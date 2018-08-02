عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- كشفت آخر المعطيات القادمة من بروكسيل ومدريد، أن السلطات المغربية عبرت عن امتعاضها من الاتحاد الأوروبي بسبب تأخر هذا الأخير في صرف الدعم المالي المخصص له، من أجل محاربة ضغط الهجرة السرية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تكلف خزينة الدولة المغربية أموالا ضخمة. في المقابل، لم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي على الموقف المغربي بالتأكيد على أن "موارده محدودة"، وسيحاول في أقرب وقت صرف الدعم المخصص للمغرب والذي يقدر بـ30 مليون أورو.

- بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء متم العام الماضي 74 شركة، وذلك حسبما جاء في التقرير السنوي لبورصة الدار البيضاء. فبخصوص رقم المعاملات سجلت سنة 2017 رقم 120 مليون درهم، أي بارتفاع بـ17 مليون درهم مقارنة بالسنة التي قبلها، والتي توقف رقم معاملاتها في 93 مليون درهم، وسنة 2015 التي سجلت 78 مليون درهم. ورغم تأكيد التقرير للخط التصاعدي لرقم المعاملات فإن المبالغ المجتباة في 2017 هي الأضعف في خمس سنوات.

* المساء:

- كشفت مصادر مطلعة أن تقارير عن اختلالات في النظام الضريبي وضعت فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يحقق قضاة جطو في برامج المراقبة الجبائية، وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجان التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش. وكشفت تحقيقات داخلية مع مفتشي الضرائب أنهم موضوع شكايات مجهولة، وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط، وإلى المديرية الجهوية بزنقة أكادير بالبيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز، كما تبين أن مفتشي الضرائب أسسوا مكاتب حسابات، ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتهم على التملص من سداد الضرائب، إذ غالبا ما تقدم حسابات بمعطيات غير دقيقة قصد التهرب من الضرائب الكبيرة التي تتجاوز مليارات السنتيمات.

- على الرغم من الإجراءات القاسية التي استهدفت أجور موظفي القطاع العام لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، أظهر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نظام المعاشات المدنية يتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم بحلول سنة 2045، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لن يمكن من سد هذا العجز. المصير نفسه ينتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاستنادا إلى تقرير المجلس المعنون بـ"الحماية الاجتماعية في المغرب.. واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، تتوقع هيئة مراقبة التأمين أن يسجل الصندوق الوطني للضمار الاجتماعى عجزا تقنيا ابتداء من سنة 2018 وعجزا إجماليا سنة 2027. لكن الوضع الأخطر سيكون في سنة 2044، حيث ستنفد احتياطاته بشكل كامل.



* الأحداث المغربية:

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بعد زوال يوم الثلاثاء بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، حفل أداء القسم من طرف 1889 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، من بينهم 294 ضابطة. إثر ذلك، تفضل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بترقية عدد من الضباط السامين إلى رتبة جنرال وكولونيل ماجور، كما تفضل وأعطى موافقته السامية على جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2018.

- أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق المزورة التي تم رصدها سنة 2017 تراجع بواقع 25 في المئة ليصل إلى 9753 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، والذي قدمه، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه حسب الفئات تشكل الأوراق النقدية من فئة 200 درهم 62 في المئة من مجموع الأوراق النقدية المزورة، أما حسب سنة الإصدار فتبقى الأوراق الصادرة سنة2002 مهيمنة بحصة 58 في المئة.

* آخر ساعة:

- أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي، من 15 شتنبر 2017 إلى غاية 20 يوليوز 2018، عن توقيف 3273 شخصا للاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية مختلفة، من بينهم 652 قاصرا. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الجرائم المقرونة بالعنف بلغ 114 شخصا، بنسبة تعادل 4 بالمئة من إجمالي الموقوفين، فيما بلغ عدد المتورطين في قضايا حيازة واستهلاك وترويج المخدرات 1030 مشتبها فيه.

- كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن معطيات صادمة تهم الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أن حوالي 60 بالمئة من السكان النشيطين محرومون من الحماية الاجتماعية، وأن 800 ألف أجير في القطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 50 في المئة منهم يشتغلون في القطاع الفلاحي وغيره من الأنشطة غير المستقرة. وأبرز المجلس، في تقرير حول "الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال.. الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، أن الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي تتسم بطابعها المتجزئ والمحدود وغير المتكافئ والهش، مضيفا أن أنظمة التقاعد المغربية تغطي حاليا ما يزيد قليلا عن 40 في المئة من الشكان النشيطين المشتغلين، فيما يغطي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض النسبة نفسها تقريبا، حيث يبلغ عدد الاشخاص المشمولين به ما يزيد بقليل عن 5,8 ملايين شخص.



* العلم:

- تابعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال باهتمام كبير الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، وما تضمنه من دلالات قوية ورسائل بليغة إلى المواطنين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين على حد سواء. وإن اللجنة التنفيذية وهي تشيد بمضامينه الإصلاحية الكبرى وتعتبرها من الدعامات المؤسسة للنموذج التنموي الجديد، لتعبر عن التعبئة التامة للحزب، قيادة ومنتخبين وقواعد في مختلف الجهات، وراء جلالة الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي أعلن عنها جلالته وشرع في تفعيلها مباشرة للاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.

- سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ارتفاعا بـ1,6 في المئة خلال شهر يونيو 2018 مقارنة مع شهر ماي الماضي. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يونيو 2018، فقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص، عن ارتفاع الأسعار في قطاع "الصناعة الكيماوية" بـ8,8 في المئة، وفي "الصناعات الغذائية" بـ0,1 في المئة، وفي "صناعة الملابس" بـ0,6 في المائة، وفي "صناعة النسيج" بـ0,4 في المئة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- واصل الدين الخارجي للمقاولات والمؤسسات العمومية ارتفاعه، حيث زاد بنسبة 5,7 في المئة إلى 179,3 مليار درهم. وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2017، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، فقد استقر المبلغ الجاري للدين الخارجي العمومي في 332,4 مليار، أي ما يعادل 31,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 30,8 في المئة سنة 2016. وحسب الجهات الدائنة، لا زالت المؤسسات متعددة الأطراف تهيمن على هذا الدين بنسبة 47,3 في المئة يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 29,3 في المئة والسوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 23,4 في المئة.

- أكد البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب حقق خلال العشرين عاما الأخيرة "قفزة نوعية" في قطاع الكهربة، حتى بلغ ضمان تغطية شبه كاملة على التراب الوطني، ومكن البلاد من أن تصبح "رائدة" في مجال "الطاقة المتجددة" في إفريقيا. وأكد البنك أنه في أقل من 20 عاما، أحرز المغرب تقدما استثنائيا في كهربة شاملة للتراب الوطني، خاصة المناطق القروية، مبرزا أن الكهربة القروية في البلاد، انتقلت من 18 بالمئة في أواسط 1990 إلى حوالي 100 في المئة حاليا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم 2017، بأن ما يقارب 86 بالمئة من الشكاوى التي تقدم بها زبناء مؤسسات القروض هذه السنة، تم الحسم فيها لصالح الزبناء، مقابل 78 بالمئة سنة 2016. وأشار البنك المركزي، في هذا التقرير، الذي قدمه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى أن بنك المغرب توصل سنة 2017 بـ590 شكاية من طرف زبناء مؤسسات القروض، مقابل 540 شكاية سنة 2016.

- أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 2,04 مليار درهم من بين إجمالي مبلغ بقيمة 5,12 مليار درهم، وذلك خلال جلسة المناقصة ليوم 31 يوليوز 2018. وأوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بسندات صادرة لمدة 10 سنوات بسعر فائدة يبلغ 3,3 في المئة. وستتم، حسب ذات المصدر، تسوية هذه السندات يوم 6 غشت 2018.

* رسالة الأمة:

- أفادت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والزهور والنباتات الحية، بأن قيمة الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو إسبانيا بلغت نحو 437,8 مليون أورو، وهو ما يمثل 19 في المئة من ما استوردته إسبانيا من دول العالم. وكشف المصدر أن حجم الصادرات المغربية نحو الجارة الشمالية بلغ 243 ألف و556 طنا، وهو ما يمثل 16,5 في المئة من مجموع واردات إسبانيا من جميع الدول خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية (1,4 مليون طن).

- أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن أزيد من 4 آلاف صيدلية مهددة بالإفلاس على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن إشكاليات القطاع مركبة يختلط فيها التنظيمي بالمهني وبالقانوني. ودعت الرسالة، التي وجهها محمد لحبابي رئيس الكونفدرالية، إلى أنس الدكالي وزير الصحة، لـ"فتح قنوات الحوار أمام كل المؤسسات التمثيلية لمهنة الصيدلة لتدارك الأوضاع، ولإبداء مقترحاتها وتقديم حلولها لتصحيح اختلالات قطاع الصيدلة بالمغرب، لرفع الجمود الذي طوق الأوراش المعنية والاختلالات".

* لوماتان:

- خبر جيد بالنسبة لفلاحي منطقة الحوز، إذ تنكب وزارة الفلاحة على إعداد مخطط للنهوض بالمنتوجات المنحدرة من ثمان وحدات للتثمين الفلاحي. وتندرج هذه العملية في إطار مشروع تنمية الفروع الفلاحية في المناطق الجبلية في إقليم الحوز بتمويل مشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية. وستعمل الوزارة خلال 12 شتنبر المقبل، على استقطاب دعم تقني سيعهد إليه إنجاز المشروع.

* ليكونوميست:

- إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية في 14 يوما، أي بمعدل إلغاء يومي يناهز 10 رحلات، كما أن تدبير شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" لهذه الوضعية غير واضح. ينضاف إلى ذلك، فشل جميع الاجتماعات التي عقدتها "لارام" مع الربابنة بهدف حلحلة الوضعية التي تزداد خسائرها يوما بعد يوم. ويبدو أن الأوضاع مرشحة للتصعيد، ذلك أن الربابنة مصرين على مواقفهم. وإلى جانب الخسائر المالية، تلطخت صورة الشركة التي تنبئ بأداءات تجارية سلبية لبقية السنة.

* أوجوردوي لوماروك:

- تم مؤخرا، بمناسبة عيد العرش المجيد، تدشين "ساحة التسامح" بمدينة العرائش بعد خضوع الساحة إلى عملية إعادة تأهيل وتزيين. ويجسد هذا المشروع رغبة الفاعلين المحليين في تثمين وإبراز تراث مدينة العرائش، التي كانت دوما رمزا للتعايش بين السكان المعتنقين لمختلف الأديان. وتمتد هذه الساحة على مساحة 6500 مترا مربعا، وهو المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم.

* لوبينيون:

- أظهرت التقييمات التي أجراها بنك المغرب أن انعكاسات إصلاح نظام الصرف على المدى المتوسط ستظل محدودة، وأن التأثير على التضخم في الحالة القصوى التي تنخفض فيها قيمة الدرهم بنسبة 2,5 في المئة لن يتجاوز 0,4 نقطة مئوية. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، الذي قدمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه في ما يخص المدى البعيد، فإن وضع إطار لاستهداف التضخم، خلال مرحلة متقدمة من عملية الانتقال هذه، من شأنه أن يضفي مزيدا من الفعالية على السياسة النقدية.

* البيان:

- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش المجيد، أن "السجل الاجتماعي الموحد" يعد مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات عريضة من الشعب المغربي. ويتعلق الأمر بنظام وطني لتسجيل الأسر، سيرتكز على خارطة الفقر الأخيرة التي تم تحيينها سنة 2014. فمنذ حكومة جطو، ثم الفاسي، كان الحديث عن هذه الخارطة بهدف التحضير لدعم مباشر للفئات المعوزة. وفي هذا السياق، أطلقت تجربة نموذجية بأزيلال، لكنها ظلت دون متابعة.

* ليبيراسيون:

- ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المئة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المئة.