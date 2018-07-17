عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم :

- قانون اللجوء قريبا على طاولة المجلس الحكومي. بعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن تبني المغرب لقانون خاص باللجوء، والتعثر الذي عرفه في الحكومة السابقة، أعلن عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن قرب عرض قانون خاص باللجوء على المجلس الحكومي لمناقشته، حيث اعتبر أن هذا القانون الذي سهرت وزارته على إدخال عدد من التعديلات عليه، سيكون قانونا استثنائيا في المنطقة كلها. وكان بنعتيق يتحدث خلال افتتاح الجامعة الصيفية العاشرة المنظمة بمدينة تطوان.

- أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي السياح الذين زاروا المغرب ما بين شهر يناير وماي 2018، بلغ 4,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر ماي 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ15 في المائة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت بنسبة 1 في المائة. وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيادة تهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لاسيما إيطاليا (16 في المائة)، وألمانيا (زائد 12 في المائة)، وفرنسا وهولندا (8 في المائة لكل منهما)، والمملكة المتحدة (7 في المائة)، وإسبانيا (4 في المائة).

* المساء:

- كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن ملف أسعار المحروقات خرج من يد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بعدما أنهى اجتماعات مكثفة مع مهنيي القطاع ووضع معالم خطة التسقيف، التي تعتزم الحكومة تنفيذها استنادا إلى نظام معتمد في بلجيكا تحدد بموجبه سلطات البلاد أرباح الشركات. وأحال الداودي المشروع على رئاسة الحكومة للحصول على "الموافقة السياسية" قبل المرور إلى عملية المصادقة عليه بشكل رسمي، ولا يعرف إلى حد الآن ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بتسقيف هوامش الربح أم ستذهب في اتجاه إقرار نظام ضريبي مرن يمكن من حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

- تعيش كتابة الدولة المكلفة بالماء حالة استنفار قصوى لإخراج مختلف المشاريع المبرمجة إلى حيز الوجود، وفي المواعيد المحددة، حيث أطلقت شرفات أفيلال زيارات مكوكية إلى مختلف المشاريع المبرمجة للضغط على الشركات لتسريع عملية إنجاز هذه المنشآت المائية، وذلك في سياق تعليمات ملكية بتشييد عدد من السدود. وبعد أزمة شهدتها منطقة ميدلت، إثر دخول شركة مكلفة بإنجاز سد "تامالوت" مرحلة التصفية القضائية، وهو الأمر الذي تسبب في وقف جزء من الاشغال النهائية وتفويض إنجازها إلى شركة جديدة، تنفس سكان المنطقة الصعداء بعد نزول أفيلال إلى سد "تامالوت"، حيث أعلنت من هناك أن نسبة الإنجاز بلغت 100 بالمائة مع البدء في عملية تخزين المياه.

*الأحداث المغربية:

- الاستقلال والبيجيدي في منافسة قوية بتارودانت. دخل كل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية غمار التنافس برسم الانتخابات الجزئية، التي ستشهدها بلدية أولاد برحيل، المقرر إجراؤها الخميس 19 يوليوز الجاري، والرامية إلى تعويض 13 مقعدا شاغرا بالمجلس الجماعي للمدينة. والمقاعد المعنية ظلت شاغرة منذ إقدام 11 عضوا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وعضوين آخرين عن حزب الاستقلال على الاستقالة، بمبرر عدم رضاهم على الكيفية التي يدير بها الرئيس المنتمي لحزب المصباح شؤون التسيير بالبلدية، إضافة إلى اتهامه بالانفراد بالقرارات.

- النفايات الإيطالية واختلالات مكتب السياحة على طاولة مجلس المستشارين. بعد أن كانا موضوع جدل كبير في عهد الحكومة السابقة، يتم اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين تقديم نتائج التحقيق في استيراد النفايات من إيطاليا واختلالات مكتب السياحة. وهكذا، استدعى رئيس مجلس المستشارين، عملا بأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أعضاء الغرفة الثانية لحضور جلسة عامة مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية لتقديم تقريري اللجنتين النيابيتين حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" و"ترخيص الحكومة باستيراد النفايات"، فيما ستتم مناقشة مضمون التقريرين يوم غد الأربعاء.

* العلم:

- علم من مصدر أوروبي، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادق، أمس الاثنين ببروكسيل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة، الصحراء المغربية. وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بإجراء، يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص. واعتبر أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.

- المهنيون يهددون بمقاضاة كاتب الدولة المكلف بالنقل. أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن مهنيي قطاع تعليم السياقة يعتزمون مقاضاة محمد نجيب بوليف، في حالة ما لم يتوصلوا بجواب من رئاسة الحكومة. وأضافت المصادر ذاتها أن شد الحبل بين بوليف وأرباب سيارات التعليم بالمغرب، بدأ منذ مدة، وأن رفضه استقبال أعضاء من نقابتهم هي النقطة التي أفاضت الكأس، موضحة أن القرار القاضي برفع معدل النجاح من 30 إلى 32 مرشحا لا يتم اعتماده إلى حين التوافق والاتفاق بين كاتب الدولة والمهنيين حول البرنامج الوطني لتعليم السياقة الذي كان في إطار التشاور بين كتابة الدولة والمهنيين. وطالب المهنيون بعدم تفعيل هذا القرار حتى يتم توزيع البرنامج الوطني على الجميع واطلاع جميع المهنيين عليه، ودراسته وتقديم الملاحظات والمقترحات حوله.

* آخر ساعة :

- أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن حصيلة مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة له خلال الربع الثاني من سنة 2018، همت حوالي 4.348.206 طنا من المواد الغذائية. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن حصيلة عمليات المراقبة عند الاستيراد شملت 3.359.607 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تسليم 8071 شهادة قبول وإرجاع 3277 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

- أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم 2018، والبالغ عددهم 13 باحثا ومبدعا في الفروع الثمانية للجائزة. وكانت لجان جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2018، قد تدارست ما مجموعه 122 مؤلفا في مختلف المجالات الإبداعية والفكرية، منها 15 مؤلفا في العلوم الاجتماعية، 15 مؤلفا في العلوم الإنسانية، 13 مؤلفا في الدراسات الأدبية واللغوية والفنية، 33 مؤلفا في السرد، 8 مؤلفات في الشعر، 12 مؤلفا في الترجمة، 4 مؤلفات في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، 15 مؤلفا في الإبداع الأمازيغي، 7 مؤلفات في الكتابة الموجهة للطفل والشباب.

* بيان اليوم:

- وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، اتفاقية إطار تروم تمكين إدارة الجمارك من الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، وكذا تبليغ وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون الجمركية. وذكر بلاغ لإدارة الجمارك أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تشكل إطارا مرجعيا لاستعانة إدارة الجمارك بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، وكذا تبليغ وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون الجمركية.

- قالت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، إن "المغرب قام بوضع برنامج إصلاح طموح لتحديث قطاع معالجة النفايات بشكل عام". وأوضحت السيدة الوافي، في كلمة خلال مائدة مستديرة بمدينة طنجة حول تدبير النفايات غير المنزلية والتنمية المستدامة، إن المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومقتضيات دستور 2011 تكرس التنمية المستدامة والحق في العيش في بيئة صحية لكافة المواطنين، مبرزة أن المغرب "يعي بشكل تام التأثير السلبي لسوء تدبير النفايات على الصحة والبيئة وعلى مستقبل النشاط السوسيو-اقتصادي".

* الاتحاد الاشتراكي:

- إضراب جديد بالمستشفيات العمومية. ستعرف حركة المستشفيات والمراكز الصحية العمومية شللا جديدا يوم غد الأربعاء وبعد يوم غد الخميس، بسبب دعوة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لخوض شكل احتجاجي آخر، ينضاف إلى سلسلة الإضرابات والوقفات والأشكال الاحتجاجية التي سطرتها النقابة لحث وزارة الصحة وباقي المتدخلين للاستجابة لملفها المطلبي، الذي تطالب من خلاله بتحسين الممارسة المهنية، والرفع من مستوى المنظومة الصحية بالبلاد.

- ارتفعت مديونية الإدارة المركزية للدولة تجاه البنوك إلى 171.21 مليار درهم نهاية شهر ماي الأخير، مسجلة زيادة بنسبة تناهز 22 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع إطلاق مجموعة من المشاريع، التي عرفت تعثرا خلال الفترة السابقة عن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل 2017، وبالتالي فالزيادة القوية ناتجة بالأساس عن إجراء تمويلات استدراكية لمشاريع جمدت خلال العام الأسبق بسبب التعثر الذي عرفه تشكيل حكومة بنكيران.

* رسالة الأمة:

- أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن القرار الجديد الرامي إلى تحديد صلاحية المنتجات الغذائية وإن كان إيجابيا على مستوى ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية بما يتلاءم وطموحات المستهلك، إلا أنه يحمل في ثناياه بعض الاستثناءات التي تفتح الباب أمام المنتجين للتلاعب بمحتوى المنتجات الأكثر تعرضا للتلف وتسببا في التسممات الغذائية. وشدد الخراطي على ضرورة أن يشمل القرار جميع المنتجات دون أي استثناء لبعضها، منتقدا عدم تنصيص القانون على انتهاء صلاحية البيض واقتصارها على بعض العجائن الغذائية المحضرة بالبيض لمدة سنتين، ومحتوى البيض الموضب والمثلج أو المجمد لمدة سنة.

- أكد شوقي الجراري، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الدواجن، أن قرار وزارتي الفلاحة والصحة القاضي بتحديد صلاحية الدواجن، مهم بالنسبة للمستهلك وسيقطع الطريق أمام المخالفين لمعايير الجودة، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة كونها تسير في اتجاه حماية المستهلك، وضمان سلامته الصحية لتجاوز مختلف المخاطر المحدقة به.

* ليكونوميست :

- الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المقاولات الخاصة، والتي تستنزف خزائنها تقدر ب14.2 مليار درهم. لكن الأمور تمت تسويتها بعد أن أبرمت وزارة الاقتصاد والمالية اتفاقا مع البنوك لتصفيتها. وفي انتظار إصلاح للضريبة على القيمة المضافة الذي من شأنه تصحيح بعض المشاكل التي تعتري هذه الضريبة، ستجد العديد من الشركات هوامش مالية لتحريك أنشطتها. وعقب الاتفاق بين الوزارة والتجمع المهني لأبناك المغرب، ستؤدي 103 مقاولات نحو 3.1 مليار درهم.

- سابقة من نوعها ! عقوبات ضد مهندسين معماريين تتراوح بين الإنذار والتوقيف. وهيئة المهندسين عازمة على معالجة المشاكل الخطيرة التي أضحت تؤثر على المهنة منذ مدة طويلة، ويتعلق الأمر بالتلاعب في التوقيعات. وهذه الممارسة الخطيرة لا تهدد المهنة فقط، وإنما تعرض حياة المواطنين للخطر.

* ليبيراسيون:

- قال غارسيا لوركا، المندوب السابق للحكومة المركزية بجهة ألميريا، إن المغرب "يظل البلد الوحيد بالمنطقة الذي ينعم بالاستقرار، كما أن علاقاته مع إسبانيا هي علاقات مهيكلة ترتكز على العديد من اتفاقيات التعاون " .وأضاف غارسيا لوركا، خلال ملتقى دراسي نظمته بألميريا "جمعية البيئة والتربية" بشراكة وتعاون مع "اتحاد الجمعيات المغربية بإسبانيا" بحث موضوع "التعاون المغربي الإسباني في خدمة الأمن بمنطقة البحر الأبيض المتوسط"، أن المملكة المغربية تتمتع بالاستقرار في محيط مضطرب، مشيرا إلى أن العلاقات التي نسجها المغرب مع إسبانيا هي علاقات وثيقة تؤطرها مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مختلف المجالات .

- أعلنت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، خلال لقاء صحفي أمس بمقر الوزارة، أن "الوزارة ستفتح شبابيك للمستهلكين في 24 شتنبر المقبل". وأوضحت الدرهم أن هذه المبادرة تروم تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك والسماح للمستهلكين المتضررين بتقديم شكاوى. وشددت على أهمية دور جمعيات حماية المستهلك، مشيرة إلى أنها استفادت من دعم مالي قدر ب10 ملايين درهم منذ سنة 2016.

* أوجوردوي لوماروك:

- سجلت الصادرات المغربية أداء جيدا خلال النصف الأول من السنة الجارية. وبلغت مبيعات التصدير 14.3 مليار درهم على مدى الأشهر الستة الأولى، مسجلة تحسنا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانتقل رقم المعاملات من 125.83 مليار درهم إلى 140.14 مليار درهم مع نهاية يونيو 2018.

* لوماتان :

- أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، على دور المقاولة، باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات الكبرى، ولكل طموحات الفاعلين الاقتصاديين والساهرين على حسن تدبير المؤسسات الاقتصادية والمالية. وقال بن شماش، في كلمة خلال اليوم الدراسي، الذي نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع "دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"، إن المغرب يتوفر على نسيج مقاولاتي يتكون من حوالي 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تضطلع بدور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية.

- اتفق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز، بتونس العاصمة، على وضع برنامج عمل مغاربي لتعزيز الربط الكهربائي. واتفقت الأطراف على خلق فريق عمل مكلف بتقديم، في أجل ستة أشهر، برنامج عمل لتحسين التبادل بين البلدان الثلاثة، من خلال تعزيز الربط الكهربائي، والإدماج المكثف للتكنولوجيات الجديدة، والتشجيع على إقامة سوق مغاربية للكهرباء.

* لوبينيون:

- أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء مجلتها الشهرية للأخبار العامة "باب"، والتي صدر العدد الأول منها برسم شهر يوليوز في الأكشاك في 5000 نسخة سيتم توزيعها بالمغرب والخارج. وبذلك تهدي الوكالة لعشاق الصحافة الورقية مجلة من 132 صفحة غنية بالأخبار والروبورتاجات والمواضيع الشيقة تغطي المغرب والخارج، وذلك بفضل شبكة صحفييها ومراسليها المتواجدين في جميع ربوع المعمور وفي جهات المغرب الـ12.

* البيان:

- بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع نظيره الأنغولي، مانويل دومينغو أوغوستو، السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين المغرب وأنغولا. وأكد الوزير الأنغولي، في لقاء صحفي مشترك مع نظيره المغربي، أن أنغولا ترغب في تعزيز العلاقات التي تجمعها مع المغرب والاستفادة من التجربة التي راكمتها المملكة في عدد من القطاعات، لاسيما في القطاع السياحي.

- 30 مليار درهم قيمة الغلاف المالي المطلوب لتفعيل البرنامج الوطني لتعميم وإصلاح التعليم الأولي، الذي سيتم إطلاقه يوم غد الأربعاء بالصخيرات. وبهذه الميزانية، سترفع الوزارة الوصية نسبة الالتحاق بالتعليم الأولي إلى 100 بالمائة بحلول سنة 2028. وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه قبل هذا الموعد، ستصل هذه النسبة إلى 67 بالمائة بحلول سنة 2021.