عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..

* أخبار اليوم:

- لم يتأخر رد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كثيرا، على "المعطيات المثيرة التي كشف عنها الحزب الليبرالي المغربي"، تتعلق بشبهة "اختلالات مالية" تعرفها عملية الإعداد لعيد الأضحى. وسارعت الوزارة إلى نفي وجود أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، "مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس".

- تمكن قطاع التأمينات في 2017 من تحقيق رقم 38,7 مليار من الدراهم، ليتمكن القطاع بهذا الرقم من تحقيق زيادة قدرها 10,9 في المائة مقارنة مع النتيجة المسجلة قبل عام من ذلك. وحققت التأمينات على الحياة والتأمينات على الأصول رقم معاملات جيد بتسجيل 16,9 مليار درهم من الأقساط المكتتبة بارتفاع بنسبة 18,8 في المئة. وكانت النتيجة الصافية المسجلة في قطاع التأمينات متحسنة بما نسبته 20,2 في المئة خلال 2017، حاصدة 3,8 مليار درهم، مقابل 3,2 مليار درهم في 2016.

* المساء:

- المغاربة يحطمون رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء خلال شهر غشت. فقد أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن تحطيم رقم قياسي جديد في مستوى الاستهلاك، بسبب استعمال المكيفات من طرف عدد من زبناء المكتب، وأيضا بسبب استعمال مضخات المياه في الضيعات الفلاحية. وبلغ استهلاك الطاقة الكهربائية ذروته يوم الثلاثاء 7 غشت الجاري، حيث بلغ 6172 ميغاواط، بزيادة تصل إلى 112 ميغاواط مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2017.

- بعد المراسلة التي وجهتها للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي دعت فيها لإحداث مراكز أمنية داخل المستشفيات العمومية، عادت وزارة الصحة لتطالب الجهات الوصية بـ"توفير الحماية لمؤسسات الدولة" في مواجهة ما وصفته بـ"التخريب والإفساد". ويأتي هذا الموقف من لدن وزارة الصحة على خلفية الأحداث التي شهدها مستشفى محمد الخامس بالجديدة، حيث تهجم ثلاثة أشخاص من عائلة مريضة على مصلحة المستعجلات بالمستشفى، مما "عرقل السير العادي للمصلحة وخلق جوا من الرعب والفزع، بل عرض باقي المرضى نزلاء مصلحة الإنعاش للخطر".

* الأحداث المغربية:

- أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، حرص المغرب على مواصلة تفعيل التزاماته الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس الحقوق الإنسانية بصفة عامة، والنهوض بوضعية النساء، وتقوية حقوقهن بشكل خاص. وأبرزت الحقاوي، في كلمة ألقت بالنيابة عنها، خلال ندوة مغاربية حول موضوع "المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية"، عقدت على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة ببلدان المغرب العربي بالعاصمة تونس، أن هذا الحرص نابع من إيمان المغرب بأن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية.

- ترقيم الأغنام.. حقيقة التلاعبات، فقد أكد الدكتور عبد الغني عزي، مدير السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغنائية، أن عملية ترقيم أضاحي العيد كانت ناجحة وحققت أهدافها منذ انطلاق التحسيس بها، شهر فبراير الماضي. وأشار المسؤول إلى أن ترقيم الأضاحي التي عددها 6 ملايين رأس، كانت مجانية وأوكلت الإشراف عليها للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بتنسيق مع مكتب السلامة الصحية ومختلف السلطات العمومية. وكشف عبد الغني عزي أن العملية تعتبر سابقة تاريخية مهمة انخرط فيها المربون والكسابة بمختلف مناطق المملكة.

* آخر ساعة:

- أقر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بأن أموالا باهظة تصرفها الدولة على قطاع الإسكان لا تصل إلى المواطنين المستهدفين بشكل مباشر للاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتهم ويضمن حقهم في سكن لائق. وأكد الوزير، في ندوة إقليمية حول "مكافحة الفساد على المستوى المحلي: مسار مستدام لتحقيق تحول في إفريقيا انطلاقا من مجالها الترابي"، أن التعمير قطاع حساس تتضارب فيه المصالح ومهدد بمخاطر الرشوة، مقترحا مواجهة اختلالاته بإعادة الاعتبار للتخطيط الحضري، وعقلنة التدبير الإداري ومحاربة الفساد وتبسيط المساطر والتكوين المستمر.

- أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، أن المغرب يتوفر على إمكانيات هامة، لا سيما من حيث البنيات التحتية والمؤسسات، من شأنها تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأم. وأضاف بنعتيق، خلال لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرين من إقليم الدريوش، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "أية أدوار للكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني؟"، أن المغرب يشهد دينامية سوسيو اقتصادية حقيقية تتطلب المزيد من انخراط مغاربة العالم، الذين يعدون بمثابة سفراء للمملكة.



* العلم:

- اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "مبادرة وطنية جديدة مندمجة للشباب المغربي"، والتي تروم تقديم حلول للانتظارات الشباب المشروعة، والتي تتجلى في حياة كريمة وفي مشاركة فعالة في دينامية التنمية. وأبرز المجلس، في تقرير أعدته لجنة مغلقة، أن الركيزة الأساسية لهذه المبادرة ستكون إعادة الثقة للشباب المغربي، بما أن إحساس انعدام الثقة لديه تجاه المجتمع بصفة عامة، هو مهم ويزداد تفاقما، مع ما يسببه هذا الإحساس من تأثيرات سلبية على سلوكهم وعلى التماسك الاجتماعي بصفة عامة. ويشير التقرير إلى أنه، ومن أجل رفع تحديات المستقبل، تستمد المبادرة الجديدة قوتها من وعيها التام بأن السياقات الوطنية والجهوية والدولية تمخض عنها جيل جديد من الشباب، يولون اليوم اهتماما أكبر للقيم الكونية، وللحرية، ويطمحون في تعزيز العدالة والحقوق بأوسع معانيها.

- أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اليوم السبت بسانلوكار دي باراميدا (إقليم قاديس) على ضرورة تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوربي والمغرب في مجال الهجرة. وقال بيدرو سانشيز خلال ندوة صحفية مشتركة مع أنجيلا ميركل في ختام غداء عمل " إن المغرب يعاني من ضغوط تدفقات الهجرة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ونتيجة لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز تعاوننا ليس فقط مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون ولكن أيضا مع دول العبور مثل المملكة المغربية". من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن على الاتحاد الأوربي أن يعمل على تكثيف تعاونه مع المغرب في مجال الهجرة مع دعم وتقوية أسس ومرتكزات التعاون الموجه نحو المملكة المغربية وتونس "وهما البلدان الحدوديان اللذان يحتاجان إلى المساعدة".

* بيان اليوم:

- قال الممثل الرسمي للفاتيكان في المملكة المغربية ، إن موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء "لم يتغير". وذكر بلاغ للسفارة البابوية في المملكة المغربية، عقب نشر مجموعة من الصحف لصور البابا وهو يبارك أطفالا تم تقديمهم على أنهم صحراويين، أن "موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء لم يتغير"، مؤكدا "حرصه على توضيح الحقائق كما هي "فيما يخص الصور المذكورة"، ومعربا في نفس الوقت عن إدانته لـ"استغلالها سياسيا".

- كشف تقرير صندوق المقاصة الخاص بأنشطة شهر يونيو، أن التحملات العامة للصندوق إلى غاية نهاية يونيو من 2018، سجلت ارتفاعا بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 7,4 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار غاز البوتان بنسبة 16 في المئة في السوق الدولي خلال الأشهر الستة الأولى، في مقابل انخفاض أسعار السكر في السوق الدولي بنسبة 26 في المئة خلال الفترة ذاتها مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- في إطار تعزيز تدابير حماية السوق الوطنية من حالات الإغراق تطلق وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي اليوم، بحثا حول إغراق سوق منتجات أسلاك وقضبان حديد البناء، وذلك بطلب من المهنيين. ويهدف البحث إلى إثبات وجود الضرر ومخاطر الإغراق، إضافة إلى وجود خطط لإعادة هيكلة وتأهيل الصناعة الوطنية والرفع من تنافسيتها، وبناء عليه الحسم في قرار مواصلة العمل بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد في يناير 2016، والتي ستستنفد مدة صلاحيتها نهاية العام الحالي.

- أكد مصدر مطلع من داخل الخطوط الملكية المغربية ارتفاع وتيرة الخسائر المادية، التي تتكبدها الشركة بشكل مهول، بعد إلغاء ما يقارب 200 رحلة حتى الآن، وإلغاء أزيد من 30 ألف حجز لمغاربة وأجانب، في حين تقارب الخسائر المالية 400 مليار، إضافة إلى سمعة الشركة كناقل دولي يواجه منافسة شرسة. وأفاد المصدر ذاته بأن الإضراب، الذي تخوضه الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، من أجل رفع الأجور من 15 مليون سنتيم للشهر إلى 18 مليون شهريا، هو سبب الأزمة، وتعتبره الشركة خطرا على ميزانيتها ويهددها بالإفلاس.

* رسالة الأمة:

- كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن عدد مناصب الشغل المعلن عنها على "البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي"، بلغ سنة 2017، 63 ألفا و41 منصبا، مقابل 40 ألفا و612 منصبا في عام 2015. وأشارت الوزارة، في تقريرها السنوي حول "بوابة التشغيل العمومي برسم سنة 2017"، إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية، عرفت "قفزة كبيرة في عدد المناصب المعلن عنها في السنة الماضية"، مقارنة مع مصالح الدولة، والتي فاقت 52 ألف منصب، مقابل 9438 فقط لفائدة مصالح الدولة و652 فقط لفائدة الجماعات الترابية.

- أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,8 في المائة أمام الأورو، وبنسبة 0,05 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 غشت 2018. وأبرز بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، أن جاري الاحتياطيات الدولية بلغ خلال هذه الفترة 225,2 مليار درهم، مسجلا انخفاضا نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 9,7 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة.

* لوماتان:

- الحوار الاجتماعي ينطلق ابتداء من الدخول السياسي المقبل. وحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة، فإن الحكومة ما زالت متمسكة بالعرض الذي قدمته للفرقاء الاجتماعيين قبل تعثر الحوار، منذ أشهر. وتعتزم الحكومة تطبيق هذا العرض، حتى من دون موافقة المركزيات النقابية.

* لوبينيون:

- أعلنت الخطوط الملكية المغربية، أن إحدى طائراتها وهي من نوع B-787 كانت، يوم الخميس، بصدد تأمين الرحلة AT911 الرابطة ما بين إسطنبول والدار البيضاء وعلى متنها 269 راكبا، مشيرة إلى أنه، وخلال توجه الطائرة نحو منصة الإقلاع على الساعة 14:45 حسب توقيت غرينتش، حدث اصطدام بسيط بين الجناح الأيمن للطائرة والجزء الخلفي لطائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط التركية. وأضاف ذات المصدر أنه، وعقب هذا الحادث الذي خلف بعض الخسائر المادية، تم إنزال الركاب الذين تكفلت بهم الشركة الوطنية من حيث النقل البري والإيواء والإطعام. وقامت الشركة أيضا بإرسال طائرة أخرى لنقل الركاب في اتجاه الدار البيضاء.

* البيان:

- علم لدى ولاية أمن الدارالبيضاء أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم تفريغها، زوال يوم السبت، من أمعاء مواطن من جنسية نيجيرية في المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء، بلغت كيلوغراما و855 غراما. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت المعني بالأمر في الخامس من شهر غشت الجاري، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى من أجل استخراج كبسولات المخدرات الموجودة في أمعائه.

* ليبيراسيون:

- كشف مدير المركز الجهوي للاستثمار لفاس-مكناس رشيد اعوين، أن مغاربة المهجر خلقوا خلال النصف الأول من سنة 2018 ما مجموعه 143 مقاولة بهذه الجهة، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وأوضح اعوين، خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر المصادف لـ10 غشت من كل سنة، أن قطاع الخدمات يحظى بصدارة المقاولات المحدثة بنسبة 57 في المائة، يليه قطاع التجارة (20 في المائة)، مضيفا أن 94 في المائة من هذه المقاولات تم خلقها وفقا للشكل القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة).