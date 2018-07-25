عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- المغرب يمد جسورا جديدة مع تركيا. تشهد العلاقات المغربية التركية ديناميكية جديدة في الفترة الأخيرة، تجسدت في لقاءات وزيارات قام بها السفير التركي إلى مكاتب عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وفي ندوة فكرية غير مسبوقة من حجمها، انطلقت أمس بالمكتبة الوطنية بالرباط، وتدوم يومين. وتدور الندوة حول 500 سنة من الذاكرة المشتركة بين البلدين، وتنظمها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والسفارة التركية بالمغرب. وقال الوزير المكلف بالحكامة لحسن الداودي، إن علاقات المغرب وتركيا جيدة جدا وتمتد على مدى قرون و"ستمتد على مدى قرون أخرى، لأنها علاقة أخوة وليست علاقة مصالح". أما السفير التركي بالمغرب، بركان أوز، فأكد أن "البلدين كانا دائما حليفين يدعمان بعضهما البعض".

- العثماني يكشف عن أسباب تأخر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث ربط رئيس الحكومة خلال مشاركته يوم الاثنين، في آخر جلسة شهرية له برسم السنة التشريعية بمجلس النواب، هذا التأخر بما اعتبره "وجود ارتباطات بين الميثاق وملفات أخرى تحتاج إلى تغييرات في قوانينها ومراسيمها، من قبيل الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار". وأوضح العثماني، أن "حكومته أعدت مشروعا برؤية تشاركية مع جميع القطاعات والمتدخلين، همت التوجهات الاستراتيجية لميثاق اللاتمركز الإداري، والذي يوجد في مرحلته النهائية، قبل عرضه على المصادقة أمام المجلس الوزاري وبعده على المجلس الحكومي".

* المساء:

- انتعاش لحركة المسافرين في مطار طنجة الدولي. سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي ارتفاعا بلغت نسبته 7,42 في المئة مع متم يونيو الماضي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة ابن بطوطة خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 505 ألفا و222 مسافرا، مقابل 470 ألفا و329 مسافرا عام 2017. واستحوذ مطار طنجة ابن بطوطة الدولي خلال النصف الأول من العام على حصة 4,83 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة، ليحافظ بذلك على مرتبته الخامسة على الصعيد الوطني، بعد مطارات كل من محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس.

- أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,37 في المئة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,44 في المئة في الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 يوليوز 2018 .وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 226,2 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 11,8 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أية مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة. وبخصوص تدخلاته في السوق النقدية، أشار البنك إلى أنه ضخ ما مجموعه 64,3 مليار درهم، منها 61,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 ملايير درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

* الأحداث المغربية:

- اعتمد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لهجة "واضحة وصريحة ومباشرة"، في حديثه عن وضع التعليم وميزانيته والوضعية الاقتصادية، وباقي محاور جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب. وقال العثماني إن رؤية الحكومة في مجال التعليم واضحة إلى غاية 2030، لأنها "تنفذ الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي". وفي معرض حديثه عن الوضعية الاقتصادية، أوضح رئيس الحكومة أن تحسين الوضعية الاقتصادية يوجد في صلب الاهتمام اليومي للحكومة، من خلال دعم أسس نمو اقتصادي متنوع ومستدام وتثمين مساهمة العنصر البشري في خلق الثروة وضمان فعالية الميزانية العمومية، معتبرا أن "النظرة السوداوية عن الاقتصاد غير صحيحة وتضر به، وليس هناك أي اقتصاد ليست له مشاكل، لكن يجب أن لا نبالغ فيها".

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وحظي هذا المشروع، الذي يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بموافقة 177 نائبا فيما عارضه اثنين آخرين. وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا الأخير يتوخى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الفعلية في تدبير الشأن العمومي، وضمان تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية.

* آخر ساعة:

- قام وفد مغربي متعدد الاختصاصات، يضم شخصيات في أجهزة الدرك الملكي والشرطة والجمارك وأمن الموانئ، بزيارة عملية وفنية إلى كندا بين 14 و18 يوليوز الجاري، للتعرف على تجربة هذا البلد الأمريكي في مجال الكشف النووي بالمطارات والموانئ. ومكنت هذه الزيارة، التي تندرج ضمن حرص المغرب على تعزيز البنية التحتية للأمن النووي، من القيام بزيارات ميدانية تشمل الاطلاع على الوسائل المعتمدة بكندا للحماية من مخاطر الإشعاع النووي، وحضور حلقات دراسية واجتماعات للتعرف على أدوار ومسؤوليات مختلف المنظمات الكندية المسؤولة عن اعتماد تقنيات الكشف النووي.

- كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2017، أن عدد المغاربة الذين يتوفرون على حسابات بنكية بلغ 26 مليونا. وأوضح التقرير أن القروض البنكية سجلت نموا معتدلا بنسبة 3,2 بالمئة، في حين سجلت القروض المقدمة للأسر نموا مستقرا في حدود 4 بالمئة، الأمر الذي يعني أن المغاربة ما زالوا يعتمدون، بصفة أساسية، على الاقتراض في تدبير معيشتهم. من جهة أخرى، حافظ القطاع البنكي الوطني على قدرته على الصمود، مستفيدا من تنوع أنشطته بالخارج.

* العلم:

- محصول زراعي غير مسبوق خلال الموسم الفلاحي 2017 - 2018. كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، عن تطور المحصول الزراعي ووفرته برسم سنة 2017-2018، حيث بلغ 103 ملايين قنطار. وأكد أخنوش، على هامش توقيع اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الموسم الفلاحي هذه السنة تطور بنسبة 7 في المئة مقارنة بالفترة السابقة، موضحا أن محصول القمح الطري بلغ 50 مليون قنطار، والقمح الصلب 14 مليون قنطار، في حين بلغ إنتاج الشعير39 مليون قنطار.

- أفاد بنك المغرب بأن الصناعة المغربية بما فيها الصناعة التقليدية فقدت 9 آلاف منصب شغل، موضحا أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المئة. وسجل البنك إحداث الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018 ما مجموعه 116 ألف منصب شغل. وتوقع البنك المركزي أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.6 بالمئة في 2018، و3.1 في المئة في 2019، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل انتعاشها في سنة 2018.

* بيان اليوم:

- العثماني: لا وجود لأزمة اقتصادية، بل هناك مشاكل اقتصادية يمكن معالجتها. نفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن يكون المغرب يعيش أزمة اقتصادية، بدليل التطور الإيجابي الذي تعرفه الوضعية الاقتصادية والمالية بشكل عام، منذ مطلع السنة الماضية، استنادا إلى تحليل مؤشرات الظرفية الاقتصادية على المستوى الوطني. ورفض العثماني، في معرض إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نعت الأزمة الاقتصادية بـ"الخانقة"، مشيرا إلى أن كل التقارير الوطنية والدولية لم تقل بذلك. وحذر من إشاعة "الخطاب السوداوي" ونشر "أمور غير دقيقة"، لأن جزء كبيرا من الاقتصاد مبني على الثقة.

- نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات والمزاعم المنسوبة لمواطنة فرنسية تم إيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة، وذلك في إطار تعقيب الإدارة على تصريحات نشرتها جريدة فرنسية، وتناقلتها منابر إعلامية وطنية. وأوضحت المديرية أنه تم توقيف المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناء على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر. واتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها. ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

- أعطيت مؤخرا بالرباط، انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، بهدف تحقيق مساهمة فعالة ومباشرة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في التشاور العمومي وفي إعداد السياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها. وتتيح البوابة "www.eparticipation.ma" تقديم عرائض موجهة إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات في إطار التشاور العمومي بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة، والاطلاع على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.

* رسالة الأمة:

- دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى عدم الانتقاص من قيمة المدرسة العمومية، معتبرا أن الاساتذة الذين يشتغلون بها "مناضلون". وقال العثماني، في معرض رده على سؤال حول "التعليم.. الحصيلة والاستعداد"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن "المدرسة العمومية المغربية خرجت أطرا وكفاءات يفتخر بها المغاربة، وأن التلاميذ الذين درسوا فيها متفوقون ويثبتون جدارتهم في الكثير من المباريات الدولية"، معترفا بأن هناك نقصا وخصاصا في التعليم لكن "لا يجب أن يجرنا ذلك إلى تنقيص المدرسة العمومية، لأن خطابنا هو الذي يضر بهذه المدرسة".

- أكد الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، صلاح الدين السمار، أنه تم توظيف أزيد من 1500 من المكفوفين وضعاف البصر من خريجي معاهد التكوين التابعة للمنظمة بالقطاعين العام والخاص، يؤدون بجدارة مهاما معقدة وصعبة الولوج من قبيل المحاماة والترويض الطبي والتعليم. وقال السمار، خلال افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء الفروع ومديري المعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، الذي ينظم من 22 إلى 24 يوليوز الجاري، إن المنظمة تتوفر على 13 مؤسسة تعليمية متخصصة، موزعة على ربوع التراب الوطني، ويستفيد منها أزيد من ألف تلميذ.

* لوماتان:

- مهمة استكشافية للمكتب الوطني للصيد البحري في فرنسا. وفي هذا الإطار، اطلع المكتب على أساليب وتقنيات تصنيف الأنواع وتثمين المنتجات البحرية التي تمارس في ميناء "لوريانت كيرومان". ومكنت هذه المهمة الفاعلين في مجال الصيد البحري من الاطلاع على نموذج عملي واقتصادي ملائم للقطاع. وتضمن برنامج المهمة جوانب التسويق والتثمين والابتكار والتكوين، مع تسليط الضوء على طرق التسويق عبر البيع عن بعد، الهادفة إلى تقوية وتنشيط المعاملات التجارية في السوق المحلية وعند التصدير.

* ليكونوميست:

- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تنتقل نحو الرقمنة. وفي هذا الصدد، أطلقت الوكالة بوابة "فضاء المسح العقاري والخرائطية" على الانترنت منذ 2 يوليوز الماضي. وتستهدف المنصة بشكل خاص المهندسين الطبوغرافيين. وخلال الثلاثة أشهر المقبلة، سيستكمل نظام الرقمنة بإدماج الموثقين، على أن تتم، ابتداء من العام المقبل، رقمنة جميع الخدمات.

* أوجوردوي لوماروك:

- يشارك وفد مغربي متعدد القطاعات بلواندا من 23 إلى 25 يوليوز الجاري، في الاجتماع التحضيري للدورة الثالثة للجنة المشتركة المغربية -الأنغولية. ويروم هذا الوفد المتعدد القطاعات تحديد المشاريع والأعمال التي من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب وأنغولا، مع بلورة مواعيد ثنائية هامة. كما سيتم خلال هذه الزيارة دراسة ووضع الصيغة النهائية للعديد من الآليات القانونية ومشاريع الاتفاقيات في مجالات مختلفة، في أفق المواعيد المقبلة المقررة بين البلدين.

* ليبيراسيون:

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أهمية تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب. وأوضح بنعبد القادر خلال افتتاح دورة تكوينية حول "إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنهجية والخطوات التنفيذية في المملكة المغربية"، أن المغرب التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مضيفا أن الأمر يتعلق بخيار استراتيجي وأولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية، تروم إقامة علاقات شفافة بين الإدارة والمواطن، طبقا لدستور 2011.

* البيان:

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب. وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الوضعية الاقتصادية والمالية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن الحكومة واعية بأهمية وضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية. * لوبينيون:

- مهنيو الصحة يستعرضون حصيلة نفقات القطاع بالمغرب خلال لقاء بالدار البيضاء حول اقتصاد الصحة. وبلغت النفقات الإجمالية على الصحة بالمغرب حوالي 52 مليار درهم، أي 1578 درهم لكل مواطن أو 5,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام. ويشكل هذا المبلغ "فجوة" كبيرة مقارنة مع دول أخرى في نفس الوضعية الاقتصادية للمغرب حيث يصل المعدل إلى ما بين 6,5 و7,5 في المئة. واعتبر الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي، أن التمويل الجماعي للصحة يبقى محدودا ولا يتجاوز 44 في المئة من التمويل الإجمالي.