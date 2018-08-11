أسعار "ترددات الراديو" تنخفض في مناطق مغربية

هسبريس من الرباط

بعد قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بخفض سعر الإتاوة على تعيين ترددات الراديو كهربائية الخاصة بالقطاع السمعي البصري، كشفت الهيئة العليا للاتصال الّسمعي البصري المعروفة اختصارا بـ"الهاكا" أنّ تخفيض هذه الأسعار يخدم مصلحة المواطنين والمواطنات بالجهات المعزولة ودعم المتعهدين في بث مضامين تحترم مبدأ التنوع المنصوص عليه في الدستور والحق العالمي في الولوج إلى المعلومة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن "هذا المشروع يهدف إلى تطوير آلية قادرة على إرساء نظام تمييز إيجابي من شأنه تشجيع الخدمات السمعية البصرية على تغطية المناطق المهمشة بالمغرب وتعميم الاستفادة من تحرير القطاع السمعي البصري منذ عشر سنوات، ليشمل كافة السكان البعيدين عن أهم المراكز الحضرية والاقتصادية للمملكة".

وأضافت "الهاكا": "نموذج حساب الرسوم المعتمد منذ سنة 2008 يشكل عائقا حقيقيا أمام خدماتنا السمعية البصرية، خاصة في ما يتعلق بانتشارها في المناطق التي تعاني من العزلة والهشاشة الاقتصادية (خاصة قطاع الإشهار). ويعزى ذلك إلى اعتياد المتعهدين – نظرا لأسباب جلية – على إعطاء الأولوية للمناطق الآهلة بالسكان والمزدهرة اقتصاديا".

وتابع البلاغ أن الهيئة العليا عملت، منذ ذلك الحين، على مشروع مراجعة نموذج حساب إتاوات استغلال متعهدي الاتصال السمعي البصري للترددات، تطلعا إلى اعتماد نموذج حساب يتماشى مع الممارسات الدولية. وينطبق كذلك على المحطات الإذاعية والتلفزيونية التابعة للمتعهدين العموميين والخواص، كما يأخذ بعين الاعتبار الفوارق السوسيو-ثقافية بين مختلف مناطق المغرب، من جهة، والانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، من جهة أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه "من أجل إحداث توازن بين الجهات يجب تغيير طريقة الاحتساب بهدف تشجيع الفاعلين على تغطية الجهات البعيدة، صعبة الولوج وذات إمكانات اقتصادية ضعيفة؛ واستفادة عدد كبير من المغاربة من إيجابيات تحرير القطاع السمعي البصري؛ والأخذ بعين الاعتبار للمتغيرات التكنولوجية في مجال الراديو، والتلفزيون الرقمي الأرضي".

في المقابل، نوهت جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة بموافقة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على طلب الجمعية المتعلق بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائي، معتبرة أنّ اعتماد الحكومة لقرار تخفيض الأتاوي بنسبة 50 في المائة "مكسبا كبيرا" يهدف إلى توسيع وتعزيز المعلومة لصالح المواطن، لا سيما في المناطق الفقيرة.