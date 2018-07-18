عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- يبدو أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى التراجع عن مقترح قانون سابق لتصفية معاشات البرلمانيين، فقد قال إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، خلال تقديمه المقترح الأول المتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين، والذي يرتقب أن يكون قد سحب مساء أمس، إنه خلال مسار النقاش حول معاشات البرلمانيين داخل المجلس، "أعطيت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية عسيرة إذا توقفت المعاشات".

- "المغرب للصلب" في المنطقة الحمراء بسبب حجم الديون واستمرار العجز. نظرا للصعوبات غير الهينة التي تواجهها "المغربية للصلب"، جراء المنافسة الشرسة في السوق، أمام الواردات الأجنبية المقبلة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على وجه الخصوص، مازالت شركة "المغربية للصلب" مكبلة رغم الجهود المبذولة في سبيل دعمها من قبيل إعادة النظر في جدولة الديون، وقيام الدولة بتدابير خاصة وإبرام اتفاقيات إعادة الهيكلة. ففي سنة 2016 لم تتمكن الشركة من تذويب خسائرها، إذ أظهرت عجزا مقداره ناقص 119 مليون درهم، قبل رفعه سنة 2017 إلى ناقص 121 مليون درهم.

* المساء:

- بعد أيام قليلة على الجدل الذي خلفه قرار استفادة الشركات الجديدة من إعفاء ضريبي، علمت (المساء) أن المديرية العامة للضرائب أصدرت قرارا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية، وأوضحت معطيات موثوقة حصلت عليها الصحيفة أن مواطنا بيضاويا كان يحاول بيع سيارة كانت في ملكيته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب لعدم أدائه للضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية للبيت الي يوجد في ملكيته.

- أمزازي يتجه إلى تقليص شعب البكالوريا بسبب الإرهاق المالي والإداري. شدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إعادة النظر في نقط المراقبة المستمرة الخاصة بمستوى البكالوريا. وكشف أمزازي، في افتتاح الدورة ال14 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع برنامج يخص إصلاح البكالوريا، يتضمن إعادة النظر في كيفية اعتماد نتائج المراقبة المستمرة للامتحانات الإشهادية، في ظل ما رصدته مصالح هذه الأخيرة من فوارق بين نقط الامتحانات والمراقبة المستمرة، الأمر الذي "جعل بعض المؤسسات الجامعية لا تعتمد نقط المراقبة، كما لو أنها بلا مصداقية".

* الأحداث المغربية:

- أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، يوم الاثنين في إشبيلية، أن العلاقات المغربية الإسبانية استراتيجية بالنظر للتحديات المشتركة وكذا بفضل الصداقة والثقة المتبادلة . وأضاف العاهل الإسباني، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للدراسات حول الشرق الأوسط (ووكميس)، أن "العلاقات بين المغرب وإسبانيا استراتيجية لأننا جيران لهما نفس الانشغالات والاهتمامات ويواجهان نفس التحديات والتهديدات المشتركة التي يمكننا أن نحولها معا بالإرادة والتصميم إلى فرص لتعاون وثيق" .

- أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنه تم منح حوالي 30 مليون درهم للجمعيات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية برسم سنة 2017. وقالت الحقاوي، خلال اللقاء السنوي المخصص لتقديم حصيلة الشراكة مع الجمعيات التي يتم تفعيلها بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية، إن هذا الدعم المالي الممنوح في إطار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يتمحور حول أربع مجالات للعمل تهم مراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ومراكز الوساطة الاسرية؛ إضافة إلى الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالأطفال في وضعية الشارع.

* بيان اليوم :

- أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن مجموع الكلفة المالية لتنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي ستصل إلى أكثر من 30 مليار درهم خلال العشر سنوات القادمة، وهي المدة المحددة لتنفيذ البرنامج، مؤكدا الحاجة إلى تكوين وتوظيف أكثر من 200 ألف مدرس خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2030. وأبرز أمزازي، الذي كان يتحدث أمام الدورة ال14 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن إصلاح نظام التكوين لأطر التدريس يعد شرطا حاسما للرفع من جودة التربية والتكوين.

- قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن النجاعة الطاقية ستمكن الدولة من خفض والتحكم أكثر في فاتورتها الطاقية. وأوضح السيد الرباح، خلال ورشة موضوعاتية حول "النجاعة الطاقية في الصناعة: تجارب ناجحة وآليات المواكبة"، أن التجارب الناجحة في هذا المجال كشفت عن إسهامها في تقليص الفاتورة الطاقية إلى 30 في المائة، من خلال تغيير ثقافة استهلاك الطاقة في المقاولة والدورات الصناعية أو نوعية الطاقة المستخدمة.

* العلم:

- صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين ببروكسيل، على قرار يقضي بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة، الصحراء المغربية. وقال يونس المرزوقي، الخبير في العلاقات الدولية، أن ما حصل يؤكد أن الشراكة المغربية الأوروبية خيار استراتيجي بالنسبة للطرفين، ولذلك لا يمكن أن يتأثر سلبا ما هو استراتيجي بما هو تكتيكي، موضحا أن تحركات خصوم الوحدة الترابية لا جدوى منها في هذا الصدد. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يجازف باستقرار المنطقة لصالح طرف مجهول.

- صناعة السيارات بالمغرب .. دينامية متواصلة ونمو واعد. بنموه القوي الذي فاق كل التوقعات والانتظارات، دخل قطاع صناعة السيارات بالمغرب في دينامية متواصلة، تشي بنمو واعد سيجعل من المملكة منصة إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة، قادرة على جذب كبريات شركات صناعة السيارات بالعالم. وتبدو النتائج التي حققها قطاع صناعة السيارات أكبر من الأهداف المسطرة في مخطط التسريع الصناعي منذ البداية، إذ يراهن المغرب على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة، مقابل 100 مليار درهم في أفق 2020.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2018، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 37.5 بالمائة، فيما اعتبرت 30.4 بالمائة منها استقراره، و32.1 بالمائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5.4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6.2 نقاط، وناقص 8.1 نقاط على التوالي.

- نجح صندوق التجهيز الجماعي في سحب ملياري درهم من السوق المالية عن طريق إصدار سندات إقراض، والتي صادفت إقبالا جيدا من طرف المستثمرين. وحسب النتائج الأولية، فقد تم اكتتاب سندات بقيمة 1 مليار درهم لمدة 15 سنة بسعر فائدة ثابت بنسبة 3.84 في المائة، وهو سعر أعلى من سعر الفائدة السيادي لسندات الخزينة من نفس الأمد ب60 نقطة أساس. كما جرى اكتتاب 200 مليون درهم لمدة 10 سنوات و800 مليون درهم لمدة سنوات بأسعار فائدة تبلغ على التوالي 3.07 في المئة، و3.12 بالمائة، ويتميز هذين الشطرين بكونها تما بأسعار فائدة متغيرة تتم مراجعتها سنويا باعتماد متوسط سعر الفائدة للمعاملات بين البنكية.

* آخر ساعة :

- تعهد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم، عمر عزيمان، بمواصلة إصلاح اختلالات المنظومة التربوية ومراجعة مناهج وتدبير المشاريع للنهوض بالمدرسة العمومية. وفي كلمة خلال افتتاح الدورة 14 للمجلس، قال عزيمان إن المجلس اقترب من استكمال مشاريع إعادة النظر في عدد من المناهج التربوية الحالية، التي تعيق النهوض بقطاع التعليم، بعدما أصبحت الدولة تواجه انتقادات غض الطرف عن إصلاح القطاع.

- بلغ عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018، ما يناهز 238 ألفا و550 ناجحة وناجحا، بنسبة إجمالية استقرت في 71,91 بالمائة مقابل 65,20 بالمائة في دورة 2017، مسجلة بذلك زيادة بلغت 6.71 نقطة مئوية. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أن الإناث يشكلن نسبة 53,73 بالمائة من مجموع الناجحين.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أن قطاع السياحة شهد تطورا مهما خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن أعداد السياح الذين توافدوا على المغرب بين سنتي 2011 و2017 ارتفع بنسبة 21 بالمائة. وأوضح ساجد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أعداد السياح الذين زاروا المغرب خلال سنة 2017 بلغ 11 مليونا و500 ألف سائح، أي بزيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2011.

- قال نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن المداخيل الجمركية برسم السنة الماضية (2017) سجلت "رقما قياسيا" بلغ 94 مليارا و700 مليون درهم، مقابل 90 مليارا و500 مليون درهم سنة 2016. وأضاف الأخضر، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن مصالح إدارته قامت خلال السنة المنصرمة بمعالجة مليون وثمانية آلاف و15 تصريحا إلكترونيا، وهو الرقم الذي وصفه ب"غير المسبوق" في تاريخ إدارة الجمارك. من جانب آخر، أشار الأخضر إلى أن المصالح الجمركية تمكنت من حجز أزيد من 5 ملايين من السلع المزيفة، وتحصيل 2.7 مليار درهم من "المتلاعبين بالفواتير".

* ليبيراسيون :

- أغلقت بورصة الدار البيضاء معاملاتها، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يوليوز 2018، على نقطة سلبية، حيث سجل المؤشران الرئيسيان، مازي وماديكس 1.85 بالمائة و1.93 بالمائة على التوالي، وفقا لما أكده محللو شركة (سوجي كابيتال).

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار، وتراجع بنسبة 0,23 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليوز 2018 .وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 227,6 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 10,7 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة.

* لوماتان:

- تستعد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء - سطات لإطلاق عملية كبرى لتنشيط المنطقة الاقتصادية بسيدي البرنوصي. وتضم هذه الأخيرة 700 وحدة صناعية، 10 بالمائة تعود لأزيد من 500 من أكبر الشركات في البلاد. وثلاثة مواقع رئيسية معنية بعملية إعادة التأهيل المستدام هي سيدي البرنوصي - زناتة ، وبوليو، وسيدي مومن.

- تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يوم الجمعة المقبل، بدراسة "إطار تقييم التعليم: المغرب". وتندرج هذه المبادرة في إطار سلسلة من مراجعات السياسات العمومية للمملكة في إطار شراكة تربط المغرب بهذه المنظمة. وتشمل هذه المراجعات التعليم والحكامة والتنمية الجهوية والتنافسية. وسيصدر تقرير يوم الجمعة المقبل يؤكد أن المغرب نجح خلال العقدين الماضيين في تحسين الولوج إلى المدرسة، لا سيما في العالم القروي، وتعميم التمدرس بالمرحلة الابتدائية.

* ليكونوميست :

- عجز الميزان التجاري على وشك الدخول إلى مرحلة جديدة. فخلال النصف الأول من السنة الجارية، تفاقم العجز بثماني نقاط مئوية ليصل إلى 100.8 مليار درهم، أي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيصل إلى 18.5 بالمائة من الثروة الوطنية مع نهاية السنة الجارية مقابل 17.9 بالمائة خلال سنة 2017، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.

- بعد المصادقة على غالبية مخططات التنمية الجهوية، سرعت وزارة الداخلية ورش تفعيل الجهوية. وهكذا، تم إحداث ست مجموعات عمل يتعين عليهم تقديم تقاريرهم قبل نهاية يوليوز. وسيتم ابتداء من شتنبر المقبل توقيع أول العقود بين الدولة والجهات.

* لوبينيون:

- قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمام المجلس الحكومي، الخطوط العريضة للسياق الذي سيتم خلاله إعداد مشروع الميزانية المقبلة. وأكد أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط. وشدد الوزير على أهمية تدقيق وتحديد أولويات واضحة تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء.

- ورد المرصد الإفريقي للهجرة والتنمية، الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي، كنموذج للاقتداء، في نص الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. ويؤكد نص الميثاق، الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضي، على إحداث وتعزيز مراصد الهجرة، في إشارة للمرصد الذي اقترحه جلالة الملك. وسيعهد للمرصد، الذي سيركز عمله على ثلاثية "الفهم، الاستباق والعمل"، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

* البيان :

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، يوم الاثنين بمقر الامم المتحدة في نيويورك، أن المغرب وضع، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الأسس الكبرى التي تتيح له إدراج التنمية على درب الاستدامة. وأشارت في تدخل لها خلال "منتدى الحكومات الجهوية والمحلية" المنعقد في إطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى 2018، الى أنه تم في السنوات الأخيرة اعتماد أجندات عالمية حاسمة بالنسبة لمستقبل البشرية، وتكتسي أهمية قصوى في تعزيز التنمية المستدامة، وتحديد برنامج التنمية 2030 بأهدافه ال17 في مجال التنمية المستدامة، والأجندة الحضرية واتفاق باريس حول المناخ.

- أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء منصة "ماب أرشيف.ما"، المخصصة لتسويق أرشيف المؤسسة الذي راكمته على مدى يقارب 60 سنة. أبرز المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيد خليل الهاشمي الإدريسي، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه الأرشيفات تتضمن مجموع ما أنتجته الوكالة، موضحا أن الأمر يتعلق بما يقارب 3,9 مليون قصاصة، من بينها مليون قصاصة تمت رقمنتها. كما يضم الأرشيف 47 ألف و500 صورة، و 16 ألف و300 تسجيل صوتي، و10 آلاف و500 شريط فيديو، و4500 رسم بياني. وأوضح السيد الهاشمي الإدريسي أن هذه المنصة هي ثمرة سنوات من التفكير والاجتماعات والقيادة مكنت من رفع تحدي أرشفة إنتاج وكالة المغرب العربي للأنباء.

* أوجوردوي لوماروك :

- جدد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يوم الاثنين بالرباط، التأكيد أنه منذ 19 يونيو الماضي دخل القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء في مرحلة ما قبل الاستغلال. وأوضح بوليف، في معرض رده على سؤال شفوي حول "وتيرة تنفيذ مشروع القطار الفائق السرعة" تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن " هذه المرحلة لن تأخذ وقتا طويلا حيث يتمثل دورها بالأساس في توفير كافة الشروط".

- انعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم. وفي ما يتعلق بالتأمين الإجباري على المرض، فقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذا النظام 6.5 مليون سنة 2017 مقابل 6.1 مليون سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.3 بالمائة. كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يتمتعون بحقوق مفتوحة بالتأمين الإجباري على المرض ب7.5 بالمائة، حيث انتقلت من 5.5 مليون سنة 2016 إلى 5.9 مليون سنة 2017.