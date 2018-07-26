عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- أوجار: مهنة العدول ستتقوى بوجود المرأة. قال وزير العدل محمد أوجار، إنه بولوج المرأة لخطة العدالة ونجاحها في المباراة ستثبت لكل من رأى أنها غير جديرة بهذه المهنة أنها فعلا أهل للثقة، وأن هذه المهنة تتسع للمرأة والرجل على حد سواء، ولا فضل لأحد على الآخر إلا بإتقان العمل والعلم والأداء. وأضاف أوجار، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال الناجحين في مباراة ولوج خطة العدالة والتي كان من ضمنهم لأول مرة نساء، أن فتح باب العدالة أمام المرأة لتلج المهنة بعدما استعصت على من كان قبلها لقرون وكان يرفض أن يتم تأنيث المهنة، جاء لترسيخ دعائم مغرب الحقوق والمساواة وفق ما يكفله الدستور للمرأة.

- أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، قيامه بتوسيع مجال دعمه لبرنامج ''شواطئ نظيفة'' على مستوى إقليم الجديدة، عبر إدماج البعدين التحسيسي والترفيهي. وأوضح المجمع أن موقع المجمع بالجرف الأصفر منخرط، بشكل كبير، في مخطط حماية وتثمين شاطئ الجديدة، عبر عقد شراكات مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مشيرا إلى أن برنامج عمله يتضمن تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. وسيقوم المجمع بتهيئة عدد من الملاعب الرياضية وتوفير تجهيزات خاصة بالكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطاولة، ورياضة الشطرنج، إضافة إلى ألعاب ترفيهية أخرى مختلفة.

* المساء:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 16,5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل 11,7 مليار درهم خلال السنة السابقة. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2018، أن المداخيل العادية بلغت 140,6 مليار درهم مقابل 116,7 مليار عند متم يونيو 2017، بزيادة نسبتها 20,5 في المائة بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.

- وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر. ويحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة. ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق. وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

* الأحداث المغربية:

- استقبل الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أمس الأربعاء، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، السيد روبرت كارم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية. وتناولت المحادثات، التي جرت بحضور رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية والسيدة جينيفر راساميمانانا، القنصل العام للولايات المتحدة بالمغرب، مختلف أوجه التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

- صادق مجلس النواب في حلسة عمومية، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. كما يحدد على وجه الخصوص المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.

* آخر ساعة:

- أعلنت مندوبية الصيد البحري لسيدي إفني، بدء دراسة للبحث عن النفط في السواحل الممتدة بين واد ماسة وواد درعة جنوب المغرب لمدة 150 يوما، وذلك ابتداء من فاتح غشت المقبل. وطلبت المندوبية من جميع بحارة المنطقة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية لا تقل عن 5 أميال بينهم وبين سفينة الأبحاث المسماة "بولار أمبريس".

- تشهد الساحة المغربية، منذ أسابيع نقاشا واسعا حول معاشات البرلمانيين، كان من الممكن حسمه من خلال الاتفاق حول عدم تمويل الصندوق من ميزانية الدولة، وبحث البرلمانيين عن صيغ خاصة بهم لتمويله إن أرادوا الاستفادة منه، مع إعفاء الدولة من أي تمويل، حتى ولو كان رمزيا. فقد أصبحت المؤسسة التشريعية، التي من المفترض أن الناخب انتخبها لتشرع له القوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، تشرع للبرلمانيين لضمان تقاعد مريح على حساب دافعي الضرائب ومن المالية العمومية.

* العلم:

- أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المديونية العمومية الخارجية، استقرت خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2018، في حدود 33 ألفا و110 ملايير سنتيم. وأوضحت الوزارة أن القطاع العام اقترض خلال الفترة ذاتها، حوالي 260 مليار سنتيم إضافية، خصصت في مجملها، للاستثمار، في حين خصصت 10 ملايير منها لسد الخصاص. وأكد الخبير الاقتصادي نور الدين العوفي، أن الاستدانة الخارجية قد تكون شرا لا بد منه، ومن ثمة فالمطلوب هو البحث عن الإمكانيات المتوفرة وطنيا والتعويل ما أمكن على التمويل الذاتي. وأضاف أن الاستدانة الخارجية ليست عيبا، لكن العيب يرتبط بتوظيف الديون، إذ أن التوظيف الأمثل يكون في الاستثمارات المنتجة التي تعود بالنفع على المواطنين.

- أفاد بنك المغرب بأن الأصول المالية التي توجد في حوزة الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 6,8 في المائة لتبلغ 762 مليار درهم في 2017، مقابل 5,4 في المائة خلال السنة السابقة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم السنة المالية 2017، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى النمو المطرد للودائع البنكية للأسر التي بلغت 634 مليار درهم في 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقابل 4,7 في المائة في 2016.

* بيان اليوم:

- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء، أن الإنتاج النهائي من الحبوب الرئيسية الثلاث، أي القمح اللين والقمح الصلب والشعير، برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 بلغ 103 مليون قنطار، مسجلا بذلك معدل مردودية قياسي وتاريخي بلغ 22,9 قنطار لكل هكتار. وأوضحت الوزارة أن النتائج النهائية للموسم الفلاحي 2017-2018 ، وذلك استنادا إلى قياسات مردودية الإنتاج بالحقول، أظهرت "محصولا استثنائيا"، مضيفة أن هذا المحصول يتجاوز بنسبة 7.3 في المائة محصول الموسم السابق. وأشارت إلى أن الإنتاج النهائي يتوزع على القمح اللين بـ49,1 مليون قنطار، يليه الشعير بـ29,2 مليون قنطار، ثم القمح الصلب بـ24 مليون قنطار.

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع شروطا جديدة لقيادة السيارات المرقمة بالخارج. وأوضحت إدارة الجمارك أن السيارات المستوردة بشكل مؤقت المرقمة بالخارج لا يمكن قيادتها من طرف شخص مقيم بالمغرب إلا بوجود مستوردها، المسجل باسمه تصريح القبول المؤقت، ضمن الركاب. وأضافت أن كل سيارة مرقمة بالخارج موضوعة تحت نظام القبول المؤقت، يمكن قيادتها داخل التراب الوطني المغربي، زيادة على مالكها أو مستوردها، من طرف القرين (زوج أو زوجة) أو الأبناء المنحدرين على أن يكون الجميع مقيما أيضا بالخارج، وذلك بوكالة مكتتبة لهذا الغرض.

* الاتحاد الاشتراكي:

- عقدت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعها السادس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه لفائدة مغاربة العالم، وتدارس ما استجد على مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها، وكذا لدراسة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. وأشار رئيس الحكومة إلى عدد من الإجراءات التي باشرتها الحكومة في مجال قضايا مغاربة العالم، من بينها إطلاق الجهة 13 بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الإدارات العمومية.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن نفقات الميزانية العامة بلغت 158,1 مليار درهم متم يونيو 2018، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,9 في المائة مقارنة مع يونيو 2017. وعزت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2018، تراجعها إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الميزانية بـ 19,4 في المائة مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بـ 1.4 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 6 في المائة.

* رسالة الأمة:

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 121.12 الذي يغير ويتمم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، والذي يأتي في سياق مسايرة التطورات التكنولوجية الدائمة في هذا القطاع، وكذا التنافس الكبير بين المتعهدين المتواجدين بالمغرب. وفي معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، قال عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، إن هذا المشروع يكرس "إمكانية الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض وخدمات جديدة تنافسية"، مضيفا أنه نص على "إدراج خدمة التجوال الوطني في المناطق والمحاور الطرقية المدرجة في إطار الخدمة الأساسية". وأشار الفردوس إلى أن مشروع القانون وسع "مفهوم الخدمة الأساسية للمواصلات بإدراج الصبيب العالي والعالي جدا ضمن نطاقها".

- قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018، تميزت على المستوى التشريعي بموافقة المجلس على 32 نصا، موزعة ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والاقليمية. وأضاف بنشماش، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام هذه الدورة، أن ما ميز هذه الحصيلة أنها حافظت على المنحى التصاعدي للاتفاقيات الدولية في الرصيد التشريعي خلال السنوات التشريعية اللاحقة لدستور 2011، بعدما وسع فصله 55 من دائرة الاتفاقيات الواجب مصادقة البرلمان عليها، مما جعل أن 14 مشروع قانون موافق عليه خلال هذه الدورة يرتبط بالوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة وببروتوكولات للتعاون مع دول صديقة.

* ليكونوميست:

- المحاكم التجارية أصدرت حكمها في 5 آلاف و720 قضية سنة 2017. ويشمل هذا الرقم لوحده ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة. وتأتي إحصائيات وزارة العدل في وقت مفصلي، يتزامن مع الإصلاحات الأولى لمدونة التجارة. وتسعى الحكومة إلى تسجيل نقاط تود إبرازها خلال حصيلة نهاية ولايتها، في الوقت الذي يشكك فيه آخرون حول فرص نجاح النظام الجديد الخاص بصعوبات المقاولة.

* أوجوردوي لوماروك:

- كشف بنك المغرب عن وجود 9 آلاف و753 ورقة نقدية مزورة خلال سنة 2017، وهو ما يمثل انخفاضا بـ25 في المئة من حيث العدد و21 في المئة من حيث القيمة. وفي هذا السياق، تراجع عدد الأوراق النقدية المزورة إلى 6,1 مليون مقابل 8,6 مليون ورقة نقدية مزورة سنة قبل ذلك، أي بقيمة تعادل 1,5 مليون درهم. وأوضح البنك المركزي، أن هذا الرقم لا يمثل أي ضرر للاقتصاد الوطني.

* ليبيراسيون:

- أشاد رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب جيل بارنيو بالتوقيع بالأحرف الأولى، يوم الثلاثاء، على اتفاق الصيد البحري، كـ"مرحلة أولى إيجابية " قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي. وأوضح النائب الأوروبي في بلاغ، أن "المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تمكنا من التوصل إلى اتفاق يحترم خلاصات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من جهة، ولا يشكك في أسس المسلسل الأممي فيما يتعلق بالصحراء من جهة أخرى". ويتعلق الأمر حسب بارنيو، بـ"مرحلة إيجابية خاصة بالنسبة للصيادين الأوروبيين".

* البيان:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن إنجاز أحواض تجميع مياه الأمطار المخصصة لإرواء الماشية بإقليم فجيج، يمثل تجربة رائدة على المستوى الوطني. وقالت أفيلال، في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية لنقطة تجميع مياه الأمطار بشبكة خنك سدرة الواقعة بجماعة معتركة (إقليم فجيج)، إنه تم في إطار تفعيل مضامين اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق إنجاز 21 نقطة مائية بالمنطقة، فيما توجد ثلاث نقط أخرى في طور الإنجاز، مسجلة أن ما تحقق على مستوى جهة الشرق في ما يتعلق بإحداث نقط مائية يعتبر نموذجا للشراكة والتعاقد ما بين القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة على الصعيد الوطني.

* لوبينيون:

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، في معرض تقديمه للمشروع، إن هذا الأخير يروم تعزيز تنافسية المقاولة وتطوير كفاءات الموارد البشرية، وتيسير شروط الترقي المهني والاجتماعي للأجراء، وحماية أفضل للمقاولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.