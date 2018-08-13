رصيف الصحافة: الفرقة الوطنية تحقق في تفويت أملاك للدولة بمراكش

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل جولة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من "المساء"، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تفويت أملاك للدولة بمدينة مراكش، من ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة".

وأضافت الجريدة أن من المنتظر أن تستدعي الفرقة مسؤولين معروفين بمراكش، كالمدير الإقليمي السابق لأملاك الدولة، وبعض نواب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المكتب الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش أسفي، إلى جانب عدد من المنتخبين والمضاربين.

المنبر الورقي ذاته نشر أن إيطاليا طردت مغربين اثنين بسبب علاقتهما مع عدد من الموالين لتنظيم "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء قرار الطرد، تضيف الجريدة، متزامنا مع إعلان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه لن تكون في البلاد مساجد جديدة، زاعما أن تخصيص أراض لهذا الغرض يثير غضب المواطنين الإيطاليين.

واعتبر سالفيني، الذي يتزعم حركة رابطة الشمال اليمينية، أن المواطنين يشعرون بالغضب عند تخصيص مساحات تابعة للبلديات لتشييد مساجد.

وأوردت "المساء" كذلك أن شبهة تلاعبات في عمليات الفوترة لدى بعض مراكز تصفية الدم التابعة للقطاع الخاص، والتي يتم التعاقد معها من طرف وزارة الصحة من أجل ضمان هذه الخدمة للمرضى المعوزين، ومواجهة النقص الذي تعرفه المستشفيات العمومية على مستوى خدمات تصفية الدم، التي تتطلب توفير تجهيزات مرتفعة الكلفة وأيضا الموارد البشرية المتخصصة.

ووفق المنبر ذاته فإن ضعف مراقبة هذه المراكز يدفع بعضها إلى القيام بعمليات فوترة وهمية، وذلك من خلال تسجيل حصص لمرضى لم يستفيدوا منها، مع عدم خصم الحصص التي يغيب فيها بعض المرضى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضخم الفواتير، في حين يقع الأداء على أساس ما تقدمه هذه المراكز من فواتير.

من جهتها أوردت "أخبار اليوم" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة تازة أدانت أبا أربعينيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما عرض طفله في ربيعه السادس لطقوس من التعذيب، إذ حجزه داخل غرفة، قبل أن يحاول رميه داخل فرن تقليدي يستعمله جيرانه بأحد دواوير "جماعة بوحلو" ضواحي مدينة تازة في طهي الخبز.

ووفق المنبر ذاته فإن المديرية الجهوية للتوزيع لمدينة فاس، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أصدرت طلب عروض يهدف إلى تأمين وتقوية إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من القصر الملكي الموجود بمدينة إفران، والمدينة نفسها.

وأضافت "المساء" أن الصفقة يرتقب أن تتطلب اعتمادات مالية تناهز 400 مليون سنتيم.

ونشرت "أخبار اليوم" كذلك أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قررت تكريم المهدي الشافعي، الملقب بـ"طبيب الفقراء"، "اعترافا بنبل سلوكه المهني بعدم تلقيه أي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى، وتواجده الدائم بمكتبه من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط، ما جعله طبيبا إنسانيا وطنيا".

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود للمتطرفين والمجرمين المغاربة المقيمين ببلجيكا أصبحت تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات، بهدف كبح الإرهاب والجريمة المنظمة. وأفاد الخبر ذاته بأن قرار مراقبة المواقع الإلكترونية، وخاصة التي تعود للمغاربة والتونسيين، جاء لتحييد الأخطار التي يتم التخطيط لها عبرها.

ونقرأ في "الأحداث المغربية" كذلك أن نقابة رئيس الحكومة ضد التوظيف بالتعاقد، فبعدما أقرته حكومة عبد الإله بكنيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد، لكونه لا يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقية داخل المنظومة، وليسوا عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مقتضيات العقدة.

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي أشارت إلى متابعة 88 شخصا بإسبانيا بتهم الإرهاب، غالبيتهم مغاربة، وفق ما أعلنه المدعي العام الإسباني.

ووفق الخبر ذاته فإن عددا كبيرا من المغاربة الذين يتابعون بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينهم أشخاص غادروا المغرب عن طريق الهجرة، استعملوا جوازات سفر مزورة للسفر نحو بؤر القتال.

ومع الإصدار ذاته الذي أفاد بأن جلسة خمرية انتهت بجريمة قتل بمنطقة ناوود، إقليم بني ملال، حيث اجتمع ثلاثة أصدقاء على شرب الخمر، فوقع خلاف بينهم، إذ كانوا بصدد المغادرة على متن سيارة فلاحية، فحدث تشابك بالأيدي بين اثنين منهم، سقط على إثره أحدهما ولفظ أنفاسه على الفور، ليلوذ صديقاه بالفرار، تاركين إياه مضرجا في دمائه.

الختم من "العلم"، التي نشرت أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تحفظت على المصادقة بالإيجاب على صفقة النقل الحضري التي مررها بالمجان وبدون مقابل مجلس مدينة أسفي بقيادة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، إلى شركة إسبانية.

ووفق المادة ذاتها فإن هذه الصفقة ستدر عل الشركة الفائزة أرباحا مالية تصل 36 مليار سنتيم، حسب ما هو مدون في البيانات الرسمية التي صادق عليها مجلس مدينة أسفي وتم رفعها إلى وزارة الداخلية.

وكتبت "العلم" أيضا أن لسعات العقارب تصيب 30 ألف مغربي سنويا، 70 بالمائة منها بالقرى، ليعرف المعدل ارتفاعا مقارنة مع 2016 التي بلغ عدد الحالات المسجلة خلالها أكثر من 27 ألف حالة، وفق ما أعلنه المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.