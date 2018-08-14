عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم:

-قالت شبيبة "البيجيدي" إن إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، وتمكين الأحزاب والشبيبات الحزبية من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني دون عرقلة أو تشويش، وهو ما شددت عليه الشبيبة في نداء أطلقته عشية ملتقاها 14 بالدار البيضاء. كما دعت إلى القطع النهائي مع الريع، وإلى الفصل بين السلط.

-سجل التضخم تباطؤا ملحوظا خلال العام الماضي، إذ انخفض معدله إلى نسبة 0.7 بالمئة مقابل 1.6 بالمئة خلال سنتين قبل ذلك، علما أن معدل التضخم يقاس بتغير مؤشر اسعار الاستهلاك. ويعود هذا التباطؤ بشكل حصري إلى تراجع أسعار السلع الغذائية متقلبة الأثمان بنسبة قدرها 3.1 بالمئة، حسب تقرير صادر عن بنك المغرب، وذلك نتيجة لتحسن العرض بعد تسجيله ارتفاعا قدره 7.5 في المئة قبل عام.

*المساء:

-الحكومة توزع المناصب المالية وتقرر توظيف 1700 حامل للدكتوراه في الجامعات. في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف لحد الآن عن مضمون المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، يبدو أن الحكومة قد حسمت في عدد من الملفات، وعلى رأسها توزيع المناصب المالية بين مختلف القطاعات الوزارية، وسط ترقب كبير للإجراءات الاجتماعية التي سيحملها المشروع. وأعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تعتزم خلال مشروع قانون المالية 2019 توفير 1700 فرصة للتدريس في الجامعات المغربية لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء كانوا من الموظفين أو من غير الموظفين.

-عبد الوافي لفتيت يتراجع عن قرار المنع ويعطي الضوء الأخضر لفتح "محلات تجارية" لبيع الأضاحي وسط المدن. وأكدت مصادر مطلعة أن السماح بفتح هذه المحلات وسط الأحياء جاء مقرونا بشروط، منها أن التاجر يبرم عقدا يلتزم فيه بمسؤوليته الكاملة عن أي مشكل صحي قد تعاني منه الأضحية، ويسبب أضرارا للجهة التي اقتنت الأضحية، كما يلتزم قانونيا بتحمل مسؤولية أي مشاكل أخرى ذات صلة، مثلما يتعهد بالحفاظ على نظافة المكان وعدم إثارة أي فوضى.

*الأحداث المغربية :

-ارتفعت مناصب الشغل في الوظيفة العمومية بحوالي 20 ألف منصب برسم سنة 2017، حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وكشفت الوزارة أن عدد مناصب الشغل المعلن عنها على "البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي" بلغ برسم سنة 2017 ما مجموعه 63 ألفا و41 منصبا، مقابل 40 ألفا و612 منصبا سنة 2016، و15 ألفا و261 منصبا سنة 2015.

-النقابات للعثماني: نريد مقاربة جديدة. تراهن المركزيات النقابية الاجتماعية على دخول اجتماعي مختلف عن سابقيه. وتأمل النقابات من رئيس الحكومة أن يغير منهجية الحوار وأن تلين جميع الأطراف من مواقفها من أجل الجميع. وانتقد مصدر قيادي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنهجية التي تتعاطى بها الحكومة مع الحوار الاجتماعي، واصفا إياها ب"غير المجدية"، مشيرا إلى أن "طريقة تشكيل لجان الحوار تنطوي على الكثير من عناصر الفشل".

*العلم :

-أعلن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية إنه تم تسجيل 30 ألف حالة بلسعات العقارب خلال العام الماضي، 70 بالمئة منها بالقرى، ليعرف المعدل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2016، التي بلغ عدد الحالات المسجلة خلالها أكثر من 27 ألف حالة. وتحظى جهة مراكش أسفي بالنصيب الأكبر من الحالات المسجلة فيما تعد الفترة الحالية أكثر الفترات التي تنشط فيها العقارب. وأكد المركز، في تقرير له، أن 25.29 بالمئة من اللسعات أصابت أطفالا أعمارهم أقل عن 15 سنة، ناهيك عن تسجيل 62 حالة وفاة، جلها تهم الأطفال بنسبة 97 بالمئة.

-تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال شهري يوليوز وغشت، "القافلة الوطنية الرابعة للبيئة والتنمية المستدامة داخل المخيمات الصيفية لموسم 2018". وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هذه القافلة، التي تنظم بجهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، تندرج في إطار تشجيع ثقافة التنمية المستدامة التي تعتبر من الرهانات الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

*الاتحاد الاشتراكي:

-عيد الأضحى: وفرة العرض بتسعة ملايين رأس .. وإجراءات صارمة لضبط الغش. على بعد أيام على موعد عيد الاضحى، مازالت حركة الأسواق متوسطة، والإقبال ضعيف، حسب عدد من الفلاحين الذين تواصلوا مع الجريدة، وأن الأغلبية لم تبادر باقتناء الأضحية. ووفق بلاغات رسمية للوزارة الوصية عن الشأن الفلاحي، فإن 9 ملايين رأس من الأغنام والماعز تمثل العرض المتوفر من هذه الأضاحي التي يتم نحرها، وتصل إلى حوالي 5.4 ملايين رأس، مما يعني توفر الطلب بشكل كاف يكاد يبلغ الضعف.

-يخلد الشعب المغربي اليوم الثلاثاء الذكرى 174 لمعركة إيسلي، التي تعد ملحمة بطولية خاضها المغرب تضامنا مع الجزائر في مواجهة الاستعمار الفرنسي، مجسدا بذلك تشبثه الدائم بالتضامن المغاربي. وقد صنع المغرب حدثا تاريخيا بطوليا حين سارع، في 14 غشت 1844، إلى التصدي للمد الاستعماري ملتزما بالوقوف إلى جانب جيرانه في المغرب العربي، لا سيما الجزائر التي انخرطت في احتضان ودعم المقاومين الذين ناضلوا من أجل وحدتها واستقلالها، في أحلك الظروف التي مرت بها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

*بيان اليوم:

-أفادت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن نسبة 20 في المئة من الوفيات في ضيعات الدواجن خلال موسم "الشركي"، التي تناقلتها بعض الصحف اليومية، "خاطئة" و"لا ترتكز على أساس صحيح"، محذرة من أن هذا الرقم يمكن أن "يخلق إرباكا في السوق مع فتح الباب على مصراعيه أمام المحتكرين والمضاربين". وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أنه لو كان نفوق الدواجن بنسبة 20 في المئة رقما صحيحا فإنه يكون قد ساهم في ارتفاع أسعار الدجاج لتصل إلى مستويات عالية جدا؛ مبرزا أن السوق بقي، مع ظهور موجة الحر (الشركي)، في مستوياته العادية جدا، بحيث يتم تزويده يوميا بوتيرة عادية ومنتظمة، كما أن الأسعار استقرت بشكل اعتيادي في ما بين 11 و13 درهما لكلغ الدجاج الحي انطلاقا من الضيعة.

-أكد مونر كازمير، الناشط والخبير الأمريكي الملتزم، على الخصوص، بقضايا الديمقراطية عبر العالم، أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اللذين تواجدا دوما على نفس الجانب من التاريخ، استطاعا بناء "نموذج للشراكة جدير بالاقتداء". وكتبت الخبير الأمريكي، في موقع" ميديوم .كوم" وهو منصة لصناع الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية، "على الصعيد الأمني، يتميز المغرب بمقاربته الاستباقية من خلال توظيف خدماته الأمنية في المغرب وخارجه"؛ مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من إحباط أعمال إرهابية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط على المستويات الايديولوجية والعملياتية والمالية.

*رسالة الأمة:

-أعلن عبد الغني سعد، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن العرض الحكومي الذي تداولته المواقع الإخبارية والقاضي بتوفير 1700 فرصة للتدريس بالتعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وذلك في إطار القانون المالي 2019، لا يمكن اعتباره سوى مبادرة تندرج في إطار ما يمكن أن نسميه ب"حلحلة" ملف الدكاترة، وإخراجه من حالة الجمود التي يعرفها.

-قالت بشرى بايض، رئيسة جمعية (المغرب- مقاولون)، إن المغاربة الذين يقيمون بفرنسا يوجدون في قلب التعاون الفرنسي المغربي وهم منخرطون في الجهود المبذولة لتطوير الشراكة الاستثنائية التي تجمع بين البلدين. وأكدت رئيسة جمعية (المغرب مقاولون)، التي تنشط في فرنسا عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تروم تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، أن "المغاربة المقيمين بفرنسا هم في قلب التعاون الفرنسي المغربي وتتم تعبئتهم في هذا الإطار من أجل تطوير وتفعيل هذه الشراكة الاستثنائية بين بلدينا"؛ مشيرة إلى أن التوجيهات الملكية التي يدعمها طموح راسخ للحكومة بما في ذلك الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج "من شأنها أن تجعل من مغاربة العالم قاطرة حقيقية للإشعاع الوطني والدولي للمغرب".

*آخر ساعة :

-مهنيون يطالبون وزارة الفلاحة بالعدول عن قرار استيراد دواجن من أمريكا. عبر مربو الدواجن بالمغرب عن استنكارهم للقرار الأخير لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بالموافقة على استيراد دواجن من الولايات المتحدة، معتبرين أن هذه الاتفاقية تعد "سابقة" من نوعها في هذا القطاع. وطالبت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، في بلاغ استنكاري، وزارة الفلاحة بالعدول عن هذا القرار، مشيرة إلى أنه لن يخدم القطاع خصوصا، والمصالح الوطنية عموما.

-أكدت مصادر مطلعة أن مرض "الطاعون" تسبب في الأيام الأخيرة في نفوق عشرات الأكباش بمنطقة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان، فضلا عن إصابة عدة أكباش آخرين، ما خلف استياء كبيرا في صفوف "الكسابة" في الوقت الذي لم تصدر وزارة الفلاحة أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أي بلاغ بخصوص هذا الموضوع، سيما وأن عيد الأضحى على الأبواب.

* ليبيراسيون :

- هل نتجه نحو إنهاء الأزمة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؟ يمكن أن يتم إجراء تغيير قريب في وضعية 50 ألف أستاذ في التعليم الثانوي، حيث سيخضعون لنظام الوظيفة العمومية ويوضعون تحت وصاية الأكاديميات الجهوية ال12 للتربية والتكوين التابعة للوزارة. وبعبارة أخرى، سيتمتعون بنفس وضعية الأساتذة المرسمين، مما سيسمح لهم بالاستفادة من "جميع مزايا الوظيفة العمومية في مجال الضمان الاجتماعي (التغطية الصحية والتقاعد) وكذا المكافآت والزيادات في الأجور.

- قال الممثل الرسمي للفاتيكان في المملكة المغربية، إن موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء "لم يتغير" . وذكر بلاغ للسفارة البابوية في المملكة المغربية، أنه عقب نشر مجموعة من الصحف لصور البابا وهو يبارك أطفالا تم تقديمهم على أنهم صحراويين، فإن "موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء لم يتغير"، مؤكدا "حرصه على توضيح الحقائق كما هي "في ما يخص الصور المذكورة، معربا في نفس الوقت عن إدانته لـ"استغلالها سياسيا".

* لوماتان:

- عزز أداء الفواتير والضرائب وتذاكر الطيران الأنشطة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقد تم تسجيل نحو 18 مليار درهم عبر محطات الدفع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

* لوبينيون:

- تعدد عمليات هدم المباني التاريخية خارج أي إطار قانوني! صرخة أطلقتها جمعية ذاكرة الدار البيضاء للمحافظة على التراث المعماري للدار البيضاء. فقبل بضعة أسابيع، تم هدم ثلاثة مباني تاريخية أو يجري هدمها. وأبرزت الجمعية أن الأمر يتعلق بنزيف منتظم يتم في أوقات محددة للغاية تتزامن في معظم الأحيان مع عطلات نهاية أسبوع لتجنب أي رد فعل من جانب الرأي العام والسلطات.

- يمثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الباراغواي، ماريو عبدو بينيتيز. وكان جلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد ماريو عبدو بينيتيز، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي، حيث قدم جلالة الملك في هذه البرقية أحر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس الجديد، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه السامية، لقيادة شعبه نحو تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار.

* البيان:

- اضطر ضابط شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي ضبط متلبسا بترويج المخدرات بأحد شوارع منطقة الحي الحسني، قبل أن يضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحين أبيضين، فضلا عن 70 غراما من مخدر الشيرا بحوزته.

-أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,8 في المئة أمام الأورو، وبنسبة 0,05 في المئة مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 غشت 2018. وأبرز بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، أن جاري الاحتياطيات الدولية بلغ خلال هذه الفترة 225,2 مليار درهم، مسجلا انخفاضا نسبته 0,3 في المئة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 9,7 في المئة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة.