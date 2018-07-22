24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:45
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا
- السيسي: مصر واجهت 21 ألف شائعة في 3 أشهر
- المطالب الاجتماعية ترفع نفقات الحكومة بـ16 مليار
- مع محمد الأشعري
- مجلس الصحافة أمام تجميد الناشرين واستقالة البريني
النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)
"المعروف" عند أمازيغ سوس .. طقوس تغرس الأفراح وتقوّي الإصلاح (5.00)
هكذا ساهم فلكيون مغاربة في فكّ لغز فيزياني مُحَير منذ مئة عام (5.00)
- تقرير يكشف ارتفاع الطلاق بتفضيل المغاربة الشقاق أكثر من الاتفاق - (102)
- مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون - (100)
- مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية - (92)
- النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية - (71)
- ترحيل أطفال من باريس إلى الرباط يوحد جهود أمنيي فرنسا والمغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعلامية سعودية تعتذر عن ظهور "غير محتشم"
اعتذرت الإعلامية السعودية، شيرين الرفاعي، اليوم الأحد، عن مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء عملها، حسب وزارة إعلام بلادها، بـ"مظهر غير محتشم"، طالبة "العفو".
وقالت الرفاعي، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"،: "أتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب".
وأضافت "أبقى ابنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير.. والعفو عند المقدرة".
وأعلنت وزارة الإعلام السعودية في 26 يونيو الماضي، عبر حسابها بـ"تويتر"، إحالة المذيعة للتحقيق.
وأوضحت الوزارة وقتها، أن التحقيق مع المذيعة، جاء بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تعدّ تقريراً عن قيادة المرأة، وترتدي ملابس "غير محتشمة"، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.
ولم تسم الوزارة حينها المذيعة، غير أن نشطاء سعوديين قالوا إن الرفاعي هي المقصودة، ونقلوا الفيديو المشار إليه، وهي تعد تقريرًا عن قيادة المرأة السعودية للسيارة ويظهر فيه جزء من شعرها وجسدها.
وبحسب تقارير محلية فإن الرفاعي بدأت مشوارها الإعلامي بالتلفزيون السعودي، وتنقلت بين عدة محطات خاصة معنية بالشأن السعودي أيضا، آخرها قناة "الآن".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الإعلام السعودية بشأن طلب العفو، ولم تعلن الأخيرة نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه مؤخرا.
وسمحت السعودية للمرأة بقيادة السيارات بداية من يونيو الماضي، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
أخطأ من ضن يوما إن للتعلب دينا.
تصوروا معي لو ان الامر حدث في المغرب علما ان لباس الاعلامية كان في غاية الاحتشام اللهم انها ظهرت وهي ترتدي بنطلون تحت عباءة ، تصوروا يا اخوان : بنطلون تحت عباءة تعتذر منه الاعلامية ، لو عندنا لقامت قيامة الجمعيات النسوية والمجديخية وتتهم الرجل بالارهابي والتدخل في حرية المراة وان اللباس حرية شخصية وانه يجب مخاكمة الرجل لاعتدائه على حرية المراة وهلما جرا ، والله اننا في بلد كله مجن وسفاهة وعري وهذا سبب انتشار الفساد والدعارة وارتفاع نسبة الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج