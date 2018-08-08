عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6 في المائة خلال الفصل الأول من 2018، وذلك بأكثر من 100.6 مليار درهم مقابل 93.5 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن الواردات بلغت 241.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 9.9 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 11.6 في المائة لتبلغ 140.5 مليار درهم، مسجلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58.3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 57.4 في المائة سنة قبل ذلك.

- أكدت شركة "سميث ترافل ريسرتش" الأمريكية المتخصصة في القطاع الفندقي، في دراسة حديثة حول الوضع الفندقي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن حجم الحجوزات في الفنادق المغربية عرف تراجعا في الفصل الثاني من 2018، إذ بلغت نسبة الحجوزات في هذه الفترة من العام 56,8 في المئة، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 1,4 في المئة على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع، فإن المعدل اليومي الذي سجل بين مارس ومتم يونيو الماضيين، سجل ارتفاعا نسبته 24,1 في المئة ليبلغ 1305,26 درهم، فيما كان العائد المسجل عن كل غرفة مرتفعا بنسبة 22,4 في المئة، أي ببلوغها رقم 741,37 درهم.

* المساء:

- الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة ندرة المياه، فقد استنفر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية المعنية من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستمكن من حل إشكالية ندرة المياه، وتسعي الحكومة إلى تنزيل أضخم مخطط في هذا المجال، والذي تصل كلفته إلى 220 مليار درهم، في أفق سنة 2030. هذا المخطط من شأنه أن يواجه الإشكالات المرتبطة بندرة الموارد المائية، مع تنفيذ مشروع ضخم لتحويل المياه من شمال المملكة إلى المناطق التي تعاني الندرة في جنوب البلاد.

- كشف استطلاع رأي وطني، أجرته شركة "فيزا" بشراكة مع مركز النقديات، أن 53 في المئة من المستهلكين المغاربة الذين يقبلون على التجارة الإلكترونية يستخدمون شبكة أنترنت لا سلكية عمومية غير آمنة "ويفي". وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة من المغاربة يستخدمون هذه الشبكة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، مقابل 37 في المئة من المستهلكين المغاربة لا يستخدمونها، فيما 10 في المئة غير واثقين مما إذا كانوا يستخدمونها أو لا. وفي الوقت الذي يرتفع في الإقبال على التسوق الإلكتروني، كانت تقارير سابقة حذرت من تعرض المعطيات البنكية للمغاربة مستخدمي تطبيقات التسوق عبر الإنترنت للقرصنة.

* الأحداث المغربية:

- التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ترد عن الاتهامات الموجهة إليها بتبذير أموال المنخرطين. فقد أكد المجلس الإداري للتعاضدية أن توجهه الأساسي يتمثل في ترشيد النفقات لتدبير شؤون التعاضدية العامة، مستشهدا بقيمة الفائض المحقق سنة 2017، التي بلغت 20 مليار سنتيم. واستغرب المجلس الإداري في بيان، هاته الاتهامات التي تشكك "في ما وصلت إليه التعاضدية من إرضاء للمنخرطين وذوي حقوقهم في مجموع التراب الوطني وترسيخ للحكامة وترشيد النفقات".

- أفادت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنها تمكنت في متم يوليوز المنصرم، من تتبع وترقيم 6 ملايين رأس غنم، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب بـ4,5 ملايين رأس موجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى. وبفضل الإمكانيات البشرية واللوجيستية التي تم رصدها لهذه العملية، فقد تمكنت المصالح المختصة من تسجيل 150 ألف رأس غنم يوميا، من خلال تعبئة عناصر وزارة الداخلية الذين تكفلوا بتوصيل المعلومة وإعلام مربي المواشي بتوقيت مرور دوريات ولجان المصالح المختصة.

* آخر ساعة:

- ثلث المغاربة يشترون عبر الإنترنيت والملابس على رأس المقتنيات. حققت حركة البيع على الإنترنيت بالمغرب، خلال السنوات الخمس الماضية، قفزة نوعية، باستقطاب نحو 32 في المئة من السكان يقومون بعمليات دورية تصل في المتوسط إلى عملية شراء واحدة كل أسبوع، ما يجعل المغرب على رأس دول شمال إفريقيا. وكشف تقرير لشركة "فيزا" الأمريكية للبطائق البنكية، أن عمليات شراء الملابس تحتل الرتبة الأولى على لائحة اهتماماتهم بنسبة 56 في المئة، تليها تلك المتعلقة باقتناء الأجهزة الإلكترونية بنسبة 41 في المئة ثم حجز الفنادق في الرتبة الثالثة بنسبة 40 في المئة.

- رغم الأزمة، المغاربة يشترون أزيد من 6800 سيارة فارهة في 7 أشهر. فقد سجلت مبيعات السيارات الفارهة ارتفاعا إذ فاقت مبيعاتها 6800 سيارة، حسب إحصائيات أعلنت عنها حديثا جمعية مستوردي السيارات في المغرب. وهكذا، حلت "ميرسيديس" في المرتبة الأولى بـ1778 سيارة بيعت مع متم شهر يوليوز 2018، مقابل 1740 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 2.18 بالمائة، متبوعة بـ"بي ام دبليو" بـ1744 وحدة تم بيعها، تليها "أودي" بـ1566 سيارة تم بيعها.

* العلم:

- الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يستعرض حصيلة عمله في دورة أبريل، إذ انخرط أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال هذه الدورة، في مناقشة مختلف القضايا المطروحة على مستوى العمل البرلماني أو على مستوى الساحة السياسية، فضلا عن مناقشة النصوص التشريعية وتقديم التعديلات الكفيلة بإغنائها وتجويدها بشكل يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم. وعبر الفريق الاستقلالي في المقابل، عن استيائه من التعامل "السلبي" مع مقترحات القوانين ومئات الأسئلة التي تظل خارج أجوبة الحكومة، مسجلا تعثر مهمة تقييم السياسات العمومية التي جعلها الدستور إحدى المهام الثلاثة الموكولة للبرلمان إلى جانب التصويت ومراقبة العمل الحكومي. وتعهد نواب الفريق بمواصلة سياسة التواصل الميداني مع المواطنين والانفتاح على كل الهيئات والتنظيمات، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بشكل يخدم قضية الوحدة الترابية.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، إحداثا صافيا لـ117 ألف منصب شغل، منها 75 ألف بالوسط الحضري و42 ألف بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ74 ألف منصب شغل قبل سنة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أنه على الرغم من تراجع عدد السكان النشيطين المشتغلين، فإن معدل الشغل تراجع أيضا بناقص 0.1 نقطة لينتقل من 42.9 في المائة إلى 42.8 في المائة (ناقص 0.5 نقطة بالوسط الحضري وزائد 0.8 في الوسط القروي).

* بيان اليوم:

- إجراءات مشددة تنتظر وكلاء الجمارك، إذ سيصبح إلزاميا على ممارسي مهنة الوكيل في الجمرك أو ما يعرف بـ"المعشرين" الحصول على ترخيص من قبل السلطات المعنية لمزاولة نشاطهم، وذلك وفق مقتضيات مشروع القانون الجديد الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب. ويضع مشروع القانون شروطا لممارسة المهنة، إذ ينبغي للشخص الذاتي الذي يرغب في الحصول على رخصة وكيل في الجمرك، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يجتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية، فضلا عن حصوله على شهادة الإجازة، وأن لا يكون من ذوي السوابق العدلية.

- أعلن خمسة عشر برلمانيا كينيا، مؤخرا، عن إحداث اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب وكينيا، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الرباط ونيروبي. وستعمل هذه اللجنة البرلمانية المشتركة على السعي لتشجيع كافة المبادرات التي تروم تعزيز العلاقات بين البلدين واتخاذ مواقف مشتركة في المحافل والاجتماعات على المستوى القاري، بما في ذلك داخل البرلمان الإفريقي. كما ستقوم اللجنة، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات بين البرلمانيين، على تشجيع المبادرات الرامية لتوقيع اتفاقات ثنائية في مختلف المجالات مثل الفلاحة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والطاقات المتجددة، وبناء السدود.

* الاتحاد الاشتراكي:

- كشفت إحصائيات مكتب الصرف أن المغاربة اشتروا من الخارج 241,1 مليار درهم من السلع والبضائع خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، في حين أن ما باعوه للخارج من السلع والبضائع لم بتجاوز 140,5 مليار درهم. وبذلك تفاقم العجز التجاري للبلاد بنسبة 7,6 في المئة خلال هذه الفترة، وبلغ 100,6 مليار درهم في نهاية يونيو الأخير، مقابل 93,5 مليار درهم في نهاية يونيو 2017. ولم تغط مداخيل الصادرات إلا بنسبة 58,3 في المئة.

- ستتمكن الدواجن الأمريكية وللمرة الأولى من ولوج الأسواق المغربية بعد موافقة المغرب على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية. ومن المتوقع أن يصل حجم المبادلات من الشحنات السنوية مبدئيا إلى عشرة ملايين دولار، وذلك حسب ما تحدث به الممثل التجاري الأمريكي وكذلك وزارة الزراعة الأمريكية يوم 7 يوليوز الماضي. وعلى الرغم من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان المغرب قد منع في وقت سابق استيراد الدواجن الأمريكية بناء على مخاوف متعلقة بالسلامة والأمن الغذائيين، إلا أن الضمانات التي قدمت للحكومة المغربية بشأن سلامة الدواجن الأمريكية جعلت المغرب ينهي هذا المنع، ويقرر السماح لثاني مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل بولوج السوق المغربي.

* رسالة الأمة:

- أكد مركز التفكير الكولومبي "سيبيلاتام"، المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمتلك رؤية واضحة بشأن الطريق التي يرغب جلالته في أن يسير على نهجها المغرب بهدف تجاوز الاختلالات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وفي تحليل للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، ذكرت مديرة "سيبيلاتام"، كلارا ريفيروس، أن جلالة الملك شدد على ضرورة إرساء عمل جماعي مخطط له ومنسق بين المؤسسات ومختلف الفاعلين، على الخصوص بين أعضاء الحكومة والأحزاب التي تشكلها، من أجل تحقيق الانجازات وتصحيح الهفوات ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

- الدار البيضاء تتذيل ترتيب المدن الأكثر صحة في العالم. فقد جاءت الدار البيضاء في آخر الترتيب بقائمة "أكثر المدن صحة" على مستوى العالم، برصيد لا يتجاوز 3,25 نقط من 10 نقط ممكنة. وأظهر مؤشر "المدن الصحية"، الذي شمل 89 مدينة عبر العالم، أن الدار البيضاء حصلت على معدلات أقل من المتوسط في غالبية المعايير المعتمدة التي تشمل جودة القاعات الرياضية، والساعات السنوية من أشعة الشمس، وأمل الحياة عند الولادة، ونقاط الوجبات السريعة، والسمنة لدى البالغين، والإجازة السنوية المدفوعة، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ونوعية الهواء والماء، والمساحة الخضراء بالمدينة ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

* لوماتان:

- الحكومة تكثف من المشاريع التنموية بإقليم جرادة. وفي هذا الصدد، أطلقت الحكومة طلبي عروض من أجل إنجاز دراسات جدوى حول إحداث وحدات لإنتاج الشعير المستنبت وتسمين الأغنام. ويكمن الهدف من وراء هذه العملية في تحديث زراعة الحبوب بالإقليم وضمان تنمية جيدة لقطاع اللحوم الحمراء.

* ليكونوميست:

- انخفاض طفيف لمعدل البطالة خلال الفصل الثاني، وإحداث 117 ألف منصب شغل... في مقابل تراجع لمعدلي النشاط والتشغيل. وتدل هذه الأرقام على أن الأشخاص اليائسون يغادرون سوق الشغل وأن خلق الثروات يؤمنها أقل من نصف الساكنة النشيطة. أما بنية البطالة فظلت دون تغيير يذكر، إذ تمس النساء والشباب والخريجين.

* أوجوردوي لوماروك:

- قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة استثنائية، صرف المعاشات الخاصة بشهر غشت الجاري ابتداء من يوم 15 منه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. ويأتي هذا الإجراء تجسيدا لرغبة الصندوق في إرضاء زبنائه، فضلا عن تعزيز روح التعاون والتضامن الاجتماعي التي يسعى الصندوق إلى تكريسها. وسيقوم الصندوق بصرف حوالي 544 ألف معاش سنويا، وهو ما يعادل أكثر من 10 ملايير درهم، وتشكل معاشات الشيخوخة لوحدها 82 في المائة من مجموع تلك المعاشات المؤداة.

* لوبينيون:

- صنفت المجلة المتخصصة "كونتينير مانجمنت" ميناء طنجة المتوسط كأكبر ميناء بإفريقيا و الـ45 عالميا ضمن قائمة لأكبر موانئ الحاويات بالعالم. وكرس مركب طنجة المتوسط مكانته ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات في العالم"، مذكرا بأن "هناك بالعالم حوالي 500 ميناء للحاويات". وهذا الأداء مكن المركب المينائي من الارتقاء لستة مراتب إضافية ليحل في المرتبة 45 في هذا الترتيب العالمي.

* البيان:

- جعلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة العالمية في مجال صناعة الفوسفاط والمنظومات الصناعية المندمجة، من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها. وتعتزم المجموعة بناء مصانع في 15 بلدا إفريقيا من ضمنها خمس دول في غرب إفريقيا، وهي كوت ديفوار والسنغال وبنين ونيجيريا وغانا. وجددت المجموعة المغربية على الدوام، التزامها بتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقي من أجل الرفع من الإنتاج الفلاحي بفضل أسمدة موائمة لضمان الأمن الغذائي.

* ليبيراسيون:

- يقدم المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر، إحاطة اليوم أمام مجلس الأمن، حول آخر زيارته إلى المنطقة. وسيطلع كولر المجلس، في اجتماع مغلق، على "أنشطته الأخيرة" التي قادها في إطار المسلسل الأممي. وكان الموفد الأممي قام بداية يوليوز الماضي، بزيارة إقليمية إلى المنطقة، شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والجزائر، وموريتانيا.