عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- توقع تحسن خجول وحذر في الاقتصاد الوطني. ما يزال نمو الاقتصاد الوطني تحت رحمة التغيرات المناخية، في بلد يمثل فيه القطاع الفلاحي لاعبا رئيسيا في المنظومة الاقتصادية، إذ تساهم الفلاحة بما يقارب 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب المركز المغربي للظرفية. ويبقى القطاع الفلاحي الموفر الأكبر لفرص الشغل والوظائف بالمملكة بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الوظائف، التي تتركز معظمها في الوسط القروي. والاقتصاد المغربي سيسجل تباطؤا نسبيا العام المقبل، ومعدل النمو، حسب المندوب السامي للتخطيط، لن يبلغ 3 بالمائة، أما هذه السنة فسيتجمد في 3.1 بالمائة.

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن وزارته اتخذت عدة تدابير على المستوى التنظيمي والتشريعي والعملياتي من أجل معالجة إشكالية آجال الأداء. وأوضح بوسعيد، الذي ترأس إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، لقاء حول موضوع "مناخ الأعمال وآجال الأداء"، أن الوزارة تفاعلت على المستوى التنظيمي والتشريعي من خلال القانون رقم 15-49 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة في ما يتعلق بآجال الأداء، وإصدار المرسوم الذي يحدد آجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بالطلبيات العمومية.

* المساء:

- أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال تدشينه للمقر الجديد للحزب بطنجة، أنه سيواصل العمل من أجل بناء مسار الثقة وتقوية هياكل حزبه، مشددا على أن الرهان الذي يعمل من أجله الآن هو تحقيق نتائج جيدة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021. وجدد أخنوش التأكيد على أنه يحرص حاليا على بناء الحزب، ووضع إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المواطن المغربي من أجل التوصل إلى تصورات ناجعة لمعالجة مشاكل البلد، لاسيما البطالة والمشاكل الاقتصادية.

- عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة صلاح الدين مزوار، اجتماعا خصص لاستكمال هيئاته للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021. وأفاد بلاغ للاتحاد بأنه، خلال هذا الاجتماع، عين المجلس وفقا لنظاميه الأساسي والداخلي، أمينة الصندوق، ونائبة أمينة الصندوق والوسيط. كما صوت المجلس على إنشاء 23 لجنة موضوعية دائمة وعين رؤساءها، وممثلتي جمعيات النساء المقاولات.

* الأحداث المغربية:

- وجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر مراسلة إلى رئيس الحكومة بشأن عدم إشراكها في اللقاءات التشاورية حول تحضير المراسيم الخاصة بالتغطية الصحية والتقاعد، معبرة عن استغرابها الشديد من استثناء أطباء القطاع الحر بالمغرب بمختلف هيآتهم وتخصصاتهم من النقاش حول المشاريع التطبيقية للقوانين المنظمة للحماية الاجتماعية.

- أعلن أول أمس السبت بالرباط عن تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، وذلك من طرف عدد من الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والفعاليات الوطنية. ووضعت الجبهة أهدافا لترافعها في الملف من بينها البحث عن الحلول الممكنة والنضال بكل الوسائل المدنية المتاحة لدفع السلطات المعنية على تحمل مسؤوليتها في توفير شروط استئناف نشاط المصفاة لنشاطها الطبيعي في أقرب الآجال، وكذا حماية مصالح الوطن والمواطنين ذات الصلة بهذه الصناعة، التي أسستها الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال.



*بيان اليوم :

- قامت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، الأسبوع الجاري، بحجز بضائع مهربة بقيمة تصل إلى مليون و349 ألف درهم. وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك تمكنت من حجز 148 هاتفا ذكيا من الجيل الجديد و120 غراما من الحلي الذهبية و153 ساعة يدوية ذكية تتوفر على أنظمة اتصال وتحديد المواقع كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

- تنعقد اليوم الاثنين بالرباط أشغال اللقاء السنوي حول حصيلة دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2017. وأوضح بلاغ لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن اللقاء، الذي تترأسه بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، سيعرف التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع 153 جمعية من الجمعيات الحاملة للمشاريع في إطار برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لسنة 2017، الذي سبق أن أعلنت عنه الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية، والتي تم انتقاؤها من بين 512 جمعية مرشحة، حيث ستستفيد من دعم إجمالي يفوق 29 مليون و654 ألف و744 درهم.

* العلم:

- أفادت المديرية العامة للضرائب، بأنه وحدها الشركات الصناعية الجديدة التي سيتم إحداثها بعد تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2017، ستستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات، خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى. وقالت المديرية العامة للضرائب، في بيان أصدرته على إثر تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة قررت الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية، التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب، إن أمر "الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى من عملها، ينطبق فقط على الشركات الصناعية المحدثة بعد تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2017، أما الشركات الصناعية التي تم إنشاؤها قبل ذلك التاريخ لن تستفيد من هذا الإعفاء ".

- أفاد بنك المغرب أن سعر الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,43 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,77 في المائة في يونيو 2018 .وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2018، أنه لم يبرم خلال شهر يونيو، أي جلسة مناقصة في مقابل 19 عملية بيع بين شهري يناير وماي، بقيمة إجمالية بلغت 294 مليون دولار.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، اتفاقية إطار تروم تمكين إدارة الجمارك من الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، وكذا تبليغ وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون الجمركية. وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إطارا مرجعيا لاستعانة إدارة الجمارك بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، وكذا تبليغ وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون الجمركية.

- 44 بالمائة ضحايا تعدين العملات المشفرة خلال عام واحد. ازداد عدد مستخدمي الإنترنت الذين تعرضوا لهجمات خبيثة لتعدين العملات المشفرة من 1.9 مليون إلى 2.7 مليون في عام واحد. وتكشف الإحصائيات على مدى الأشهر ال24 الماضية، أن هؤلاء ممن يمتهنون تعدين العملات المشفرة يركزون بشكل متزايد على الأسواق الناشئة ويطورون أرباحهم من خلال استغلال أجهزة المستخدمين في هذه الأجزاء من العالم. وهذا هو إحدى الخلاصات الرئيسية من دراسة "كاسبرسكي لاب" السنوية حول البرامج الضارة رانسوم واير وتعدين العملات المشفرة (فترة 2016-2018).

* آخر ساعة:

- حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة مما وصفته ب"السكتة القلبية" التي تهدد قطاع الصحة في المغرب، وذلك بسبب عدم تحريك الحكومة ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضي مسؤوليتها السياسية، والوطنية والدستورية، على حد تعبيرها. وطالبت نقابة أصحاب البذل البيضاء، في رسالة طويلة عنونتها ب"أين الحكومة من مطالب الأطباء؟"، بحكومة مسؤولة ومنسجمة وقادرة على الأزمات الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالشق الصحي.

- كشفت مصالح المديرية الجهوية للفلاحة، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بإقليم تاونات، أن الجهة تتوفر على قطيع مهم من رؤوس أضحية العيد، سيلبي الطلب على الأكباش، مشيرة إلى أن مصالح المديرية الجهوية للفلاحة، بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، اتخذت سابقا إجراءات احترازية لضمان سلامة أضحية العيد وتفادي ما حصل في عيد الأضحى السابق، على مستوى فساد لحم الاضحية بعد ذبحها.

* رسالة الأمة:

- أكد سفير فرنسا بالمغرب، جون فرانسوا جيرو، أن الصداقة، الثقة والطموح، تمثل اللحمة الوثيقة للعلاقة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، بلدا السلام والاستقرار والحوار والانفتاح. وأضاف جيرو، خلال حفل استقبال نظم بمناسبة تخليد العيد الوطني الفرنسي لـ 14 يوليوز، "نحن الفرنسيون والمغاربة لدينا رؤية رفيعة لشراكتنا الاستثنائية ولإشعاعها، شراكة متينة تتجسد في العمل والابتكار، وخاصة بالنسبة لإفريقيا".

- أجرى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، مشاورات مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، تمحورت حول سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة. وبحث الجانبان، على الخصوص، إمكانيات التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتفعيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بمكانة اللغة الأمازيغية في تحسن علاقات الإدارة بالموطنين.

*لوماتان:

- الحكومة منكبة على عملية كبرى تتعلق بإحصاء الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، لتحديد غير المعتمدة منها أو غير المرخصة على المستوى الصحي. وستمكن هذه المبادرة، التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من الوقوف على الواقع الميداني بخصوص تموين السوق من قبل الشركات غير المرخصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.

- يتناسب البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، الذي ستعطى انطلاقته الأربعاء المقبل بالصخيرات، مع رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إصلاح التعليم. هذا ما أكده المكتب السياسي للحزب، الذي اجتمع السبت الماضي بطنجة تحت رئاسة، عزيز أخنوش. وشدد المكتب، الذي بحث العديد من القضايا السياسية والتنظيمية الراهنة، على مواصلة العمل من خلال مساهمته في القضايا الاجتماعية، كأولوية حكومية.

* ليكونوميست :

- ميناء الدار البيضاء يعيش اضطرابا كبيرا في حركة المرور لمدة 14 يوما بسبب اعتماد شركة "مرسى المغرب" لنظام معلوماتي جديد لاستغلال محطات حاويات. وهذه الوضعية أثقلت كاهل العديد من الفاعلين والناقلين وسائقي الشاحنات بتكاليف إضافية. واجتمع ممثلو الجمعيات والفيدراليات الوطنية للنقل مع إدارة "مرسى المغرب"، التي طلبت مهلة 48 ساعة لحل المشكلة. ولم يستبعد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل، تنظيم وقفة احتجاجية أو اعتصام أمام الميناء، فيما نفت "مرسى المغرب" أي عرقلة، متهمة الفيدرالية الوطنية للنقل بخدمة "أجندات سياسية".

* لوبينيون:

- النسيج الجمعوي يعاني من غموض في القانون الجديد الذي ينظم التعاونيات على الرغم من الإصلاح الأخير، حسب محمد مستغفر، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أشار إلى أن القطاع يعاني أيضا من نقص الموارد المخصصة للهيئات المواكبة للتعاونيات، وكذا من اختلالات في التسيير التي غالبا ما تعود إلى ضعف المستوى التأهيلي للمديرين والأعضاء. وعلاوة على هذا النقص في التأطير المؤسساتي، سجل مستغفر أن القطاع مدعو إلى مواجهة صعوبات في الولوج إلى التمويلات، وغياب أي ضمان اجتماعي للأعضاء.

- اتفق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز، على وضع برنامج عمل مغاربي لتعزيز الربط الكهربائي. واتفقت الأطراف على خلق فريق عمل مكلف بتقديم، في أجل ستة أشهر، برنامج عمل لتحسين التبادل بين البلدان الثلاثة، من خلال تعزيز الربط الكهربائي، والإدماج المكثف للتكنولوجيات الجديدة، والتشجيع على إقامة سوق مغاربية للكهرباء.

* البيان:

- اتفاق الصيد البحري، القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يبلغ نهايته ليلة السبت 14 إلى الأحد 15 يوليوز، الأمر الذي أدى إلى مغادرة الأساطيل الأوروبية للمياه المغربية. وهو ما تأسف عليه رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد، خافيير غارات. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في بروكسيل بين الطرف المغربي وشريكه الأوروبي، لاسيما وأن الشق السياسي تم التفاوض عليه والموافقة عليه من قبل الرباط وبروكسيل. وبعد الشق السياسي، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن العرض المالي وباقي الجوانب التقنية الأخرى.

-أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التغطية الصحية لفائدة الحجاج المغاربة. وأوضح السيد الدكالي، خلال استقباله لأعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة بالديار المقدسة، أن مسؤولية البعثة تتجسد في مختلف المراحل الوقائية قبل العلاجية، من خلال توعية الحجاج المغاربة وتعليمهم طرق الوقاية من أخطار مختلف الأمراض.

* أوجوردوي لوماروك:

- تلقت البوابة الوطنية الإلكترونية للشكايات (شكاية.ما) ما مجموعه 37 ألفا و56 شكاية إلى حدود الآن. ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها مؤخرا الوزارة الوصاية، فقد تم تقديم 5883 شكاية خلال شهر يونيو المنصرم فقط وذلك في الإدارات الـ 75 المعنية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع شهر ماي (6055 شكاية).

- النظام التعليمي بالمغرب تحت مجهر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وستصدر المنظمة قريبا تقريرا شاملا عن التعليم في المغرب. وبالنسبة للمنظمة، فإن المغرب نجح، خلال العقدين الأخيرين، في تحسين الولوج إلى المدارس، خاصة في التعليم الابتدائي. وعلى الرغم من ذلك، فإن تحسين تعليم الشباب، وضمان حصولهم على تعليم جيد إلى نهاية المرحلة الثانوية، ما زال يمثل تحديا بالنسبة للبلد.

* ليبيراسيون:

- أجرى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، مساء يوم الجمعة بالرباط، مشاورات مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، تمحورت حول سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة. وبحث الجانبان إمكانيات التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتفعيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية، خاصة فيما يتعلق بمكانة اللغة الأمازيغية في تحسن علاقات الإدارة بالمواطنين.