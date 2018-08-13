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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الفرقة الوطنية تحقق في تفويت أملاك للدولة بمراكش

رصيف الصحافة: الفرقة الوطنية تحقق في تفويت أملاك للدولة بمراكش

رصيف الصحافة: الفرقة الوطنية تحقق في تفويت أملاك للدولة بمراكش
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 13 غشت 2018 - 22:00

مستهل جولة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من "المساء"، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تفويت أملاك للدولة بمدينة مراكش، من ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة".

وأضافت الجريدة أن من المنتظر أن تستدعي الفرقة مسؤولين معروفين بمراكش، كالمدير الإقليمي السابق لأملاك الدولة، وبعض نواب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المكتب الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش أسفي، إلى جانب عدد من المنتخبين والمضاربين.

المنبر الورقي ذاته نشر أن إيطاليا طردت مغربين اثنين بسبب علاقتهما مع عدد من الموالين لتنظيم "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء قرار الطرد، تضيف الجريدة، متزامنا مع إعلان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه لن تكون في البلاد مساجد جديدة، زاعما أن تخصيص أراض لهذا الغرض يثير غضب المواطنين الإيطاليين.

واعتبر سالفيني، الذي يتزعم حركة رابطة الشمال اليمينية، أن المواطنين يشعرون بالغضب عند تخصيص مساحات تابعة للبلديات لتشييد مساجد.

وأوردت "المساء" كذلك أن شبهة تلاعبات في عمليات الفوترة لدى بعض مراكز تصفية الدم التابعة للقطاع الخاص، والتي يتم التعاقد معها من طرف وزارة الصحة من أجل ضمان هذه الخدمة للمرضى المعوزين، ومواجهة النقص الذي تعرفه المستشفيات العمومية على مستوى خدمات تصفية الدم، التي تتطلب توفير تجهيزات مرتفعة الكلفة وأيضا الموارد البشرية المتخصصة.

ووفق المنبر ذاته فإن ضعف مراقبة هذه المراكز يدفع بعضها إلى القيام بعمليات فوترة وهمية، وذلك من خلال تسجيل حصص لمرضى لم يستفيدوا منها، مع عدم خصم الحصص التي يغيب فيها بعض المرضى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضخم الفواتير، في حين يقع الأداء على أساس ما تقدمه هذه المراكز من فواتير.

من جهتها أوردت "أخبار اليوم" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة تازة أدانت أبا أربعينيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما عرض طفله في ربيعه السادس لطقوس من التعذيب، إذ حجزه داخل غرفة، قبل أن يحاول رميه داخل فرن تقليدي يستعمله جيرانه بأحد دواوير "جماعة بوحلو" ضواحي مدينة تازة في طهي الخبز.

ووفق المنبر ذاته فإن المديرية الجهوية للتوزيع لمدينة فاس، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أصدرت طلب عروض يهدف إلى تأمين وتقوية إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من القصر الملكي الموجود بمدينة إفران، والمدينة نفسها.

وأضافت "المساء" أن الصفقة يرتقب أن تتطلب اعتمادات مالية تناهز 400 مليون سنتيم.

ونشرت "أخبار اليوم" كذلك أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قررت تكريم المهدي الشافعي، الملقب بـ"طبيب الفقراء"، "اعترافا بنبل سلوكه المهني بعدم تلقيه أي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى، وتواجده الدائم بمكتبه من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط، ما جعله طبيبا إنسانيا وطنيا".

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود للمتطرفين والمجرمين المغاربة المقيمين ببلجيكا أصبحت تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات، بهدف كبح الإرهاب والجريمة المنظمة. وأفاد الخبر ذاته بأن قرار مراقبة المواقع الإلكترونية، وخاصة التي تعود للمغاربة والتونسيين، جاء لتحييد الأخطار التي يتم التخطيط لها عبرها.

ونقرأ في "الأحداث المغربية" كذلك أن نقابة رئيس الحكومة ضد التوظيف بالتعاقد، فبعدما أقرته حكومة عبد الإله بكنيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد، لكونه لا يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقية داخل المنظومة، وليسوا عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مقتضيات العقدة.

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي أشارت إلى متابعة 88 شخصا بإسبانيا بتهم الإرهاب، غالبيتهم مغاربة، وفق ما أعلنه المدعي العام الإسباني.

ووفق الخبر ذاته فإن عددا كبيرا من المغاربة الذين يتابعون بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينهم أشخاص غادروا المغرب عن طريق الهجرة، استعملوا جوازات سفر مزورة للسفر نحو بؤر القتال.

ومع الإصدار ذاته الذي أفاد بأن جلسة خمرية انتهت بجريمة قتل بمنطقة ناوود، إقليم بني ملال، حيث اجتمع ثلاثة أصدقاء على شرب الخمر، فوقع خلاف بينهم، إذ كانوا بصدد المغادرة على متن سيارة فلاحية، فحدث تشابك بالأيدي بين اثنين منهم، سقط على إثره أحدهما ولفظ أنفاسه على الفور، ليلوذ صديقاه بالفرار، تاركين إياه مضرجا في دمائه.

الختم من "العلم"، التي نشرت أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تحفظت على المصادقة بالإيجاب على صفقة النقل الحضري التي مررها بالمجان وبدون مقابل مجلس مدينة أسفي بقيادة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، إلى شركة إسبانية.

ووفق المادة ذاتها فإن هذه الصفقة ستدر عل الشركة الفائزة أرباحا مالية تصل 36 مليار سنتيم، حسب ما هو مدون في البيانات الرسمية التي صادق عليها مجلس مدينة أسفي وتم رفعها إلى وزارة الداخلية.

وكتبت "العلم" أيضا أن لسعات العقارب تصيب 30 ألف مغربي سنويا، 70 بالمائة منها بالقرى، ليعرف المعدل ارتفاعا مقارنة مع 2016 التي بلغ عدد الحالات المسجلة خلالها أكثر من 27 ألف حالة، وفق ما أعلنه المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ر - ا زاوية الشيخ الاثنين 13 غشت 2018 - 22:12
ههههههههه
عجباً والله عجباً أليسو خداما للدولة "عبد الوافي لفتيت مثلاً" عيقتو على هاد الوزراء والموظفين السامين ياك كيخدمونا خليهوم يتبرعو فاﻷملاك وبقا خاضينهوم وتا هاد الشعب عندنا ما يشفر ما يخلي لي يشفر....خلاصة القول الله يعطيهوم العز أما الذل راهوم فيه
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2
2 - abybakk الاثنين 13 غشت 2018 - 22:15
ا لبعض منهم ربما سيعفى من مهامه وتستمر الحياة
الى اللقاء في الحلقة المقبلة
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2
3 - casquetta الاثنين 13 غشت 2018 - 22:20
(lfir9a lwatania ).chaque jour la police judiciaire enquête les dossiers de corruptions a gogo et ils sont tous libres .soit vous mentez soit il faut ramener une fir9a de Norvège pour enqueter chez nous sur la fer9a elle meme.le comble du paradoxe personne n est en prison ????????
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4
4 - يايي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:25
من جهتها أوردت "أخبار اليوم" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة تازة أدانت أبا أربعينيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما عرض طفله في ربيعه السادس لطقوس من التعذيب، إذ حجزه داخل غرفة، قبل أن يحاول رميه داخل فرن تقليدي يستعمله جيرانه بأحد دواوير "جماعة بوحلو" ضواحي مدينة تازة في طهي الخبز.
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بصفتي من اصول تازية واقطن بفاس شان جميع توازة تيهاجرو تازة لجميع المدن وخصوصا الى فاس ووجدة اريد ان اقول ان تازة وخصوصا المناطق القروية تعرف انتشار الفقر المدقع والعوز بينما خيرات المغرب توزع بافريقيا وعلى المهاجرين وفي المهرجانات بينما توازة ما عمر شي واحد سول فيهوم بالاضافة الى ان ناس تازة معروفين بكرة الانجاب وعدم تحمل مسؤولية الابناء والى سولتي شي تازي علاش ولدتي هاد العدد الكبير ديال الابناء غيقولك باش يخدمو عليا مع العلم ان توازة ما عندهومش تقافة انهم يقريو ولادهوم كيقولك يتعلم صنعو حسنلوويخدم على والديه بينما الاب تجده عاطلا لا يفعل شيئا سوى الانجاب والانجاب
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3
5 - ديوجين المغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 22:27
نقابة العدالة والتنمية نقابة المنافقين بامتياز البارح مع الكونطرا واليوم ضد الكونطرا فهم تسطى... كل المدن التي يشرف عليها اعضاء العدالة والتنمية تعرف فسادا ونهبا منظما اللهطة باسم الدين
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4
6 - Hassan Bahtiti الاثنين 13 غشت 2018 - 22:33
on lit tout le temps que la cour des comptes enquête sur ceci, la police judiciaire enquête sur cela, le ministère va transmettre des dossiers à la justice et toujours rien.
arrêtez de nous prendre pour des cons...
c'est comme l'histoire de celui qui est sur son âne et il le cherche.
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4
7 - ملك الدولة الاثنين 13 غشت 2018 - 22:37
هناك مطالب بفتح تحقيق في تفويتات ملك الدولة ببني ملال سواء للمستثمرين او للدور السكنية
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2
8 - مشكلة التوظيف بالتعاقد الاثنين 13 غشت 2018 - 22:37
التوظيف بالتعاقد جاء نتيجة ضعف المردودية في القطاع العام وهو ما جعل التعاقد ضروريا لتكون هذه المردودية مرتفعة كقطاعات خاصة تتميز بذلك فإهمال الواجبات المهنية والهروب من العمل وعدم الإنضباط سلوكات ساهمت في اللجوء إلى التعاقد فكيف سيكون الحل ?????
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9 - wood الاثنين 13 غشت 2018 - 22:39
الفساد في المغرب ليس أمر طارئ بل هو ممنهج و متعمد ، فكلما كان الفساد منتشر و مستشري في البلد كلما أحكم المخزن قبضته على المواطنين . فالمخزن يسعى ان يكون كل المغاربة خارج القانون بحيت يدين من يريد و يبرئ من يريد و بالقوانين التي فصلها على هواه و مزاجه، و الامثلة كثيرة و متعددة حيت تتم ادانة اشخاص بتهم تافهة و يبرء اشخاص متورطون في قضايا خطيرة كقاضي 50 مليون رشوة و حادثة حارث لاعب الكرة و أخيرا ابنة خشيشن ، أما الخطاب عن محاربة الفساد فمجرد كلام للتضليل ،ففساد المجتمع يخفي به المخزن فساده الأعظم !!!
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5
10 - salim الاثنين 13 غشت 2018 - 22:45
كدب هاد الشي كامل تمتيل. عامرهم ماكايدخلوا الاغنياء و الشفارا للحبس. هير المزاليط لي كتدوز عليهم
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11 - و لنا تعليق حاليا من مراكش الاثنين 13 غشت 2018 - 22:50
نتمنى أن تصل التحقيقات إلى المراد و الضرب على أيدي من سولت له نفسه الإغتناء من أملاك الدولة؟
أنا حاليا أقضي عطلتي بالمدينة الحمراء،هنا أشياء لاتبعث على الخير بكليز بالضبط أينما مررت لا ترى أمامك إلا حراس السيارات بزيهم الأصفر لا يقنعون بدرهمين أو ثلاثة دراهم هذه ملاحظة أولى.
ثانيا رغم كثرة الفنادق و الاقامات السياحية إنطلاقا من شارع فرنسا مرورا بملعب الحارثي ثم مركز المدينة كليز يلاحظ قلة المخابز العصرية.
اذن أين ذهبت الأراضي التي تم تفويتها و التلاعب فيها بين كبار مسؤولي و أعوان المدينة الحمراء؟
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12 - مواطن2 الاثنين 13 غشت 2018 - 22:55
كثيرا ما نسمع او نقرا عن موظف ضبط متلبسا برشوة لا قيمة لها ...كالطبيب الذي اعتقل بسبب 50 درهما...واخر ب 600 درهم...ولم نسمع باعتقال من قاموا بمخالفات كبيرة ...كالخبر الذي يتصدر المقال...والذي يتحدث عن تحقيق حول تفويت عقارات للدولة....ومقارنة بحالة الطبيبين يتبين ان ما تحقق فيه الشرطة في مراكش هو امر خطير يستوجب عرض كل من ساهم فيه على القضاء - في حالة اعتقال - ليقول كلمته..المهم لقد تحركت الامور نسبيا ونتمنى ان تتعمم على جميع المفسدين ليرتاح المواطن المغربي نفسيا ...وتقل الاحتجاجات وحالة الاحتقان التي يعرفها الشارع المغربي...والحقيقة ان المفسدين هم من اجج الشارع سواء في الحسيمة او غيرها.
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13 - لنشارككم التعليق الاثنين 13 غشت 2018 - 23:02
كل مرة نسمع بأن الشرطة القضائية قد دخلت على الخط؟
حسنا، و لكن لماذا لا تعطونا نتائج التحقيقات في ملفات الفساد.
لماذا لا تحال ملفات خدام الدولة على هذه الشرطة؟
كم من ملف فساد تم تقبيره أو دفنه في ردهات المحاكم؟
أين هي نتائج أبحاث المجلس الأعلى للحسابات في ملفات عدة؟
هل تمت كذلك أرشيفها في مكاتب السي جطو؟؟؟؟؟؟؟
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