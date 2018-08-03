عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- كشف المركز المغربي للظرفية، أن سوق الشغل في المملكة يعرف بمعاناته من عدة علل تتسبب في اختلالات هيكلية في منظومته بشكل عام. وجاء في مذكرة رسمية للمركز، أن نمو فرص الشغل كان ضعيفا جدا، إذ تم خلق ما متوسطه سنويا 70 ألف منصب شغل، وهو ما لا يستجيب لاحتياجات السوق، الذي يحتاج إلى ضخ مناصب شغل بشكل أكبر، وتوفير ما يقارب 400 ألف منصب عمل.

- استثمار صيني بقرابة 4 ملايير درهم في القنيطرة. اختارت شركة "ديكاستال" الصينية، المتخصصة في صناعة أطواق السيارات، مدينة القنيطرة لتأسيس أول وحدة إنتاجية لها في إفريقيا. وسيستثمر في المعمل الجديد 350 مليون أورو، أي ما يفوق بالدرهم المغربي 3 ملايير و863 مليون درهم. ويتوقع أن يخلق المصنع الجديد حوالي 1200 منصب شغل جديد، على أن تنتج هذه الوحدة الصناعية 6 ملايين قطعة سنويا ستكون موجهة في معظمها نحو التصدير.

* المساء:

- قال المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية إنه تم تسجيل 30 ألف حالة بلسعات العقارب، نسبة كبيرة منها في صفوف الأطفال. وحسب المعطيات التي نشرها المركز، فقد تم تسجيل 30 ألف حالة للسعات العقارب سنة 2017، 25,29 في المئة منها استهدفت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، فيما تؤكد المصالح المعنية أن الجهود المبذولة مكنت من تخفيض عدد الوفيات بسبب هذا المشكل، إذ انتقلت من 65 حالة وفاة في 2013 إلى 51 حالة وفاة في عام 2017.

- أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق المزورة التي تم رصدها سنة 2017 تراجع بواقع 25 في المئة ليصل إلى 9753 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، والذي قدمه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه حسب الفئات تشكل الأوراق النقدية من فئة 200 درهم 62 في المئة من مجموع الأوراق النقدية المزورة، أما حسب سنة الإصدار فتبقى الأوراق الصادرة سنة 2002 مهيمنة بحصة 58 في المئة.

* الأحداث المغربية:

- تحسنت وتيرة التعامل الإيجابي مع الشكايات التي يرفعها الزبناء ضد الأبناك. وذكر البنك المركزي، في تقرير له، أنه توصل سنة 2017 بـ590 شكاية من طرف زبناء مؤسسات القروض، مقابل 540 شكاية سنة 2016. وسجل التقرير أن ما يقارب 86 بالمئة من الشكاوى التي تقدم بها زبناء مؤسسات القروض هذه السنة، تم الحسم فيها لصالح الزبناء، مقابل 78 بالمئة سنة 2016.

- أفاد بنك المغرب بأن سوق العقار شهد في سنة 2017 ارتفاعا ملموسا في الأسعار وتراجعا في عدد المبيعات. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 5 في المئة بعد زيادة قدرها 1,3 في المئة سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع هم كافة فئات الأصول بزيادة بواقع 4,9 في المئة في العقارات السكنية و5,3 في المئة في الأراضي الحضرية و7 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

* آخر ساعة:

- عقد وزير الداخلية يوم الأربعاء بتطوان، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وذلك في غمار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، الذي يخلد هذه السنة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين، وعلى إثر مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه جلالة الملك. وتم، خلال هذا اللقاء، استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها العاهل الكريم والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.

- كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الصحة أنس الدكالي، أن قطاع الصيدليات "لازال يكابد معاناته بشكل مسترسل أمام لا مبالاة ممنهجة غير مفهومة من طرف الوزارة". وقال رئيس الكونفدرالية محمد لحبابي، في تصريح للصحيفة، إن الصيادلة ينتظرون من الوزارة فتح قنوات "الحوار والتعاون حول ملف القطاع من أجل مصلحة البلاد"، مضيفا أن الاحتمالات مفتوحة أمام جميع الأشكال النضالية التي يخولها القانون.

* العلم:

- أكد التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب خصص في سنة 2011 نسبة 2 في المئة من الثروة التي يتم إنتاجها سنويا للنفقات العمومية على قطاع الصحة. وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال.. الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، أن هذه النسبة تبقى الأقل مقارنة مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2,83 في المئة).

- الصيادلة يطالبون وزير الصحة بتمكينهم من التقاعد والتغطية الصحية. فقد أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة لم تف بوعودها للصيادلة، خاصة ما يتعلق بتمتيع أرباب الصيدلية بالتغطية الصحية، مضيفا أن "الصيادلة، الذين يملؤون كل يوم آلاف أوراق التغطية الصحية للمرضى، لا يتوفرون على التغطية الصحية، وعدد منهم أصيب بأمراض مزمنة أدت بهم إلى الإفلاس". وقال في هذا الإطار "نحن لا حق لنا في التقاعد، مهما تقدم بنا العمر، لأننا لا نتوفر على أي تغطية اجتماعية".

* بيان اليوم:

- صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويأتي مشروع القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية لتطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية.

- سجل ميناء طنجة المتوسط للركاب يوم 29 يوليوز الماضي رقما قياسيا جديدا على مستوى حركة المسافرين بهذه الأرضية المينائية. وسجلت ذروة عملية العبور "مرحبا 2018" رقما قياسيا جديدا يوم 29 يوليوز الماضي بعبور 33 ألفا و91 مسافرا، و6849 عربة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا في 5 يونيو الماضي إلى غاية 31 يوليوز، سجل ميناء طنجة المتوسط للركاب عبور 474 ألفا و562 مسافرا، و125 ألفا و707 عربة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له حول أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب، بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل العمال غير المأجورين، وذلك باعتماد المراسيم التي يحدث بموجبها نظام التغطية الاجتماعية (المعاشات) والصحية، وكذا تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي. واقترح المجلس، إحداث آلية للاحتفاظ بالمؤمن لهم، الذين تم التوقف عن التصريح بهم، في نظام الضمان الاجتماعي، بواسطة آلية لرسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها خلال فترات عدم النشاط، بالإضافة إلى تخصيص شيكات لأداء المستحقات الاجتماعية (شيكات خدمات التشغيل) للعمال المنزليين والمساعدين العائليين.

- أفاد بنك المغرب بأن الاحتياجات التمويلية للخزينة برسم السنة المالية 2017 تمت تغطيتها بشكل أساسي من خلال موارد داخلية صافية بلغت 35,4 مليار درهم، فيما لم يتجاوز المبلغ الصافي للموارد الخارجية 3,3 ملايير درهم. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2017، أنه فيما يتعلق بالتمويل الداخلي، بلغت القيمة الصافية لما تمت تعبئته في سوق المزايدات 26,7 مليار مقابل 19,9 مليار قبل سنة، مشيرا إلى أن البنوك رفعت من مشترياتها من سندات الخزينة بواقع 17,6 مليار ومنظمات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع 13,2 مليار وصندوق الإيداع والتدبير بواقع 3,3 مليار.

* رسالة الأمة:

- اعتبر حزب الاتحاد الدستوري أن الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، يؤكد حرص جلالته على إيلاء أهمية قصوى للمجال الاجتماعي. وأكد المكتب السياسي، عقب اجتماع عقده بالدار البيضاء وخصصه لدراسة مضامين الخطاب الملكي السامي، أن جلالة الملك كان حريصا في هذا الخطاب على إبراز الأهمية القصوى التي يوليها جلالته للمجال الاجتماعي، وذلك من خلال دعوة جلالته إلى تقوية آليات الدعم والحماية، وتشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار المنتج لفرص الشغل، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإنجاحه.

- صفقة بـ"100 مليون أورو" لإنهاء معاناة ساكنة الرباط وسلا مع النقل الحضري. بعد أشهر من المفاوضات، تم مؤخرا بالرباط، التوقيع بشكل رسمي على اتفاقية للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري عبر الحافلات، بين مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، وشركتي "ألزا"، و"سيتي بيس"، اللتان تقدمتا بملف مشترك للفوز بهذه الصفقة، البالغة قيمتها 100 مليون أورو. ويهم عقد التدبير المفوض، والممتد على 15 سنة، مع إمكانية تمديده لـ7 سنوات، مدن الرباط وسلا وتمارة، إضافة إلى جماعات "بوقنادل، وعامر، والسهول، والصخيرات، والهرهورة، وعين عودة، وأم عزة، وسيدي يحيى زعير، وعين عتيق، والمنزه، ومرس الخير".

* لوماتان:

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الحكومة بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية، حيث سيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى جلالة الملك. وأوضح العثماني أن الهدف هو أن "تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنون".

* ليكونوميست:

- محطات الطاقة الشمسية "نور 2" و"نور 3" ستسلم في الوقت المناسب. وتابعت شركة "برومينوكس"، التي قامت ببناء صهاريج التخزين الستة اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال الليل، بمقاضاة شركة "سيبكو 3"، الطرف الصيني في المشروع. وتقدمت شركة "برومينوكس" بدعوى لدى المحكمة التجارية بمراكش في نونبر الماضي لطلب "توقيف الورش والعودة إلى الحالة الأولية". وتبلغ قيمة المستحقات 260 مليون درهم، دون احتساب غرامات التأخير. وبسبب هذه الوضعية تعيش شركة "برومينوكس" على وقع ضائقة مالية قد يترتب عنها الإخلال بالتزاماتها المالية، ما قد يؤخر عملية دخول محطات نور 2 و 3 حيز التنفيذ.

* أوجوردوي لوماروك:

- إذا كان المغاربة المقيمون بالخارج يختارون المملكة لقضاء عطلتهم الصيفية، فإن ذلك لا يعني فقط الاستجمام وزيارة العائلة، بل يترجم تشبثا قويا بأرض الأجداد. وتكشف كافة الدراسات المنجزة في هذا الإطار، أن أبناء الجالية يتعلمون العربية والأمازيغية، الأمر الذي يكشف قوة الروابط على الصعيد الثقافي. وبفضل توزيعهم الجغرافي عبر العالم وكفاءاتهم، أصبح المغاربة المقيمون بالخارج قوة ناعمة بالنسبة للمملكة ومؤهلا حقيقيا للاقتصاد الوطني.

* لوبينيون:

- سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ارتفاعا بـ1,6 في المئة خلال شهر يونيو 2018 مقارنة مع شهر ماي الماضي. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يونيو 2018، فقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص، عن ارتفاع الأسعار في قطاع "الصناعة الكيماوية" بـ8,8 في المئة، وفي "الصناعات الغذائية" بـ0,1 في المئة، وفي "صناعة الملابس" بـ0,6 في المائة، وفي "صناعة النسيج" بـ0,4 في المئة.

* البيان:

- أعلن البنك المركزي الشعبي أن النتائج الصافية الموطدة للمجموعة ارتفعت إلى حوالي 2 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2018، بارتفاع 10,5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور إلى نمو الأنشطة والتحسن الملموس في تكلفة المخاطر.

* ليبيراسيون:

- أكد البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب حقق خلال العشرين عاما الأخيرة "قفزة نوعية" في قطاع الكهربة، حتى بلغ ضمان تغطية شبه كاملة على التراب الوطني، ومكن البلاد من أن تصبح "رائدة" في مجال "الطاقة المتجددة" في إفريقيا. وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني، أن المغرب يشكل "نموذجا للنجاح" في السير نحو كهربة القارة الإفريقية بحلول عام 2023، ويمثل، على هذا النحو، "نموذجا" يمكن أن يكون مصدر إلهام للدول الأخرى.