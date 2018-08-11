عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- حل المغرب في الرتبة 110 من بين 193 دولة شملها تقرير مؤشر الولوج إلى الخدمات الإلكترونية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، مسجلا بذلك تراجعا بـ25 مركزا مقارنة مع سنة 2016. وسجل مؤشر "الحكومة الإلكترونية 2018"، الذي يصدر عن جهاز الإدارة العامة وتدبير التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حصول المغرب على معدل 0,5214 من أصل نقطة واحدة، مشيرا إلى أن التأخر الذي يشهده المغرب على مستوى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية في المؤسسات والإدارات العمومية، مرجعه إلى ضعف التجهيزات والبنيات التحتية التي من شأنها تطوير الحكامة الإلكترونية.

- أكد مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العربي المكلف بالملف الاجتماعي، أن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة، وأن المركزيات النقابية هي التي طلبت من الحكومة إيقاف الحوار إلى غاية شتنبر القادم الذي يتزامن مع الدخول السياسي، وهو ما تفاعلت معه الحكومة بشكل إيجابي. ونفى العربي، أن تكون الحكومة طرفا في تعثر الحوار الاجتماعي لشهري مارس وأبريل؛ موضحا أن "الجزء الكبير من الخلاف كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات".

* المساء:

- رفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، التراجع عن تحرير قطاع المحروقات أو توجيه أي نوع من الدعم المالي من أجل خفض الأسعار، حيث أكدت مصادر الجريدة أن التعديلات، التي قد يشهدها نظام التحرير تهم أساسا المنافسة بين الفاعلين، وتحديد هامش الربح الأقصى الذي يمكن للشركات تطبيقه. وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الأطراف الحكومية دفعت، في عز الضجة التي أثارها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، إمكانية تدخل الدولة سواء بشكل مباشر عبر منظومة الدعم، وهو الأمر الذي سيحيي دور صندوق المقاصة، أو عن طريق المنظومة الجبائية بإقرار نظام ضريبي مرن.

- أكدت جمعية النقل الوطني والدولي واللوجيستيك، أن مهنيي قطاع النقل الدولي يعيشون حالة اقتصادية "مزرية"، مضيفة أن الإفلاس يتهدد الكثير من المهنيين. وأقرت الجمعية ذاتها، بوجود مجموعة من الاختلالات المتعلقة بهذا المجال وفي مقدمتها طريقة تفتيش الشاحنات ومدتها التي تكون "جد مكلفة" و"جد مرهقة" أيضا بالنسبة للمهنيين. وقال نجيب بنحدو، عن الجمعية، إن القطاع يعاني العديد من الإكراهات تتمثل في صعوبة الولوج إلى المناطق الحدودية، وعلى رأسها الميناء المتوسطي بطنجة، ومعبر الكركرات الحدودي بالجنوب في اتجاه موريتانيا ونيجريا وتشاد.

* الأحداث المغربية:

- خصاص جديد في الدم. رغم أن قافلة التبرع بالدم، التي نظمتها وزارة الصحة، من 19 فبراير إلى 25 مارس الماضيين، حققت مخزونا احتياطيا فاق التوقعات، إذ بلغ عدد أكياس الدم 13 ألفا و838 كيسا، أي ما يناهز 18 يوما من حاجيات المؤسسات الاستشفائية من الدم، إلا أن فعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت نداء استغاثة إلى المواطنين من أجل التوجه، في أسرع وقت ممكن، إلى مراكز تحاقن الدم، للتبرع بهذه المادة الحيوية بعد تدني مخزونها. ويأتي هذا النداء بعد تعبير بعض مسؤولي المركز الوطني لتحاقن الدم عن مخاوفهم من تراجع المخزون بشكل حاد.

- الحبيب المالكي يواصل لقاء مسؤولي كولومبيا. فقد اعتبر رئيس مجلس النواب، اللقاء برئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الكولومبيي ن، على التوالي إيرنيستو ماسياس وأليخاندرو كارلوس تشاكون، مناسبة لتسليط الضوء على جودة العلاقات بين المغرب وكولومبيا، وتجديد التأكيد على رغبة البلدين المشتركة في تعزيز التقارب والتعاون في مختلف المجالات. وأضاف أن كل الظروف السياسية ناضجة اليوم، من أجل مزيد من المبادرات الثنائية التي تقوي علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، من خلال تبادل التجارب والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك إن على المستوى الوطني أو الدولي.

* آخر ساعة:

- حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من استمرار إقصاء الشباب واستمرار هشاشة وضعيته وحرمانه من حقوقه، ما يرفع من "إحساسه بانعدام الثقة في المجتمع بشكل عام". وقال المجلس، في تقرير أعده حول "الاستراتيجية المندمجة للشباب"، إنه "على الرغم من الإنجازات، التي حققها المغرب، منذ إطلاقه سياسة تنموية في 2005 ترتكز على رؤية قطاعية، فإن هذا المسلسل لم يستجب بما فيه الكفاية لبعض التحديات، التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى المستقبل، لاسيما ما يتعلق بالتماسك الاجتماعي، وتطوير الرأسمال البشري". وأضاف التقرير، أن هذه الاستراتيجيات لم تحقق جميع أهدافها، ولم يكن لها الاثر المتوقع على تنمية البلاد، إذ لم تمكن من خلق القدر الكافي من الثروات، ولا مناصب شغل كافية، خصوصا لدى الشباب.

- أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، أن تخفيض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة المواطنين والمواطنات بالجهات المعزولة، وكذا لدعم المتعهدين في بث مضامين تحترم مبدأ التنوع المنصوص عليه في الدستور والحق العالمي في الولوج إلى المعلومة. وأضافت الهيئة، أن قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الصادر يوم 20 يوليوز 2018، ينص على تخفيض سعر الإتاوة عن تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالقطاع السمعي البصري، وذلك انطلاقا من نموذج حساب قدم للحكومة بمبادرة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وفقا للقانون وبعد الانتقال إلى خدمة التلفزة الرقمية الأرضية سنة 2015.



* العلم:

- يواجه المغاربة المقيمون بالخارج صعوبات متعددة تتمثل بالأساس في غياب التسهيلات القانونية والضريبية، وعدم تحفيزهم من طرف الدولة، مما يؤدي إلى تجارب فاشلة تكلفهم خسائر كبيرة. وفي هذا السياق، دعا المشاركون، في ندوة حول "مغاربة العالم والأوراش الإصلاحية لخطاب العرش"، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إلى إشراك مغاربة العالم في تسيير الشؤون المحلية والتعاون مع الهيئات الرسمية بدول المهجر، على اعتبار أن الجالية المغربية تنفق أرصدة هائلة في مجالات مختلفة وتقوم بتحويلات مالية مهمة بلغت 65 مليار درهم السنة الفارطة.

- أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال النصف الأول من 2018 بلغ 5,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر يونيو 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ17 في المائة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج زادت بنسبة 1 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لاسيما إيطاليا (زائد 18 في المائة)، وألمانيا (زائد 13 في المائة)، وفرنسا (زائد 10 في المائة)، وهولندا (زائد 8 في المائة)، والمملكة المتحدة (زائد 7 في المائة)، وإسبانيا (زائد 6 في المائة).

* بيان اليوم:

- تعكف حاليا لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد، وعدد من القطاعات الوزارية على دراسة برامج التنمية الجهوية، التي توصلت بها الوزارة أواخر شهر يونيو الماضي، كاقتراحات من طرف 10 جهات من بين الجهات الـ12 للمملكة، وذلك من أجل ملاءمتها مع البرامج المقترحة من قبل الحكومة، والبحث عن مخارج لتمويل تنفيذها، خاصة وأن الأمر يتطلب توفير غلاف مالي يصل إلى 320 مليار درهم. وأفاد مصدر من وزارة المالية، بأن هذه البرامج المقترحة تم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية، لكن الغلاف المالي الذي يصل حجمه إلى 320 مليار، يمكن للجهات في إطار اختصاصاتها الذاتية توفير 18 بالمئة من قيمته الإجمالية، والباقي وهو ما يمثل 275 مليار تتحمله الدولة والمنشآت.

- من المتوقع أن تشرع الحكومة في المرحلة الثانية من إصلاح نظام التقاعد، بهدف الوصول إلى نظام القطبين. وينتظر إطلاق طلبات عر وض لاختيار مكتب الدراسات الذي سيباشر مهام التشخيص وإعداد سيناريوهات الإصلاح على أساس قطبين الأول عمومي والثاني خاص. وسيتم خلال المرحلة الثانية من هذا الإصلاح، توحيد مختل ف الأنظمة في أفق خلق قطبين للتقاعد الأول عمومي والثاني خاص، وأنظمة إجبارية واختيارية لكل واحد منهما.

* الاتحاد الاشتراكي:

- سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة ارتفاعا بنسبة 21.69 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو من السنة الحالية ما مجموعه 92 ألفا و482 مسافرا، مقابل 75 ألفا و998 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.

- نزلت قيمة الرساميل الذاتية (حقوق المساهمين) للبنوك المغربية بنسبة 9,05 في المئة منذ بداية العام الحالي، إذ خسرت 13,12 مليار درهم، بسبب تطبيق المعيار الدولي 9 لإعداد التقارير المالية وما ترتب عنه من إعادة تصنيف وتقييم الأصول والأدوات المالية للبنوك، سواء على مستوى الأصول أو المطلوبات. وتصدرت مجموعة التجاري "وفا بنك" باقي البنوك من حيث حجم ونسبة انخفاض حقوق المساهمين خلال هذه الفترة، إذ بلغت خسارة القيمة المسجلة في الرساميل الذاتية للمجموعة 5,7 مليار درهم، أي 11,22 في المئة من حقوق المساهمين.

* رسالة الأمة:

- نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجود "تلاعبات واختلاسات كبيرة في الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة من أجل ضمان سلامة القطيع الذي سيعرض في عيد الأضحى". وأوضحت الوزارة، ردا على "تقرير" نشرته إحدى الهيئات السياسية بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى، أنه ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، "مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في التقرير المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس".

- 10 في المئة من المغاربة يقضون العطلة الصيفية بالخارج و29 في المئة يتعذر عليهم السفر. فقد أظهرت نتائج دراسة استقصائية أعدها مكتب "أركو" للدراسات، أن المغاربة يخصصون 10 أيام لقضاء العطلة الصيفية التي تلزمهم توفير ميزانية محددة في 5125 درهما كمتوسط. وكشف الدراسة، أن 71 في المئة من المستجوبين قرروا الذهاب لقصاء عطلة الصيف هذه السنة، 10 في المئة منهم يفضلون التوجه تحديدا إلى إسبانيا وفرنسا وتركيا كأولى الوجهات المفضلة، مقارنة بـ29 في المئة من المستجوبين الذين أكدوا عدم قدرتهم على تخصيص ميزانية معدة للسفر.

* لوماتان:

- مشروع طموح لدى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إذ تنكب المؤسسة حاليا، على دراسة لملف استهلاك الطاقة في ثلاث جهات تجريبية هي الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات ومراكش آسفي. وستسفر الدراسة عن تطوير مصفوفة طاقية تمكن من فهم التدفقات الطاقية والمعلومات اللازمة لضمان قاعدة قرار "متينة" لجميع الخطوات المستقبلية نحو التنمية المستدامة.

* لوبينيون:

- مشهد مثير للشفقة، ذلك الذي حاولت تأثيثه مجموعة من الضباط الجزائريين احتشدوا في الصفوف الأولى لإحدى القاعات، وعدد من (الكومبارس) يلتحفون ملحفة أو (دراعية)، وعاطلين، وسعت وسائل الإعلام الجزائرية للترويج له عبر وسائلها الدعائية من خلال لقطات ضيقة للإيهام بوجود عدد كبير من الحاضرين. إنها مسرحية " الجامعة الصيفية لأطر البوليساريو " التي ستستمر إلى غاية ال 15 من شهر غشت ببومرداس (مدينة ساحلية شرق الجزائر العاصمة).لكن خلف هذا الإسم الرنان هناك حقيقة مرة تزيد الأخبار المتداولة من تفاقمها بسبب النكسات التي يتكبدها الانفصاليون وداعميهم. فالبوليساريو لم تعد سوى ظل نفسها، حيث أن غالبية أطرها التحقوا بوطنهم الأم، المغرب، في وقت يتحين آخرون الفرصة لذلك.

* البيان:

- استفاد ما يقارب 600 من الجزارين المهنيين ومساعديهم على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس من قافلة تحسيسية وتكوينية تهم تبني ممارسات جيدة تهم احترام معايير الصحة والنظافة خلال عيد الأضحى. وتهم هذه العملية التي أطلق عليها اسم "الجزار ديالي" والتي انطلقت بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد مهيدية، المعايير الواجب مراعاتها في اختيار أضحية العيد، والشروط الصحية الواجب توفرها في الجزار وأدواته وفي فضاء الذبح والطريقة الصحيحة للذبح وحفظ الذبيحة ووسائل حماية البيئة ضد عوامل التلوث الناتجة عن ذبح الأضحية.

* ليبيراسيون:

- كشف تقرير بنك المغرب لسنة 2017، أنه خلال العقدين الأخيرين، عرفت حصة التعليم في النفقات الاستهلاكية للأسر المغربية ارتفاعا مهما، مؤكدا أنها انتقلت على المستوى الوطني من 1,6 في المئة في 2001 إلى 7,2 في المئة في 2007 و3,7 في المئة في 2014. وداخل الوسط، فقد ارتفعت هذه الحصة بنسبة 1,9 في المئة إلى 4,4 في المئة خلال نفس الفترة. ويعزى هذا التطور، حسب نفس المصدر، إلى عدد من العوامل أبرزها لجوء الأسر بشكل متزايد إلى التعليم الخاص.