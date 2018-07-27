عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- سجل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استمرار غياب الوزراء عن أشغال المجلس، مشيرا إلى أنه يناقش الموضوع باستمرار في اللقاءات التنسيقية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وقال المالكي، في ندوة صحفية عقدها أمس الخميس بمجلس النواب، بعد يومين عن اختتام دورة أبريل التشريعية، "نأمل في حضور وعطاء للوزراء في الدورة التشريعية المقبلة". وأضاف أن "هناك مجموعة من الوعود والالتزامات، ونأمل أن يكون حضور الوزراء في الدورة المقبلة، أكثر عطاء وأكثر فعالية".

- حقق المغرب نموا اقتصاديا خلال عام 2017، نتيجة للانتعاش المسجل في القيمة المضافة في القطاع الفلاحي المغربي، والذي بلغت نسبته 4,1 في المئة في العام الماضي، بدل 1,1 في المئة سجلت سنة 2016، وهو ما تعزز بتحسن نسبة الطلب الخارجي. وأظهر تقرير مشترك بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حول السنة المالية 2017، أن نسبة البطالة في المغرب ارتفعت من 9,9 إلى 10,2 في المئة، أما نسبتها في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فقد تفاقمت لتصل إلى 26,5 في المئة.

* المساء:

- تعليمات صارمة للولاة والعمال لمنع فتح المحلات العشوائية لبيع الأضاحي. أفادت مصادر مطلعة بأن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أصدر تعليمات صارمة إلى عمال وولاة عدة أقاليم وعمالات يحثهم فيها على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بمحاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد كخطوة أولى، مطالبا إياهم بتوجيه تعليماتهم أيضا إلى القياد للتعامل بصرامة مع الظاهرة شرط توفر مجموعة من الإجراءات والشروط. وأضافت المصادر ذاتها أن لفتيت أوصى بضرورة إبرام التزام ما بين صاحب المحل وتاجر الأضاحي، فيما يجبر الأخير بتسليم توصيل للزبون الذي اقتنى كبش العيد من المحل.

- في تقرير جديد يؤكد غرق المغاربة في مستنقع الديون، أكد بنك المغرب أن الدين المالي، الذي يقاس بمجموع القروض المالية الممنوحة للأسر من لدن الأبناك والمؤسسات المالية، بلغ 323 مليار درهم في سنة 2017، أي بارتفاع نسبته 4,4 بالمئة مقارنة مع 2016. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم 2017، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المئة من الديون، أي ما مجموعه 208 مليارات درهم.

* الأحداث المغربية:

- يتيم: هناك فرصة لإنقاذ الحوار الاجتماعي. رغم الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات والباطرونا، قبيل احتفالات فاتح ماي الماضي، كما كان مسطرا لذلك، أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن "نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة". واعتبر يتيم، أن "توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا".

- في دورة استثنائية، صادقت عمودية العاصمة على اتفاقية تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات مع شركة "ألزا". وشمل المجال الترابي للاتفاقية الـ15 جماعة التي تكون العاصمة، وهي الرباط، سلا، بو القنادل، عامر، السهول، تمارة، الصخيرات، الهرهورة، الصباح، عين عودة، أم عزة، سيدي يحيى زعير، عين عتيق، المنزه، مرس الخير. وسيمتد عقد التدبير المفوض لمدة 15 سنة، مع إمكانية تمديد العقد لمدة 7 سنوات، حيث إن المفوض له سيتحمل كافة المخاطر التجارية والصناعية.

* آخر ساعة:

- دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى "اتخاذ ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة للشارع المغربي في أقرب وقت". وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، على "ضرورة حرص الحكومة على ضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي يمكن من تصفية الأجواء، وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية".

- أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بأن نتائج الحركة الانتقالية لشهر ماي 2018 أسفرت عن استفادة 219 موظفا وموظفة، مبرزة أنه تمت معالجة ودراسة طلبات الموظفين من طرف لجنة مركزية بالاعتماد على برنامج معلوماتي خاص ووفقا لمعايير موضوعية، منها على الخصوص الأقدمية في المؤسسة والأقدمية بالإدارة والحالة العائلية وحاجيات المؤسسات وحجم الخصاص بها. وذكرت المندوبية العامة بأنه، في إطار حرصها على ضمان الاستقرار المهني للموظفين، تعمل على مدار السنة على دراسة الطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية أو التبادل.



* العلم:

- لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب1836 آخرون، إصابة 61 منهم بليغة، في 1352 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 يوليوز إلى 22 يوليوز 2018. وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، قامت مصالح الأمن بتسجيل 34 ألف و446 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و660 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و786 غرامة صلحية. ووصلت قيمة المبالغ المتحصل عليها إلى 5 ملايين و370 ألفا و930 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4885 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5651 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 124 مركبة.

- بلغ عدد الحرائق المسجلة على الصعيد الوطني منذ فاتح يناير إلى غاية 25 يوليوز 2018، 78 حريقا اجتاح مساحة 111 هكتارا، 82 بالمائة منها عبارة عن أعشاب ثانوية. وذكرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن عدد الحرائق عرف خلال هذه السنة انخفاضا بنسبة 55 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة 57 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية الثلاث، وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع السنوات العشر الماضية. وأضافت أن المساحات المحروقة عرفت بدورها انخفاضا كبيرا خلال نفس الفترة من السنة، قدر ب 90 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، و92 بالمائة مقارنة مع الثلاث سنوات الماضية، و80 بالمئة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

* بيان اليوم:

- صادق مجلس النواب في حلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ويحدد مشروع القانون المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح، وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج، واستيراد الأمشاج وتصديرها.

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن إنجاز أحواض تجميع مياه الأمطار المخصصة لإرواء الماشية بإقليم فجيج، يمثل تجربة رائدة على المستوى الوطني. وقالت أفيلال، في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية لنقطة تجميع مياه الأمطار بشبكة خنك سدرة الواقعة بجماعة معتركة (إقليم فجيج)، إنه تم في إطار تفعيل مضامين اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق إنجاز 21 نقطة مائية بالمنطقة، فيما توجد ثلاث نقط أخرى في طور الإنجاز، مسجلة أن ما تحقق على مستوى جهة الشرق في ما يتعلق بإحداث نقط مائية يعتبر نموذجا للشراكة والتعاقد ما بين القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة على الصعيد الوطني.

* الاتحاد الاشتراكي:



- أفاد بنك المغرب بأن الدين المالي، الذي يقاس بمجموع القروض المالية الممنوحة للأسر من لدن الأبناك والمؤسسات المالية، بلغ 323 مليار درهم في 2017، أي بارتفاع نسبته 4,4 بالمئة مقارنة مع 2016. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2017، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المئة من الديون، أي ما مجموعه 208 مليار درهم. وأضاف التقرير أن هذه النسبة بقيت مستقرة نسبيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الدين التي تمول حاجيات استهلاك الأسر بلغت 36 في المئة أي 115 مليار درهم.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق شهادات إلكترونية جديدة في إطار استراتيجيتها الرامية لتعميم استعمال المساطر عن بعد. ويتعلق الأمر بشهادة الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بالنسبة للعربات ذات محرك كھربائي أو العربات ذات محرك مزدوج (كھربائي وحراري)، وشهادة الوضعية الجبائية القانونية، وشهادة عدم خصم اشتراكات تأمين التقاعد التكميلي، وشهادة الاقتطاع من المصدر، الإضافة إلى شهادة الإعفاء من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للمنعشين العقاريين.

* رسالة الأمة:

- بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، السيد روبرت كارم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية. وتناولت المحادثات، التي جرت بحضور رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية والسيدة جينيفر راساميمانانا، القنصل العام للولايات المتحدة بالمغرب، مختلف أوجه التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن ولوج المرأة إلى مهنة عدل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب. وشدد أوجار خلال حفل استقبال على شرف الناجحات والناجحين في مباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، التي أسفرت نتائجها عن نجاح 299 من النساء من أصل 800 متبار، (بنسبة 37.38 في المئة) لأول مرة في تاريخ المملكة، على أن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن ولوج المرأة إلى مهنة العدالة أرست إحدى دعائم مغرب الحقوق والمساواة، التي تتمتع المرأة من خلالها، إلى جانب شقيقها الرجل، بكل الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا.

* لوماتان:



- وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، رسالة سامية إلى الحجاج الميامين بمناسبة مغادرة أول فوج منهم إلى الديار المقدسة. ودعا أمير المؤمنين، الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم، وتجسيد حضارته العريقة، في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية.

* ليكونوميست:

- عيد العرش.. سنة دبلوماسية مليئة بالإنجازات. فقد بنيت الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكل تؤدة، وكرست على مدار عدد من الزيارات. وتطورت الأمور نحو المنحى الإيجابي خاصة في مجال الدول المعادية للمغرب، خاصة تلك الواقعة في محور جنوب إفريقيا-نيجريا-الجزائر. وتتمثل الفكرة المركزية لجلالة الملك في إيلاء الأولوية للتنمية البشرية والاقتصادية، مع إرساء شراكة مبنية على مبدأ رابح-رابح من أجل إفريقيا مستقلة ومعتمدة على نفسها. ولاحظ شركاء المملكة جدية مقاربة الرباط، في ظل تعبئة القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز مشاريع في عدد من المجالات، لاسيما مصانع لإنتاج الأسمدة ومشاريع بناء السكن الاجتماعي وتقاسم الخبرات والمهارات وغيرها من المشاريع.

* ليبيراسيون:

- الحبيب المالكي يؤكد على التحول الإيجابي في الثقافة والممارسة البرلمانية. وأبرز المالكي، في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر البرلمان عقب اختتام الدورة التشريعية الربيعية، أن هذا التحول من شأنه تقوية المؤسسات الدستورية وخاصة التمثيلية منها، مضيفا أن هذا المنحى المنطلق من تقوية المؤسسات سيساعد على الأمن والاستقرار. وأكد أن هذا التحول لم يأت صدفة، بل هو ثمرة عمل جماعي يحظى بتوافق بين مختلف مكونات مجلس النواب، من ضمنها المعارضة أيضا. * البيان:

- رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، طلب اعتماد المنظمة غير الحكومية الداعمة للبوليساريو "المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، مستجيبا بذلك لتوصية للجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة بسحب طلب الاعتماد هذا. وقد تحرك المغرب على الفور ليكشف لأعضاء اللجنة الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة المزعومة، التي لا تتوفر فيها أي صفة من صفات منظمة حقوقية، بل، على العكس، يتعلق الأمر بهيئة سياسية تنشط حصرا ضد الوحدة الترابية للمغرب وتخدم حصرا مصالح "البوليساريو".

* لوبينيون:

- يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة للبوليساريو. فبعد قراري محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 2015 و2016 حول اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المغرب - الاتحاد الأوروبي، واللذين كانا معا ضدهما (البوليساريو)، جاء دور قرار يوليوز 2018 الذي رفضت من خلاله المحكمة قبول الدعوى التي تقدمت بها البوليساريو من أجل إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في 2013 والذي انتهت مدة صلاحيته مؤخرا. وهكذا، اصطدم الانفصاليون، الذين يشنون منذ بضعة سنين، حربا قضائية على الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بفضل الجزائر التي توفر الدعم للمحامين واللوبيات الذين يتحركون في ردهات البرلمان الأوروبي، مرة أخرى بحكمة وصرامة قضاة الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي الذين رفضوا دعوى الإلغاء التي تم رفعها في 2014.