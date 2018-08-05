رصيف الصحافة: المغرب يعقد صفقة عسكرية غير مسبوقة مع أمريكا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أقدم على عقد صفقات تزود بالأسلحة غير مسبوقة، وتعد الأولى من نوعها التي يعقدها المغرب من بين دول الجوار. إذ سيستفيد من صفقة ضخمة ستصل عبر دفعات ابتداء من السنة المقبلة إلى غاية 2021.

ووفق المنبر ذاته، فإن الأسلحة الجديدة، التي شملت ما هو جوي وبحري وبري، تشرف عليها وزارة الدفاع الأمريكية، وستصل إلى المغرب وإسبانيا وبلدان حليفة أخرى. وتشمل الصفقة، تضيف "المساء"، حصول المغرب على صواريخ متطورة، وعناصر مختلفة من نظام الصواريخ، وقطع الغيار، والأسلحة الثقيلة، وأسلحة لفرق البحرية.

المنبر الورقي ذاته أشار إلى وجود مكملات غذائية ومستحضرات للتجميل بالمغرب تباع خارج الصيدليات ودون وصفة طبية، وتتسبب في تشوهات في القلب ومشكلات في الكبد والجهاز الهضمي وفقر الدم، لكونها تحتوي على نسب مرتفعة من مادة الزئبق السام، ومادة الهيدروكين، وفق ما كشفت عنه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن الشبكة دعت إلى ضرورة الحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى والمجتمع، وفق استراتيجية هادفة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير وتعزيز السلامة العلاجية واليقظة الدوائية.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن تقريرا صدر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول تطبيق الميثاق بين سنتي 2000 و2003، أشار إلى أن القيمة المالية للوجبة الغذائية اليومية لكل تلميذ تبقى زهيدة جدا، وتتراوح بين درهم واحد ودرهم ونصف.

وأوضح التقرير ذاته، تضيف "المساء"، أنه على الرغم من لامركزية التسيير المادي والمالي للمطاعم المدرسية، فإن سيرها الفعلي يعرف اختلالات بسبب النقص الحاصل في الإمكانات المادية والبشرية المؤهلة لتقديم خدمات في مستوى ملائم، وتستجيب للحد الأدنى من المعايير المطلوبة.

وتطرق العدد ذاته إلى اعتقال نجل جنرال معروف، ووضعه رهن الحرسة النظرية، بعد أن تم توقيفه من طرف عناصر أمنية بحي أكدال بالرباط، وهو في حالة سكر طافح. وقد تم حجز سيارة نجل الجنرال ونقلها إلى المستودع البلدي. وتضيف الجريدة أنه تمت، أيضا، متابعة ابنة رئيس جهة مراكش أسفي، البالغة من العمر 18 سنة، على خلفية تسببها في حادثة سير بشارع عبد الرحيم بوعبيد بالرباط، نتج عنها إتلاف ممتلكات عامة، بعد أن كشفت المعاينة التي قامت بها مصالح الأمن أن الحادثة ارتكبت بسيارة مملوكة للجهة ودون التوفر على رخصة.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن دراسة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى كشفت أن المغاربة رحبوا بالإصلاحات التي جاء بها دستور 2011، على اعتبار أنها بداية محتملة للديمقراطية المنشودة، بيد أنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد الفشل الحكومي في ترجمة الإصلاحات المعلنة.

وجاء في العدد ذاته أن آلاف المغاربة يهربون من المملكة صوب أوربا بحثا عن حياة أفضل. وتضيف الجريدة أن إسبانيا تطرح استراتيجية جديدة لحمايتهم وإدماجهم في المجتمع خوفا من سقوطهم ضحايا للشبكات الإرهابية المتخصصة في الاستقطاب والتجنيد لصالح التنظيمات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشتغل في التهريب والاتجار في البشر والبيدوفيليا.

وأوردت "أخبار اليوم"، كذلك، أن الجهات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من زيارة المغرب لكون خطر الإرهاب يبقى قائما في المغرب، بالنظر إلى الإعلانات المتواترة عن تفكيك خلايا إرهابية. وأضافت أن صحيفة "the week" البريطانية اعتبرت أن الإجرام مصدر قلق جدي داخل المغرب، استنادا إلى تقارير الخارجية الأمريكية ومكتب الشؤون الخارجية التابع للحكومة البريطانية.

أما "الأحداث المغربية" فأفادت أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، سيزور المغرب قريبا، من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة حول الهجرة والعلاقات الأمنية بين البلدين. وأشار المسؤول نفسه، تضيف الجريدة، إلى أنه سيزور تونس والجزائر من أجل المباحثات نفسها، مضيفا أن بلاده ستوفر حوالي مليار دولار من أجل دعم اقتصادات البلدان الثلاثة وتوفير فرص الشغل.

ووفق المنبر الإخباري ذاته، فإن قطاع البناء بمدينة تطوان دخل مجددا أزمة بسبب توقيف عشرات الرخص وإلغاء أخرى، فيما تعجز جل الجماعات عن إقناع اللجنة المختصة بالرخص الممنوحة، خاصة بعد المصادقة على جل تصاميم التهيئة الخاصة بالمدن والجماعات القروية التابعة لعمالة تطوان.

ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل قررت تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بمواعيد امتحانات نيل رخصة السياقة، نظرا إلى الارتفاع الملحوظ في نشاط مؤسسات تعليم السياقة، والإقبال المتزايد على امتحانات نيل رخصة السياقة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تزامن ذلك مع أيام العطل الوطنية والدينية خلال شهر غشت 2018.

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي كتبت أن السيارات تتصدر لائحة صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث باتت تمثل نسبة 33.62 في المائة من إجمالي قيمتها. ووفق الخبر ذاته، فإن الكويت تشغل نسبة 60 في المائة من هذه الصادرات خلال سنة 2017، تليها الإمارات بنسبة 26.6 في المائة، ثم السعودية بنسبة 11.6 في المائة.

وأفادت الصحيفة ذاتها أن النائبة الأوروبية، رشيدة داتي، دعت المفوضية الأوروبية إلى الشروع في مسلسل المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق تعاون في مجال تبادل المعطيات بين المغرب والمكتب الأوروبي للشرطة (الأوروبول). وأكدت داتي، في سؤال إلى المفوضية الأوروبية حول الأجندة المتوقعة وأين وصلت المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول هذا الاتفاق مع "الأوروبول"، أن المغرب شريك استراتيجي وأساسي للاتحاد الأوروبي في الوقاية من التطرف ومحاربة الإرهاب.

ونختم من "العلم"، التي ذكرت أن السلطات المغربية تساهلت مع أزيد من 24 عنصرا من انفصاليي الداخل، غادروا مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بجوزات سفر مغربية في اتجاه العاصمة الجزائرية، حيث شاركوا فيما يسمى بالنسخة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو، التي تختضنها مجددا ولاية بومرداس المتاخمة للجزائر، وتمولها الخزينة الجزائرية لتشكل فرصة اصطياف سنوية مدفوعة التكاليف لعشرات الانفصاليين، الذين يخضعون طيلة أسبوع لعملية تأطير وتدريب مركزين حول سبل إثارة الفتن والقلاقل بالأقاليم الجنوبية للمملكة خدمة للمشروع الانفصالي.