عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة عملها الخاص بمحيط المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الأخير. فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي، من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 20 يوليوز 2018، عن توقيف 3273 شخصا للاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية مختلفة، من بينهم 652 قاصرا. وأوضحت المديرية أن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الجرائم المقرونة بالعنف بلغ 114 شخصا، بنسبة تعادل 4 بالمئة من إجمالي الموقوفين، فيما بلغ عدد المتورطين في قضايا حيازة واستهلاك وترويج المخدرات 1030 مشتبها فيه.

- البيئة في شراكة مغربية صينية. يشارك 21 إطارا وخبيرا بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، منذ 20 يوليوز الماضي، في دورة تكوينية حول موضوع "حماية البيئة والتنمية المستدامة" بمدينة شينكدو بجنوب غرب الصين، وذلك في إطار التعاون بين المملكة وجمهورية الصين. وتهدف هذه الدورة، التي تتواصل الى غاية 3 غشت المقبل، إلى تعزيز قدرات المشاركين وتبادل التجارب من خلال المحاضرات والورشات والزيارات الميدانية في مجالات تهم تدبير النفايات الحضرية والقروية، ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة. كما تروم تعزيز آليات الرصد وتتبع الحالة البيئية، والتدبير البيئي للمنظومات الإيكولوجية، ووقاية الموارد المائية من التلوث، والاستهلاك المنخفض للطاقة واستعمال الطاقات المتجددة، وخفض الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.

* المساء:

- وزارة الصحة تطرق باب المصحات الخاصة لعلاج حاملي بطائق "راميد". دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع المصحات الخاصة قصد خلق آلية مرنة لاقتناء الخدمات الطبية لفائدة بعض المرضى الحاملين لبطاقات نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفى العمومي، الذي أصبح غير قادر على توفير خدمات لائقة لحاملي البطائق، الذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون. وأكدت معطيات الجريدة أن الوزارة تبحث عن آلية مستعجلة لتخفيف الضغط على المستشفى العمومي بشكل ملموس، سواء عبر الرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية وتوفير المعدات اللازمة حسب حجم المستشفى، أو من خلال توجيه المرضى نحو المصحات الخاصة، وهو الأمر الذي سيتم التوافق حوله مع الجمعية الممثلة لهم.

- نفى محمد أوجار وزير العدل، بشكل قاطع، في تصريح لـ"المساء" لقاءه بممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والذي على إثره قررت هذه الأخيرة إلغاء أشكال احتجاجية كانت تعتزم القيام بها، وفق بلاغ رسمي صادر عن النقابة بتاريخ 24 من شهر يوليوز المنصرم. وشدد الوزير في تصريحه، على وقوف الوزارة على المسافة نفسها مع جميع الفاعلين النقابيين في القطاع، مؤكدا على احترامها للمساطر القانونية المعمول بها في جميع المجالات المشتركة بينها وبين النقابات، والتي تهم الوضعية الإدارية والاجتماعية لأطر وموظفي وزارة العدل.



* الأحداث المغربية:

- إفلاس قرابة 6 آلاف مقاولة سنويا بسبب ضعف المواكبة. فقد أقر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بإفلاس نحو 5195 مقاولة خلال سنة 2016، فيما ارتفع عدد المقاولات المفلسة، خلال السنة الماضية، إلى 5690 مقاولة. وأوضح الوزير، في رده على أسئلة أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، أن مقابل سبع مقاولات يتم إحداثها، فإن مقاولة منها تتعرض للإفلاس، وهو الأمر الذي يدعو إلى وقفة تأمل من طرف الجميع، من أجل تحديد الأسباب التي تؤدي إلى هذا النزيف. ولفت إلى أن هناك أسباب داخلية خاصة بالمقاولات نفسها تؤدي إلى اصطدامها بالباب المسدود من قبيل ضعف الموارد المادية والبشرية وسوء التدبير، إلى جانب أسباب خارجية.

- إصلاح مراكز الاستثمار على طاولة الحكومة. بعد التأجيل، قررت الحكومة وضع مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على طاولة النقاش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، من أجل إجراء بعض التعديلات. ويرتقب أن تهم هذه التعديلات التعليمات الملكية التي جاءت في خطاب العرش، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من الصلاحيات الضرورية للقيام بدورها.

* آخر ساعة:

- أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الاثنين بطنجة، على تدشين مسجد تفضل جلالته فأطلق عليه اسم سمو الأميرة للا عبلة، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، قبل أن يؤدي به جلالته صلاة تحية المسجد. ويجسد تدشين جلالة الملك لهذا المسجد، في هذا اليوم الميمون، الذي يخلد الذكرى الـ19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، الاهتمام الخاص الذي يوليه أمير المؤمنين للمساجد، باعتبارها القلب النابض للحقل الديني، وكذا عزم جلالته على تعزيز دورها كأماكن للعبادة والتقرب إلى الله والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية. وقد تم تشييد مسجد "سمو الأميرة للا عبلة"، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1900 مصل ومصلية، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف و712 متر مربع، طبقا لمعايير الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة.

- دعا عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أفراد الجالية المغربية إلى التشبث والاعتزاز بالمرجعية الدينية المعتدلة للمغرب تحت إمارة المؤمنين، التي تجعلهم نموذجا متميزا على الصعيد الدولي. وشدد بنعتيق، خلال لقاء تواصلي نظم بالصخيرات بمناسبة عيد العرش، بحضور أزيد من 120 مشاركا من ممثلي مغاربة العالم، على أن وزارته، سعيا منها للمحافظة على الهوية المغربية لمغاربة العالم، تشتغل وفق مقاربة تنفيذ مجموعة من البرامج المتنوعة بهدف تقوية وتعزيز روابط الجالية المغربية بموطنها الأصلي.

* العلم:

- أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، يشكل دعوة صريحة للأحزاب السياسية للبحث عن أساليب وآليات عمل جديدة كفيلة بالتعبئة وراء مشروع مجتمعي مشترك يترجم تطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة. وأبرز بركة، أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة إيلاء الرأي العام الوطني أهمية قصوى في كل القرارات المتخذة والسياسات المقترحة، من خلال التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع المغربي، لافتا إلى ضرورة اهتمام الأحزاب بالصعيد الميداني، من خلال تقديم التأطير اللازم للمواطنين وتوفير فضاءات للنقاش والحوار (بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي)، والتركيز على البعد التشاركي في تشخيص الإشكاليات وتقديم الحلول وبلورتها على أرض الواقع.

- كشف بنك المغرب أن مصالحه رصدت خلال السنة الماضية ما مجموعه 9573 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1.5 ملايين درهم، تشكل فئة 200 درهم النسبة الأكبر منها. وتفيد معطيات التقرير السنوي لبنك المغرب، الخاص بسنة 2017، الذي قدمه والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأحد الماضي، بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها تراجع بواقع 25 في المئة مقارنة بالسنة التي قبلها.

* بيان اليوم:

- ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عاليا المضامين الهامة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، وما حملته من تجاوب منتظر وإنصات متفاعل مع ما تعبر عنه فئات واسعة من جماهير الشعب المغربي من تطلع إلى العيش الكريم في وطن مستقر وموحد ومتقدم. وأكد المكتب السياسي على الانخراط القوي للحزب في ما رسمه جلالة الملك من خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنموي القائم على تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر وجعل النسيج الإنتاجي الوطني يحقق المردودية الموفرة للشغل و المنتجة للثروة، والبعد المؤسساتي والقانوني عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود و تفعيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مسطرة البت في الملفات الاستثمارية، والبعد المرتبط بعلاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه و حماية له من التعسف وتفعيلا لمبدأ ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,47 في المئة مقابل الدولار، وتراجع بنسبة 0,14 في المئة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 يوليوز 2018. وأبرز البنك المركزي أنه حتى 20 يوليوز، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 225,9 مليار درهم، مسجلا استقرارا من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 11 في المئة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة. وبخصوص تدخلاته في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 66,8 مليار درهم، منها 64 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قال مهنيون إن تراجع حدة منافسة المنتجات الصينية في الأسواق التقليدية للشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، والتحسن الكبير لجودة الملابس التي تتم صناعتها في المغرب، ساهما بشكل كبير في تعزيز مكانة المنتوج المغربي في أسواق أوروبا الغربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء. واستفادت الشركات المغربية من هذا الانتعاش، حيث استطاعت رفع صادراتها من الملابس الجاهزة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية بنحو 243 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

- أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن "ما تحقق من إنجازات يشير إلى أن بلادنا ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة". وأوضح الجواهري، في كلمة ألقاها خلال تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن السلطات مطالبة بإعادة النظر في حكامة السياسات العمومية، لإعطائها قدرا أكبر من الانسجام والنجاعة والمردودية، مبرزا أن المغرب بحاجة اليوم، إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه.

* رسالة الأمة:

- أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر أن الخطاب، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، يشدد على "حاجة الأحزاب السياسية للانفتاح بشكل أكبر على النخب والشباب". وأشار العنصر، إلى أن الخطاب الملكي ذكر أن الأحزاب تقوم في الواقع بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم.

- أكدت رشيدة داتي، النائبة الأوروبية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجه، بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، الذي يحتفي به الشعب المغربي باعتزاز، إلى الأمة خطابا متبصرا وملتزما. وبالنسبة لوزيرة العدل الفرنسية السابقة فإن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأكثر من أي وقت مضى، يعتبر أفضل مدافع عن وحدة المملكة، والحامي الحقيقي للشعب المغربي"، مضيفة أن جلالته "الذي يدرك الرهانات الاجتماعية، ذكر، بدقة وشموخ، تشبثه الثابت بالعمل من أجل التقدم الاجتماعي لكل فرد من رعاياه".

* لوماتان:

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عصر يوم الثلاثاء برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بعد زوال يوم الثلاثاء بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، حفل أداء القسم من طرف 1889 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، من بينهم 294 ضابطة.

* ليبيراسيون:

- قالت كريمة المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي عائشة الخطابي، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لطالما أولى اهتماما خاصا لمنطقة الريف، التي "نتمنى أن تصبح أكثر ازدهارا". وأوضحت الخطابي في تصريح للصحافة عقب حفل الاستقبال الذي ترأسه جلالة الملك بقصر مرشان بطنجة، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أنها على يقين بأن ساكنة المنطقة تستوعب الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة من أجل النهوض بالأوضاع المعيشية للساكنة، معبرة في سياق متصل عن أملها "في أن تتم تسوية وضعية الأشخاص المعتقلين" على خلفية أحداث الحسيمة.

- تابع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببالغ الاهتمام الخطاب الهام الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 19 لعيد العرش. ونوه المكتب السياسي بالدلالة العميقة لإقدام جلالة الملك على إلقاء هذا الخطاب من قلب مدينة الحسيمة، معبرا عن اعتزازه بما حمله خطاب جلالته من رسائل قوية مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل، ورسائل معبئة للإرادات الوطنية ومجددة للعهد المتبادل من أجل الوحدة والتضامن والاستقرار.

* البيان:

- شكل تفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018، موضوع اجتماع ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي السامي. وحضر هذا الاجتماع، رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي السامي. ويأتي هذا الاجتماع، بعد خطاب العرش، الذي حدد فيه جلالته القضايا ذات الأولوية، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما حدد جلالة الملك التدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية.

- تناسلت ردود الفعل إزاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد، من عدد من الشخصيات والهيئات السياسية الوطنية والدولية، لعل أبرزها كان رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق. وثمنت هاته الشخصيات عاليا الحمولة القوية للخطاب الملكي لفائدة النسيج الاجتماعي والالتزام المتجدد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية قوية ودائمة. وتتطلب خارطة الطريق الملكية تعبئة كافة مكونات الأمة من أجل إعادة الدينامية للنموذج التنموي الاجتماعي.

* ليكونوميست:

- كشف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات في تقريرهما السنوي، أن الجهود الاستثمارية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، أظهرت محدوديتها على النمو والتشغيل. فضعف الانشطة الاستثمارية قد يؤدي إلى تفاقم حجم دين الخزينة الذي وصل 692 مليار درهم سنة 2017، أي ما يعادل 65,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام. ولا تتيح هذه المعدلات هامشا كبيرا للمناورة، كما أنها تقترب بنقاط معدودة من السقف المسموح به للاقتصاديات الناشئة، أي معدل ديون يحوم حوالي 70 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلنت شركة الخطوط الملكية الجوية "لارام" عن إلغاء 15 رحلة خلال يوم الثلاثاء 31 يوليوز الحالي. ونصحت الشركة زبنائها بتأجيل سفرهم إلى ما قبل 15 غشت المقبل، دون أن يكونوا ملزمين بأي تكاليف إضافية، مشيرة إلى أنه يمكنهم استعادة مبلغ التذكرة في حالة تم إلغاء الرحلة. يذكر أن ربابنة الشركة، دخلوا في إضراب عن العمل منذ الأربعاء 18 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسموه بـ"تماطل الشركة في تلبية ملفهم المطلبي، خصوصا ما يتعلق بالرفع من الأجور".

* لوبينيون:

- أفاد بنك المغرب بأن الدين المالي، الذي يقاس بمجموع القروض المالية الممنوحة للأسر من لدن الأبناك والمؤسسات المالية، بلغ 323 مليار درهم في 2017، أي بارتفاع نسبته 4,4 بالمائة مقارنة مع 2016. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2017، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المائة من الديون، أي ما مجموعه 208 مليار درهم.