رصيف الصحافة: الرئيس التونسي المخلوع يتجه للاستقرار بالمغرب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "المساء"، التي نشرت أن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بنعلي، قد ينتقل للعيش بالمغرب، قادما إليه من السعودية، بعدما فر إليها ليلة ثورة الشعب التونسي خلال الربيع العربي.

ووفق المنبر ذاته، فإن المغرب وافق على قبول الرئيس السابق لتونس، بعد أن قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يتولى زمام الأمور في المملكة السعودية، طرده، بعد تسجيل ارتفاع مصاريف بنعلي، التي خصصتها له السعودية ليلة وصوله هربا من الشعب التونسي.

وقد توجه بنعلي في ذلك الوقت إلى الرياض، حيث استقبلته الحكومة السعودية ورفضت تسليمه إلى تونس لمحاكمته.

وأفادت الصحيفة نفسها أن المرصد الوطني للتنمية البشرية كشف اختلالات في نظام المساعدة الطبية "راميد"، على رأسها حرمان نصف الفقراء وإقصاؤهم من الاستفادة من هذا النظام مقابل استفادة القطاع الخاص من مداخيل هامة، حرمت منها المستشفيات العمومية، التي تسبب لها نظام "راميد" في استنزاف ونقص الأدوية وتهالك وتآكل المعدات الطبية.

ووفق "المساء"، كذلك، فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أدانت متهمين، ضمنهم زعيم "خلية فاس"، التي خططت لاستهداف مقر البرلمان وثكنة للدرك، والمكونة من 18 عنصرا، بـ 20 سنة. كما قضت بـ 18 سنة في حق متهم واحد، و15 سنة في حق خمسة متهمين، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 12 وسنة واحدة.

وتطرق المنبر ذاته، كذلك، إلى اعتقال مستشارة جماعية تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة النخيل، بعد ضبطها متلبسة بتسلم رشوة قيمتها 1000 درهم، مقابل التوسط لأحد الأشخاص للحصول عل رخصة اقتصادية.

وورد بـ"أخبار اليوم" أن مدينة مكناس تعرف حالة من القلق والاحتقان بسبب استثناء المستفيدين من مشاريع السكن الاقتصادي من الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (TVA).

وفي هذا السياق كشف مصدر قريب من الموضوع للجريدة أن أصحاب الشقق الاقتصادية، التي يزيد ثمنها بقليل عن مبلغ 25 مليون سنتيم، باعتباره السعر المحدد وطنيا لهذه الفئة من مشاريع السكن الاجتماعي، فوجئوا خلال لجوئهم إلى توثيق عقود اقتناء سكنهم لدى المنعشين العقاريين بالعاصمة الإسماعيلية بإشهار مديرية الضرائب في وجوههم مذكرة عممها المدير العام للضرائب، عمر فرج، حدد فيها شروطا جديدة تخص استفادة مقتني السكن الاجتماعي بـ 25 مليون سنتيم من الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة، ومن أهمها ألا تتجاوز المساحة الإجمالية المغطاة للشقة 80 مترا مربعا، مع احتساب الأجزاء المشتركة التي تستفيد منها الشقة في إطار الملكية المشتركة للعمارة.

وجاء في الورقية ذاتها أن مجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية العربية، منهم مغاربة، دعوا أطراف الحرب المستمرة في اليمن منذ ثلاثة أعوام إلى وقفها، في أول تحرك عربي من نوعه أهاب بالسعودية ودول التحالف العربي من جهة، وإيران من جهة ثانية، دعم مضمون النداء.

أما "العلم" فذكرت أن قطاع الصيد البحري أعلن عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة البحرية سيدي بولفضايل، التابعة لجهة تيزنيت، إلى غاية التطهير الكامل لهذه المنطقة. وأضافت أن نتائج التحليلات، التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة.

ونقرأ في خبر آخر أن الجالية المغربية بهولندا تهدد بمقاطعة ذبح أضاحي عيد الأضحى المقبل، احتجاجا على التعقيدات التي تواجهها في ذبح الأغنام على الطريقة الإسلامية، فيما دعت بعض المساجد إلى مقاطعة جميع اللحوم في هولندا.

ونختم بـ"الأحداث المغربية"، التي نشرت أن المغرب رفض تعميم الأمم المتحدة رسالة لجبهة البوليساريو، باعتبارها ليست دولة عضوا في المنظمة الدولية. ووفق المنبر ذاته، فإن السفير الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، استغرب تعميم رئاسة مجلس الأمن رسالة لجبهة البوليساريو، وجهها الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، إلى المجلس حول الأوضاع السياسية والحقوقية بالمنطقة.

وكتبت الجريدة ذاتها، أيضا، أن مصالح الأمن بالقصر الكبير تمكنت من اعتقال عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة شبان وفتاة، كلهم في العقد الثاني من العمر، وهم من ذوي السوابق العدلية، مشيرة إلى أنهم ينشطون في ترويج المخدرات القوية.