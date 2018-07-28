عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- حذر عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، من انعكاس الاضطراب الذي تعرفه حركة النقل الجوي بالمغرب حاليا، على الرحلات الخاصة بالحجاج المتوجهين إلى الديار السعودية. وقال وهبي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير السياحة والطيران المدني محمد ساجد، إن قطاع الطيران بالمغرب يعيش، في الآونة الأخيرة، على إيقاع ارتباك كبير، وذلك بسبب ارتفاع حدة الإضراب الذي يخوضه الربابنة، الأمر الذي انعكس سلبا على حركية الطيران وإلغاء العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة مسبقا، مما أثر بصورة سلبية على نفسية المسافرين، خاصة أولئك المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.

- أكدت مصادر من داخل الموقع الإعلامي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، قرر تسريح عدد من الصحفيين بالموقع، مضيفة أنه تم عقد اجتماع حضره كل من خالد أدنون الناطق باسم الحزب وأديب بنبراهيم المحاسب الخاص للحزب، وغاب عنه أغلب العاملين في الموقع بسبب "العطلة السنوية"، وتم إخبارهم بأنه سيتم تقليص الصحفيين وإغلاق مقر الموقع. وحسب المصادر ذاتها، فإن الحزب اقترح دفع أجرة شهرين كتعويض عن التسريح، وفتح باب إدارة الحزب أمام الصحفيين والتقنيين المسرحين للاشتغال كموظفين للحزب.

* المساء:

- حذر نقابيون بقطاع الفوسفاط من مغبة ضياع الحقوق المادية والصحية لأزيد من 150 ألف مستفيد من بينهم متقاعدون بقطاع الفوسفاط في حال تم تعديل المادة 114 من القانون 65.00 الذي هو بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية. وأكد عبد العزيز الطويلع، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط فرع خريبكة، في تصريح للصحيفة، أن شغيلة قطاع الفوسفاط تتمتع اليوم بتغطية صحية جيدة، وأن هذا المقترح الذي يرمي إلى تغيير النظام الصحي الحالي لموظفي القطاع نحو نظام صحي جديد الذي هو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عوض التغطية الحالية، ستكون له "تبعات" على الشغيلة وعلى جودة الخدمات.

- القضاء الإداري ينهي وجود لائحة التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة درعة تافيلالت. علمت "المساء" أن المحكمة الإدارية بمكناس قد أيدت القرار الذي سبق وأن اتخذه رئيس جهة درعة تافيلالت، والقاضي بعدم استدعاء سعيد اشباعتو وعضوين آخرين من حزب التجمع الوطني للأحرار لدورات مجلس الجهة. وتفيد حيثيات القرار الصادر عن القضاء الإداري، أن قرار عدم استدعاء سعيد اشباعتو القيادي السابق بالاتحاد الاشتراكي والملتحق أخيرا بحزب التجمع الوطني للأحرار، جاء بناء على الحكم الذي سبق وأن أصدرته محكمة النقض بالرباط.

* الأحداث المغربية:

- تأمين الطلبة.. تبسيط المساطر، فقد تقدم أمزازي، خلال المجلس الحكومي، بنص مشروع مرسوم متعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. ويهدف مشروع المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة، إلى معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم سالف الذكر، والتي من انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم.

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، خلال انعقاد المجلس الحكومي، أن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مدعوة لأن تخفض من استهلاكها للطاقة، وتوسيع استعمالها للطاقات المتجددة، وترشيدها لاستهلاك المياه، وكذلك اعتماد ضمن أساطيلها في النقل عربات كهربائية وإيكولوجية هجينة لخفض استهلاك الوقود. وتراهن الوفي على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المؤسسات العمومية بناقص 20 في المئة واستهلاك مياه سقي للمساحات الخضراء بناقص 30 في المئة واستهلاك الوقود بناقص 15 في المئة في أفق 2021.

* آخر ساعة:

- كشف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن حصيلة تغيب البرلمانيين بالغرفة الأولى، موضحا أن الغياب خلال الدورة البرلمانية المنتهية بلغ 28 في المئة. وأبرز المالكي، في ندوة صحفية بمجلس النواب، أن نسبة حضور النواب جلسات المجلس بلغت 72 في المئة، وبلغت نسبة الغياب بعذر 26 في المئة، و2 في المئة بالنسبة للنواب الذين تغيبوا بدون تقديم عذر. وقال إن "المجلس يتوخى ترسيخ ثقافة الواجب بكل معانيها ومضامينها"، في إشارة إلى أنه يعمل على تطبيق النظام الداخلي بخصوص الاقتطاعات عن كل غياب غير مبرر.

- وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى الحجاج الميامين بمناسبة مغادرة أول فوج منهم إلى الديار المقدسة. وقال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها، بمناسبة مغادرة أول فوج من الحجاج، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، "بقدر ما يتعين عليكم تمثيل قيم الإسلام المثلى، في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم، فإنه يتعين عليكم أيضا تمثيل بلدكم المغرب، وتجسيد حضارته العريقة، التي اشتهر بها أسلافنا على مر التاريخ، في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية".

* العلم:

- دعا نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى القطع مع كل أشكال الامتيازات التي يستفيد منها البرلمانيون على حساب ميزانية المجلس. وأوضح مضيان، في مداخلة له بمناسبة انعقاد اللجنة البرلمانية المختصة حول تقاعد البرلمانيين، أن هذا الترشيد قد يكون مصدرا للتمويل الذاتي للتقاعد عوض استجداء خزينة الدولة لضخ مبالغ مالية في الصندوق، مؤكدا أن التمويل الذاتي يمكن أم يكون سيناريو ناجحا. وعبرت اللجنة التنفيذية للحزب عن دعمها "المطلق" لتصريحات مضيان، مبرزة أن الحزب "اختار القيام بالمعارضة ليس من منطق الشعبوية ولا المزايدات السياسية".

- أفاد بنك المغرب بأن الأصول المالية التي توجد في حوزة الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 6,8 في المائة لتبلغ 762 مليار درهم في 2017، مقابل 5,4 في المائة خلال السنة السابقة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم السنة المالية 2017، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى النمو المطرد للودائع البنكية للأسر التي بلغت 634 مليار درهم في 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقابل 4,7 في المائة في 2016.

* بيان اليوم:

- أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى العمال والولاة، يأمرهم فيها بالتصدي للكراء العشوائي لمحلات تجارية من أجل بيع الأضاحي خلال الفترة التي تسبق العيد. وحث لفتيت رؤساء القيادات والملحقات الإدارية على التعامل بصرامة مع الظاهرة وفق مجموعة من الإجراءات والشروط من بينها إبرام التزام ما بين صاحب المحل وتاجر الأضاحي، وتسليم توصيل للزبون الذي اقتنى كبش العيد من المحل.

- أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الخميس بواشنطن، الدور "الرائد" الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس، وكذا التجربة المغربية الناجحة في مجال ضمان الحرية الدينية. وقال بوريطة، في كلمة أمام المؤتمر الوزاري لتعزيز الحريات الدينية، وهو اللقاء الدولي الهام الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 24 إلى 26 يوليوز، إن "المغرب، بوتقة الحضارات والثقافات والأديان، عرف كيف يصون هويته الدينية الخاصة –رغم تعدديتها- التي دافع عنها بتاريخه العريق وبرؤية ملكية طلائعية".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط، أن المغرب ترشح بشكل طوعي من أجل إجراء تقييم لسياسته في مجال حماية المستهلك في يوليوز 2017. وذكرت الدرهم، في عرض أمام مجلس الحكومة حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، بأن فريقا من الخبراء زار المغرب في نونبر من السنة الماضية، للقيام بهذه المهمة، وعلى ضوء عملية التقييم التي تمت مناقشتها في 9 يوليوز 2018 ، تقرر وضع برنامج للدعم التقني برسم السنوات الثلاث المقبلة.

- صادق مجلس النواب في حلسة عمومية، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالتعويض الإجمالي المخول لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وبالمساعدة الطبية على الإنجاب و بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وبالبريد والمواصلات. كما صادق المجلس على خمس اتفاقيات منها ثلاث اتفاقيات ثنائية واثنتان متعددة الأطراف. وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 43.17 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، وعلى مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب. وصادق أيضا على مشروع قانون رقم 81.16 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930، وعلى مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية، الموقعة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، ومشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

* رسالة الأمة:

- دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية إلى تفعيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أرض الواقع. وأضاف العثماني، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن 19 سنة من حكم جلالة الملك تميزت بميزات عديدة، قطع خلالها المغرب أشواطا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت برامج ومبادرات قوية كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "والتي شكلت نظرة ومنهجية جديدة، واعتمدت مقاربة نوعية عبر توفير مناصب شغل وأنشطة مدرة للدخل لفئات هشة في مناطق بعيدة".

- كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أن لجن المراقبة بالوزارة قامت بإنجاز 28 ألف و400 عملية في ظرف سنتين، نتجت عنها 8200 مخالفة، كما تمت مراقبة 300 موقع تجاري إلكتروني وتوجيه 250 إنذارا للمخالفين. وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في عرض أمام مجلس الحكومة، إلى عدد من التوصيات همت الإطار القانوني من أجل استكمال إصدار النصوص التطبيقية، ومراجعة القانون الحالي لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك ومع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك، وتعزيز القدرات والكفاءات، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتعزيز ثقافة المستهلك، خاصة ما يهم العلاقة مع الجمعيات.

* لوماتان:

- أظهرت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي الذي ينجزه بنك المغرب، أن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون، على العموم، زيادة في حجم الإنتاج والمبيعات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، رغم أن أزيد من ثلث المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن عدم توفرهم على رؤية واضحة في هذا الشأن. وكشف الاستقصاء، الذي شمل عينة تتكون من حوالي 400 رئيس مقاولة صناعية، أن انخفاض المبيعات يعكس عموما تراجعها في الأسواق المحلية، فيما عرفت الصادرات نحو الخارج بدورها ركودا.

* ليبيراسيون:

- استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، سفيرة هولندا بالمغرب، ديزيري بونيس. وخلال هذا الاجتماع، ثمن رئيس مجلس النواب علاقات الصداقة التي تجمع المغرب وهولندا. وأبرز المالكي أهمية تكثيف الحوار والتشاور بين البلدين، بما يتيح فهما أكبر للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بكل منهما، ويساهم في تطوير العلاقات الثنائية لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.

* البيان:

- انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بالتزكية، عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية، نائبا لرئيس المجلس لدورة سنة 2019، باسم القارة الإفريقية. ويجسد هذا الانتخاب، الذي يعد عربون ثقة ودعم من قبل المجتمع الدولي ومن بلدان المجموعة شبه الإقليمية لإفريقيا، جهود المغرب في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يشكل في واقع الأمر، فرصة لتعزيز رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تكرس التزام المملكة الراسخ بالنهوض بالتنمية المستدامة في القارة الافريقية.

* لوبينيون:

- تم التوقيع، يوم الخميس بالرباط، على اتفاقية استثمارية بين المغرب والمجموعة الصينية "ستيك ديكاستال"، تروم إحداث مشروع صناعي لإنتاج إطارات العجلات من الألمنيوم بقيمة 350 مليون أورو، والذي سيمكن من إحداث 1200 منصب شغل. وبموجب هذه الاتفاقية الاستثمارية، ستستقر مجموعة "ستيك ديكاستال" بالمغرب على مرحلتين بالقنيطرة ثم بطنجة. وستعمل المجموعة على تطوير أنشطتها بالمنطقة الصناعية الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مع ارتقاب انطلاق الإنتاج عند متم سنة 2019، ثم ستعزز حضورها بالمغرب من خلال استقرار جديد بمنطقة "طنجة تيك".