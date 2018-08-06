عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..

* أخبار اليوم:

- بعد صراع داخل لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، حول تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي تسمح فقط لأعضاء المكتب السياسي للحزب للترشح لمنصب الأمانة العامة، تم التصويت مساء السبت في اجتماع مطول، على تعديل المادة والسماح لأعضاء المجلس الوطني الذين لم يكملوا ولاية واحدة داخل هياكل الحزب بالترشح، وهو ما يفتح الباب أمام محمد حصاد الوزير المعزول على خلفية "مشروع منارة المتوسط"، بالترشح للأمانة العامة. وقال مصدر قيادي بالحزب، إن حصاد، الذي يسعى للعودة للسياسية والظفر بمنصب جديد بعد إعفائه المفاجئ من باب الأمانة العامة لحزب السنبلة، له حظوظ كبيرة في الفوز.

- أفاد بنك المغرب بأن الاحتياجات التمويلية للخزينة برسم السنة المالية 2017 تمت تغطيتها بشكل أساسي من خلال موارد داخلية صافية بلغت 35,4 مليار درهم، فيما لم يتجاوز المبلغ الصافي للموارد الخارجية 3,3 ملايير درهم. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2017، أنه فيما يتعلق بالتمويل الداخلي، بلغت القيمة الصافية لما تمت تعبئته في سوق المزايدات 26,7 مليار مقابل 19,9 مليار قبل سنة، مشيرا إلى أن البنوك رفعت من مشترياتها من سندات الخزينة بواقع 17,6 مليار ومنظمات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع 13,2 مليار وصندوق الإيداع والتدبير بواقع 3,3 مليار.

* المساء:

- في سابقة من نوعها، راسل العديد من القياد بعدة مقاطعات حضرية أصحاب محلات تجارية كانت تستغل على سبيل الكراء لعرض أضاحي العيد في السنوات الماضية بعدم كراء محلاتهم التجارية لهذا الغرض، وأن عدم الامتثال لهذا القرار يهدد بمتابعات قانونية وبالحجز الفوري للأضاحي المعروضة. وقد توصل العديد من أصحاب المحلات التجارية ببعض المدن بمراسلات كتابية تمنع كراء هذه المحلات لتجار الأضاحي "منعا كليا"، وذلك تبعا للدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة عدد 8893 بتاريخ 15 ماي 2018.

- أفاد بنك المغرب بأن ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 1,20 في المئة أمام الدولار، وإلى انخفاضه بنسبة 0,75 في المائة أمام الأورو. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أنه مقارنة بعملات أبرز البلدان الشريكة والمنافسة، فقد ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 6,5 في المئة إزاء الجنيه الإسترليني، وبنسبة 4,5 في المئة أمام اليوان الصيني وبنسبة 22,3 في المئة أمام الليرة التركية و80,7 في المئة أمام الجنيه المصري.

* الأحداث المغربية:

- قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، إن المشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية هي أكبر العوامل المؤدية إلى تزايد نسب الفقر في المغرب. وكشف لحليمي أن ثلث خريجي الجامعات المغربية يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد وظائف، بسبب عدم تأهيل النظام التعليمي وعدم تناسب التكوين مع سوق الشغل وضعف النمو الاقتصادي، مبرزا أن المغرب مطالب، من أجل تجاوز هذه المعضلة، بنهج إصلاحات عميقة في العديد من الميادين وخاصة في ميدان التعليم.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6 في المئة خلال الفصل الأول من 2018، وذلك بأكثر من 100.6 مليار درهم مقابل 93.5 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن الواردات بلغت 241.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 9.9 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 11.6 في المئة لتبلغ 140.5 مليار درهم، مسجلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58.3 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 57.4 في المئة سنة قبل ذلك.

* آخر ساعة:

- بلغت فاتورة المغرب من الحبوب خلال الستة أشهر الماضية، ما قيمته 8,7 ملايير درهم، مقابل 8,51 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة بنسبة 2,2 في المئة. وحسب إحصائيات حديثة صدرت عن مكتب الصرف، فإن مشتريات الذرة ارتفعت بـ366 مليون درهم، حيث انتقلت من 2,04 مليار درهم إلى 2,40 مليار درهم. وعزا المكتب ارتفاع مشتريات الذرة في زيادة حجمها بـ21,1 في المئة، في وقت انخفضت أسعارها في السوق الدولية بـ2,6 في المئة.

- زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الإيطالي للمغرب حول موضوع الهجرة. فقد كشف ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي، أنه سيقوم قريبا بزيارة للرباط، للتشاور مع نظيره المغربي بخصوص مشاكل الهجرة. وقال سالفيني إنه "يراهن على الدور الإفريقي في اقتراح أجندات جديدة تحظى بقبول أوربي، من شأنها أن تحد نوعيا من عمليات تسلل المهاجرين إلى أوروبا، في أفق انخراط الضفتين المتوسطيتين في خطط مشتركة لاحتواء هذه الظاهرة".



* العلم:

- كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 7,2 في المئة من العاطلين، وهو ما يمثل 80 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7,1 في المئة بالنسبة للسنة الماضية، مضيفة أن ما يقارب 87 في المئة منهم حضريون، و57 في المئة نساء، و53 في المئة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة و83 في المئة حاصلون على شهادة. وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن معدل البطالة انتقل من 9,3 في المئة إلى 9,1 في المئة على المستوى الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018.

- أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت صرف أجور الموظفين لشهر غشت مبكرا هذه السنة. ويتزامن هذا القرار مع عيد الأضحى الذي ينتظر أن يحل خلال الأسبوع الرابع من شهر غشت، وهو أول قرار يتخذه وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة بتشاور وموافقة من قبل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

* بيان اليوم:

- المفوضية الأوروبية تفرج عن مبلغ مالي لتمويل برامج تدبير الحدود في المغرب. فقد شدد إعلان مشترك بين إسبانيا والمفوضية الأوروبية، على "أهمية دعم وتعزيز الشراكة مع المغرب حول قضايا الهجرة"، مضيفا أن هذا "التعاون يشمل الإفراج الفوري عن مبلغ مالي يقدر بـ55 مليون أورو من أجل تمويل برامج تدبير الحدود في المغرب وتونس، والذي اعتمده صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوربي، والموجه إلى إفريقيا". وأكد الإعلان، في نفس الإطار، أن "المفوضية الأوربية على استعداد لتوسيع دعمها المالي".

- ارتفاع قوي لصادرات المغرب من الخضر والفواكه نحو إسبانيا، إذ حققت الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو إسبانيا ارتفاعا ملحوظا، بنسبة 15 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ حجم الصادرات المغربية 243 ألف و556 طنا، بقيمة مالية بلغت 437.8 مليون أورو. وتأتي الطماطم و البطاطس على رأس المنتوجات الفلاحية المستوردة من طرف إسبانيا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- يمثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب لجمهورية كولومبيا ايفان دوكي، والتي ستجري غدا الثلاثاء بالعاصمة بوغوتا. وكان جلالة الملك قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب، حيث أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا للرئيس الجديد حرص جلالته على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين، لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين دول الجنوب.

- تتصدر السيارات لائحة صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث باتت تمثل حصة 33.62 في المئة من إجمالي قيمتها. وبلغت قيمة صادرات المغرب من السيارات لدول الخليج 1.08 مليار درهم خلال سنة 2017، بزيادة 65.4 في المئة مقارنة مع 2016، وذلك في سياق الطفرة التي عرفتها صناعة السيارات المغربية في الأعوام الأخيرة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي الذي جعل من قطاع صناعة السيارات القطاع المصدر الأول في البلاد.

* رسالة الأمة:

- أشاد وفد شيلي يضم ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين، بالمستوى التنموي الذي تحقق بالأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات. وعب ر أعضاء الوفد الشيلي، الذي حل مؤخرا بمدينة العيون، في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة المغربية، عن إعجابه بمظاهر التنمية التي تعرفها المنطقة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ووقف الوفد الشيلي، بالمناسبة، على المؤهلات التي تزخر بها الجهة، والبنيات التحتية التي تتوفر عليها في مختلف القطاعات الواعدة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى المجهودات المبذولة لضمان تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة بالأقاليم الجنوبية.

- دعت النائبة الأوروبية رشيدة داتي، المفوضية الأوروبية إلى الشروع، فورا، في مسلسل المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق تعاون في مجال تبادل المعطيات بين المغرب والمكتب الأوروبي للشرطة (الأوروبول). وأكدت داتي، في سؤال موجه إلى المفوضية الأوروبية حول "الأجندة المتوقعة وأين وصلت المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول هذا الاتفاق مع الأوروبول"، أن "المغرب شريك استراتيجي وأساسي للاتحاد الأوروبي في الوقاية من التطرف ومحاربة الإرهاب. وقد اتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان أمنه الوطني ويعمل أيضا على المستوى الدولي للقضاء على الإرهاب وضمان الاستقرار في المغرب العربي والعالم".

* لوماتان:

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المشتركة بين وزارية للسلامة الطرقية ، إن المواطن يبقى العنصر الأساسي في صيرورة السلامة الطرقية التي لا تزال تطرح تحديا حقيقيا للبلاد، اعتبارا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية ومآس اجتماعية فادحة، ومن خسائر مادية واقتصادية جسيمة. وسجلت 35 ألف و899 حادثة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة 4,61 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. بينما لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1943 آخرون، إصابة 102 منهم بليغة، في 1426 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 يوليوز 2018.

* ليكونوميست:

- عبأت عملية تتبع قطيع الأغنام والماعز الموجهة لعيد الاضحى عددا كبيرا من البياطرة، وتقنيي التربية ورجال السلطة، والدرك وعدد من الشباب الذين تم توظيفهم من طرف المهنة المعنية. ومنذ إطلاق خطة عيد الأضحى، توقف المراقبون عند عدد من التجاوزات والاختلالات التي أحليت ملفاتها على القضاء. كما تميزت العملية بحملة تواصلية بهدف تحسيس المواطن بأهمية شراء أضحية تتوفر على "حلقة" في أذنها.

* أوجوردوي لوماروك:

- منذ بداية سنة 2018، تسير عجلة الاقتصاد بوتيرة متوسطة، حيث تم خلق 110 آلاف منصب شغل خلال 12 شهرا. وبين يونيو 2017 ومتم يونيو 2018، أحدث 117 ألف منصب شغل صاف. وخلال 2017، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 75 ألف منصب شغل خلال 12 شهرا. وتبقى هذه الأرقام دون مستوى الطلب، إذ يجب على المغرب خلق ما بين 250 و300 ألف منصب شغل سنويا بشكل مستدام لحل إشكالية بطالة الخريجين الشباب.

* لوبينيون:

- كشف مسؤولون بالمركز الوطني لتحاقن الدم، أن المخزون الوطني الحالي يبلغ 6500 كيس من الدم، والتي تغطي فقط حاجيات حوالي 6 أيام. وتبقى المدن الأكثر تضررا جراء هذا الخصاص، مدينتي الرباط والدار البيضاء. ويتراجع عدد المتبرعين بالدم خلال فترة فصل الصيف، التي يرتفع فيها الطلب على أكياس الدم نظرا للحوادث التي تقع، فضلا عن حاجيات المرضى المصابين بالأمراض المزمنة إليه.

* البيان:

- البنية السياحية لمدينة طنجة تتعزز بمشروع حافلات النقل السياحي. وسيعمل هذا المشروع الذي أطلقته جماعة طنجة بشراكة مع شركة "ألزا" المدبرة لمرفق النقل الحضري بالمدينة، على تعزيز البنية السياحية بحافلتين مكشوفتين صديقتين للبيئة بغرض الترويج السياحي بالمدينة وتمكين زورها وسكانها للقيام بجولات في مختلف المدارات السياحية بعاصمة البوغاز. وتأتي هذه الخدمة مواكبة لمشروع طنجة الكبرى وتعزيزا للبنيات السياحية من خلال توفير كل الوسائل الهادفة إلى الترويج السياحي بالمدينة، وتفعيلا للمشاريع الإستراتيجية التي تعتزم جماعة طنجة تنفيذها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياحية.

* ليبيراسيون:

- سجلت الزراعات السكرية بالغرب خلال موسم 2017-2018 إنتاجا قياسيا قدر بـ1,2 مليون طن. وأفادت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، بأن متوسط الإنتاج القياسي البالغ 60 طنا في الهكتار بالنسبة للشمندر السكري و70 طنا في الهكتار بالنسبة لقصب السكر لم يتم تسجيله بالمنطقة خلال ال15 سنة الماضية، حيث تجاوز بشكل كبير الهدف المسطر في إطار العقد البرنامج المتعلق بالشمندر السكري، المتمثل في 55 طنا في الهكتار.