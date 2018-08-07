عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء..

* أخبار اليوم:

- أداء قوي للبنك الشعبي في النصف الأول من 2018. فقد سجل البنك الشعبي المركزي تحسنا في نتائجه برسم نتائج النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعزز قوة مسارها الاستراتيجي وركائزها الأساسية. وتحقق هذا النمو بفضل ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للمؤسسة بنسبة 10,5 في المئة، وهو ما يؤشر على تحقيق قرابة مليارين من الدراهم، نتيجة لنمو الأعمال وتحسن كبير في تكاليف المخاطر.

- وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومعهد فراونهوفر الألماني المتخصص في مجال الابتكارات الصناعية، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بينهما لتطوير صناعة الأسمدة المستدامة. وستتيح هذه الاتفاقية لطرفيها تحفيز استخدام المواد الخام المتجددة في صناعة الأسمدة. وفي هذا السياق، يوجد مصنع تجريبي قيد الإنشاء في مدينة لوينا الألمانية تحت إشراف المعهد الألماني.

* المساء:

- أفادت مصادر مطلعة "المساء" بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد نبه مسؤولي وزارته إلى ضرورة التصدي لكل الاختلالات الحاصلة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنها الطريقة التي يتم بها تفويت بعض مشاريع المبادرة؛ حيث أوصى بضرورة تنبيه بعض رؤساء الجماعات إلى التحلي بـ"الشفافية" خلال تفويت بعض هذه المشاريع التي يتم تفويتها لبعض الجمعيات التي تسبح في فلكهم، وهو ما يحرم فئات مستهدفة من هذه البرامج. وقالت المصادر ذاتها إن تفويت العديد من مشاريع التنمية البشرية لبعض الجمعيات المقربة من رؤساء جماعات حضرية وقروية مازال يخلق جدلا كبيرا داخل بعض المجالس الجماعية خلال دوراتها، احتجاجا على التفويتات التي توصف بأنها "غير قانونية وتحابي جمعيات دون أخرى".

- احتل المغرب الرتبة 109 عالميا في مجال التجارة العالمية واللوجيستيك، بعد أن كان يحتل المركز 96 في السنة الماضية، من أصل 160 دولة جرى تقييم أدائها في تقرير صادر عن البنك الدولي. ووضع تقرير "اتصل لتصبح منافسا"، الذي اعتمد في ترتبيه للدول على جمع بيانات مسحية من المستخدمين المشرفين على قطاعات الخدمات اللوجستيكية في جميع أنحاء العالم، المغرب في المرتبة 115 في مجال الجمارك، والمرتبة 103 في الشحن الدولي، والمركز 101 من حيث الجودة والقدرة التنافسية اللوجستيكية، والرتبة 112 في مجال التتبع اللوجستيكي، والمرتبة 114 في سرعة الأداء، وهو الترتيب الذي يوضح، حسب التقرير، ضعف أنظمة التصدير والاستيراد على الصعيدين الوطني والدولي.

* الأحداث المغربية:

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0,06 في المئة مقابل الدولار، فيما سجلت قيمته شبه استقرار مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 1 غشت 2018. وأبرز البنك المركزي، أن جاري الاحتياطيات الدولية بلغ خلال هذه الفترة 225,9 مليار درهم، مسجلا شبه استقرارا من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته10,9 في المئة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة.

- سجلت الزراعات السكرية بالغرب خلال موسم 2017-2018 إنتاجا قياسيا قدر بـ1,2 مليون طن. وأفادت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، بأن متوسط الإنتاج القياسي البالغ 60 طنا في الهكتار بالنسبة للشمندر السكري و70 طنا في الهكتار بالنسبة لقصب السكر لم يتم تسجيله بالمنطقة خلال ال15 سنة الماضية، حيث تجاوز بشكل كبير الهدف المسطر في إطار العقد البرنامج المتعلق بالشمندر السكري، المتمثل في 55 طنا في الهكتار.

* آخر ساعة:

- تحتفل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، هذه السنة، باليوم الوطني للمهاجر، وذلك تحت شعار " أية أدوار للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني". ويأتي هذا الاحتفال تجسيدا للعناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمختلف القضايا التي تهم أفراد الجالية. ونظرا للدور الذي يلعبه مغاربة العالم في المساهمة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية بمختلف أبعادها، فقد وقع الاختيار هذه السنة من أجل الاحتفال بهذا اليوم، الذي يصادف 10 غشت من كل عام، على موضوع دور هذه الفئة، وخاصة منهم الكفاءات، في اقتصاد البلاد.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 29,7 في المئة لتبلغ 10,6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، مقابل 15 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات (زائد 1,6 مليار درهم) مقرونة بانخفاض المداخيل بما يقارب 2,9 مليار درهم.



* العلم:

- أكد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن "المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية في ميادين التعليم والتكوين وتدبير الاقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة." وأبرز الحليمي، أنه "على مدى الخمس سنوات الأخيرة فشل نحو 20 ألف من مجموع 60 ألف خريج جديد سنويا من خريجي الجامعات المغربية في الحصول على وظيفة". وقال إن "التعليم من أكبر عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب"، مضيفا "قضايانا هي قضايا إصلاحات جوهرية."

- تصدرت السيارات لائحة صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال سنة 2017، حيث باتت تمثل نسبة 33.62 في المائة من إجمالي قيمتها. واستقطبت الكويت حصة 60 في المئة من صادرات المغرب من السيارات لمنطقة الخليج خلال سنة 2017، تليها الإمارات بحصة 26.6 في المئة، ثم السعودية بحصة 11.6 في المئة. وإلى جانب السيارات، صدر المغرب إلى دول مجلس التعاون زهاء 200 منتج، أبرزها الحامض الفسفوري بقيمة 60.7 مليون دولار، ثم السكر بقيمة 19 مليون دولار، فالأسمدة والمخصبات الزراعية بقيمة 17.7 مليون دولار، والبرتقال بقيمة 13.7 مليون دولار، ثم الجبن بقيمة 13 مليون دولار، فالفواكه بقيمة 12 مليون دولار.

* بيان اليوم:

- أفاد بنك المغرب، في نشرة حول الإحصائيات النقدية، بأن جاري القروض البنكية عرف ارتفاعا بنسبة 2,8 في المئة خلال شهر يونيو من السنة الجارية ليصل إلى 854,8 مليار درهم مقارنة مع شهر ماي من السنة نفسها التي سجلت فيها القروض تحسنا بنسبة 1,5 في المئة. وتشير معطيات بنك المغرب، إلى أنه حسب نوع القروض، سجلت قروض حسابات المدينين وقروض الخزينة تطورا بنسبة 8,4 في المئة إلى 175,7 مليار درهم.

- سجلت واردات المغرب من المياه المعدنية الطبيعية ارتفاعا ملحوظا ما بين شهري يناير ويونيو من السنة الجارية، حيث بلغت قيمة ما استورده المغرب نحو 130 مليون و112 ألف درهم، في حين لم تتجاوز قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية الطبيعية خلال نفس الفترة من السنة الماضية، 88 مليون و756 ألف درهم. وهكذا، بلغت قيمة الارتفاع الحاصل عند المقارنة بين الفترتين 41 مليون و356 ألف درهم. ويستورد المغرب المياه المعدنية من دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض دول الخليج وتركيا وتونس.

* الاتحاد الاشتراكي:

- بلغت الأرباح الصافية للبنوك السبعة الكبرى في البلاد، 3,67 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت هذه الأرباح بين 4 بنوك يراقبها الرأسمال الوطني، بحصة 88,3 في المئة من هذه الأرباح، و3 أبناك يراقبها الرأسمال الأجنبي بحصة 11,7 في المئة من هذه الأرباح. وبلغت الأرباح الإجمالية للبنوك التي يراقبها الرأسمال الوطني، 3,24 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع 13 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2017، في حين بلغت أرباح فروع الأبناك الأجنبية 429 مليون درهم، وعرفت تراجعا بنسبة 10,7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

- أكد خالد زياني، المدير العام لشركة "فيتيم"، وهي شركة لتأجير السيارات الكهربائية لمدد طويلة، مملوكة بالكامل لمجموعة ماريتا، أن من اللازم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز حظيرة السيارات الصديقة للبيئة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، تماشيا مع مبدأ "الملوث يدفع" واستخدام السيارات النظيفة خاصة في مجال النقل الحضري. وسجل زياني، أن بعض التدابير قد اتخذت فعلا في إطار خارطة الطريق للتنقل المستدام التي أقرتها الحكومة والجماعات الترابية وبعض المقاولات، ولكن يتعين أخذ إجراءات أخرى بعين الاعتبار مثل تسجيل معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون على البطاقات الرمادية. واعتبر أن هذا الإجراء سيمكن من "تحديد السيارات الأكثر تلويثا ووضع سياسات للتنقل في المدن، حيث يمكن تقييد رواج المركبات التي تستخدم الديزل، على غرار ما هو معمول به في بعض المدن الأوروبية أو الأمريكية".

* رسالة الأمة:

- سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة، وهي نسبة مماثلة تقريبا لتلك المسجلة سنة من قبل، حسب ما كشف عنه البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2017. وقال التقرير، إن هذا النمو ينطوي "على تسارع كبير في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص مقابل تباطؤها في تلك المقدمة إلى المقاولات العمومية. وأخذا بالاعتبار تراجع القروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 1.3 في المئة".

- سجلت مبيعات السيارات الجديدة، مع متم شهر يوليوز من سنة 2018، ارتفاعا بنسبة 4.86 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب. وأشارت الجمعية إلى أن 104 ألف و678 سيارة تم بيعها مع نهاية شهر يوليوز 2018، مقابل 99 ألف و831 سيارة بيعت في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفعت نسبة مبيعات السيارات المستوردة ب5.21 بالمئة لتصل 89 ألف و152 وحدة تم بيعها، فيما تزايدت نسبة مبيعات السيارات المصنعة محليا لتصل 2.87 بالمئة بمعدل 15 ألف و526 سيارة تم بيعها.

* لوماتان:

- ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، طيلة الفترة الصيفية ورشات تحسيسية في أربعة مخيمات صيفية هي طماريس (الدرا البيضاء)، وطنجة، والسعيدية وإفران. وبدأت سلسلة من اللقاءات منذ 20 يوليوز الماضي بطماريس وطنجة، وستتواصل طلية شهر غشت الجاري في مخيمات أخرى. وتهدف هذه الورشات إلى تحسيس الأطفال بالآليات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.

* ليكونوميست:

- دخلت المعركة القضائية بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة "إيكوميد" المكلفة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مطرح مديونة، منعطفا جديدا، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي ضد شركة النظافة المعنية بعد رفض طلب الإلغاء التي تقدمت به. وكان مجلس مدينة للدار البيضاء قد تقدم، في يونيو الماضي، بشكوى إلى المحكمة الإدارية للدار البيضاء، التي أصدرت حكما يسمح للمجلس بتدبير مطرح النفايات بشكل مؤقت بدلا من شركة "إيكوميد" إلى أن يتم تسوية الوضعية بشكل نهائي خلال مدة شهرين بفسخ العقد بشكل ودي أو من طرف واحد. وتعود فصول النزاع بين الطرفين إلى تدهور الخدمات المقدمة من قبل "إيكوميد" وبعد التأخير الحاصل في تحقيق العديد من الاستثمارات التي ينص عليها عقد التفويض.

* أوجوردوي لوماروك:

- صنفت المجلة المتخصصة "كونتينير مانجمنت" ميناء طنجة المتوسط كأكبر ميناء بإفريقيا و الـ45 عالميا ضمن قائمة لأكبر موانئ الحاويات بالعالم. وكرس مركب طنجة المتوسط مكانته ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات في العالم"، مذكرا بأن "هناك بالعالم حوالي 500 ميناء للحاويات". وهذا الأداء مكن المركب المينائي من الارتقاء لستة مراتب إضافية ليحل في المرتبة 45 في هذا الترتيب العالمي.

* لوبينيون:

- تشكل المناطق الواحية والأركان مجالا شاسعا، حيث تشمل ما يقارب 40 في المئة من التراب الوطني وتوجد في خمس مناطق، و16 إقليما و400 جماعة. ويتم حاليا، غرس 1540 هكتار على مستوى أقاليم تيزنيت وتارودانت والصويرة واشتوكة آيت باها وسيدي إفني وكلميم. ويندرج هذا المشروع ضمن مخطط المغرب الأخضر، خصوصا العقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة الأركان في أفق سنة 2030، مما سيساهم في التخفيف من الضغط على الموارد الغابوية ، وتحسين إنتاجية شجر الأركان.

* البيان:

- يتواجد وفد برلماني مغربي بجنوب إفريقيا للمشاركة في أشغال اللجان المختلفة التابعة لبرلمان عموم إفريقيا، الذي يوجد مقره في ميدراند، بالقرب من جوهانسبورغ. ويشارك البرلمانيون المغاربة، بالخصوص، في أشغال لجنة العدل وحقوق الإنسان، ولجنة التعاون والعلاقات الدولية، ولجنة التجارة والهجرة، ولجنة الفلاحة والبيئة ولجنة النقل والصناعة والتكنولوجيا. وتأتي هذه المشاركة بعد إضفاء الطابع الرسمي على عضوية المغرب في برلمان عموم إفريقيا في شهر ماي الماضي.

* ليبيراسيون:

- بعد تسجيلها انخفاضا خلال السنوات الأخيرة، عادت أسعار المواد الأولية للارتفاع خلال سنة 2017، مع نمو صاف بنسبة 23,6 في المئة بالنسبة للمنتوجات الطاقية وارتفاع بنسبة 5,5 في المئة خارج الطاقة. وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، إلى أنه على مستوى السوق الدولي للنفط، ارتفع السعر بنسبة 23,3 في المئة مقارنة مع 2016، ليصل إلى 52,81 دولار للبرميل في المتوسط مقابل 42,81 دولار.