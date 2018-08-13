رصيف الصحافة: الأمن المغربي يقتني مروحيات لمكافحة الجريمة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

بداية رصيف صحافة مطلع الأسبوع نستهلها من "المساء" وتطرقها إلى صفقة عقدها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، من أجل تسلم مروحيات تتيح لعناصر الشرطة القيام بتدخلات ضد الجرائم، وبعمليات الإنقاذ.

ووفق مصدر الجريدة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد عقد صفقة غير مسبوقة للاستعانة بطائرات هليكوبتر جديدة، ستستفيد منها، أيضا، عناصر جهاز الوقاية المدنية خلال عملياتها الصعبة والمستعجلة.

وأضافت "المساء" أن "مروحيات الحموشي" سيتم ابتياعها في إطار التخطيط لتأهيل الموارد البشرية وفق مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب، بعد التخطيط لبناء مقر جديد للمديرية العامة، في العاصمة الرباط، وتمكينه من مهبط لطائرات الهليكوبتر.

وفي أخبار الجرائم ورد، في اليومية ذاتها، أن السلطات الهولندية كشفت معطيات جديدة عن منفذ "جريمة مقهى لاكريم" بمراكش، مشيرة إلى أنه يشتبه في قيامه، بمعية مساعد له، بعمليات تجميل لتغيير الملامح.

وأضافت الجريدة أن "ر.ت"، وهو الفاعل الرئيسي، و"س.ر"، المتورط معه، صدرت ضدهما، شهر مارس الماضي، مذكرات توقيف دولية بعد شهادة قدمها أحد المتورطين في عملية تصفية فاشلة، مؤكدا أنهما مصدر الأوامر التي تلقاها بقتل شخص محدد.

كما كتبت "المساء" أن المصالح الخارجية للوزارات بأكادير فوجئت بغياب الجمعية، التي كان من المفترض أن تنظم، وسط الأسبوع، نشاطا بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر. وأضافت أن بعض رؤساء المصالح، ومن يمثلونهم، ظلوا يتصلون بالجمعية دون جدوى، على الرغم من توصلهم برسالة رسمية من ولاية جهة سوس ماسة تدعوهم إلى حضور نشاط مبرمج بهذا الشأن.

وأوضحت الجريدة أن هذا الاختلال يرتبط بجمعية حديثة النشأة، سبق أن تقدمت ببرنامج للاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، دون أن يبرز لها أي أثر على أرض الواقع، رغم تزكيتها من طرف بعض الوجوه السياسية المحلية والإقليمية والجهوية.

وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن ثلاثة أشخاص تم إيقافهم بسبب رفعهم أعلام البوليساريو، وتوثيق ذلك في تسجيل فيديو قاموا بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت الجريدة أن الأمر يتعلق بمتحدرين من السمارة قدّموا إلى النيابة العامة في ابتدائية طانطان، بعد أن تم ضبطهم من قبل رجال الدرك.

أما "أخبار اليوم" فتطرقت إلى تقرير لإدارة السجون الإسبانية ورد فيه أن عناصر الاستخبارات بالمملكة الإيبيرية عقدت اجتماعات مع عبد الباقي السطي، وهو إمام مغربي في سبتة، والعقل المدبر لاعتداءات إرهابية وقعت الصيف الماضي.

وأضافت الجريدة أن الاجتماعات، وعددها أربعة، تمت بين أبريل 2012 ومارس 2014، وهمت التدقيق في ارتباطات السطي بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، نظرا إلى اعتقاله سنة 2010، متلبسا بمحاولة تهريب 121 كيلوغراما من الحشيش.

وفي "العلم" ورد أن قرار المغرب بمنع استيراد بضائع عبر مليلية، شمال المملكة، خلق أزمة لسلطات الثغر المحتل بعد إغلاق الحدود التجارية من جانب واحد، وأذكى من حدة ذلك العمل بتخفيض جمركي قيمته 30 بالمائة لكل استيراد عبر ميناء بني انصار المجاور.

المنبر الورقي نفسه كتب أنه يتم الترويج لمغادرة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الحكومة مع بداية الموسم السياسي الجديد، مرافقا بذلك لحسن الداودي الذي يرتقب أن يخرج من وزارة الحكامة.

فيما تطرقت "الأحداث المغربية" إلى فتح النيابة العامة بتطوان تحقيقا حول تصريحات متهم بالاتجار في المخدرات، أكد فيها وجود تلاعب خطير في مبلغ الأموال التي حجزت في شقته حين اقتحمتها الشرطة القضائية من أجل القبض عليه.

وأضافت الجريدة أن المعني بالأمر قال لقاضي التحقيق إنه فوجئ بالمبلغ المدون في محضر الحجز، مضيفا أن القيمة المنصوص عليها تقل عن المحجوز الحقيقي بقرابة النصف، حيث حاز 80 ألف أورو عوض 41 ألف أورو التي تضمها الوثائق.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن 12 فردا من أسرة واحدة، 4 نساء و8 أطفال، أصيبوا بتسمم جماعي إثر شربهم لبنا بدوار الكدادرة، ببلدية الحناش بإقليم الصويرة. وقالت "الأحداث المغربية" إن المصابين قضوا ليلة كاملة في المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله.

ونختم من "الاتحاد الاشتراكي" وتركيزها على إضرابات ربابنة شركة الخطوط الملكية المغربية، إذ ذكرت أن الخسائر تجاوزت 400 مليار سنتيم، وأن المؤسسة مهددة بالسكتة القلبية نتيجة هذه الوضعية.

وأضافت الجريدة، وفق مصدر مطلع من "لارام"، أن الإلغاءات همت ما يقارب 200 رحلة حتى الآن، وأنه تم إنهاء 30 ألف حجز من مغاربة وأجانب، مع الإساءة إلى سمعة الناقل الجوي الوطني في أوج المنافسة التي يواجهها.