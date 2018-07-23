عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..

* أخبار اليوم:

- خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لقطع الشك باليقين في النقاش الذي أثاره مقترح استمرار الدولة في تمويل صندوق معاشات البرلمانيين، حيث أكد أن حكومته لن تدعم هذا الصندوق، مضيفا أن موقف الحكومة ثابت من إنقاذ معاشات البرلمانيين. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث خلال افتتاح الندوة الوطنية الثانية للحوار الوطني الداخلي بمراكش، أن "الحكومة لن تمول أي عجر في هذا الموضوع، والباقي كله تفاصيل، يهم الشأن البرلماني".

- أفادت شركة الدار البيضاء للنقل، بأن أشغال خطي الترامواي الثالث والرابع، التي من المفترض أن تربط منطقة الهراويين بمسجد الحسن الثاني، ستكلف 800 مليار سنتيم. وأوضحت الشركة أن السقف الزمني لإنجاز هذين الخطين حدد في سنة 2022، حيث سيقدم كلا الخطين خدمات لأحياء كثيرة على امتداد مجموعة من المقاطعات كمولاي رشيد وبن امسيك وسيدي عثمان.

* المساء:

- أسعار الغذاء تغلي والسمك واللحوم الأكثر تأثرا. فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، خلال شهر يونيو 2018، بـ0,2 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2018، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2018 همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ4,4 في المئة و"اللحوم" بـ0,9 في المئة.

- سجل عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر يونيو 2018 ارتفاعا بمعدل 68 ر43 في المئة ، حيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 77 ألف و 648 سائحا ، بينما بلغ عددهم في الفترة نفسها من السنة الماضية 54 ألف و 42 سائحا. وتفيد الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة، بأن هذا الارتفاع يفسر بالانتعاشة التي شهدتها السوق السياحية الوطنية التي سجلت تحسنا بمعدل 88 ر39 في المئة، حيث بلغ عدد الوافدين على أكادير من مختلف المدن المغربية 21 ألف و 950 سائحا في يونيو الماضي، مقابل 15 ألف و 692 سائحا في الفترة نفسها من سنة 2017.

* الأحداث المغربية:

- عبر لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن ارتياح حكومة بلاده للتوافق والتفاهم الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوربي بشأن اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تطبيقه الذي تم الإعلان عنه الجمعة من الجانبين. وقال بلانس في بيان أصدرته الوزارة أن الأمر يتعلق باتفاق "يؤكد على العلاقة المستقرة والعميقة التي تجمع بين الاتحاد الأوربي والمغرب "، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق جاء "ثمرة لعمل جيد ومضبوط". وأكد الوزير الإسباني على أهمية اتفاق الصيد البحري المقبل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي خاصة بالنسبة للموارد السمكية والأنشطة التي سيتم تطويرها في إطاره .

- يحل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة طبقا للفصل 101 من الدستور، فيما قرر مجلس المستشارين تأجيل جلسة مماثلة. وسيجيب رئيس الحكومة على محورين اثنين يتعلقان بـ"قضايا التعليم: الحصيلة والاستعداد" و"الوضعية الاقتصادية والمالية"، إضافة إلى سؤال يتعلق بسياسة الحكومة المرتبطة بتطوير اللاتركيز الإداري.

* آخر ساعة:

- أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وجاء في البيان الختامي للجلسة الطارئة المنعقدة ضمن الدورة ال28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة بالقاهرة، أن المجتمعين أعربوا عن رفضهم قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يمثل خرقا لعملية السلام والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة.

- قال الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خالد أدنون، إنه سيقدم استقالته إذا تراجع الحزب عن موقفه الرافض بدعم معاشات النواب من المال العام. ودعا القيادي في حزب "الجرار"، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فريقه النيابي إلى التشبث بالقرار القاضي برفض مقترح إصلاح صندوق معاشات البرلمانيين، معتبرا أن المال العام خط أحمر.

* العلم:

- حقق حزب الاستقلال فوزا ساحقا في الانتخابات الجزئية بجماعة أولاد برحيل بإقليم تارودانت، حيث استطاع الفوز بـ13 دائرة انتخابية المتبارى على مقاعدها بعد إعادة الانتخابات، والتي اقتصر فيها التنافس بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية. وكان 13 مستشارا من حزب "البيجيدي" بالجماعة قدموا استقالتهم من عضوية المجلس، بسبب خلافهم مع الرئيس المنتمي لنفس الحزب الذي اتهموه بالتسيير الانفرادي للمجلس، وارتكاب خروقات وتجميد مجموعة من المشاريع.

- أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن "محاولات خصوم المملكة للتشكيك في هذه الخاصية الحصرية للمملكة، تم رفضها ودحضها"، مشيرة إلى أن هذه المرحلة مكنت من "طي صفحة جديدة في مسار تجاوز المغامرات القانونية والهجمات غير المجدية لأطراف ثالثة".

* بيان اليوم:

- أجرى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، في نيروبي، مباحثات مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ميمونه شريف، تمحورت حول إنشاء مكتب لهذه الهيئة الأممية في الرباط. وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن اللقاء الذي احتضنه مقر موئل الأمم المتحدة على هامش مشاركة الوزير في أشغال الجمع العام السنوي ال37 لمؤسسة "شلتر أفريك"، وهي مؤسسة إفريقية ت عنى بالسكن، تميز بالمصادقة على النسخة العربية لاتفاق المقر الخاص بفتح مكتب وطني لموئل الأمم المتحدة في المغرب، وسبل التعاون بين المملكة وهذه الهيئة الأممية.

- أفاد بلاغ لوزارة الصحة، بأن أشغال الأوراش الصحية بإقليم الحسيمة تتقدم بوتيرة جيدة، ومن المنتظر انتهاؤها في أقرب الآجال. وأوضح البلاغ أن وزير الصحة، أنس الدكالي، قام مؤخرا بزيارة ميدانية لتفقد وتتبع الأشغال الجارية بالأوراش المتعلقة بالقطاع الصحي بإقليم الحسيمة، والتي تدخل ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، للوقوف على مدى جاهزيتها وتقدم الأشغال بها. وأضاف أن هذه الزيارة تلتها زيارات ميدانية للكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية التجهيز والصيانة، والمدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث قاموا بزيارة مستشفى القرب بإمزورن، الذي تتقدم أشغاله بوتيرة جيدة، ويرتقب انتهاؤها في أقرب الآجال، مما سيمكن ساكنة هذه المنطقة من خدمات صحية واستشفائية في مستوى الانتظارات، وسيخفف عنها عبء التنقل إلى جهات أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء.

* الاتحاد الاشتراكي:

- كشف تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010. وسجل التقرير أن النقص في الفعالية، الذي يعاني منه نظام "راميد"، قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...) المرتبطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.

- أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي الماشية وترقيم 3,7 مليون رأس من الأغنام والماعز في إطار مخطط عمل عيد الأضحى 1439، الذي يتمحور على الخصوص حول ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح وتسجيل وحدات تسمينها. وأكد رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف الحيوانات والمواد الثانوية الحيوانية، عبد الغني عزي، عقب لقاء تنسيقي خصص لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، أنه "تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المفروضة" لضمان السير الجيد لعيد الأضحى طبقا لمخطط العمل الذي وضعه المكتب.

* رسالة الأمة:

- كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن تواجد أربع مدن مغربية ضمن قائمة المدن الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا. وأظهر التقرير، الذي جاء تحت عنوان "حالة المدن الإفريقية 2018.. جغرافيا الاسثمارات الإفريقية"، أن مدينة طنجة حلت في صدارة المدن المغربية الأكثر جذبا للاستثمار، حيث احتلت المرتبة الثالثة على مستوى مدن القارة السمراء، والمركز 82 عالميا، وراء كل من القاهرة التي تصدرت مدن القارة ومدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية. كما أظهر التقرير حلول الدار البيضاء في الرتبة الخامسة إفريقيا في جذب الاستثمارات بافريقيا، فيما حلت مدينة الرباط ومراكش على التوالي، في الرتبة 11 و12 على الصعيد الإفريقي.

- قرر المغرب والدومينيكان توطيد التعاون الثنائي على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، ومواصلة الجهود من أجل النهوض بالمبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين. وجاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان ميغيل فاركاس مالدونادو، أن الطرفين اتفقا على ضرورة وضع مزيد من الآليات القانونية الكفيلة بالمساهمة في تسهيل وتنويع المبادلات الثنائية، وخصوصا عن طريق وضع إطار مؤسساتي لتعزيز التعاون الثنائي وتسهيل تبادل زيارات الوفود بين البلدين.

* لوماتان:

- فقد المغرب المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا في مؤشر الاتصال عبر الهاتف المحمول لسنة 2017. وتراجع المغرب إلى المركز الثالث بمجموع نقاط بلغ 58 نقطة. ويعتمد هذا المؤشر، الذي تنجزه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، على العوامل الرئيسة الأربعة المساعدة على تحفيز اعتماد الأنترنت الجوال في كل بلد، وهي البنية التحتية والتكلفة وجاهزية المستهلك وتوافر المحتوى.

* ليكونوميست:

- استعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أما لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، معالم مشروع قانون المالية لسنة 2019 التي ستعطى فيه الأولوية لسياسة اجتماعية ستتطلب تعبئة 16 مليار درهم وستشمل التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي. وسيسعى المشروع المالي المقبل إلى خلق ظروف الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين. كما تندرج مواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ضمن أولويات هذا المشروع، والتي تشدد على ضرورة ضمان استقرار العجز في حدود 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص حجم المديونية إلى أقل من 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021.

* أوجوردوي لوماروك:

- تم التوقيع، يوم الجمعة بكامبالا (أوغندا)، على اتفاقية إطار بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي في أوغندا، تروم تعزيز تعاونهما في مجال الماء. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة من طرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي في أوغندا، سيلفير موغيشا، إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين المؤسستين المغربية والأوغندية، خصوصا في مجالات مراقبة جودة الماء وتحسين الأداء التقني والمالي في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير.

* ليبيراسيون:

- أكد سفير تركيا بالمغرب، السيد أدهم بركان أوز، أن المستثمرين الأتراك يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار في المغرب بالنظر لاستقراره وتوفره على يد عاملة مؤهلة، فضلا عن موقعه الاستراتيجي وانفتاحه على القارة الإفريقية. وأبرز السفير التركي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس المجلس الحبيب المالكي، وجود فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون يتعين استثمارها لما فيه مصلحة البلدين. وأضاف أن العلاقات المغربية-التركية علاقات استثنائية بحمولة تاريخية وحضارية مهمة تمتد لعدة قرون مذكر بأن "البلدين كانا دائما حليفين يدعمان بعضهما البعض"

* البيان:

- كللت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى صيغة جديدة لاتفاق الصيد، يوم 14 يوليوز 2018، بالنجاح. وهكذا، جرت عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين قبل التوصل إلى اتفاق سيوقع اليوم الاثنين في الرباط. وسيسمح توقيع هذا الاتفاق لحوالي 120 سفينة أوروبية بالعودة إلى المياه المغربية بعد انسحابها في 14 يوليوز، وهو الموعد المحدد لنهاية الاتفاق السابق. لكن يجب انتظار المصادقة النهائية للبرلمان الأوروبي على الاتفاق الجديد. * لوبينيون:

- انتقد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، التأخر الكبير للحكومة في تفعيل الحوار الوطني حول النموذج التنموي. وأشار بركة، خلال لقاء تواصلي مع مناضلي ومناضلات الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تقديم النموذج التعادلي للتنمية البشرية المستدامة في محور "تنمية الطبقة الوسطى"، إلى أن "الحكومة أخطأت موعدا مع الإنصات بعد نهجها لسياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من المواطنات والمواطنين".