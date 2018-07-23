رصيف الصحافة: شباب أحياء هشّة يدفع أموالا للعمل بقصور الملك

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء نبدؤها من "المساء" التي ورد بها أن تحقيقا فُتح من طرف مصالح الشرطة القضائية بسلا في قضية نصب باسم القصر الملكي، ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص دفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على وظائف في القصر، قبل أن يتأكدوا بأنهم تعرضوا لعملية نصب.

ووفق المنبر ذاته، فإن عملية النصب، التي استهدفت قاطنين في أحياء شعبية، خاصة حي الانبعاث، قامت بها مستخدمة سابقة في القصر الملكي، بعد أن نجحت في استعمال بعض الوثائق التي بحوزتها من أجل استقطاب الضحايا الراغبين في إيجاد فرصة عمل، وإقناعهم بوجود وظائف شاغرة للعمل داخل البلاط بالرباط، قبل أن يتم افتضاح أمرها بعد نيل أموال من أجل هذه "الخدمة".

"المساء" نشرت، أيضا، أن السلطات الليبية قررت دفن "دواعش مغاربة" قالت إن المملكة لم تستجب لطلبات بتسلم جثثهم، وجاء تحديد هويات بعضهم من خلال إجراء تحليلات الحمض النووي. فيما يشير تقرير دولي إلى أن المغاربة يأتون في الرتبة الثانية من بين هؤلاء، بعد قتلى "داعش" من التونسيين.

ووفق الجريدة نفسها، فإن مواطنا مغربيا مقيما بالديار الفرنسية اكتشف أن أشخاصا، لا تربطه بهم أي صلة، قاموا بتزوير شهادة وفاته للاستيلاء على عقاراته بالقنيطرة، قبل أن يفاجأ عند عودته إلى أرض الوطن بغرباء يشيدون بنايات دون علمه على الأرض التي يملكها، والتي لها موقع استراتيجي مهم، حيث تقع في الطريق المؤدية إلى شاطئ المهدية.

وذكرت "أخبار اليوم" أن نشطاء من مغاربة الخارج، خاصة المنحدرين من منطقة الريف، احتجوا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الحسيمة المعتقلين، مشيرة إلى أن مكان المسيرة الاحتجاجية كان بمدينة برشلونة.

وجاء في "أخبار اليوم"، كذلك، أن مواجهات بالأسلحة البيضاء وقعت في الشارع العام بمدينة الدار البيضاء، بين مجموعتين. وأضافت الجريدة أن هذه المواجهات روعت المارة، وأسفرت عن جرح شخص يشتغل حارس أمن خاص لـ"صالون تدليك"، وقد تم نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق الورقية ذاتها، فإن الشجار المسلح وقع أمام أعين شرطيَّين كانا يقومان بدورية في المكان ذاته، وقد عجزا عن التدخل، رغم إقدام أحدهما على إشهار مسدسه الوظيفي بعدما استشعر حالة الخطر، مشيرة إلى أن فرقتين من الأمن العمومي ودورية للشرطة السياحية تحركت لتطويق المواجهة.

فيما أفادت "الاتحاد الاشتراكي" بأن مدينة إشبيلية احتفلت بالأنماط الموسيقية المغربية في إطار برنامج أعدته "مؤسسة الثقافات الثلاث"؛ في الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للدراسات حول منطقة الشرق الأوسط "ووكميس".

أما "الأحداث المغربية" فقد نشرت أن فيدرالية رابطة حقوق النساء طالبت، في تقرير لها صدر بمناسبة مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، باستعجال الملاءمة والمراجعة الشاملة لبعض بنودها؛ خاصة تلك المرتبطة بالزواج المختلط. الفيدرالية خلصت إلى ضمان حرية زواج المغربيات بغير المسلمين بعيدا عن القيود الدينية، إسوة بالرجال.

ونختم من "العلم"، التي جاء فيها أن جمعية حماية المستهلك بمدينة أزمور طالبت وزارة الشبيبة والرياضة بتشديد المراقبة والتأكد من احترام بنود دفاتر التحملات، بعد تسجيل 24 حالة تسمم في "مخيم الحوزية" نتيجة مشروب حليبي مخزّن بطريقة غير سليمة.