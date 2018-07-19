عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- أعطت الحكومة، أمس بمدينة الصخيرات، الانطلاقة الفعلية لبرنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم العمل به منذ مدة بشراكة مع منظمة "اليونسيف". وكشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج، الذي سيكلف الدولة 3 ملايير درهم سنويا، وسيمتد إلى غاية 2028. وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، سيتم إحداث 57 ألف حجرة دراسة خلال العشر سنوات المقبلة، وإدماج 56 ألف مربية ومربي خلال هذه المدة، إلى جانب تكوين وتأهيل 27 ألف من المربين الممارسين حاليا.

- أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من عام 2018، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 84,2 في المائة من الأسر تتوقع استمرار تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة في الارتفاع. وأضاف بحث الظرفية أنه خلال الفصل الثاني من عام 2018، صرحت 88,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.

* المساء:

- أقر رئيس قسم مراقبة المنتوجات الغذائية بالمكتب بأن نتائج تجربة إعادة تعليف وذبح بعض الخرفان أظهرت أن 70 في المائة من حالات التعفن كانت نتيجة تغذية الخرفان بمخلفات الدواجن، و20 في المئة من التعفنات بتناولها مختلف الأدوية المشار لها بالاستعمال، فيما 10 في المائة كانت بسبب مختلفات. وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأرقام المذكورة تم الكشف عنها خلال لقاء ضم مسؤولين بالجامعة مع مسؤولي مكتب السلامة الصحية من أجل استعراض الخطوات الإجرائية التي يتم العمل بها مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى لتفادي تعفن اللحوم الذي حصل العام الماضي.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 37,5 في المائة، فيما اعتبرت 30,4 في المائة منها استقراره و32,1 في المائة تحسنه. وأوضحت المندوبية، في بحث الظرفية الخاص بالفصل الثاني من سنة 2018، أن مؤشر هذا الرصيد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص 8,1 نقاط على التوالي.

* الأحداث المغربية:

- يقدم محمد أوجار وزير العدل، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول. فبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا في 6 مارس المنصرم يقضي بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، وجدت الحكومة نفسها مطالبة بالبت في المواد غير المطابقة للدستور قبل الترافع بشأنها أمام البرلمان، لإيجاد صيغة لتعديلها.

- شددت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على أن ربح رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة رهين بإعطاء هامش أكبر لعمل الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والتمويل. ودعت الوافي، خلال ندوة حول دور الجماعات والجهات في تحقيق التنمية المستدامة بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، إلى العمل على "التنسيق الترابي لكل المصالح القطاعية على المستوى المجالي، وهذا ما يصبو إليه مشروع الجهوية المتقدمة الحقيقية الذي هو في طور التنزيل بالمغرب".

* آخر ساعة:

- المغرب رابع منتج للطماطم في العالم. تمكن المغرب خلال الموسم الفلاحي لسنة 2017 من إنتاج ما قدره 527 ألف طن من الطماطم، ما بوأه الرتبة الأولى قاريا والرابعة عالميا بعد إسبانيا وهولندا والمكسيك. وحسب بلاغ لفيدرالية مصدري الفواكه والخضر بالأراضي المنخفضة، فإن محصول الطماطم المغربية استأثر سنة 2017 بنسبة 7,15 في المائة من الإنتاج العالمي، الذي ناهز 7,3 مليون طن بقيمة إجمالية تراوح 7,8 مليار أورو.

- كشفت لجنة التقصي، التي شكلها مجلس المستشارين حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" عن مجموعة من الاختلالات طبعت عمل المكتب خلال الفترة الزمنية بين سنتي 2010 و2017، وخصوصا في الشق المتعلق بالتدبير المالي لهذه المؤسسة العمومية. وسجلت اللجنة أن المكتب فوت مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا نتيجة لتهاونه في استخلاص جميع مداخيل الرسوم، التي تأتي من ليالي المبيت والتي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا.

* العلم:

- أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن وزارته لديها معطيات ثابتة بأنه لم يكن هناك أي اعتداء جنسي على العاملات المغربيات الموسميات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة بالضيعات الإسبانية. وذكر يتيم، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن كلا من وزارة الشغل والهجرة قامتا بزيارة ميدانية لهذه الضيعات، تم الوقوف خلالها على ظروف عمل العاملات، مشيرا إلى أنها على العموم مقبولة وليست مثالية أو كاملة.

- قال عبد السلام اللبار رئيس الفريق الستقلالي للوحدة والتعادلية، إن المغرب لازال يعاني الكثير فيما يخص وسائل وإمكانيات تدبير استيراد النفايات، والذي يجب الحرص على التعامل مع تأثيراته بالصرامة الضرورية حماية للبيئة بشكل عام، وحياة الأفراد والجماعات، بشكل خاص. ودق اللبار، في جلسة بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، ناقوس الإنذار إزاء خلاصات التقرير المتعلقة بالإجراءات الوقائية ميدانيا، وأيضا ما سجله التقرير من ملاحظات في غياب تنسيق حكومي متكامل بخصوص استيراد بعض أنواع النفايات التي يحتمل أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة أو مشعة أو سامة.

* بيان اليوم:

- أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، بأن عدد التعاونيات في المغرب بلغ 20 ألف تعاونية عند متم سنة 2017، مقابل 15 ألفا سنة 2015، أي بارتفاع بنسبة 33 في المائة. وأكدت المصلي، خلال لقاء وطني تواصلي نظمته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، حول موضوع "التعاونيات النسائية رافعة للتنمية المستدامة"، أن عدد المنخرطات في هذه التعاونيات على المستوى الوطني بلغ 146 ألفا و368 امرأة تعملن بالأساس في مجالات تربية المواشي والصناعة التقليدية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والأركان.

- صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية الثلاثاء، على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية. وتأتي مقترحات القوانين هاته في إطار ملاءمة الأنظمة الأساسية للغرف المهنية مع باقي القوانين التنظيمية المرتبطة بها خاصة في جانبها الانتخابي وتحيين الترسانة القانونية ككل، خاصة منها القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية بعد مرور سنتين ونصف من العمل بهذه التجربة. كما تهدف مقترحات القوانين الأربعة إلى إدخال تعديلات محدودة على الأنظمة الأساسية الخاصة بالغرف المهنية، والتي ترمي فقط إلى تحقيق الانسجام والملاءمة بالنسبة للأنظمة الأساسية المذكورة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت أزيد من 10 مليار درهم عند متم يونيو 2018، أي بانخفاض نسبته 33,1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض المداخيل (ناقص 3,4 مليار درهم) مقرونة بارتفاع النفقات بـ (زائد 1,5 مليار درهم).

- أفادت إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد بأن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 530 ألف و963 طن برسم النصف الأول من 2018، وذلك بانخفاض قدره 11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب المكتب الوطني للصيد، تقدر القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها برسم الستة أشهر الأولى من 2018 بنحو 3 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 1 في المائة مقارنة مع قيمة حجم التفريغ متم شهر يونيو 2017.

* رسالة الأمة:

- تشير الإحصائيات الرسمية حول التعليم الأولي، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني لتعليم الأولي، إلى أن نسبة التمدرس على الصعيد الوطني سنة 2017 /2018 لم تتجاوز 49.6 بالمائة. وسجلت الاحصائيات ذاتها أن التعليم التقليدي يمثل 63 بالمائة، في حين تصل نسبة التعليم العصري إلى 24 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة التعليم الأولي العمومي نسبة 13 بالمائة.

- أعلن المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن المطارات المغربية قد استقبلت خلال النصف الاول من السنة الجارية ما مجموعه 10 مليون و 455 ألف و 890 مسافرا، مسجلة بذلك ارتفاعا يناهز 13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية . وأفاد المصدر ذاته بأن حركة الركاب قد سجلت في شهر يونيو الماضي ارتفاعا قويا بـ25,66 في المئة، واستقرت بالتالي في مليون و 646 ألف و 597 راكب .

* لوماتان:

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في "اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، المنظم أمس الأربعاء تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات. وألح جلالة الملك على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة.

* ليكونوميست:

- ترشيحات ومباريات الولوج إلى أسلاك الإجازة المهنية والماستر بالعمومي والخاص.. عرض التكوين يتمدد والمؤسسات تبتكر. وعلى الرغم من ذلك، قليلة هي المسالك التي تضمن لخريجها نسبة إدماج مهني تصل إلى 100 في المائة. ويبقى عدد المقاعد المتاحة محدودا (30 إلى 40 مقعدا لكل مسلك)، لكن خيار التخصصات يزدهر سنة بعد أخرى. ويوجد حاليا أزيد من 2300 مسلك معتمد بالجامعات. كما أن أزيد من 30 بالمائة من العرض الكلي يهم مسالك الماستر.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلن مكتب الصرف، أن محلات الصرف ومؤسسات الأداء المعتمدة من قبل مكتب الصرف للقيام بمعاملات الصرف اليدوي، يمكنها، على غرار البنوك، أن تسلم مباشرة للحجاج مخصصات "الحج" بجميع العملات على شكل أوراق بنكية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموسم حج 2018، تم تحديد سقف هذه المخصصات في 10 آلاف درهم لكل حاج. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعليمات جديدة تنظم نشاط الصرف اليدوي، والتي تحدد شروط منح الاعتماد.

* ليبيراسيون:

- أكد وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في تحقيق التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار. وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، أبرز رئيس الوفد، الحاج أكولي داويل، خلال مباحثات مع خليفة رئيس المجلس، عبد القادر سلامة، دور المغرب ومساهمته في تقديم الخبرات والتجارب للدول الإفريقية في مجال الارشاد الديني ومختلف مجالات التنمية.

* البيان:

- توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، على المعطيات المميزة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، بارتباط مع التحضيرات الجارية على الصعيد الحكومي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019. ودقق المكتب السياسي منهجية العمل والمخرجات المنتظرة من العمل الذي سيقوم به فريق خبراء الحزب قصد إعداد مقترحات مضبوطة بهذا الخصوص، تمكن من بلورة توجهات الحزب ذات الصلة بجعل الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية لا يتم على حساب الاستثمار العمومي، مع إيلاء الأهمية البالغة للإصلاحات الكفيلة بتحفيز الاستثمار والنهوض بالتشغيل.

* لوبينيون:

- قال كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، إنه سيتم تبني "مقاربة أمنية حقيقية مستقبلا" لحل إشكالية حوادث الهجوم على القطارات، تتمثل في إحداث مركز للمراقبة على المستوى الوطني بتقنيات جد متطورة لمتابعة كل الأمور الدقيقة على مستوى جميع السكك وداخل المحطات والقطارات. وأبرز بوليف، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "حوادث الهجوم على القطارات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن حوادث رشق القطارات بالحجارة تبقى "جد قليلة".