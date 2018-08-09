عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- دراسة لتنزيل إصلاحات التقاعد تتأخر لأزيد من سنة. بعدما كان ينتظر أن تفرج وزارة الاقتصاد والمالية عن نتائج دراسة حول إصلاح صناديق التقاعد، كان يعتقد أنها انطلقت منذ أكثر من سنة، ما تزال هذه الدراسة تراوح مكانها. وقال مصدر مسؤول لـ"أخبار اليوم" إن الدراسة لم تر نتائجها النور لحد الساعة، مضيفا أن رئاسة الحكومة تتنظر هذه النتائج لكي تباشر باقي الإجراءات التي تدخل ضمن إصلاح أنظمة التقاعد.

- قال البنك الدولي، إن برنامج الطرق القروية بالمغرب تمكن، بعد أكثر 13 سنة من التنفيذ، من تحسين 15 ألف و500 كليومتر من الطرق القروية، خصوصا في المناطق التي تعاني قصورا في الخدمات. وأشار البنك، في مقال رئيسي نشره في موقعه الإلكتروني، إلى ارتفاع نصيب سكان القرى من الوصول إلى الطرق الصالحة لكافة الأجواء من 54 في المئة إلى 80 في المئة.

* المساء:

- في ظل ردود الفعل من قرار الحكومة السماح باستيراد لحوم الدواجن الأمريكية، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بتوضيحات أكدت فيها أن خطوة استيراد لحوم الدواجن الأمريكية هي "جزء من متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الموقعة في 15 يونيو 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006". وأضافت الوزارة، أن تطبيق اتفاقية لحوم الدواجن المجمدة لم يصبح ساري المفعول إلا في ماي 2018، مؤكدة أن جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون مقبولة دون اعتماد الشهادة الصحية المرافقة للمنتجات المعنية مع أو بدون حصص.

- بلغت صادرات المغرب من الحليب ومشتقاته خلال النصف الأول من السنة الجارية ما يزيد عن 35,4 ملايين درهم، بزيادة تقدر بنحو 7,8 ملايين درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث لم تكن تتجاوز 27,8 ملايين درهم. وسجلت عصائر الخضر والفواكه بدورها، انتعاشا ملحوظا، وبلغت في النصف الأول من السنة الجارية 90 مليون درهم، مقابل 81 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

* الأحداث المغربية:

- تحضر الحكومة لاعتماد مشروع مرسوم جديد حول "دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع"، يقر مساطر جديدة في صرف الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، وذلك بعدما كان الدعم يقدم بناء على عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف. ويهدف مشروع المرسوم الجديد، الذي من المرتقب أن تتدارسه الحكومة وتصادق عليه خلال أحد اجتماعاتها المقبلة، إلى "تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد". كما يرمي نفس المرسوم إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ"اللجنة الثنائية"، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

- أطلق مركز الكفاءة تغيير المناخ في المغرب (4 س المغرب)، عملية متكاملة للتشخيص وتعزيز الإمكانات ومواكبة إحداث وتمويل المشاريع الخضراء، في خمس جهات من المملكة، بدعم من المبادرة الدولية لحماية المناخ التابعة للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. ويروم هذا البرنامج تسهيل ولوج الجماعات الترابية إلى صناديق التمويل المناخية الدولية، وتعزيز إمكانات الفاعلين الإقليميين ومساعدتهم على إعداد مجموعة من مشاريع التكييف والتخفيف، قادرة على جلب تمويل مناخي وطني ودولي، علاوة على مشاركتهم الملموسة في تفعيل "المساهمة الوطنية المحددة للمغرب".

* آخر ساعة:

- دعا خالد أدنون القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وناطقه الرسمي، إلى فتح نقاش يفضي إلى التوقيع على عريضة وطنية تطالب بتخفيض عدد أعضاء الحكومة، وكذا إعادة النظر في هندستها الحالية. وطالب أدنون، بإعادة النظر في "عضوية ومهام العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية، وإن تطلب الأمر، القيام بتعديل دستوري مع استحضار مبدأ أساسي، هو الإلتقائية والنجاعة"، مبررا مبادرته هذه، بـ"ضعف التقائية ونجاعة السياسات العمومية"، الذي أثر بشكل سلبي على التنمية والمعيش اليومي للمواطنين.

- أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، أن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو عشرة ملايين دولار. وقال الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية إنهما عملا مع الحكومة المغربية "لتقديم ضمانات بشأن سلامة الدواجن الأمريكية". وقدرت الجهتان أن المغرب سيمثل سوقا بقيمة عشرة ملايين دولار مبدئيا للدواجن الأمريكية، مع النمو بمرور الوقت. وي نهي الاتفاق حظرا سابقا فرضته المغرب على الدواجن الأمريكية استنادا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء على الرغم من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين.



* العلم:

- قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة استثنائية، صرف المعاشات الخاصة بشهر غشت الجاري ابتداء من يوم 15 منه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. ويأتي هذا الإجراء تجسيدا لرغبة الصندوق في إرضاء زبنائه، فضلا عن تعزيز روح التعاون والتضامن الاجتماعي التي يسعى الصندوق إلى تكريسها. وسيقوم الصندوق بصرف حوالي544 ألف معاش سنويا، وهو ما يعادل أكثر من 10 ملايير درهم، وتشكل معاشات الشيخوخة لوحدها 82 في المائة من مجموع تلك المعاشات المؤداة.

- سم الافاعي والعقارب يهدد حياة الرضع والأطفال بالشاوية، إذ تم تسجيل حوالي 40 إصابة في منطقة الشاوية تزامنا مع فصل الصيف الذي تنشط فيه هذه الحشرات السامة. وفي ظل غياب الاحتياطات اللازمة ، ما زالت درا لقمان على حالها باستثناء بعض الشعارات والخطابات المتكررة التي يطلقها بين الفينة والأخرى مسؤولو وزارة الصحة. وتتطلب هذه الآفة التفعيل الحقيقي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسممات التي وضعت سنة 2001، من خلال تسطير برنامج تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لنشر التوعية والتحسيس، إلى جانب توفير اللقاح المضاد للسموم.

* بيان اليوم:

- أظهر استطلاع أنجزه "مركز النقديات" وشركة "فيزا" العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، أن أكثر من ثلثي المغاربة المتسوقين يعتبرون البطاقات أكثر خيارات المدفوعات شعبية (بنسبة 77 في المئة) ويثقون بالتسوق عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية (بنسبة 59 و58 في المئة على التوالي). وكشف الاستطلاع أن أبرز ثلاث فئات للتجارة الإلكترونية هي الملابس (56 في المئة) والسلع الإلكترونية (41 في المئة) وحجوزات الفنادق (40 في المئة)، في حين تعتبر الأسهم والصناديق المشتركة الأقل شعبية بنسبة (7 في المئة).

- اتخذت، مع اقتراب عيد الأضحى، إجراءات صارمة تهدف إلى الوقاية من اخضرار لحوم الأضاحي، التي يناهز المعروض منها في الأسواق ستة ملايين رأس .ويتعلق الأمر بسباق ضد الساعة، من أجل ترقيم وتسجيل وتحديد مسار رؤوس الماشية وكذا محاربة كل خرق للقوانين المعمول بها تحت إشراف السلطات المعنية. وأكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط -سلا -القنيطرة، يوسف الحر، أنه تم التركيز في المقام الأول، على تسجيل وحدات تسمين الأغنام والماعز الموجهة لسوق الأضاحي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- بلغت القروض البنكية الموجهة للاستثمار 173 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، وتوزعت حسب القطاعات الأساسية، بين القطاع الثانوي (الصناعات المختلفة والأشغال) بنسبة 48,2 في المئة، والقطاع الثالثي (النقل والخدمات) بنسبة 44,2 في المئة، والقطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) بنسبة 7,6 في المئة. وعرفت قروض التجهيز (القروض الموجهة للاستثمار) حسب إحصائيات بنك المغرب، تباطؤا ملحوظا في وتيرة نموها خلال النصف الأول من العام، إذ ارتفعت بـ1,42 في المئة خلال هذه الفترة، مقابل 8,3 في المئة خلال النصف الثاني من سنة 2017.

- مثل السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء ببوغوطا، في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الكولومبي الجديد، إيفان دوكي ماركيز .وبهذه المناسبة، تقدم السيد المالكي، باسم جلالة الملك بتهنئة الرئيس الكولومبي، معربا له عن أحر التهاني وأصدق متمنيات جلالته بكامل التوفيق في مهامه السامية. من جانبه، اعتبر الرئيس الكولومبي أن انتداب ممثل لجلالة الملك لحضور مراسيم تنصيبه يعد بمثابة تقدير يعكس جودة علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين.

* رسالة الأمة:

- تقدم المغرب بشكل طفيف في التصنيف الشهري للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت، وبات يحتل المرتبة 75 عالميا من أصل 124 دولة من حيث أقوى شبكات الجيلين الثالث والرابع للإنترنت، متقدما بذلك درجتين مقارنة مع تصنيف الشهر الماضي. وكشف تقرير موقع "سييد تست"، الذي يعتبر مرجعا في معيار تدفق الانترنت وسرعتها في العالم، عن تراجع المغرب، في المقابل، بدرجتين في المؤشر الخاص بسرعة الانترنت ذات النطاق العريض، إذ أصبح 102 عالميا بين 133 دولة شملها التصنيف.

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أن المملكة المغربية عازمة على مواصلة تطوير شراكتها مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا. وقالت بوستة، في تصريح على هامش حفل أقيم بالسفارة الإندونيسية بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لإنشاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن هذا الحدث يشكل فرصة للتركيز على "جودة العلاقات التي تربط المغرب بالبلدان العشرة الأعضاء في الرابطة، وكذا للتأكيد على إرادة المملكة مواصلة تطوير شراكتها مع هذه الدول"، مشيرة إلى أن المغرب يسعى إلى تنويع وتعزيز شراكاته، لاسيما مع البلدان الآسيوية، مسجلة في هذا السياق أن المملكة تقدمت سنة 2016 بطلب الحصول على وضع شريك الحوار القطاعي لرابطة دول شرق آسيا.

* ليكونوميست:

- 5,1 مليون هو عدد السياح الوافدين على المغرب خلال النصف الأول من العام الجاري. فعند متم يونيو الماضي، نما عدد السياح الوافدين إلى الحدود بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017. وتهم هذه الزيادة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لاسيما إيطاليا (18 في المائة)، وألمانيا (زائد 13 في المائة)، وفرنسا (زائد 10 في المائة)، وهولندا (زائد 8 في المائة، والمملكة المتحدة (زائد 7 في المائة)، وإسبانيا (زائد 6 في المائة). في المقابل، بلغت وصولات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا طفيفا يكاد يصل إلى نسبة 1 في المائة.

* أوجوردوي لوماروك:

- قريبا.. إجراء تحقيق حول تمديد إجراءات حماية الصناعة الوطنية للحديد والصلب التي حددت حجم الحصص المسموح باستيرادها من أسلاك وقضبان حديد الخرسانة. هذا ما كشف عنه الإشعار العام رقم 18/10 الذي أصدرته المديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وتتعلق التدابير المتخذة في هذا المجال بفرض رسم جمركي بقيمة 0.55 درهم للكيلو على واردات الأسلاك الحديدية التي تتجاوز حصتها 121 ألف طن. كما تطبق أيضا على الحصص التي تضم 66 ألف طن من قضبان حديد الخرسانة.

* لوبينيون:

- أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أنه، وبدعوة من جمهورية الصين الشعبية، سيكون المغرب ضيف شرف الدورة الخامسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب، الذي سيقام في الفترة ما بين 21 و26 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة، أنها سطرت لهذا الغاية برنامجا مهنيا وثقافيا متنوعا يتكون من معرض للكتاب ومحاضرات ولقاءات وندوات علمية أكاديمية وتظاهرات موسيقية.

* البيان:

- علم لدى ولاية أمن مكناس أنه جرى معاينة بداية حريق عرضي محدود بالطابق الأرضي لمقر ولاية الأمن بالمدينة، وإخماده من طرف العناصر الوقائية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأمر يتعلق بحريق عرضي شب في جزء من تمديدات الأسلاك الكهربائية والهاتفية، وذلك لأسباب يرجح أن لها علاقة بتماس كهربائي، موضحة أن عناصر الوقاية المدنية التي أشعرت في الحين تدخلت على إثره، وتمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جانبية.

* ليبيراسيون:

- أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة لمبلغ إجمالي قدره 5,09 مليار درهم. وأوضحت المديرية، أن العملية الأولى تهم توظيفا ماليا لمبلغ 3,39 مليار درهم لمدة سبعة أيام بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2,12 في المائة. وأضافت أن العملية الثانية تهم توظيف مبلغ 1,7 مليار درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2,09 في المائة.