رصيف الصحافة: جطو يحقق في اختلالات ضريبية بوزارة المالية

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل جولة رصيف صحافة يوم الخميس من "المساء" التي أشارت إلى وجود اختلالات في النظام الضريبي فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، وأن قضاة جطو يحققون في برامج المراقبة الجبائية وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجان التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى؛ كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

الخبر نفسه كشف أن تحقيقات داخلية فتحت مع مفتشي الضرائب، هم موضوع شكايات مجهولة وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط وإلى المديرية الجهوية في الدار البيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز، كما تبين أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتها على التملص من سداد الضرائب.

الجريدة ذاتها كتبت أن الأمم المتحدة تدعو المغربيات إلى إرضاع أبنائهن طبيعيا لتجنبيهم الموت، وأن تقريرا أمميا طالب المغرب بتقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي في ظل معطيات تشير إلى تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية في المملكة.

ووفق التقرير ذاته، فإن 78 مليون طفل، أي ثلاثة من كل خمسة أطفال، لا يرضعون من الثدي خلال الساعة الأولى بعد الولادة، مما يزيد من خطر تعرضهم للموت أو المرض ويقلل احتمال استمرارهم على الرضاعة الطبيعية، ويولد معظم هؤلاء الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأفادت" المساء"، أيضا، بأن وزارة الداخلية تستعد لافتحاص مبادرة "مليون محفظة" بعد تزايد احتجاجات المتقدمين بطلبات العروض الخاصة في بعض العمالات، بسبب الشروط شبه التعجيزية التي تم فرضها من طرف بعض أقسام العمل الاجتماعي بالعمالات المشرفة على المبادرة. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن بعض أقسام العمل الاجتماعي استبعدت طلبات العروض التي تقدم بها بعض المهنيين لأسباب وصفت بغير الواقعية.

ووفق المنبر نفسه فإن تقريرا صادرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أظهر أن نظام المعاشات المدنية يتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم بحلول سنة 2045، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لن يمكن من سد هذا العجز.

جريدة "أخبار اليوم" قالت إن السلطات المغربية تجري مفاوضات، عن طريق وسطاء، من أجل إطلاق سراح المغربيات المحتجزات لدى قوات "سوريا الديمقراطية"، وهو تحالف عسكري كردي عربي يقاتل المتطرفين ويحظى بدعم الإدارة الأمريكية. وأضافت الجريدة أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كشفت احتجاز 19 فتاة مغربية لدى تلك القوات العسكرية السورية.

أما "الأحداث المغربية" فأشارت إلى تعرض المصالح الجمركية بالنقطة الحدودية للكركرات لضغط كبير من طرف لوبيات بعض التجار. ووفق المنبر ذاته، فقد نفذ العديد من التجار وقفة احتجاجية بالمعبر الحدودي، مطالبين المصالح الجمركية بإعادة حوالي 300 كيلوغرام من مادة الشاي تم حجزها لدى أحدهم. الوقفة تمت بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق المخالف، وهي تأدية قيمة مالية، مع التخلي عن البضاعة كصلح مع الجمارك.

ووفق المنبر الإعلامي نفسه فإن مدينة انزكان تعرف استنفار رجال الأمن والسلطة والقوات المساعدة، على مستوى شارع النصر وساحة المسيرة وسط المدينة، من أجل تحرير الملك العام من الباعة المتجولين. وأضافت "الأحداث المغربية" أن الباعة المتجولين المحتجين دعوا إلى المفاوضات وإصدار بيان يتضمن كافة المطالب وإحالتها على السلطات المحلية لإيجاد حل لكافة المشاكل العالقة، قبل الدخول في تصعيد يشمل مظاهرات في الشارع العام.

وكتبت "الأحداث المغربية" كذلك أن البحث القضائي مع برلماني حد السوالم المعزول كشف عن استعماله أساليب غير قانونية خلال انتخابات سابقة؛ وذلك بتوجيهه تهما لمنافسيه تزج بهم خلف القضبان، بل أكثر من ذلك قام باختلاق ضرائب وهمية ضد كل من تجرأ على منافسته في دائرته الانتخابية.

وإلى "العلم" التي ورد بها أن قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية دخل رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ونص على عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.

العدد نفسه أفاد بأن العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 20 يوليوز 2018، أسفرت عن توقيف 3273 شخصا للاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية مختلفة، من بينهم 652 قاصرا. وأوضح الخبر ذاته أن ولاية أمن وجدة جاءت في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين (451 شخصا)، متبوعة بولاية أمن فاس (394)، وولاية مدينة الدار البيضاء(392)، وولاية أمن مكناس (370)، ثم ولاية أمن الرباط (281).