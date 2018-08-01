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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: جطو يحقق في اختلالات ضريبية بوزارة المالية

رصيف الصحافة: جطو يحقق في اختلالات ضريبية بوزارة المالية

رصيف الصحافة: جطو يحقق في اختلالات ضريبية بوزارة المالية
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:00

مستهل جولة رصيف صحافة يوم الخميس من "المساء" التي أشارت إلى وجود اختلالات في النظام الضريبي فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، وأن قضاة جطو يحققون في برامج المراقبة الجبائية وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجان التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى؛ كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

الخبر نفسه كشف أن تحقيقات داخلية فتحت مع مفتشي الضرائب، هم موضوع شكايات مجهولة وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط وإلى المديرية الجهوية في الدار البيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز، كما تبين أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتها على التملص من سداد الضرائب.

الجريدة ذاتها كتبت أن الأمم المتحدة تدعو المغربيات إلى إرضاع أبنائهن طبيعيا لتجنبيهم الموت، وأن تقريرا أمميا طالب المغرب بتقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي في ظل معطيات تشير إلى تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية في المملكة.

ووفق التقرير ذاته، فإن 78 مليون طفل، أي ثلاثة من كل خمسة أطفال، لا يرضعون من الثدي خلال الساعة الأولى بعد الولادة، مما يزيد من خطر تعرضهم للموت أو المرض ويقلل احتمال استمرارهم على الرضاعة الطبيعية، ويولد معظم هؤلاء الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأفادت" المساء"، أيضا، بأن وزارة الداخلية تستعد لافتحاص مبادرة "مليون محفظة" بعد تزايد احتجاجات المتقدمين بطلبات العروض الخاصة في بعض العمالات، بسبب الشروط شبه التعجيزية التي تم فرضها من طرف بعض أقسام العمل الاجتماعي بالعمالات المشرفة على المبادرة. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن بعض أقسام العمل الاجتماعي استبعدت طلبات العروض التي تقدم بها بعض المهنيين لأسباب وصفت بغير الواقعية.

ووفق المنبر نفسه فإن تقريرا صادرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أظهر أن نظام المعاشات المدنية يتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم بحلول سنة 2045، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لن يمكن من سد هذا العجز.

جريدة "أخبار اليوم" قالت إن السلطات المغربية تجري مفاوضات، عن طريق وسطاء، من أجل إطلاق سراح المغربيات المحتجزات لدى قوات "سوريا الديمقراطية"، وهو تحالف عسكري كردي عربي يقاتل المتطرفين ويحظى بدعم الإدارة الأمريكية. وأضافت الجريدة أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كشفت احتجاز 19 فتاة مغربية لدى تلك القوات العسكرية السورية.

أما "الأحداث المغربية" فأشارت إلى تعرض المصالح الجمركية بالنقطة الحدودية للكركرات لضغط كبير من طرف لوبيات بعض التجار. ووفق المنبر ذاته، فقد نفذ العديد من التجار وقفة احتجاجية بالمعبر الحدودي، مطالبين المصالح الجمركية بإعادة حوالي 300 كيلوغرام من مادة الشاي تم حجزها لدى أحدهم. الوقفة تمت بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق المخالف، وهي تأدية قيمة مالية، مع التخلي عن البضاعة كصلح مع الجمارك.

ووفق المنبر الإعلامي نفسه فإن مدينة انزكان تعرف استنفار رجال الأمن والسلطة والقوات المساعدة، على مستوى شارع النصر وساحة المسيرة وسط المدينة، من أجل تحرير الملك العام من الباعة المتجولين. وأضافت "الأحداث المغربية" أن الباعة المتجولين المحتجين دعوا إلى المفاوضات وإصدار بيان يتضمن كافة المطالب وإحالتها على السلطات المحلية لإيجاد حل لكافة المشاكل العالقة، قبل الدخول في تصعيد يشمل مظاهرات في الشارع العام.

وكتبت "الأحداث المغربية" كذلك أن البحث القضائي مع برلماني حد السوالم المعزول كشف عن استعماله أساليب غير قانونية خلال انتخابات سابقة؛ وذلك بتوجيهه تهما لمنافسيه تزج بهم خلف القضبان، بل أكثر من ذلك قام باختلاق ضرائب وهمية ضد كل من تجرأ على منافسته في دائرته الانتخابية.

وإلى "العلم" التي ورد بها أن قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية دخل رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ونص على عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.

العدد نفسه أفاد بأن العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 20 يوليوز 2018، أسفرت عن توقيف 3273 شخصا للاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية مختلفة، من بينهم 652 قاصرا. وأوضح الخبر ذاته أن ولاية أمن وجدة جاءت في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين (451 شخصا)، متبوعة بولاية أمن فاس (394)، وولاية مدينة الدار البيضاء(392)، وولاية أمن مكناس (370)، ثم ولاية أمن الرباط (281).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مواطن الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:12
التحصيل الصربي يجب أن يكون شامل بعدا عن الانتمائات الحزبية او بوك صاحبي
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34
2 - ضعت معهم الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:13
هل المحاسبة هي الإقالة ؟ و هل بعد هذه الإقالة سينهض اقتصاد البلاد ؟ المشكل اعوص من كل هذا . و الحل هو تشطيب كل القرارات التي اوصلتنا إلى هذا الوضع
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56
3 - الموفتاريس م6 الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:13
من هو "جطو"؟؟؟؟؟؟ من يكون اصلا جطو؟ معروف لم اتوا به و الغاية من تقاريره الشكلية...نريد حكم الشعب نفسه بنفسه و اقرار مؤسساته ديموقراطيا و باستقلالية و يقرر لما يراه في صالحه هو قبل كل شيئ
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36
4 - noureddine najim الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:29
صحيح ان المغرب يفتقد للموارد المالية و تبقى الضرائب المورد الرئيسي بمساهمتها بحوالي 90 بالمئة لكن للاسف فقط الفقراء من يدفعون.
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12
5 - موحند الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:30
ما الفاءدة من الافتحاصات والتحقيقات اذا لم تقدم هذه الملفات الجاهزة امام القضاء لمحاسبة المجرمين ومختلسي اموال عمومية كخالد اعليوة الوزير السابق لردع المجرمين ووقف النزيف ?
التحقيقات والافتحاصات تستزف ميزانية الدولة وتبقى بدون جدوى وعدم محاسبة المفسدين. وهل تنطبق المقولة الشهيرة لبن كيران "عفا الله عما سلف" على مؤسسة مجلس الاعلى للحسابات? وهل تنتظرهذه المؤسسة كذالك اعفاءات وغضبات الملك?
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7
6 - amahrouch الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:33
ha lma39oul,le Roi commence à taper fort.Aidons le en le soutenant.Quant à ceux qui parlent d Akhannouch et le Holding,leurs entreprises sont les poutres de notre économie dans le monde actuel
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-4
7 - TRUMP ترامب الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:34
نريدك أن تحقق في الذهب الذي يخرج من المغرب مغلف بالفضة ،وعن مداخيل الفوسفاط التي تبقى في الخارج عبر شركات وهمية في بلدان الملاذات الضريبية paradis fiscaux
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13
8 - مكاين معامن مني و جبد الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:34
المفتشين يعني أهل الثقة. هم كذلك ليسوا بأهل الثقة. يعني كيف يمكن أن نراقب. أي هناك خلل في التركيبة النفسية للمغاربة ككل. هل نحن جميعنا حمير نحتاج للمنغاز. و لو أن الحمير لا يراوغون. الصفاء و النية لم يعد لها وجود أو إلا القلة التي يجب البحث عنها بالميكروسكوب. لا نحتاج لعباقرة درسوا جيدا أو حصلو على نقط ممتازة جدا. نريد أشخاصا قانعون لا يبيعون أنفسهم. كيف السبيل لذلك؟
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12
9 - صنطيحة السياسة الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:35
باش تعرفو أنه ادا بغاو يطيرو شي واحد الضربة كاتجي من الفوق عاد كتبعو لجان التحقيق ...
ولكن ادا بغاو يميكو على شي واحد كيديرو لجان التحقيق في الأول ويخليوها تطلع وتهبط شهور وسنين حتى تنسى القضية

ولكن هاد وزير المالية خارجات فيه دعواوي عمر باللفريج حيث هو اللي قال أن خطاب الملك غير كافي وأن الشعب ينتظر شي ملموس على المقاطعة
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7
10 - مرحبا الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:36
مهما كان يلاحظ أن هناك تقدم ملحوظ في الأداء الرقابي بالمغرب...لكنه يبقى دون تعميم، حيث تبقى بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير خاضعة للرقابة، بالرغم من تنوعها .
في هذا السياق يتطلب تعميم الرقابة العليا على المال العام، وتكثيفها لتشمل كافة المؤسسات والمقاولات العمومية على الصعيدين الوطني والمحلي؛ فاستثناء بعض الهيئات والاشخاص من الرقابة بدوره يغيب مبدأ المساواة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
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5
11 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:40
وا حظي معهم مزيان السي إريس ليكونوا قراو هاذ التعليق مزيان

نازلون | إدريس الأزمي التعليق رقم 23
الجمعة 29 يونيو 2018 ء 20:35
و التحدي الذي رفعناه في وجه وزير المالية الٱني حول الإدلاء بنسخة الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي تنص عليه المادة 82 من مدونة الضرائب تجدونه في خانة مال و أعمال الصفحة 11 الموضوع : هل تسعى الحكومة إلى إطلاق عملية خوصصة جديدة في المملكة؟

و الغريب في حكايات الخوصصة أن المإة مليار التي ذكرت أعلاه نزعتها من وزير مالية سابقا الذي زيادة عن معاشه المريح يتقضى أموالا باهضة بصفته مستشار جبائي لدى شركات دولية و لا أظن أنه يصرح كذلك لمديرية الضرائب بجميع مداخله السنوية.

و يمكن صرد الأمثلة عن أصحاب الريع الضريبي لتضال وزير مالية أخر على إتحاد المقاولات و ٱخر على مجلس الحسابات و القضاة المتقاعدون و يعملون بمكاتب المحامات و الأساتذة و الدكاثرة الذين يتقاضون المعاشات و يتقاضون أجورا إضافية في العيادات و المدارس الحرة و لا يصرحون بها ليكون التهرب الضريبي هو القاعدة و الذي يدافع عن ذلك لن يكون سوى شي مدوخ فحالي.
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3
12 - طهى تنغير الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:43
--> من سخرية القدر { أن نطلب الإصلاح من المفسدين } ... هل فعلا كلمة و تعبير {مداويخ} مرادف ل : {عدميين} ؟
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4
13 - saidr الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:45
هذا مصير النملة التي لم تحمد الله وطلبت الجناحين،وبسبب الجناحين تفقد جديتها ودأبها على الجد والعمل وتبقى تحلق وتطير وتسقط وتصير أضحوكة بحالها البئيس وهي تريد أن تمشي لكنها تجد صعوبات فتراها تضرب كل مايعترضها فتهلك عما قريب وإن نجت من مصاعب المشي والعيش والخبط فلن تنجو من سيد الجوفالطير ليس فقط ينحيلها لكرجومة السيد الجوي يلقفها كلها فتختفي في منقاره كأن لم تكن،المعفى أملت عليه نفسه أن يتمادى في أرستقراطيته ولايطلب العفو من إخوته المواطنين الذين أخطأ في حقهم،ناسيا أن الريح يتقلب والجو لايبقى على حال فها هوالجو صاحي هاهي الريح جات هاهو البحر هاج هاهي السفينة تقلبت هاهواك السيد هزو الما غرق،تحية لسيد الحسابات جطو وعاش جلالة الملك.
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2
14 - خالد الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:50
في المقابل يجب التنويه بالطفرة النموذجية بالمديرية العامة للضرائب خاصة على مستوى تبسيط بعض المساطر و رقمنة التصريح و الأداء الضريبي و عدة تغييرات إيجابية أخرى تحققت منذ تعيين السيد عمر فرج على رأس هذه المديرية الذي يجب رفع القبعة له . لذى يجب اتباع سياسة العصى و الجزرة. محاسبة المخطئين نعم لكن في المقابل وجب التنويه بعمل الوطنيين المخلصين الأكفاء
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0
15 - سوس الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:56
رصد الاختلالات وسوء التدبير هذه الامور نعرفها منذ مدة طويلة ولم يكن بعد هذا المجلس .وماذا ستفعلون بعد هذا التحقيق لاشئ ان كان دوره فقط رصد الاختلالات فلا داعي منه يستنزف فقط ميزانية الدولة بدون معنى.
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0
16 - TRUMP ترامب الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:58
نريدك أن تحقق في الذهب الذي يخرج من المغرب مغلف بالفضة ،وعن مداخيل الفوسفاط التي تبقى في الخارج عبر شركات وهمية في بلدان الملاذات الضريبية paradis fiscaux
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0
17 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:59
دير المجلس د جطو بحال هيئة الإنصاف... في الواقع يغردون خارج السرب حيت الاختلالات والاختلاسات نحن العوام تنشوفها و باينة وضوح الشمس ومع هذا مكيان لا يتحسب ومعمرو يكون حيت مكيانش الإرادة السياسية والاستقلالية في القضاء والشفافية و... المهم مغرب السياسيين معمرو يتبدل هذا عللش مقاطعوووووون
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0
18 - مستغرب الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:10
يبدو لنا أن بوسعيد وزير للمالية فاشل، ورغم ذلك ظل وزيرا للمالية لعدة سنوات بسباب إنتمائه لحزب مخزي فاسد.
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0
19 - Le Grand الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:15
الإعفاء يجب أن يكون مقرون بالمحاسبة ثم المتابعة القضائية في حقه إن ثبت أنه فاسد ثم الحبس وسيزي لإرجاع أموال الشعب لخزينة الدولة هدا هو الإصلاح الحقيقي أما يلا كان غير أنا عفيتك و الخلصة ديالك مزالة كيما هي و بدون محاسبة هذا راه سميتو التقاعد المريح، و المداويخ ديال بصح هوما اللي كيتيقوا بهاد الإعفاءات.
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20 - العفو يكون بعد المحاسبة. الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:17
القول ب: " عفا الله عما سلف.." كمن يقول: "ويل للمصلين"، دون إكمال: ((الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون)). أما الصحيح في الآية الثانية، فهو قوله تعالى : (( عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه)) .. للأسف، هناك تعود عفى فعل الفياد والسرقة بعد العفو، ليصير عادة،ثم عرفا ، ثم شبه قانون تطبيقي، دون أي انتقام ، أي دون محاسبة .
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21 - العربي الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:22
يجب محاسبة بعض المفتشين التابعين ﻹدارة الضرائب الحاليين أو الدين أحيلوا على التقاعد على الممتلكات العقارية من عمارات وأراضي فﻻحية خيالية التي امتلكوها في ظرف وجيز بالمدن المدكورة في التقرير.
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