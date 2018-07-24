عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء..

* أخبار اليوم:

- وسط زخم النقاش المتصاعد في الآونة الأخيرة حول معاشات تقاعد البرلمانيين، تطفو هزالة معاشات المواطنين المغاربة بعد بلوغهم سن التقاعد، إذ جاء في اجتماع خاص عقده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا، أن 66 في المئة من المتقاعدين المؤمنين إجبارا، لهم معاش تقاعد يتراوح بين 500 و1000 درهم، فيما تبقى نسبة 1 في المئة فقط، تحصل على معاش يساوي أو يفوق 3000 درهم. وأفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن 52 في المئة من أصحاب المعاشات من متقاعدين أو أشخاص في حالة إعاقة يشملهم التأمين الإجباري على المرض، يتلقون معاشا تقاعديا ينحصر بين 1000 و1500 درهم.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، خلال شهر يونيو 2018، ب 0,2 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2018، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة. وأوضحت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2018 همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 4,4 في المئة و"اللحوم" ب 0,9 في المئة.

* المساء:

- كشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية استمرار التطور الإيجابي للصادرات (زائد 11,4 في المئة)، خاصة بقطاعات الطيران والسيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته، مؤكدة أن عائدات السياحة (زائد 15,5 في المئة) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت (زائد 8,5 في المئة)، ساهمتا في تحسن معدل تغطية عجز الميزان التجاري بـ2,2 نقطة مئوية. وأكدت المعطيات أنه، حتى متم يونيو 2018، لوحظ ارتفاع طفيف للمداخيل الجبائية (زائد 785 مليون درهم) على مستوى المداخيل، نتيجة للتحسن الذي سجلته كل من الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 723 مليون درهم)، والذي مكن من تخفيف أثر انخفاض الضريبة على الشركات (ناقص 3,4 مليار درهم).

- طالب المشاركون في الندوة التي خصصت لمناقشة تضريب القطاع الفلاحي بإعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من أداء الضريبة على القيمة المضافة التي سيجري فرضها على الشركات الفلاحية. وعلل المشاركون في الندوة التي نظمت على هامش المعرض الوطني للمنتوجات المحلية، مطلبهم هذا بكون الفلاحين من هذه الفئة تبقى إنتاجاتهم أقل بكثير من التكلفة التي تتطلبها مثل هذه الأنشطة الاقتصادية. ونبهوا إلى أنه ينبغي إلغاء الضريبة التي فرضت على الأسمدة وعدد من الآلات والمعدات الفلاحية والجرارات، لأن تضريب هذه العوامل الإنتاجية لا يؤدي ثمنه إلا الفلاح الصغير والمستهلك.

* الأحداث المغربية:

- سطر الاتحاد المغربي للمعاقين ذهنيا، مذكرة ترافعية تتضمن جملة من المطالب والخطوات لتفعيل بنودها تمتد في مرحلة أولى إلى غاية نهاية يوليوز 2018، من بينها احترام المقتضيات الدستورية، التي تنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية والإخبار بالاستعداد للحوار. وقال الاتحاد، في سياق مطالبه للمؤسسات العمومية بحق ولوج الاشخاص ذوي إعاقة بالمغرب للخدمات الأساسية وتمتعهم بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن مطالب هذه المذكرة "كفيلة بالانتقال من إقرار الحقوق إلى جعلها واقعا يعيشه الأشخاص ذوي إعاقة".

- أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الأحد، أن مشاريع قطاع الثقافة الجاري تنفيذها بإقليم الحسيمة تهدف إلى صيانة وحماية التراث الثقافي وتثمينه باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقام الوزير، في إطار تتبع تنفيذ المشاريع الثقافية المدرجة في برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، بزيارة تفقدية إلى الإقليم لتفقد تنفيذ مشاريع التنمية الثقافية التي تنجزها الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية بغلاف مالي يقدر بحوالي 82 مليون درهم، والتي فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 70 في المئة.

* آخر ساعة:

- يبدو أن دائرة احتجاجات أطر وموظفي قطاع الصحة في المغرب بدأت تتسع يوما بعد يوم، فبعد المسيرات والإضرابات، التي نظمها وخاضها أطباء القطاع العام والخاص، أكثر من مرة، وجد أنس الدكالي، وزير الصحة، نفسه أمام ملف آخر وصف بـ"الاستعجالي"، حينما قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب شل قطاع الصحة خاصة قطاع التمريض والخدمات الأولية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إلى جانب الاعتصام أمام وزارة الصحة في اليوم الأول للإضراب. وكشف محمد الزين، العضو النقابي، أن هذه الإضرابات تأتي احتجاجا على "الوضع المزري لقطاع الصحة في المغرب وتجاهل الوزارة الوصية لملفهم المطلبي".

- طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بإلغاء معاشات البرلمانيين، على اعتبار أن الصفة البرلمانية هي صفة انتدابية محكومة بعملية انتخابية. وأعربت الشبكة ذاتها، عن أسفها لـ"كون الطبقة السياسية، لم تتجاوب مع المطلب الشعبي، الذي يدعو إلى إلغاء هذه المعاشات"، داعية "الفرق البرلمانية الداعمة لاستمرار هذه المعاشات إلى تغير مواقفها في الاتجاه الذي يعبر عن انتظارات عموم المغاربة حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية والمواطن".

* العلم:

- شروط "جديدة" لقيادة سيارة مرقمة بالخارج داخل المغرب. أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دليل جمركي خاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن السيارات المستوردة بشكل مؤقت المرقمة بالخارج لا يمكن قيادتها من طرف شخص مقيم بالمغرب إلا بوجود مستوردها، المسجل باسمه تصريح القبول المؤقت، ضمن الركاب. وأوضحت الإدارة، أن كل سيارة مرقمة بالخارج موضوعة تحت نظام القبول المؤقت، يمكن قيادتها داخل التراب الوطني المغربي، زيادة على مالكها أو مستوردها، من طرف القرين (زوج أو زوجة) أو الأبناء المنحدرين على أن يكون الجميع مقيما أيضا بالخارج، وذلك بوكالة مكتتبة لهذا الغرض.

- كشف تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010. وسجل التقرير أن النقص في الفعالية، الذي يعاني منه نظام "راميد"، قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...) المرتبطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.

* بيان اليوم:

- بعد الانتهاء، يوم الجمعة ببروكسل، من مفاوضاتهما من أجل التوقيع على اتفاق مستدام جديد للصيد البحري وبروتكوله التطبيقي، يكون المغرب والاتحاد الأوروبي قد تقدما خطوة جديدة في شراكتهما. فبعد خمس جولات من المفاوضات بالرباط وبروكسل، سادتها روح بناءة تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين هما الفلاحة والصيد البحري، اتفق الطرفان على " المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد السمكية والإنصاف " يؤكد بلاغ مشترك نشر بهذه المناسبة. وداخل المفوضية الأوروبية، تتم الإشادة بكون "المفاوضات انتهت اليوم لتكرس بذلك شراكة تحتفل هذه السنة بذكراها الثلاثين والتي ستمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من التعاون من أجل صيد بحري مستدام ويعود بالنفع على الطرفين ".

- أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم السبت بالرباط، بأنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي الماشية وترقيم 3,7 مليون رأس من الأغنام والماعز في إطار مخطط عمل عيد الأضحى 1439، الذي يتمحور على الخصوص حول ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح وتسجيل وحدات تسمينها. وأكد رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف الحيوانات والمواد الثانوية الحيوانية، عبد الغني عزي، عقب لقاء تنسيقي خصص لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، أنه "تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المفروضة" لضمان السير الجيد لعيد الأضحى طبقا لمخطط العمل الذي وضعه المكتب.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفاد بنك المغرب بأن عدد الحسابات البنكية التي فتحت لدى البنوك التشاركية الخمسة المرخص لها بالمغرب بلغ 43 ألف حساب نهاية يونيو، وبلغ حجم الأموال المودعة في هذه الحسابات 1,1 مليار درهم. وأوضح البنك المركزي أن التمويلات التي منحتها هذه البنوك منذ انطلاق نشاطها قبل عام ناهزت 2,2 مليار درهم. وقالت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب، إن قطاع البنوك التشاركية عرف انطلاقة تدريجية منذ شهر غشت من العام الماضي، وتركزت معاملاته في البداية حول منتوج المرابحة، والذي طبقه في مجالات التمويل العقاري وتمويل شراء السيارات والمعدات المهنية والتجهيز المنزلي.

- أكد سفير تركيا بالمغرب، أدهم بركان أوز، أن المستثمرين الأتراك يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار في المغرب بالنظر لاستقراره وتوفره على يد عاملة مؤهلة، فضلا عن موقعه الاستراتيجي وانفتاحه على القارة الإفريقية. وأبرز السفير التركي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس المجلس الحبيب المالكي، وجود فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون يتعين استثمارها لما فيه مصلحة البلدين. وأضاف أن العلاقات المغربية-التركية علاقات استثنائية بحمولة تاريخية وحضارية مهمة تمتد لعدة قرون مذكر بأن "البلدين كانا دائما حليفين يدعمان بعضهما البعض".

* رسالة الأمة:

- تم، يوم الاثنين بالرباط، إعطاء انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، بهدف تحقيق مساهمة فعالة ومباشرة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في التشاور العمومي وفي إعداد السياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها. وأبرز رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، في كلمة له خلال حفل إطلاق البوابة، أن هذه الآلية تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض والمتابعة الإلكترونية للتعرف على آخر المبادرات التي تتم في إطارها، مشيرا إلى أن البوابة ستتطور مستقبلا إلى تلقي الملتمسات والتشاور العمومي.

- أبرز كوني مونياما، العضو بالبرلمان البولوني، أن المملكة المغربية "تعد فاعلا محوريا وأساسيا في عملية السلام وتحقيق الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية". وأكد كوني مونياما، الذي يترأس مجموعة الصداقة مع أفريقيا في المؤسسة التشريعية البولونية، بمناسبة تخليد الذكرى الـ19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أن المغرب "أثبت مكانته كبلد رائد على الصعيد الإفريقي" ،مشيرا الى أن "المغرب أثبت عمليا مساهمته المتميزة في استتباب السلام والأمن والاستقرار على صعيد القارة السمراء، بفضل الاستراتيجية التي تدبرها المملكة لتنمية القارة من خلال تطوير نموذج مبتكر حقيقي للتعاون جنوب/جنوب".

* لوماتان:

- شركة "ساوند إنرجي" اختارت أن تحيط نفسها بشركاء في المغرب. ففي الوقت الذي تواصل فيه شركة الغاز البريطانية اكتشافاتها للغاز، قررت بيع جزء من أصولها إلى شركة تابعة لأكبر فاعل عالمي في الخدمات البترولية "شلمبرغير". هذا الأخير سيستحوذ على 27.5 في المئة من مصالح رخص التنقيب بكل من مناطق تندرارة-لكبير ومعتركة وأنوال بالجهة الشرقية، فيما ستحتفظ "ساوند إنرجي" بحصة نسبتها 47.5 في المئة. من جانبه، سيحافظ المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن على حصته المتمثلة في 25 في المئة.

* ليكونوميست:

- الأرباح القطاعية تنمو بـ9 في المئة إلى 13,3 مليار درهم السنة الماضية، بفضل ارتفاع المنتوج البنكي الصافي وتراجع تكلفة المخاطر بـ3 في المئة إلى 9,6 مليار درهم. وتخفي هذه الوضعية المفارقات بالقطاعات، فقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة يوجدان في المنطقة الحمراء. ولا يزال القطاع الفندقي يشهد معدلات ديون مرتفعة، فيما يعاني العقار نتيجة للصعوبات المالية للمنعشين الكبار.

* أوجوردوي لوماروك:

- قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك رفع الحظر مؤقتا عن قرار منع تجهيز المركبات بالقضبان الوقائية. وأكد مسؤولون بالوزارة، الذين أرجؤوا قرار الحظر إلى غاية 2019، أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح الفرصة للمهنيين للامثتال للقرار الوزاري. وسيطبق التعليق المؤقت على المركبات التي يزيد وزنها عن 3500 كيلوغرام لاسيما تلك التي تستعمل لنقل البضائع.

* البيان:

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة استقر في حدود 53 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2018، مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته 15.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر يوليوز، أن هذه السندات توزعت على المدى القصير (16.1)، والمتوسط (70.4 في المئة) والطويل (13.5 في المئة) على التوالي 23 في المئة و64.4 في المئة و12.6 في المئة قبل سنة.

* ليبيراسيون:

- من المرجح أن يشهد الموسم الدراسي 2018-2019 تعثرا بالنسبة لآلاف الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات. فحسب مذكرة وجهها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إلى وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ثمة أسباب وجيهة تتمثل في الشروط التعجيزية لدفاتر التحملات المتعلقة بطلب دعم صندوق التماسك الاجتماعي من جهة، وعدم دفع منح دعم السنوات السابقة بالإضافة إلى سنة 2018 من جهة أخرى.

* لوبينيون:

- يشكل خط أنبوب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا مشروعا ضخما يتمثل في ربط حقول الغاز عبر الواجهة الاطلسية لغرب افريقيا بين المنتج الأول للنفط على المستوى القاري مع المملكة، ويبرز على نحو قاطع الإرادة الراسخة للجانبين في إعطاء دفعة جديدة لمحور الرباط -أبوجا. وسيتم تنفيذ هذا المشروع الكبير على مسافة تقارب 5700 كيلومتر مرورا من أزيد من عشرة بلدان، وهي كوت ديفوار وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا قبل أن يصل إلى إسبانيا. وبالنسبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، فإن الأمر يتعلق ب"أكبر مشروع للبنية التحتية في إفريقيا"، واصفا إياه ب"نموذج للتعاون جنوب-جنوب".