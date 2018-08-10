عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- يبدو أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، مليء بالثغرات والتحديات والأرقام المقدمة دون تفسير، والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير. وإذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين، فإن ملخص قانون المالية المقبل يعني أن الخصاص يصل إلى حدود 30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لإعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، سيصل الخصاص إلى 50 مليار درهم حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم سجل ارتفاعا بنسبة 0,06 في المائة مقابل الأورو، فيما سجلت قيمته شبه استقرار مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 1 غشت 2018. ويعزو مراقبون تحسن الدرهم أمام الدولار والأورو إلى ارتفاع عدد السياح، فضلا عن الحركة القوية في تحويل الأموال خلال فترة الصيف من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، وبذلك ساهمت الوفرة الكبيرة للعملات الأجنبية في تحسين تقييم الدرهم أمام العملة الأوروبية الموحدة والدولار الأمريكي.

* المساء:

- وزراء العثماني يطالبون بمليارات الدراهم لمواجهة اختلالات البرامج الاجتماعية، فقد كشفت مصادر عليمة أن مختلف القطاعات الحكومية، خاصة المكلفة بتنزيل برامج ذات بعد اجتماعي، تعكف منذ أيام على وضع تقييم دقيق لحاجياتها على مستوى الموارد المالية والبشرية من أجل تجاوز الاختلالات التي تعانيها عدد من المشاريع؛ والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد دعا الحكومة إلى معالجة اختلالاتها من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي. وأوضحت مصادر الجريدة، أن بعض البرامج الاجتماعية دخلت "المرحلة الحمراء" على المستوى المالي، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة بالموارد المالية، وهو الأمر الذي أصبح يهدد استمراريتها.

- تسير الحكومة في اتجاه المصادقة على مشروع مرسوم جديد سيعيد تدبير منح الدعم للصحافة الورقية والإلكترونية، كما سيمكن شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة أيضا من دعم الدولة. وينص مشروع المرسوم، الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال وانتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، على استفادة "قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية". ويرمي مشروع المرسوم الجديد، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأيام المقبلة، إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ"اللجنة الثنائية"، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

* الأحداث المغربية:

- هزت أزمة تنظيمية كبيرة حزب العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، استدعت تدخل الأمانة العامة للحزب التي حلت جميع التنظيمات الحزبية في الإقليم مع التشطيب على جميع الأعضاء. وفي معرض تبريره لهذا القرار، أوضح عبد الحق العربي المدير العام لحزب "البيجيدي"، أن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة بخصوص حل هياكل الحزب بالحاجب، أتى بعد وضعية الجمود التي عرفها الحزب محليا، والتي تجاوزت عشر سنوات، ناهيك عن بعض الخلافات التي وقعت بين الكتابة الإقليمية السابقة والكتابة الإقليمية اللاحقة.

- أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال النصف الأول من 2018 بلغ 5,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر يونيو 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ17 في المائة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج زادت بنسبة 1 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لاسيما إيطاليا (زائد 18 في المائة)، وألمانيا (زائد 13 في المائة)، وفرنسا (زائد 10 في المائة)، وهولندا (زائد 8 في المائة)، والمملكة المتحدة (زائد 7 في المائة)، وإسبانيا (زائد 6 في المائة).

* آخر ساعة:

- أكد الرئيس الكولومبي الجديد، إيفان دوكي ماركيز، على جودة وعمق العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية. وأبرز الرئيس الكولومبي، خلال مشاركة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي المنتخب، أنه يكن احتراما كبيرا لجلالة الملك ولكل ما يقوم به إن على المستوى الوطني أو الدولي، معبرا عن متمنياته الصادقة بلقاء جلالة الملك قريبا.

- علمت جريدة "آخر ساعة" من مصادر مطلعة، أن أزيد من 1800 ناجح وناجحة في مباراة خطة العدالة دورة 6 ماي 2018، يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم 15 غشت الجاري. وأكدت المصادر ذاتها أن هؤلاء الغاضبين يطالبون بتمكينهم من ولوج التكوين الذي ستنظمه الوزارة للناجحين، والذي يؤهلهم لممارسة مهنة العدول، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت أسماءهم على لائحة الانتظار بحجة أنها خصصت 800 منصب فقط، وهو ما رفضه هؤلاء الناجحون.



* العلم:

- أكدت مصادر جمعوية أن ما تم الترويج له من تخفيض لثمن الأدوية في عهد الوزير السابق، الحسين الوردي، لا يعدو أن يكون "إشاعات" في أغلبه. وقال عبد القادر طرفاي، عن جمعية الفتح لحماية المستهلك، في تصريح للجريدة، إن "أثمنة الأدوية الضرورية التي يستهلكها المغاربة في حالة المرض لم تشهد أي انخفاض"، مشيرا إلى أن ثمنها ما يزال مرتفعا، بل ويتم إلى حد الآن، وصف أدوية أحيانا باهظة الثمن. وأضاف أن "لوائح الأدوية التي تم نشر خبر انخفاض أثمنتها لا تستهلك من طرف المواطن أو لا تستعمل في الأمراض الشائعة التي يتم وصفها من طرف الأطباء بشكل يومي".

- أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري، توضيحات بخصوص استيراد لحوم الدواجن الأمريكية، توضيحات أكدت فيها أن خطوة استيراد هذه اللحوم هي "جزء من متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الموقعة في 15 يونيو 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006". وأضافت الوزارة، أن تطبيق اتفاقية لحوم الدواجن المجمدة لم يصبح ساري المفعول إلا في ماي 2018، مؤكدة أن جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون مقبولة دون اعتماد الشهادة الصحية المرافقة للمنتجات المعنية مع أو بدون حصص.

* بيان اليوم:

- أعلن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن تحقيق فائض مالي بلغ 20 مليار سنتيم، برسم سنة 2017، مع احتساب مستحقات الثالث المؤدي التي يرفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداءها (10 ملايير سنتيم). وجاء هذا الإعلان ردا على اتهام المجلس المذكور بـ"تبذير" أموال المنخرطين، والذي أوضح أن "ترشيد النفقات هو توجهه الأساسي لتدبير شؤون التعاضدية العامة".

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أن المملكة المغربية عازمة على مواصلة تطوير شراكتها مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا. وقالت بوستة، في تصريح على هامش حفل أقيم بالسفارة الإندونيسية بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لإنشاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن هذا الحدث يشكل فرصة للتركيز على "جودة العلاقات التي تربط المغرب بالبلدان العشرة الأعضاء في الرابطة، وكذا للتأكيد على إرادة المملكة مواصلة تطوير شراكتها مع هذه الدول"، مشيرة إلى أن المغرب يسعى إلى تنويع وتعزيز شراكاته، لاسيما مع البلدان الآسيوية، مسجلة في هذا السياق أن المملكة تقدمت سنة 2016 بطلب الحصول على وضع شريك الحوار القطاعي لرابطة دول شرق آسيا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أنه قرر، بصفة استثنائية، صرف معاشات كافة متقاعديه ابتداء من يوم 17 غشت الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. وأوضح الصندوق، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لرغبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في تكريس روح التضامن، وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، وتمكينهم وأسرهم من قضاء العيد في أحسن الظروف.

- قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، يوم الأربعاء، بناء على طلبه، إحاطة اعتيادية أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أطلع أعضاء المجلس بشأن جولته الإقليمية الثانية التي قام بها في الفترة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز الماضيين. وطلب مجلس الأمن، الذي جدد أعضاؤه بالإجماع دعمهم للحل السياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، من كوهلر التشاور مع المغرب بشأن إعادة إطلاق العملية السياسية. من جانبه، أكد المغرب أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون التشاور معه ودون انخراط الجزائر، الطرف الرئيسي المسؤول عن نشأة هذا النزاع واستمراره.

* رسالة الأمة:

- تم التوقيع مؤخرا بسنغافورة، على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمجلس الوطني للتراث بسنغافورة، في أفق التعاون في الميدان الثقافي والفني. وتهدف هذه المذكرة، إلى التعاون بين المؤسستين في مجال تنظيم المعارض، وتبادل الخبرات والتجارب. وتأتي هذه المذكرة لتجسد الارادة المشتركة للجانبين في النهوض بالتراث الثقافي والإنساني من خلال عمل المؤسسات الثقافية، من قبيل المتاحف والمكتبات والمآثر التاريخية.

- أكد البنك الدولي، في مقال رئيسي، نشره في موقعه الإلكتروني، أنه بعد أكثر من 13 سنة من التنفيذ، تمكن برنامج الطرق القروية من تحسين 15500 كيلومتر من الطرق القروية، خصوصا في مناطق المغرب، التي تعاني قصورا في الخدمات، ومن ثم زاد نصيب سكان القرى من الوصول إلى الطرق الصالحة لكافة الأجواء من 54 في المائة إلى 80 المائة. وذكر البنك بأن نسبة سكان القرى، الذين يستطيعون الوصول إلى طريق يصلح لكافة الأجواء لم تتجاوز 54 في المائة عام 2005. وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في 1995 برنامجا بمساعدة البنك الدولي لتحسين وصول سكان القرى إلى الطرق.

* لوماتان:

- قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، يوم الأربعاء، بناء على طلبه، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. ويتعلق الأمر بإحاطة اعتيادية وغير مفاجئة لم يعقبها صدور أي بيان أو تصريح عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخلال إحاطته، أطلع المبعوث الشخصي أعضاء مجلس الأمن بشأن جولته الإقليمية الثانية التي قام بها في الفترة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز الماضيين، والتي قادته إلى الجزائر وموريتانيا، وكذا إلى المغرب، حيث زار الرباط في 27 يونيو و العيون والسمارة والداخلة من 28 يونيو إلى فاتح يوليوز 2018.

* ليكونوميست:

- إشارة سياسية قوية على إصلاح نظام التقاعد، إذ من المرتقب أن يتم فتح أظرفة طلب العروض الذي أطلقته في يوليوز وزارة المالية، يوم الجمعة 31 غشت الجاري. وسيتعين على مزود الخدمة الذي سيجري اختياره تصميم نظام تقاعد بقطبين "عام" و "خاص"، وهو السيناريو الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013. وتتمثل الفكرة في دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قطب واحد، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في قطب آخر. وتهدف هذه الخطوة على الأمد البعيد، إلى التوجه نحو نظام معاشات بقاعدة وحيدة.

* أوجوردوي لوماروك:

- اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "مبادرة وطنية جديدة مندمجة للشباب المغربي"، والتي تروم تقديم حلول لانتظارات الشباب المشروعة، والتي تتجلى في حياة كريمة وفي مشاركة فعالة في دينامية التنمية. وأبرز المجلس، في تقرير أعدته لجنة مغلقة، أن الركيزة الأساسية لهذه المبادرة ستكون إعادة الثقة للشباب المغربي، بما أن إحساس انعدام الثقة لديه تجاه المجتمع بصفة عامة، هو مهم ويزداد تفاقما، مع ما يسببه هذا الإحساس من تأثيرات سلبية على سلوكهم وعلى التماسك الاجتماعي بصفة عامة.

* لوبينيون:

- البرنامج الوطني للنفايات المنزلية يدخل مرحلته الثالثة. ويتعلق الأمر بمواكبة إنجاز مشاريع النفايات المنزلية التي يدعمها البرنامج بهدف ضمان البرمجة والتتبع والتقييم. وبلغة الأرقام، ارتفع معدل جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 85,2 في المئة مقابل 44 في المئة سنة 2008. وبخصوص عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات فقد ارتفعت، بدورها، لتصل إلى 66,44 في المئة مقابل 10 في المئة.

* البيان:

- تلتزم المملكة، التي وضعت الجالية المغربية المقيمة بالخارج في صلب اهتماماتها، بتطوير وتنفيذ عدد من البرامج والسياسات العامة حول الهجرة، بهدف أساسي دعم المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقدر عددهم بنحو خمسة ملايين، سواء في الوطن الأم أو في بلدان إقامتهم. وهكذا، تمت إعادة تفعيل صندوق "دعم استثمارات مغاربة العالم"، المخصص لتعزيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج لتمكين مغاربة العالم الراغبين في إنشاء أو توسيع مشروع استثماري في مختلف المجالات في الحصول على دعم وفق شروط معينة.

* ليبيراسيون:

- استبعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أي عودة محتملة لدعم المحروقات، مؤكدا أن التحرير لا رجعة فيه. ويتمثل الرهان بالنسبة للحكومة في الحفاظ على التحرير مع المحافظة على القدرة الشرائية. وأشار العثماني إلى أن "الدمج بين هذين الهدفين يشكل الموضوع الأساسي للنقاشات الحالية داخل الحكومة"، مضيفا أن الحكومة بصدد التفكير في عملية للتعويض عن غاز البوتان بالخصوص، دون المساس أساسا بالقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة.