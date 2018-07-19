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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الجيش الإسباني يشعل سباق التسلح مع المغرب

رصيف الصحافة: الجيش الإسباني يشعل سباق التسلح مع المغرب

رصيف الصحافة: الجيش الإسباني يشعل سباق التسلح مع المغرب
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:00

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "المساء"، التي نشرت أن الجيش الإسباني قرر استثمار 5 مليارات أورو في الصناعة الحربية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعيد إسبانيا إلى واجهة الدول المصنعة للسلاح، وتتفوق على طموح المغرب في تطوير الجيش وتزويده بأفضل منتجات الصناعة الحربية الأمريكية والفرنسية.

وورد بالمنبر الورقي ذاته أن قطر تطلب اليد العاملة المغربية بأجور زهيدة، حيث أطلقت مؤسسة حكومية قطرية عملية توظيف لمرافقين بحافلات للنقل المدرسي بأجر يقدر بـ4200 ريال (تشمل منحة السكن)، وهو ما يمثل حوالي 11 ألف درهم مغربي.

وتقول مصادر خبيرة في مجال التوظيف، تضيف "المساء"، إن هذا الأجر سيجعل المعنيين بالأمر في وضع هش بسبب الارتفاع الباهض لكلفة العيش، حيث يضطر المغاربة، الذين يشتغلون في بعض الوظائف ذات الأجور المنخفضة، في كثير من الأحيان، إلى العودة بعد شهور لعدم قدرتهم على مسايرة ارتفاع تكاليف الحياة هناك.

ووفق "المساء"، فإن الداعية والمفكر الفلسطيني، عدنان إبراهيم، أنهى الجدل حول محاضرته بمدينة طنجة بالاعتذار عن الحضور، مضيفة أن هذا الجدل انطلق بعد الإعلان عن استضافة المركز الثقافي أحمد بوكماخ لمحاضرة للداعية الفلسطيني، التي كان من المنتظر أن تنظم يوم 24 يوليوز الجاري، قبل أن تصدر الجمعية المشرفة على تدبير المركز بلاغا يؤكد إلغاءها.

وورد بالمنبر ذاته، أيضا، أن عددا من تجار الدجاج بإنزكان كشفوا عن انتشار ظاهرة الاتجار في الدجاج الفاسد في أسواق المدينة، إذ نبه تقرير رفعه التجار إلى عامل الإقليم إلى أن سوق الدجاج بإنزكان عبارة عن "براريك" لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة المفروض أن تكون متوفرة في مثل هذا النوع من النشاط.

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن المؤسسة الوطنية للمتاحف تستعد لإحداث متحف خاص بالذاكرة اليهودية بمدينة فاس. وأضافت أن رئيس المؤسسة، المهدي قطبي، قال إن الذاكرة المغربية لا يمكنها إغفال الثقافة اليهودية باعتبارها جزءا مهما من ثقافتنا.

ووفق المنبر الإخباري ذاته، فإن الحكومة الألمانية تتجه نحو طرد اللاجئين المغاربة، بعد أن تبنت مشروعا جديدا يقضي بحرمان المئات من طالبي اللجوء المغاربة من حق الوجود داخل التراب الألماني. وأضافت "أخبار اليوم" أن مشروع القانون الجديد القديم يصنف المغرب وتونس والجزائر ضمن الدول الآمنة، أي أن مواطنيها لا يواجهون أي تهديدات، وبالتالي ليس من حقهم طلب اللجوء كالمواطنين السوريين أو العراقيين وغيرهم.

وإلى "الأحداث المغربية"، التي أفادت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن أن قضايا الشباب ومشاكلهم تسكنه، مؤكدا أنه على استعداد للإنصات إلى الشباب والتفاعل مع قضاياهم. وأضافت الجريدة أن رئيس الحكومة قال، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي حول الشباب والمشاركة في صناعة القرار، إن مشاكل الشباب لا يمكن حلها بقرارات آنية، داعيا المسؤولين الحكوميين ورؤساء جهات المملكة إلى الإنصات والتفاعل معهم من أجل البحث عن إجابات لأسئلتهم بغرض تحقيق الديمقراطية التشاركية.

وجاء في المنبر ذاته أن تقاعد المهن الحرة لا يزال في ثلاجة الحكومة، مشيرا إلى أن القانونين المتعلقين بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الأجراء لا يزالان حبرا على ورق بعد مضي أزيد من سنة على المصادقة عليهما في البرلمان. وأضافت "الأحداث المغربية" أنه بالرغم من المصادقة على القانونين، فإن تفعيلهما يبقى معلقا بسبب غياب المراسيم التطبيقية لهما.

فيما نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن المملكة المغربية والمنظمة الدولية للفرنكفونية تنظمان، في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 يوليوز بالرباط، مؤتمرا لإطلاق شبكة الفاعلين الفرنكفونيين من أجل التعاون جنوب ـ جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن حملة أمنية موسعة باشرتها الدائرة الأمنية الخامسة بأكادير في مجال محاربة تدخين "الشيشا" بالفضاءات العمومية، أسفرت عن حجز 442 قنينة، وتحرير 49 مسطرة قضائية، وإحالتها على النيابة العامة.

ونختم من جريدة "العلم"، التي أوردت أن الأمم المتحدة وضعت المغرب على قائمة الدول الأولى المصدرة للطماطم عبر العالم، مضيفة أن المملكة تمكنت من تصدير ما قيمته 7.15 بالمائة من الإجمالي العالمي من الطماطم.

وكتبت "العلم"، أيضا، أن بعثة "المينورسو" عاشت حالة من الاستنفار جراء إصابة طبيبة تعمل رفقة طاقمها بالحمى، الشيء الذي جعل القوات المسلحة تتدخل وتنقلها إلى مستشفى بلمهدي بالعيون. ووفق الخبر ذاته، فإن الطبيبة أمضت ما يزيد عن أسبوع في مستشفى السمارة لتلقي العلاجات، لكن لم يسجل أي تحسن في وضعها الصحي، الشيء الذي استدعى نقلها إلى العيون، قبل أن يتم نقلها إلى خارج المغرب بعد القيام بتشخيص لحالتها وأسباب الإصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - الصحة الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:14
المغرب بلد قوي فلو اراد الجيش المغربي اقتحام اسبانيا لفعل ذالك ورايته يتجول في شوارع مدريد بعد ساعتين و نصف من بدا الحرب
فلا مجال. لمقارعة الاسد. احذر يا ايها الثور الاسباني من الزئير.
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-101
2 - Ramòn الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:19
اولا لسنا ندا لإسبانيا التي تتجاوزنا بسنوات ضوئية في جميع المجالات ثانيا اسبانيا تصنع سلاحها بنفسها و نحن نستورد الخردة ثالثا .... و لا باراكا صافي ...
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50
3 - morocco الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:23
هههههه نكته هد
كالك سباق التسلح شكرا ضحكتني
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33
4 - لمفضل الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:23
إسبانيا تشعل سباق التسلح ضد المغرب. عنوان لا أدري المقصود منه ولكن ماوهو مؤكد هو أن إسبانيا تسبقنا بثلاثين سنة عسكريا وعتاديا وتكنولوجيا لهذا لا مجال للمقارنة.
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42
5 - salah الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:24
احدرو اسبانيا فهي اعدى دولة متخفية لدى المغرب
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1
6 - م ن الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:24
الفرق كبير الاسبان يستثمرون في صناعة الحرلية اما المغاربة يشترون وفيقو اراهوما فايتينا بي70 سنة
ولاكن المسؤلين هم السبب
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16
7 - فريد الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:30
المساء بعناوينها وأخبارها حول السلاح تحاول استحمار القراء المغاربة، قليل من التحري حول المواضيع وصحة الأخبار.
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15
8 - شَتَّانَ الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:31
دولة غادي تستثمر الفلوس فالصناعة ودولة غادي تحطهم فالشراء، لا مجال للمقارنة.
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12
9 - Ingénieur الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:34
Mdr c'est une blague , L3fou
Vous comparez l'espagne qui nous a colonisé avec le Maroc hechmou chwya
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4
10 - مكناسي الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:34
ضعوا انفسكم في مقارنة مع من هم ندا لكم ودعوا المقارنة مع دولة تسبقكم بسنوات ضوئية في جميع المجالات إسبتنيا لا تمنح تقاعدا أو بالاحرى رشوة للبرلمانيين لشراء سكوتهم
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4
11 - David chiguer الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:34
اسبانيا عندها قوة اقتصادية عالية جدا و جيشها يحمي شعبها اما نحن مازال عندنا الناس ملقات ما تاكل و كنشريو السلاح كيبقا كيتصدا عوض اننا نتسلح بالعلم و الاقتصاد و التنمية ... نسابق اسبانيا ياودي ياودي
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4
12 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:34
لا نقارن الجيش الإسباني معا الجيش المغربي، أما الأسلحة كلام آخر إسبانيا تصنع الدبابات وا بما أشياء أخرى لا يعلمها احد
بقلينا غير نتسبقو معا إسبانيا زعما تفوقنا على الجزائر هل تعلمون ماذا وقع في جزيرة ليلة التي دخلو لها الجنود الاسبان!!!! وا هيا فوق الأراضي المغربية
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3
13 - عبداللطيف المغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:36
اسبانيا بلد صديق للمغرب.المشاكل العالقة بين البلدين الصديقين ستحل عاجلا او اجلا.( سبتة ومليلية والجزر...)لأن اسبانيا والمغرب بلدا المؤسسات عكس النظام الجزائري الذي تحكمه طغمة من العسكر الفاشيين.اذ سيجد المغرب بعض الصعوبات في استرداده لأراضيه التي لا تزال محتلة من هذا النظام الفاشي.ولكن ارادة الشعب المغرب لم ولن تفرط في ايزشبر محتل ممن اي كان...فالقضايا العالقة بين الدول تتطلب بعض الوقت وتنطلب كذلك النفس الطويل.وهذا متوفر لدى المغاربة.فالى ان يطوى نهائيا ملف اقاليمنا الجنوبية.سنكون مرة أخرى مع ملحمة اعادة ما تبقى من اراضينا ان سلما او حربا.ذون تفريط.وتحية الى اصدقائنا الاسبان.الذين نتقاسم معهم التاريخ والحضارة والجوار...
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-2
14 - سعيد الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:41
ااالله يهديك...!المغرب خاصو 3000 عام باش يولي بحال إسبانيا عسكريا. واس بصح كتهدر؟؟؟
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15 - صنطيحة سياسة الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:41
المغرب كيجيو يضر على راسو ...
أما انشاء اسبانيا لمصنع أسلحة فهو لتشغيل شبابها العاطل عوض حكومتنا التي تبيع للشباب الكلام والثاني يقول الإنصات للشباب

مول الشكارة زيدوه الفلوس والريع والاحتكاك والشباب زيدوه الخطابات و الهضرة اللي ما تشرين خضرة

أما اخنوش نقول ليه ما قدتيش تقابل حتى مدينتك أكادير اللي كتباع فيها دجاج خانز عاد بغيتي تقابل المغرب ???
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16 - Marocain الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:43
Avec qui on se compare ?!!!!
Regardez juste les PIB des 2 pays .
12 fois!!!!
Est-ce que la personne qui a rédigé cet article est consciente qu’il n y a aucun rapport de comparaison
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17 - مدوخ الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:45
طبيبة المنرصو تعري واقع الصحة بالمغرب حيث لم يتمكن لا مستشفى السمارة ولا العيون من تشخيص مرضها ومعالجتها وتم نقلها الى خارج الوطن بعد اسبوع من المحاولات الفتشلة هذه هي حالة الصحة في بلدي الطامح الى تنظيم كاس العالم
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18 - محمد الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:47
هراء كبير،دولة القانون و الحقوق و الاقتصاد المهيكل تنافس دولة الظلم و التخلف و الاقتصاد المهمش.
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19 - el menani الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:50
في الخبر الأخير فإن الطبيبة فلتت بجلدها الى الخارج
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