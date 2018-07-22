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الرئيسية | السلطة الرابعة | إعلامية سعودية تعتذر عن ظهور "غير محتشم"

إعلامية سعودية تعتذر عن ظهور "غير محتشم"

إعلامية سعودية تعتذر عن ظهور "غير محتشم"
هسبريس - الأناضول
الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:20

اعتذرت الإعلامية السعودية، شيرين الرفاعي، اليوم الأحد، عن مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء عملها، حسب وزارة إعلام بلادها، بـ"مظهر غير محتشم"، طالبة "العفو".

وقالت الرفاعي، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"،: "أتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب".

وأضافت "أبقى ابنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير.. والعفو عند المقدرة".

وأعلنت وزارة الإعلام السعودية في 26 يونيو الماضي، عبر حسابها بـ"تويتر"، إحالة المذيعة للتحقيق.

وأوضحت الوزارة وقتها، أن التحقيق مع المذيعة، جاء بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تعدّ تقريراً عن قيادة المرأة، وترتدي ملابس "غير محتشمة"، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

ولم تسم الوزارة حينها المذيعة، غير أن نشطاء سعوديين قالوا إن الرفاعي هي المقصودة، ونقلوا الفيديو المشار إليه، وهي تعد تقريرًا عن قيادة المرأة السعودية للسيارة ويظهر فيه جزء من شعرها وجسدها.

وبحسب تقارير محلية فإن الرفاعي بدأت مشوارها الإعلامي بالتلفزيون السعودي، وتنقلت بين عدة محطات خاصة معنية بالشأن السعودي أيضا، آخرها قناة "الآن".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الإعلام السعودية بشأن طلب العفو، ولم تعلن الأخيرة نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه مؤخرا.

وسمحت السعودية للمرأة بقيادة السيارات بداية من يونيو الماضي، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - hamiddd الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:35
so what...we want some informing /educating news not just news to fill your website...
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5
2 - متتبعة الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:44
الناس فين وصلو في العلوم و الاختراعات وحنا بااااقين هادي لبست هادي تعرات. اوا من الاول فين كنتو قبل ما تظهر بهاد اللباس الغير المحتشم. ذكروها بالشروط على الأقل
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-6
3 - Casaoui الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:45
الدول المتقدمة في اليابان واروبا وشمال امريكا والصين وكوريا الجنوبية وغيرهم ..تجاوزوا عقدة المراة والجنس منذ زمان، ودهبوا اليوم بعيدا في التقدم العلمي والتكنولوجي، ولم تعد تشكل لهم المراة او ملابسها اي عاءق فكري واجتماعي.بينما للاسف الشديد الدول المتخلفة عندنا لازال يعشعش الجهل والتخلف والامية داخل مجتمعاتها ولازالت المراة وملابسها يشكلون لهم عقدة ابدية ..
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5
4 - التخلف الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:48
السعودية تعيش في تخلف فكري كبير
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5
5 - مغربية الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:50
الحمد لله لم يقولوا انها مغربية او مصرية او لبنانية كعادة السعوديين .المهم في كل المجتمعات يوجد الصالح و الطالح و مع بداية انفتاح المجتمع السعودي على الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت حقيقة بلد الحرمين الشريفين و ما خفي كان أعظم و أظن ان من بيته من زجاج لا يجوز ان يقدف الاخرين بالحجر
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2
6 - لبيب ع الرحيم وادي زم الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:52
تحويل أموال الحج ، وعاءدات النفط لامريكا وربيبتها اسراءيل، واحتقار وازدراء سكان المغرب العربي والزندقة والفجور وارتكاب الموبقات و الفواحش ما ضهر منها وما بطن في عواصم أوربا ، وتدمير الشعوب الاسلامية قتلا وتشريدا ، هو ما ينبغي أن يكف عنه ال سعود، ويعتدروا بموجبه للمسلمين، بدل اشغال العالم بالتفاهات.
أخطأ من ضن يوما إن للتعلب دينا.
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5
7 - مغرب الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:53
لماذا الاعتذار فانت لم تفعلي شىء مع ما يفعله السعوديون و السعوديات في الخارج
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8
8 - السكتاني الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:53
طيب هذا لباس غير محتشم، وإحالتها على مجلس التحقيق، أجيو شوفو دياولنا ههه
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-5
9 - خديجۃ الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:04
السلام عليكم يا بنيتي اطلبي العفو من اﷲ و ليس من السعوديين
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2
10 - حسن حسون الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:05
حمدا لله المغرب بلد التقافات المقال باللغة العربية و التعليقات احيانا بالدارجة ، بالإنجليزية ، بالفرنسية و باللغة العربية الفصحى. و التعليقات باللغات الأجنبية كلها سليمة لغويا و تخلو من الأخطاء الإملائية. اخنا واعربن اللهم اشفنا من السكيزوفرينية .
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0
11 - باحث عن الحقيقة الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:06
في المثل الشعبي : القط النهار الاول يموت ، هكذا راد السعوديون ان ينقلوا رسالتهم الى اختهم المراة السعودية واني والله لاشد على ايديهم وازكي موقفهم واقول لهم : موقف شهم ورجولي لان من لا غيرة له على عرضه وعرض اخته وان كانت اجنبية فهو ديوثي ، هذا في السعودية .
تصوروا معي لو ان الامر حدث في المغرب علما ان لباس الاعلامية كان في غاية الاحتشام اللهم انها ظهرت وهي ترتدي بنطلون تحت عباءة ، تصوروا يا اخوان : بنطلون تحت عباءة تعتذر منه الاعلامية ، لو عندنا لقامت قيامة الجمعيات النسوية والمجديخية وتتهم الرجل بالارهابي والتدخل في حرية المراة وان اللباس حرية شخصية وانه يجب مخاكمة الرجل لاعتدائه على حرية المراة وهلما جرا ، والله اننا في بلد كله مجن وسفاهة وعري وهذا سبب انتشار الفساد والدعارة وارتفاع نسبة الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج
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-4
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