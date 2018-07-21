عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- اعتمد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أرقام مندوبية الحليمي، خلال العرض الذي قدمه في البرلمان حول تصور مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. وفي الوقت الذي كشف فيه الوزير انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف جدا (0,2 نقطة) إلى 10,2 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية، توقع أن ينخفض المعدل سنة 2021 إلى 8,5 في المئة. ونبه بوسعيد إلى خطورة ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب، والذي يصل إلى 26,5 في المئة، و42 في المئة بالنسبة لشباب المدن.

- اقترح النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، تشكيل لجنة بين مجلسي النواب والمستشارين، بحضور الجهاز المكلف بالتأمين، للخروج بتصور حول إشكالية معاشات البرلمانيين. وأوضح وهبي، في تصريحات للصحيفة، أن هذا الموضوع يجب أن تحكمه ثلاثة عناصر أساسية، تشمل تخفيف العبء عن المال العام بأقصى ما يمكن، والتعامل مع المعاشات من منطلق التضامن البرلماني، أي أن يتنازل البرلمانيون الذين لا يحتاجون إلى المعاش لفائدة من يحتاجون إليه، ثم وضع قانون وفقا للدستور وللقانون، لأن لهما الأسبقية وليس للخطابات الشعبوية والمزايدات.

* المساء:

- كشف مصدر جيد الاطلاع لـ"المساء" أن قرارا مشتركا بين وزارتي الداخلية والمالية جمد بشكل صريح أنشطة وكالات التنمية، بعد أن تقدمت بعض وكالات التنمية بالشمال والشرق بمشاريع من المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، غير أنه تم رفضها لأول مرة بعد أن وجهت تعليمات لكافة وكالات التنمية بالمغرب بضرورة الانتهاء من المشاريع القديمة والتي توجد قيد التنفيذ في الوقت الحالي. وقال المصدر ذاته إنه تم تنفيذ مخطط لتصفية وكالات التنمية بعد تقارير تكشف مآل مليارات الأموال العمومية التي أنفقت على مشاريع واستثمارات، تأخر تنفيذ بعضها وتعثر البعض الآخر، واختلالات في إداراتها وتدبير التمويلات المرصودة لإنجازها.

- أسفرت الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم الخميس بالجماعة الترابية أولاد برحيل بإقليم تارودانت، عن هزيمة حزب العدالة والتنمية بعد خسارته 13 مقعدا آل إلى حزب الاستقلال. وقد تمكن حزب الاستقلال من حصد جميع الدوائر، حيث ستصبح تشكيلة المجلس الحالي مكونة من 13 مقعدا لحزب الاستقلال و12 مقعدا لحزب العدالة والتنمية ومقعدين لحزب التجمع الوطني للأحرار. وتبعا لذلك، فقد حزب العدالة والتنمية الأغلبية التي كان يتمتع بها قبل استقالة 13 عضوا من الجماعة بسبب خلافهم مع الرئيس الذي اتهموه بالتسيير الانفرادي للمجلس، وارتكاب خروقات وتجميد مجموعة من المشاريع.

* الأحداث المغربية:

- رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة دوليا، تحافظ الحكومة على هامش من التفاؤل بخصوص معدلات النمو المرتقبة خلال السنة الجارية، حيث أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عن مراجعة توقعات نسبة النمو لسنة 2018 في اتجاه الارتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المئة. وأرجع بوسعيد، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، هذا التحسن في مؤشر النمو إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار.

- استفاد 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، من دعم تقدر ميزانيته بـ3,5 مليون درهم، في إطار الشراكة مع الوزارة الوصية. وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان توصلت، بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع في أبريل الماضي، بـ209 مقترحات مشاريع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، وهو عدد يمثل تطورا بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع عدد المشاريع المتوصل بها في 2017.

* آخر ساعة:

- قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، إن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين توافدوا على المملكة إلى غاية الثلاثاء 17 يوليوز الجاري بلغ 961 ألفا، متوقعا بلوغ الذروة في الأسبوعين الأخيرين من يوليوز، وأسبوعا قبل عيد الأضحى. وأشار بنعتيق، في عرض أمام المجلس الحكومي حول عملية عبور 2018، إلى أن النقل البحري يمثل الوسيلة الأولى للوافدين بنسبة 44 في المئة، يحظى ميناء طنجة المتوسط ب 65 في المئة منها، يليه النقل الجوي بـ41 في المئة، يحتل مطار محمد الخامس المرتبة الأولى فيها بـ30 في المئة، يليه مطار مراكش بـ16 في المئة.

- أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن برنامج احتجاجي وصفته بـ"التصعيدي"، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته "استمرارا في الإجهاز على حقها في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار بناء على الشهادة الجامعية". وقررت التنسقية خوض وقفة احتجاجية يوم 31 يوليوز الجاري أمام مقر وزارة المالية، وذلك باعتبار الأخيرة معنية بمشكل الترقية التي تطالب التنسيقية بتسويتها عاجلا.

* العلم:

- أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن قطاع التعليم يعاني من الهشاشة، حيث أصبحت انعكاسات أزمة القطاع واضحة في ظل الاحتجاجات التي يخوضها رجال ونساء التعليم على مدى السنوات الماضية خاصة بعد فرض نظام التعاقد. وأشار المسؤول النقابي إلى أن وزارة التربية الوطنية عليها أن "تستوعب الدرس" من أجل إنجاح استراتيجية الإصلاح التي أعلن عنها الوزير أمزازي، حتى لا يكون مصيرها كباقي الإصلاحات التي انتهت بالفشل.

- كشف معطيات للمندوبية السامية للتخطيط أن أسعار "السمك وفواكه البحر" سجلت ارتفاعا بـ4,4 في المئة بين شهري ماي ويونيو 2018. ووافقت فترة الارتفاع، التي تتحدث عنها المندوبية، الفترة الزمنية التي خاض فيها المغاربة حملة المقاطعة لمنتجات غذائية، كان من بينها سمك السردين، الذي سجل أسعارا قياسية، خلال شهر رمضان، والتي تجاوزت سقف الثلاثين درهما للكيلوغرام الواحد.

* بيان اليوم:

- دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإدارات المعنية إلى حسن استقبال مغاربة العالم وتقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجونها في أحسن الظروف. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني خصص، بمناسبة انطلاق عملية "مرحبا" التي تهم مغاربة العالم، جزء مهما من كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، للإجراءات التي اتخذت لاستقبال مغاربة العالم، داعيا الإدارات والسلطات المعنية بأن تكون "في المستوى المطلوب، وبأن تعمل على تسهيل مأموريتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم".

- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني، أن المجلس عازم على مواصلة عمله بشأن إصلاح المدرسة المغربية، عبر إنجاز تقييمات موضوعاتية حول الأنشطة المستقبلية. وأوضح المودني، خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم حصيلة أشغال الدورة العادية الرابعة عشرة للمجلس، التي انعقدت بالصخيرات، أن هاته الأنشطة المستقبلية الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية سيتم القيام بها في احترام لمهام المجلس وباقي المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن العدد الإجمالي للناجحين في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2017-2018، بلغ 332 نزيلة ونزيلا. وذكرت المندوبية، أن إجمالي عدد الناجحين يشكل نسبة 43 في المئة من النزلاء الذين اجتازوا الدورتين العادية والاستدراكية، وذلك بزيادة 16 في المئة، مقارنة بنسبة النجاح المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.

- قام وفد عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يقوده الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، يوم الخميس، بزيارة عمل إلى لشبونة أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين بالحزب الاشتراكي البرتغالي. وشكل هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعددا من الأحزاب الاشتراكية في أوروبا، فرصة لمناقشة عدد من القضايا الراهنة التي تهم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات مع هذا الأخير سواء على مستوى المفوضية أو البرلمان، حول مواضيع من قبيل الهجرة، والصيد البحري وتعزيز التعاون من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في المنطقة. كما بحثا سبل وآفاق تعزيز ومأسسة وهيكلة بشكل أفضل للعلاقات بين الحزبين على مستوى المنظمات الشبابية، والنسوية والفرق البرلمانية.

* رسالة الأمة:

- جددت الحكومة التأكيد على موقفها الرافض للتدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس، حيث قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موقف الحكومة "ثابت وهو أنه لن تتحمل ميزانية الدولة تكاليف إضافية". وأكد المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن "إنقاذ صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب لا يمكن تمويله من ميزانية الدولة"، مضيفا "أن هذا الأمر شأن يهم البرلمانيين".

- توقع خبراء لدى المركز المغربي للظرفية، أن الاقتصاد المغربي سيسجل في سنة 2019 معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3,8 في المائة، وستشهد جميع مؤشراته ومكوناته مسارا تصاعديا . وأوضحوا، خلال لقاء صحفي بمناسبة إصدار المركز نشرة خاصة تحت رقم 48 بعنوان: "أي مظهر للنمو في 2019؟"، أن السيناريو المتوقع للاقتصاد الوطني، برسم سنة 2019، يعتمد على آفاق النمو التي من شأنها أن تطيل أمد التوجهات الايجابية المحققة بشكل خاص في 2017 و2018، من خلال الاستفادة الكاملة من مناخ جيواقتصادي دولي مناسب.

* لوماتان:

- استقطبت النسخة الثالثة من منتدى (موركو توداي فوروم 2018) وزراء وشخصيات مغربية وأجنبية بارزة وخبراء، علاوة على ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب. واعتبر المشاركون في المنتدى المنظم حول موضوع " الفوارق الجهوية: منظومة من أجل تكريس تنمية متناغمة "، أن السياسة الترابية الجديدة تهدف إلى منح المجالس الإقليمية صلاحيات واختصاصات لتنفيذ مشاريع تنموية قادرة على الاستجابة لانشغالات وتطلعات الساكنة، من حيث خلق فرص عمل ، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية المعوزة. وحسب هؤلاء المشاركين، فإن الجهوية المتقدمة أصبحت نموذجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالنظر للأهمية التي يتم إيلاؤها للجانب المتعلق بمشاركة المواطنين في التدبير الديمقراطي لشؤون الجهات.

- منذ مارس الماضي، ظل معدل التضخم عند مستويات فاقت 2 في المئة. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل التضخم بلغ 3.1 في المئة يونيو مقارنة مع 3.4 في المئة في ماي الماضي، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية اثنين في المئة مقابل 1.9 في المئة في ماي. وتتماشى أرقام المندوبية مع أرقام لبنك المغرب توقعت بأن يستقر التضخم عند نسبة 2,4 في المئة عند نهاية 2018.

* ليبيراسيون:

- توقع خبراء لدى المركز المغربي للظرفية، أن الاقتصاد المغربي سيسجل في سنة 2019 معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3,8 في المائة، وستشهد جميع مؤشراته ومكوناته مسارا تصاعديا . وأوضحوا، خلال لقاء صحفي بمناسبة إصدار المركز نشرة خاصة تحت رقم 48 بعنوان: "أي مظهر للنمو في 2019؟"، أن السيناريو المتوقع للاقتصاد الوطني، برسم سنة 2019، يعتمد على آفاق النمو التي من شأنها أن تطيل أمد التوجهات الايجابية المحققة بشكل خاص في 2017 و2018، من خلال الاستفادة الكاملة من مناخ جيواقتصادي دولي مناسب.

- جرى، مؤخرا بوجدة، إطلاق برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة بجهة الشرق. وسيكون هذا البرنامج حاضرا على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهات الشرق وسوس - ماسة وطنجة – تطوان – الحسيمة والدار البيضاء – سطات، التي احتضنت فعاليات إطلاقه يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط. ويتوخى هذا البرنامج، على الخصوص، تقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز مساهمتها في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

* البيان:

- أكد مشاركون في النسخة الثالثة لمنتدى (موركو توداي فوروم 2018)، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن الجهوية المتقدمة تعد ورشا استراتيجيا هاما وحاسما بالنسبة لمستقبل المغرب، في ضوء الرهانات المتعلقة الديمقراطية والتنمية المستدامة. وأبرزوا، أن الجهوية المتقدمة، باعتبارها نموذجا للحكامة الترابية، تروم تعزيز مشاركة الساكنة المحلية في عملية صنع القرار، كما تساعد الجهة على تحديد أولوياتها التنموية عملا بمقتضيات دستور سنة 2011، مع العمل على تقليص الفوارق بين الجهات.

- استقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رئيسة النادي الوطني للصحافة بواشنطن، السيدة أندريا إدني، والسيد ويليام ماككرين، المدير التنفيذي للنادي الأمريكي العريق، الذي يتجاوز عمره 110 سنوات، الذين يقومون بزيارة عمل للمملكة في إطار مشروع تأسيس نادي وطني للصحافة بالمغرب بطموح يروم تمكينه من بعد إفريقي متعدد الأوجه. واستعرض أحمد التوفيق، خلال هذا اللقاء، الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، موضحا أن الإسلام المغربي هو إسلام التسامح والوسطية والاعتدال. وأشار إلى أن هذه الخصائص الثلاث تميز المغرب كملاذ للاستقرار ومركز لنشر الإسلام المتسامح عبر القارة الأفريقية.

* لوبينيون:

- أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010. وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد"، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من "راميد" والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.

- وقع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي السيد نزار بركة، ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجمهورية النيجر بالنيابة السيد الحاج أكولي داويل، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة بين المؤسستين. وذكر بلاغ للمجلس، أن هذا التعاون يأتي استجابة للرغبة المشتركة من أجل تطوير المعاملات التجارية بين المؤسستين من خلال أفكار ثنائية حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل مساعدة المجلسين في دورهما باعتبارهما مؤسستين استشاريتين، وكذا المساهمة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلدين.