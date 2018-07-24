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الرئيسية | السلطة الرابعة | مطالبة للأعرج بإبعاد كوبريت عن مجلس الصحافة

مطالبة للأعرج بإبعاد كوبريت عن مجلس الصحافة

مطالبة للأعرج بإبعاد كوبريت عن مجلس الصحافة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:02

وجهت كل من ليلى الشافعي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، وعبد الدين حمروش، نائب رئيس اتحاد كُتّاب المغرب، رسالة إلى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، معتبرين من خلالها أن تعيين سعيد كوبريت، الكاتب العام لاتحاد كتاب المغرب ممثلا للمنظمة بالمجلس الوطني للصحاف، أمرا غير قانوني.

المتحدثان أوردا، في الرسالة التي توصلت بها هسبريس، أن مؤتمر اتحاد كُتّاب المغرب التاسع عشر، "المنعقد" بمدينة طنجة، أفضى إلى تشكيل لجنة تحضيرية جديدة، تعمل على إعداد مؤتمر استثنائي في غضون ستة أشهر.

والشافعي وحمروش أضافا: "عرف المؤتمر الأخير مشاكل تنظيمية كثيرة، حالت دون المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى عدم انتخاب الأجهزة المسيرة لـ"الاتحاد". ولتجاوز الفراغ التنظيمي، فقد عُهد إلى لجنة تحضيرية، تتكون من 23 عضوا، الإشراف على عقد مؤتمر استثنائي، لا يتعدى أجله ستة أشهر. وأمام هذا المعطى، نؤكد لكم، سيادة الوزير، أن لا صلاحية للرئيس منتهي الولاية لانتداب أي عضو من اتحاد كُتّابنا لعضوية المجلس الوطني للصحافة، وذلك بفعل انعدام تجديد الثقة فيه وفي مكتبه من قِبل المؤتمرين".

وطالب الموقعان وزير الثقافة والاتصال بالتدخل لوقف عضوية سعيد كوبريت في المجلس المذكور، انتظارا لما سيسفر عن المؤتمر الاستثنائي المقبل.

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