عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- كشفت أرقام للمندوبية السامية للتخطيط، أن نسب البطالة انخفضت خلال النصف الثاني من السنة الجارية بشكل طفيف، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ أحدث الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة 117 ألف منصب شغل صاف، مقابل إحداث 74 ألف منصب شغل فقط السنة الماضية. وتراجع عدد العاطلين بالمغرب بـ21 ألف شخص على المستوى الوطني، ليتقلص بذلك العدد بشكل طفيف إلى مليون و103 آلاف عاطل، أي بمعدل بلغ 9,1 في المئة على المستوى الوطني، بعد أن كان 9,3 في المئة السنة الماضية.

- قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حكومته مستقلة في عملها، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهها بعض أعضاء شبيبة حزبه إليه، تتعلق بعدم ممارسة الحكومة لاختصاصاتها الدستورية. وأكد العثماني، في لقاء مفتوح مع أعضاء شبيبة حزبه حول المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية "المنطلقات والقواعد والغايات"، أن "الحزب ساهم في وهج التجربة السياسية إلى جانب أحزاب وطنية أخرى"، مشددا على أن "ما جاء على لسان منتقديه، لم تقل به تقارير الخبراء الذين يصنفون البيجيدي في صدارة الأحزاب الجادة، بالنظر إلى طريقة عمله وردود أفعاله السياسية".

* المساء:

- عاد ملف الهجرة السرية ليطرح بقوة على أجندة العلاقات المغربية الأوروبية، بعد إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جونكر، أن احتياجات المغرب في المجال تفوق الموارد التي يخصصها الاتحاد لهذا الملف. ورغم أن الدعم المقدم لا يرقى إلى الدور الفعال الذي يقوم به المغرب في الحد من الهجرة السرية، إلا أن الجانب الأوروبي لم يتفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات تدبير هذا الملف المقدرة بحوالي 60 مليون أورو. وتتمثل الاحتياجات في توفير الوسائل اللوجيستيكية للحد من موجة الهجرة السرية، من قبيل توفير الرادارات والمروحيات والتجهيزات المضادة للغرق ووسائل نقل حديثة.

- كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقرير لها، أن المغاربة يائسون من إيجاد عمل، مؤكدة أن عدد العاطلين بالمغرب وصل إلى مليون و103 آلاف شخص عاطل. وأبرز التقرير، أن معدل البطالة بلغ، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 والفترة نفسها من سنة 2018، معدل 9,1 في المئة على المستوى الوطني، مسجلا تقدما جد طفيف، حيث كان الفترة الماضية في حدود 9,3 في المئة.



* الأحداث المغربية:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المغرب يبذل مجهودا استثنائيا في مجال محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مستدلا على ذلك بتضاعف عدد عمليات إحباط محاولات الهجرة السرية خلال السنة الماضية. وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن "عدد محاولات الهجرة التي تم إحباطها ارتفع بالضعف مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "عدد محاولات الهجرة التي كان يقع إحباطها تقدر في حدود 32 ألف حالة، بينما تم السنة الماضية تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية تم إحباطها".

- انعقد يوم الخميس بالرباط، اجتماع للجنة المشتركة بين وزارية للسلامة الطرقية ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وسجل رئيس الحكومة مسؤولية الجهاز الحكومي ومختلف المتدخلين في ملف السلامة الطرقية، مذكرا بأن المواطن يبقى العنصر الأساسي في صيرورة السلامة الطرقية الذي لا يزال يطرح تحديا حقيقيا للبلاد، اعتبارا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية ومآس اجتماعية فادحة، ومن خسائر مادية واقتصادية جسيمة.

* آخر ساعة:

- في بادرة جديدة، سيخضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، جزاري عيد الأضحى إلى التكوين، ضمن حملة "الجزار ديالي"، التي أطلقها المكتب يوم الخميس. وسيستفيد من هذه الدورات التكوينية أزيد من 500 مهني جزار. ويكمن الهدف من هذه الدورات في إطلاع الجزارين على كافة الجوانب المتعلقة بطرق ذبح الاضاحي، بما يتماشى مع القواعد المتعارف عليها دون المساس بالسلامة الصحية للمواطنين، إلى جانب التطرق إلى الهندام الذي يجب أن يرتديه الجزار أثناء عملية الذبح، إضافة إلى أدوات الذبح التي يجب أن تكون نظيفة وخالية من الأوساخ.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 29,7 في المائة لتبلغ 10,6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، مقابل 15 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات (زائد 1,6 مليار درهم) مقرونة بانخفاض المداخيل بما يقارب 2,9 مليار درهم.

* العلم:

- أكد فاعلون مغاربة في ألمانيا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، يعد خارطة طريق لتصحيح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وفق نموذج تنموي جديد. وأبرزوا أن الخطاب الملكي تضمن رسائل واضحة إلى كل المسؤولين والمنتخبين للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من خلال تأكيد جلالته على "تجديد النموذج التنموي الوطني".

- يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم السبت، الذكرى 440 لمعركة وادي المخازن المجيدة التي جسدت أروع صور الصمود والبطولة من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وإعلاء راية الإسلام ومواجهة التحدي الصليبي. وفي استرجاع تاريخي لفصول هذه المعركة، فقد وقعت في ظروف إقليمية ودولية دقيقة تميزت بدخول العثمانيين في سلسلة من المواجهات العسكرية مع القوى الاستعمارية الأوروبية، وفي تنامي الأطماع الأجنبية في التحكم في أوضاع الشمال الإفريقي وخاصة الدولة المغربية، بهدف استغلال المراسي والموانئ الأطلسية ومرسى العرائش بوجه خاص.

* بيان اليوم:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه لا يمكن مطلقا قبول الحكم القضائي الصادر بفرنسا، والقاضي بإحراق جثة مواطن مغربي. وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، "نرجو أن تتم مراجعة هذا الحكم لأن هذا الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي المتوفي، وأيضا بشعور عائلته بالمغرب، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف".

- اعتاد عدد كبير من المغاربة خلال السنوات الأخيرة، على قضاء عطلة فصل الصيف في مدن خارج المغرب، فارين من لهيب الأسعار الذي تواجههم بها الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية. وتشير بعض الأرقام التقريبية لوكالات الأسفار، أن حوالي 500 ألف مغربي، اختاروا هذه السنة قضاء عطلتهم بالخارج، من بينهم أزيد من 200 ألف مغربي توجهوا نحو إسبانيا خلال السنة الفارطة من أجل الاستجمام في مدنها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر حول الوضع الذي يعيشه قطاع الصيدلة بالمغرب، حيث اشتكوا إلى افتقار سياسة قطاع الأدوية بوزارة الصحة إلى بعد شمولي يحقق الاستقرار، إضافة إلى تراجع الوزارة عن الوعود والالتزامات المتعلقة باعتماد مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء. ويمثل انتشار الأدوية المزورة عاملا آخرا يفاقم أزمة صيادلة المغرب، حيث تصل نسبة هذه الأدوية بالقارة الإفريقية إلى ما بين 30 و50 في المئة.

- صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويأتي مشروع القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية لتطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية.

* رسالة الأمة:

- أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن عددا من القطاعات الحكومية بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي سطرها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية، حيث سيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى جلالة الملك، والهدف هو أن تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنون.

- صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.546 يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية. ويضع مشروع هذا المرسوم لائحة المهن الفنية والمهن التقنية والإدارية المرتبطة بها حسب المهن الفنية، من تأليف وأداء وحرف فن العرض، وكذا المهن الفنية التقنية والإدارية، وكذلك حسب مجالات العروض الفنية الحية والمسجلة بجميع فروعها كالفنون الدرامية الحية والمسجلة (من مسرح وسينما وتلفزيون والفنون السمعية والبصرية والسيرك والمنوعات..)، وكذا فرع الفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية.

* لوماتان:

- يتوقع اليوم، في حفل رسمي، الإعلان عن تشكيلة "حكومة الشباب الموازية" في نسختها الثالثة، حيث تم اختيار 26 وزيرة ووزيرا شباب من أصل 1200 مترشح من مختلف جهات المملكة. وتهدف "حكومة الشباب" إلى المساهمة بفعالية في إغناء النقاش العمومي في المغرب ومراقبة وتتبع السياسات العمومية، والعمل على التموقع الإيجابي كقوة اقتراحية فاعلة، برهان واضح ودقيق؛ وهو الدفاع عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.

* لوبينيون:

- أفاد بنك المغرب أن ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 1,20 في المائة أمام الدولار، وإلى انخفاضه بنسبة 0,75 في المئة أمام الأورو. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أنه مقارنة بعملات أبرز البلدان الشريكة والمنافسة، فقد ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 6,5 في المئة إزاء الجنيه الإسترليني، وبنسبة 4,5 في المئة أمام اليوان الصيني وبنسبة 22,3 في المئة أمام الليرة التركية و80,7 في المئة أمام الجنيه المصري.

* البيان:

- ترددت كلمة "الإدارة" في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته على عرش أسلافه المنعمين، 8 مرات، الأمر الذي يدل على الأهمية التي يكتسيها هذا الورش. وتتمثل المحاور التي سيعمل مختلف المتدخلون على تنزيلها في تحسين الأداء، وضمان حسن سير النظام الإداري، وتقوية مناخ الثقة داخل المجتمع وكافة مكوناته.

* ليبيراسيون:

- المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، ومن خلال الحصيلة الايجابية المحققة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ملتزم بالانخراط في النهوض بالوجهة السياحية للصويرة على نحو مستدام. فقد أكد رئيس المجلس رضوان خان، أن مهنيي القطاع وكافة الفاعلين المعنيين مدعوون إلى العمل، يدا في يد، من أجل تحصين المكتسبات وتعزيزها مستقبلا. وأبرز أنه بفضل تضافر الجهود والانخراط الفعلي للجميع، ستكون مدينة الصويرة قادرة على تعزيز مكانتها وجاذبيتها كوجهة مفضلة ذات إمكانيات طبيعية متعددة سياحية وثقافية وحضارية وعمرانية.