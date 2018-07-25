رصيف الصحافة: قانون يستهدف "الهجرة السرية" للمغاربة إلى فرنسا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من "الأحداث المغربية" التي كتبت أن الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي صادقت على مشروع قانون للهجرة واللجوء والاندماج، تم تسريع المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية.

وقد تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير الشرعية تستهدف مواطني بلدان شمال إفريقيا، في مقدمتهم المغاربة، باعتبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.

وجاء في "الأحداث المغربية"، أيضا، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة متهمين بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية واختلاسها، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية التابعة لعمالة إقليم تازة.

ووفق المصدر ذاته، تعرض قسم الممتلكات بالجماعة الحضرية للجديدة لعملية سرقة من طرف مجهول أو مجهولين، مما استنفر مختلف السلطات الأمنية والمحلية، التي هرعت إلى القسم ذاته لإجراء المعاينات والتحقيقات الميدانية اللازمة لفك لغز هذه الجريمة، سيما أن ملفات حساسة وذات أهمية كبرى حول الممتلكات العمومية يتم الاحتفاظ بها داخل هذا القسم.

وفي "المساء" جاء أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يحقق في صفقات المديرية. وأضافت الجريدة أن لجنا خاصة حلت بولاية الأمن، التابعة لمديريات التجهيز والميزانية، واطلعت على مصاريف عدد من المناطق الأمنية وكيفية تدبير الميزانية المخصصة لكل مصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم إحداث قسم واحد يجمع مختلف الصفقات العمومية لتسهيل التدبير الفعال والعقلنة عوض تشتيت الملفات على عدد من المصالح.

وقال مصدر لـ "المساء" إن اللجن الجديدة تهدف إلى عقلنة تسيير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكامة الجيدة.

المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت كولونيلا بارزا في الوقاية المدنية بثلاث سنوات حبسا نافذا، رفقة 106 متهمين، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ.

وجاء في "المساء"، كذلك، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف آبار عشوائية بمحلات لغسل السيارات بعمالة مقاطعات الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

ووفق المنبر ذاته، فإن محققين أمنيين زاروا مجموعة من محلات غسل السيارات، التي قام أصحابها بحفر آبار، بطريقة غير قانونية، من أجل استغلالها في نشاطهم التجاري للتقليل من كلفة الخدمات التي يقدمونها، دون أي مراعاة للخطورة التي يمكن أن تشكلها الآبار المحفورة على البنايات المجاورة.

ونقرأ في العدد ذاته أن مصادر حقوقية بالشمال كشفت ارتفاع نشاط عصابات تهريب البشر بمدينة الناظور، إذ أوضحت رسالة وجهها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المتابعة الميدانية التي يقوم بها فرع الجمعية كشفت ازديادا لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار بالبشر تفرض على المهاجرين الأفارقة، الذين يريدون الهجرة إلى أوروبا، مبالغ مالية مهمة يضطرون إلى دفعها إلى مهربين من جنسيات إفريقية ينتقلون بكل حرية إلى الناظور انطلاقا من مدن أخرى كوجدة والدار البيضاء، بعد استفادتهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق الإقامة بالمغرب.

من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" أن العراق يريد تسليم المغرب جهاديات "داعش" وأطفالهن، مضيفة أن القرار لا يشمل جميع الجهاديين المغاربة، بل فقط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والمغربيات اللواتي لم يشاركن مباشرة في معارك القتال أو جرائم خطيرة، فيما لن يشمل القرار الذكور الذين يتجاوزون 15 سنة.

ونشرت الجريدة أن الحكومة شرعت في مسطرة المصادقة على اتفاقية إفريقية قد تحد من خطورة النفايات التي تستوردها بعض الشركات. ووفق "أخبار اليوم"، فإن المجلس الحكومي ينتظر أن يصادق على مشروع قانون خاص بالمصادقة على اتفاقية حظر استيراد إفريقيا للنفايات الخطرة، والمعروفة باسم اتفاقية "باماكوا". هذه الاتفاقية، التي وقعت عام 1991 ولم يصادق عليها المغرب حتى الآن، جاءت بعدما فشلت اتفاقية "بازل" الدولية، التي يعتمدها المغرب حتى الآن، في حظر تجارة النفايات الخطيرة، والحد من تدفقها نحو الدول النامية، خاصة إفريقيا.

وإلى "العلم" التي ورد بها أن الأجهزة الأمنية المغربية تمكنت من إفشال مخطط انفصالي جديد لاستفزاز المغرب انطلاقا من الشواطئ الجنوبية للمملكة.

وكان المخطط يهدف إلى استغلال إمكانيات التخييم الكثيرة التي تتيحها الشواطئ بالأقاليم الجنوبية، خاصة شاطئ فم الواد بمدينة العيون، عبر دفع مجموعة من الأشخاص، المسخرين من طرف عملاء جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إلى نصب خيام في هذه الشواطئ بدعوى التخييم، ثم إقناع شباب يافع من هذه الأقاليم بالإقبال على هذه المخيمات، وحينما تقدر الجهة الخارجية أن الأعداد استكملت يتم تحويل المخيم إلى حركة احتجاجية على غرار مخيم "اكديم إيزيك".

ووفق المنبر الإعلامي ذاته، فإن الملحقة الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب نظمت، بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات، وبتعاون مع مقاطعة الحي الحسني، الدورة الأولى للمهرجان الوطني للطفل بالمركز الثقافي الفردوس. ويهدف هذا المهرجان، تضيف الجريدة، إلى تقريب الثقافة من الطفل المغربي من خلال برنامج يحتضن عروضا مسرحية وورشات تربوية في التشكيل والرسم والنحت وصبيحات فنية ولقاءات ثقافية.