصناعية، التي تم إحداثها ابتداء من يناير 2017.

- الوكالة الحضرية للدار البيضاء تخطط لتقييم ستة مخططات بجهة الدار البيضاء –سطات. والمقاطعات المعنية هي الحي الحسني، وابن مسيك، وسباتة، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان، والمنصورية. وأكدت المؤسسة، التي رصدت لهذا المشروع ميزانية بقيمة 1.5 مليون درهم، أن تقييم هذه المخططات أضحى اليوم ضرورة من أجل تنمية حضرية مستقبلية منسجمة.

* ليبيراسيون:

- أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، يوم الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية، بقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، تمثل حصنا منيعا في مواجهة التطرف. وأوضح العيسى، خلال استقباله من قبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن النموذج الديني المغربي يتميز بالوسطية والاعتدال، ويشكل نموذجا مشرفا يعتز به، مبرزا أن زيارته الحالية للمملكة والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة مكنته من الاطلاع عن قرب على التطور المؤسساتي الذي تعرفه البلاد.

- وقعت مجموعة بريد المغرب والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، اتفاقية شراكة تتعلق بخدمات المصادقة الإلكترونية عبر خدمة بريد "إي سين" (Barid e-Sign). وأبرز بلاغ مشترك للهيئتين أن هذه الشراكة تحدد المساطر والشروط التي تعمل بموجبها مجموعة بريد المغرب على منح خدمات المصادقة الإلكترونية لأعضاء الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، مضيفا أنه سيتم تفعيل الخدمات عبر الأنترنيت مباشرة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، وتشمل تسهيل خدمات المهندس المساح الطبوغرافي، خاصة استعمال فضاء المسح العقاري والخرائطية عبر البوابة الالكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و تقديم طلبات العروض في الصفقات العمومية.