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كُتّاب وآراء
رصيف الصحافة: عطلة الملك محمد السادس تستنفر مدينة الجبهة
نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "أخبار اليوم"، التي نشرت أن مدينة الجبهة بإقليم شفشاون تعيش على وقع تسريع وتيرة أشغال الصيانة والتهيئة بشكل كبير، بعد حلول الملك محمد السادس بشاطئها لقضاء جزءا من عطلته الصيفية.
ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن جميع مصالح عمالة إقليم شفشاون وسلطات مدينة الجبهة تعيش استنفارا كبيرا، بعد حلول مفاجئ للملك محمد السادس بشواطئها، على غير عادته، مضيفة أن أشغال الصيانة والتهيئة بمدينة الجبهة تجري على قدم وساق، خصوصا تلك التي تتعلق بالميناء البحري وترقيم الطرق وتبليط الأرصفة وإصلاح أعمدة الإنارة.
وتكتب "أخبار اليوم" أنه في الوقت الذي تؤكد كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن مشكل "أزمة العطش" بزاكورة قد حل بعد وضع الحكومة عددا من الإجراءات والحلول، أكد عبد الحليم لمقيرش، كاتب فرع زاكورة لـ"أطاك المغرب"، للجريدة أن مشكلة الماء عادت لتطفو على السطح مطلع الصيف الحالي، إذ تعرف المدينة انقطاعا دائما للماء، وهو ما يجعل السكان متخوفين من تكرار تجربة السنة الماضية مع انقطاع الماء يوم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الماء الذي تزود به المنازل في المدينة ماء مالح غير صالح للشرب، وأن سكان المدينة مازالوا يشترون الماء الذي يستعملونه للشرب والطهي.
وفي حوار مع "أخبار اليوم"، قال سامي شرشيرة، المستشار لدى وزارة الداخلية الألمانية، إن تيارات الهجرة غير الشرعية ستتركز بشكل كبير، خلال السنوات المقبلة، في ليبيا والمغرب، وأن هذا الأخير سيجد نفسه وحيدا في مواجهة هذا التحدي.
وأوضح شرشيرة أن "المغرب عوض أن يستغل الموضوع ورقة ضغط لتوفير إمكانيات مواجهة المشكل، نلاحظ أنه وجد نفسه تحت ضغط أوروبا التي تلوح بإفساح المجال لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا".
من جهتها، أشارت "الأحداث المغربية" إلى الإطاحة بشاهد زور ينحدر من منطقة لخصاص، أصدرت في حقه النيابة العامة بكلميم مذكرة بحث وطنية لتورطه في قضية تتعلق بالإدلاء بشهادة زور في ملف قضائي لصالح إحدى مافيا العقار. ووفق المنبر ذاته، فقد تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.
المنبر الورقي ذاته أفاد أن حوالي 1473 مغربيا يقاتلون مع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين انتقلت أعداد أخرى من المغاربة إلى فرع "داعش ليبيا"، فيما شد جزء آخر الرحال إلى الفلبين، مع التحاق بضعة مقاتلين بتنظيم "داعش" في أفغانستان، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة.
ونقرأ في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات لقي مصرعه غرقا بقعر بئر عميقة، بجماعة أيت أورير بإقليم الحوز، بعد أن ابتلعته المياه في غفلة من أفراد أسرته، قبل أن تعمل عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثته.
وذكر العدد ذاته أن أنس الدكالي، وزير الصحة، أفاد أن عدد استقالات الأطر الطبية بالمغرب بلغ العام الماضي 180 استقالة، مقابل 278 استقالة تخص العام الذي سبق، وأنه في عام 2017 أقدم 159 طبيبا من أصل 180 طبيبا على الاستقالة بحكم قضائي، مقابل 257 طبيبا من أصل 278 طبيبا عام 2016، هربا من الاشتغال بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر وراء الخصاص الذي تعرفه الأطر على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية البعيدة عن محور المدن الكبرى.
وإلى الاتحاد الاشتراكي"، التي نشرت أن المديرية العامة للضرائب أعلنت عن إبرامها اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي تتعلق بوضع مسطرة مبسطة وسريعة لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض مخصصة للسكنى الرئيسية.
ونختم من "العلم"، التي نشرت أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أعلنت أن ترويج أخبار نفوق حوالي 20 بالمائة من الدجاج، بسبب موجة "الشركي"، لا يطابق الواقع، وأن الغرض منه هو بث الريبة والارتباك في السوق لفتح الباب على مصراعيه أمام المحتكرين والمضاربين.
ووفق العدد ذاته، فإن شركة بريطانية شرعت في استخراج الغاز في تندرارة بالمنطقة الشرقية، بعدما أكدت الدراسات الاستكشافية توفر المنطقة على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي. وأضافت "العلم" أن الشركة البريطانية قالت إن جهاز الحفر تم وضعه في منطقة التنقيب الجديدة برصيف تندرارة في المغرب، ويتعلق الأمر بالآلة التي تم استخدامها في جميع آبار الشركة على الأراضي المغربية لصالح آبار 9ـ te" و"10ـte" و" 11ـte" وفق الترميز الخاص بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
صراحة باش خرجت نشوف المدينة معرفتهاش
هو مشى و المدينة رجعت لحالتها القديمة
الشباب قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية عاش الملك
لكن في حقيقة الأمر نحن شعب يستحق كل ما يقع له لأننا لا نتحرك ولا نتكلم ولا نقول أي شيء
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
لكن بإذن الله لن يدوم الحال هكذا.....!!!!!!
خاصك تفهم بلي راه الاقطاعيين هوما لي كيستغلو الضيعات ديال البطيخ الاحمر وعندهوم نفوذ ، سير انتا وقول لمول المقهى لي حدا دارك : راك محتل الملك العمومي وتشوف أحنيني ، راه الاقطاعيين هوما لي كيستغلو الفرشة المائية ، نزيدك : سير لأولماس وحفر بأر باش تسقي أرضك العطشانة وتروي فلاحتك وتشوف القانون لي عمرك شفته ، راه غي المسكين هو لي مالقى مايشرب ، ولد لبلاد لي لاحول ه ولا قوة ، قكر قبل ما تتكلم
لا يحدث مثل هذا إلا عندنا..لا تتم الإصلاحات الا بمجيء الملك...وهذا معناه ان المواطنين لا قيمة لهم ولا اعتبار لدى المسؤولين المعينين والمنتدبين..لا نشاهد مثل هذا في أية دولة تحترم مواطنيها..ومثل هذا يكرس مفهوما للعلاقة بين الحاكم والمحكوم في البلدان المتخلفة سياسيا مفاده:(انا وحدي نضوي لبلاد)..فهل يعلم الملك بهذا؟ان كان يعلم ولا يتحرك فتاك مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة اعظم...لشعبه العزيز من حقه ان يعيش في مجال نظيف وسليمان سواء حضر الملك ام لا..
ومع الاسف فعقلية(تمخزنيت)يبدو انها لا زالت متجذرة لدى مسؤولينا لذلك نراهم يتزلفون للملك وينافقونه ويخفون عنه واقع مدننا وبوادينا المتعفن..انه لامر غريب حقا يعكس عقلية بليدة لا تساير القرن21...قرن الاعلام المفتوح على مصراعيه الذي يتيح للمواطن القيام بمقارنات بين ممارسات حكامنا وحمام البلدان الديموقراطية الحقة..هناك لا يمكن ان يحدث مثل هذا اطلاقا..هناك يحترم الحكام المواطن لأنهم يعتبرون أنفسهم مجندون لخدمته وليس العكس..
لحظة!
هذا خطاب تاع واحد جاهل لواقع المغرب...
بحكم انني متخصص في العلوم السياسية وأعرف طبيعة النظام السياسي المغربي اقول ان الملك على علم بهذه الخطط في اطار تسويق مقولة الملك كيجي بخيرو وشعيبة كحل الراس من نيتو يقول كنتمناو الملك يزور المدينة كذا او كذا.
التفكير تاع النظام خاصو يواكب الذكاء الشعبي فهناك وعي خارج عن ذلك الوعي السابق القائم على ان محمد الخامس ظهر في القمر.
شكرا
الحداءق مسدودة في وجه العموم و الاشغال لم تكتمل مند سنوات ما عدا الحديقة في الحي الاروبي فى شارع العلوبين يا حسرة حلتها حالة السوق النمودجي للباعة المتجولين الاشغال ما زالت مستمرة الى ان يرت الله الارض ومن عليها