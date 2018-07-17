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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: بيطري إيرلندي يُصَدر أبقارا مريضة إلى المغرب

رصيف الصحافة: بيطري إيرلندي يُصَدر أبقارا مريضة إلى المغرب

رصيف الصحافة: بيطري إيرلندي يُصَدر أبقارا مريضة إلى المغرب
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:20

نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "العلم" التي أفادت بأن المحكمة العليا بإيرلندا أصدرت قرار بإدانة طبيب بيطري بتهمة المشاركة في تصدير المواشي المريضة إلى المغرب، بعد أن تأكد تواطؤه في التلاعب في الشهادة الصحية للأبقار بنية تصديرها من إيرلندا إلى المغرب، على الرغم من إصابتها بمرض الإسهال الفيروسي، والتهاب الأنف، والرغامي المعدي، وهي أمراض تعتبر خطيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف عام 2011، حينما اكتشفت السلطات المختصة في المغرب إصابة 12 من الأبقار بالأمراض المذكورة ضمن مجموعة من 120 رأسا تم استيرادها من إيرلندا، فتقدم المغرب بشكوى إلى السلطات الإيرلندية في الموضوع.

وأوردت "العلم"، أيضا، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أعلنت عن برنامج لإعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل، التي تضررت بفعل الحرائق التي شبت بواحات تارمزيغ وأجرد بإقليم طاطا.

وأوردت "المساء" أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يتجه نحو تقليص شعب الباكالوريا وتقويتها بسبب الإرهاق المالي والإداري.

وأضافت أن وزير التربية الوطنية أكد على ضرورة إعادة النظر في نقط المراقبة المستمرة الخاصة بمستوى الباكالوريا، في ظل ما رصدته مصالح الوزارة من فوارق بين نقط الامتحانات والمراقبة المستمرة، الأمر الذي جعل بعض المؤسسات الجامعية لا تعتمد نقط المراقبة، كما لو أنها بلا مصداقية.

ونقرأ في "المساء"ْ، كذلك، أن رئيس مقاطعة الشرف السواني بطنجة، أحمد غرابي، وجه اتهامات مباشرة إلى وكالة الحوض المائي اللوكوس بالتقاعس في تنفيذ مشروع تغطية واد السواني، مما تسبب في حوادث متكررة خلفت إصابات خطيرة بين المواطنين.

وحذر غرابي، في تصريح لـ"المساء"، من خطورة واد السواني الموجود بشارع الجيش لملكي بقلب المدار الحضري لطنجة، مشيرا إلى أنه أصبح نقطة سوداء تشكل خطرا على المارة على مستوى قنطرة البوغاز، خاصة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمؤسستين للتعليم العمومي قريبتين من الواد.

وورد بالجريدة ذاتها أن السلطات الإسبانية اعتقلت عصابة مغربية، تتكون من 5 أشخاص، بسبب تورطهم في الاتجار بالبشر عبر التهجير السري. وأضافت أن العصابة تسببت في مقتل مجموعة من المرشحين من جنسيات مختلفة بسبب غرق بعض القوارب التي تستعملها للهجرة بحرا انطلاقا من سواحل مدينة طنجة.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن الدولة تستنجد بالأمن الخاص لحماية القطارات، حيث اعترف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، بمجلس النواب، بالصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية وجميع المتدخلين في عمليات مراقبة خطوط السكك الحديدية، التي يزيد طولها على 2100 كلم، ويعبرها أزيد من 300 قطار يوميا، مؤكدا أن الإجراءات التي يمكن لوزارته تنزيلها للحد من الاعتداءات المتكررة على القطارات تخص تعميم حراس الأمن الخاص على جميع القطارات الوطنية دون استثناء، والاعتماد على شركات أمن خاصة لمراقبة كل ما يجري داخل القطارات والمحطات، وبالنقط التي تسجل حالات الاعتداء على مستعملي القطارات، عبر إحداث مراكز للمراقبة مجهزة بتقنيات متطورة جدا لمتابعة كل الأمور الدقيقة في جميع السكك وداخل المحطات والقطارات.

وأشارت "أخبار اليوم"، كذلك، إلى الاحتجاج الذي نظم أمام استئنافية مراكش ضد تجاوزات شابت ملف الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين بضواحي المدينة، الذي كانت الكتابة المحلية للحزب الاشتراكي الموحد بالجماعة المذكورة قد تقدمت ضده، قبل حوالي 11 سنة، بشكاية اتهمته فيها باستغلال معدات وممتلكات عمومية لقضاء أغراض شخصية، قبل أن يدان ابتدائيا، إلى جانب موظف جماعي، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.

أما "الأحداث المغربية"، فتطرقت إلى تقاطر مئات المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بمدن بني ملال، الفقيه بن صالح وسوق السبت. ووفق شهود عيان، تكتب الجريدة، فإن عددا من السيارات من الحجم الكبير عمدت إلى إفراغ المهاجرين الأفارقة بالمدن المذكورة، دون تمكنهم من تحديد هوية أصحابها.

وأضافت الجريدة أنه لوحظت مظاهر الإعياء الشديد على المهاجرين، قد تكون بسبب الرحلة الطويلة التي قطعوها إلى أن وصلوا إلى هذه المدن، وأن هؤلاء المهاجرين كانوا يحملون بعض الأغطية والأفرشة ويبيتون في العراء، دون تدخل المصالح المعنية، الأمر الذي شكل حالة من الخوف بين السكان.

وجاء في الصحيفة ذاتها أن رئيس قسم مراقبة المنتوجات الغذائية بـ"أونسا"، التابع لوزارة الفلاحة، كشف عن أهمية نتائج تجربة إعادة تعليف وذبح بعض الخرفان، والتي أثبتت أن 70 بالمائة من التعفن كان نتيجة تغذية الخرفان بمخلفات الدواجن، وأن 20 بالمائة منه كان بسبب تناولها مختلف الأدوية المشار إليها بالاستعمال، فيما 10 بالمائة من أسباب مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - mohamed الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:34
انظروا الى ما وصلنا اليه الا يحق ان تقوم وزارة الفلاحة بتفحص هاته الابقار قبل ادخالها الى الضيعات الفلاحية صحة المواطن رخيصة في هذه الدولة
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58
2 - ريفي من الخارج الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:45
مرحبا بكم إلى المغرب دولة الحق و القانون و التقدم والازدهار واحد يصدر أبقار مريضة و الأخرى تصدر الأزبال من إيطاليا مذا تنتظر ون ؟ مستشفيات معامل تعليم؟باي باي المغرب
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26
3 - ايرلاندا و منتوجات الصحراء الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:46
ان لم تخني الذاكرة ايرلندا بصدد فرض حظر على المنتوجات الفلاحية و البحرية الواردة من الصحراء المغربية. ان كان الامر صحيحا فهذه مناسبة لكي نرد لها الصاع صاعين او حتى صاعا مضروبا في الف.
الملاحظ ان دول شمال اروبا الانكلوسكسونية هي في الغالب من تعاكس المغرب في حقوقه المشروعة و بدون سبب.
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11
4 - عبدالحق الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:47
أصبحنا بفضل حكومة عزدين العثماني فئران التجارب
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6
5 - مسلم ولله الحمد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:49
لا حول ولا قوة الا بالله و الحمد لله انه جعل الاخرة فيها يوم الحساب ويحاسب الجميع كائن من كان ويحاسب عن الصغيرة والكبيرة
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9
6 - said الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:49
اين وزير الفلاحة من كل هذا وما خفي كان اعظم
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15
7 - mhamd الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:51
شيء عاد جدا مادام الوجهة بلد اراد ان يصنف من العالم الثالث.الابقار المريضة الى الدول المريضة.هم يعرفون جيدا قيمة كل بلد.وماكان ليفعلها مع بلد احترم شعبه فاجبر العالم على احترامه.وما هذا الا غيض من فيض.وعند البحث سثزكم الانوف
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17
8 - immigri الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:54
الابقار دخلت و الامراض استقرة وتكاثرة وانتقلت الى ابقار اخرى فلا داعي الى شكوى إلى السلطات الإيرلندية
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14
9 - مول البيكالا الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:55
ياااا حلاوة .. اَطربني .... .مصيبة صافي
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3
10 - ABC الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:56
وماد عن المراقبيين البيطرة المغاربة في الديوانة أم مامسوقين ام ربما تانتيقو في البضائع الخارجية ؟ هد الموضوع فكرني في ازبال ايطالي لي دخلو المغرب اعني باب محلول للجميع. واش الجمع ديال شوهة هو شهوات شهاوات؟ LOL
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6
11 - السفير الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:58
ليس هناك من يبذر المال اكثر من السلطة من أعلاها الى أسفلها فماذا يعطي النظام في المغرب للشعب المغربي او المواطن المغربي فليس هناك رعاية صحية كما نجده في أوربا او تعليم ينفع الطفل الصغير ابتداء من عامه الثاني والنصف كما يحدث في أوربا على غرار المغرب في عامه السادس او السابع او حق العمل بطرق قانونية كما نراه في الغرب لهذا الكل يريد ان يترك المغرب حتى الأغنياء ليس طلبا للمال وإنما للبحث عن الدمقراطية المفقودة في وطننا الحبيب
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1
12 - احيوض الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:00
المسؤولون المغاربة لا غيرة لهم لا على الوطن ولا صحة المواطن همهم الوحيد هو تمرير الصفقات وتهب الثروات..حسبنا الله ونعم الوكيل..
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6
13 - فلاح الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:02
لأبقار في المغرب في صحة جيدة ولا داعي للخوف وخبرة الفلاح التي اكتسبها لسنوات في تربية الابقار كافية لتعرف على الأمراض بكل سهولة و بي معاينة بصيطة يمكن التعرف حتى على إسم المرض
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-8
14 - ولد حميدو الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:03
الخطأ ليس في أيرلندا فحتى و ان تم تصدير ابقار مريضة فما هو دور الفحص البيطري المغربي قبل أن تستهلك ام ان هناك تواطؤ
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4
15 - احمد العلماني الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:05
كنت اضن ان العلمانية الغربية و (التطور و الحقوق ) ستمنع مثل هذا الغش
ربما يضنون انهم سيصدرون الابقار الى حدائق الحيوانات في المغرب
لكن عندما رايت الاسلحة الغربية قتلت مليون افغاني و 1,5 مليون عراقي اضن ان العلمانية ما هي الا ادات لقتل اي مقاومة لدى الشعوب و هم ينفقون الملايير للتبشير بعلمانيتهم و الحرية المزيفة
قبل الاستعمار لم يعرف اجدادنا الرشوة و الغش في الميزان و التدليس في المبيعات
و قد حكت لي جدتي القروية ان الناس لا يدخلون الزرع بعد الدرس الا بعد ازالة نسبة العشور و يفرقونه على الفقراء قبل ان يدخلو الباقي
لكن الان تفوقنا على الغرب في الرشوة و النهب لان الملحدين الماسونيين سيطرو على اعلى المناصب و لا يؤمنون بالله فكيف سيخافونه
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0
16 - Ingénieur الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:09
في هذه الحالة من المسؤول هل رئيس الحكومة أو وزير الفلاحة
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2
17 - الفيلسوف الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:10
يعني أغلبية التعليقات كتدل على ان اصحابها لم يقرأو المقال بالكامل.فقط يمارسون هوايتهم المفضلة الانتقاد و نشر اليأس والسلبية.
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-4
18 - بقر الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:11
أين كانت ودارت الفلاحة فقط تنتظر قبض الأرواح للمغاربة الفقراء والقائم في المستشفيات كالعادة
والله يوجب محاسبتهم اجمعين يعلم الله كم من إنسان مات وكم لا زال يعالج دون جدوى من ما اصيبوا به من تلك البقر لكن ليس مشكل لأننا كلنا بقر في نظرهم
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3
19 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:14
ولما لا تقولوا هذا رد المغرب على تعليق المنتوجات القادمة من الجنوب؟ أم كنتم في سبات عميق واستفقتم ام هناك تواطئ من الداخل.
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0
20 - تازي مكناي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:24
أكثر المعلقين ، يعلقون من قراءة العنوان فقط ههههه
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0
21 - Hanane hanane الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:28
ما فهمتش شي تعليقات قراو غي وزارة الفلاحة والصيد البحري وبداو فالنقد والطعن ووو ههههههههههه هادشي كيضحك والله
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-1
22 - مقاطع الى الابد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:31
حان وقت لمقاطعة اللحوم الحمراء لانه ليست هناك مراقبة ولان اثمنتها في تزايد مستمر.
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0
23 - اللحم ولى فيه ان.كونيتو الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:31
كنا قديما نرى شاحنات حمراء تابعة للمجزرة البلدية.اما اليوم وفي اسفي بالدات جميع الجزارين ياءتون باللحوم في صناديف سياراتهم.وهدا يدعوا الى الشك والريبة.
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