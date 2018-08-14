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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: عطلة الملك محمد السادس تستنفر مدينة الجبهة

رصيف الصحافة: عطلة الملك محمد السادس تستنفر مدينة الجبهة

رصيف الصحافة: عطلة الملك محمد السادس تستنفر مدينة الجبهة
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:01

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "أخبار اليوم"، التي نشرت أن مدينة الجبهة بإقليم شفشاون تعيش على وقع تسريع وتيرة أشغال الصيانة والتهيئة بشكل كبير، بعد حلول الملك محمد السادس بشاطئها لقضاء جزءا من عطلته الصيفية.

ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن جميع مصالح عمالة إقليم شفشاون وسلطات مدينة الجبهة تعيش استنفارا كبيرا، بعد حلول مفاجئ للملك محمد السادس بشواطئها، على غير عادته، مضيفة أن أشغال الصيانة والتهيئة بمدينة الجبهة تجري على قدم وساق، خصوصا تلك التي تتعلق بالميناء البحري وترقيم الطرق وتبليط الأرصفة وإصلاح أعمدة الإنارة.

وتكتب "أخبار اليوم" أنه في الوقت الذي تؤكد كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن مشكل "أزمة العطش" بزاكورة قد حل بعد وضع الحكومة عددا من الإجراءات والحلول، أكد عبد الحليم لمقيرش، كاتب فرع زاكورة لـ"أطاك المغرب"، للجريدة أن مشكلة الماء عادت لتطفو على السطح مطلع الصيف الحالي، إذ تعرف المدينة انقطاعا دائما للماء، وهو ما يجعل السكان متخوفين من تكرار تجربة السنة الماضية مع انقطاع الماء يوم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الماء الذي تزود به المنازل في المدينة ماء مالح غير صالح للشرب، وأن سكان المدينة مازالوا يشترون الماء الذي يستعملونه للشرب والطهي.

وفي حوار مع "أخبار اليوم"، قال سامي شرشيرة، المستشار لدى وزارة الداخلية الألمانية، إن تيارات الهجرة غير الشرعية ستتركز بشكل كبير، خلال السنوات المقبلة، في ليبيا والمغرب، وأن هذا الأخير سيجد نفسه وحيدا في مواجهة هذا التحدي.

وأوضح شرشيرة أن "المغرب عوض أن يستغل الموضوع ورقة ضغط لتوفير إمكانيات مواجهة المشكل، نلاحظ أنه وجد نفسه تحت ضغط أوروبا التي تلوح بإفساح المجال لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا".

من جهتها، أشارت "الأحداث المغربية" إلى الإطاحة بشاهد زور ينحدر من منطقة لخصاص، أصدرت في حقه النيابة العامة بكلميم مذكرة بحث وطنية لتورطه في قضية تتعلق بالإدلاء بشهادة زور في ملف قضائي لصالح إحدى مافيا العقار. ووفق المنبر ذاته، فقد تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.

المنبر الورقي ذاته أفاد أن حوالي 1473 مغربيا يقاتلون مع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين انتقلت أعداد أخرى من المغاربة إلى فرع "داعش ليبيا"، فيما شد جزء آخر الرحال إلى الفلبين، مع التحاق بضعة مقاتلين بتنظيم "داعش" في أفغانستان، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة.

ونقرأ في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات لقي مصرعه غرقا بقعر بئر عميقة، بجماعة أيت أورير بإقليم الحوز، بعد أن ابتلعته المياه في غفلة من أفراد أسرته، قبل أن تعمل عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثته.

وذكر العدد ذاته أن أنس الدكالي، وزير الصحة، أفاد أن عدد استقالات الأطر الطبية بالمغرب بلغ العام الماضي 180 استقالة، مقابل 278 استقالة تخص العام الذي سبق، وأنه في عام 2017 أقدم 159 طبيبا من أصل 180 طبيبا على الاستقالة بحكم قضائي، مقابل 257 طبيبا من أصل 278 طبيبا عام 2016، هربا من الاشتغال بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر وراء الخصاص الذي تعرفه الأطر على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية البعيدة عن محور المدن الكبرى.

وإلى الاتحاد الاشتراكي"، التي نشرت أن المديرية العامة للضرائب أعلنت عن إبرامها اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي تتعلق بوضع مسطرة مبسطة وسريعة لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض مخصصة للسكنى الرئيسية.

ونختم من "العلم"، التي نشرت أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أعلنت أن ترويج أخبار نفوق حوالي 20 بالمائة من الدجاج، بسبب موجة "الشركي"، لا يطابق الواقع، وأن الغرض منه هو بث الريبة والارتباك في السوق لفتح الباب على مصراعيه أمام المحتكرين والمضاربين.

ووفق العدد ذاته، فإن شركة بريطانية شرعت في استخراج الغاز في تندرارة بالمنطقة الشرقية، بعدما أكدت الدراسات الاستكشافية توفر المنطقة على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي. وأضافت "العلم" أن الشركة البريطانية قالت إن جهاز الحفر تم وضعه في منطقة التنقيب الجديدة برصيف تندرارة في المغرب، ويتعلق الأمر بالآلة التي تم استخدامها في جميع آبار الشركة على الأراضي المغربية لصالح آبار 9ـ te" و"10ـte" و" 11ـte" وفق الترميز الخاص بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - تازي حر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:19
كنعقل على اول زيارة داها الملك لمدينة تازة
صراحة باش خرجت نشوف المدينة معرفتهاش
هو مشى و المدينة رجعت لحالتها القديمة
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172
2 - حسن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:20
اتمنى ان يزور الملك جميع مدن المغرب لانني لاحظت ان كثرة الزيارات لمدن الشمال اثرت عليها ايجابا كمدينة طنجة وتطوان
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94
3 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:22
لا أعلم إلى أي درك وإنحطاط وصلنا
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139
4 - زكرياء المغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:27
زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى مدن شمال مثل طنجة تطوان الحسيمة أعطة حلة جديدة نتمنى أن تكون زيارة ملكية إلى جرادة و تنغير وزاكورة وأزيلال لأن هذه المدن لا تعرف تنمية محلية
الشباب قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية عاش الملك
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-48
5 - ريفي اصيل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:29
مسؤولون يخافون ولا يستحون (اخافو ما يحشمو) الله سيسالهم ويعاقبهم على ما فرطوا في حق الشعب .
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72
6 - kadiri الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:29
بالنسبة لزاكورة يوم يتخلى فلاحيهـا عن زراعة البطيخ الاحمر ( الدلاح) يحق حينئذ لسكانهـا الاحتجاج من أجل توفير الماء !!! رأي يبدو متسرع و مجانب للصواب لكنه عين الصواب
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39
7 - واحد لمدوخ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:30
هل أهم إنجازات الدولة تكمن دائما سوى في هذه الجملة* استنفار أمني ثم استنفار وما بعده استنفار*. الأشياء الأخرى كلها هامشية بالنسبة لهذه الدولة لا تساوي شيء في ميزان حسناتكم أو سيئاتكم .
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62
8 - عبدالله الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:33
أنا بطالي نتمنى حتى أنا ناخد عطلة من البطالة و نلقى خدة
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66
9 - كزاوية فتطوان الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:33
صراحة مدينة تطوان نقية بزاااااف عمرني شفت شي بلاصة فيها الازبال و ديما منورة و حتى الامان كنخرج ديما شدى تلفوني ف ايدي مكينش لي يدوي معاك كنتمنى حتى كزا تولي هكدا انشاء الله و حتى مدن المغرب الاخرى ...
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48
10 - إبراهيم الجديدة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:35
مااخذناه من الفوسفاط والسمك والذهب والفضة وغيرها من خيرات البلاد سناخذه من الغاز
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77
11 - شعيب الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:36
لقد سئمنا من هذه المسرحية. لم يبق لنا إلا أن نستظهرها عن ظهر قلب
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47
12 - مغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:40
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-58
13 - Maher الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:44
هذا هو اعضم إنجاز إنها الزيارات الملكية المكوكيه في كل مدينة. لقد وصلنا لنضاهي عمالقة العالم. سوف نصل المريخ قبل أمريكا. هيا الى الامام الى الامام.
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7
14 - مصطفى الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:44
ههههه مشكلة صافي انبقاو نتسناو الملك اجي باش اتصلحوا لينا الطرقان و الاضواء الانارة وغرس الاشجار
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5
15 - مكناسي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:46
مسؤولون منافقون الأشغال لا تجري على قدم وساق إلا عندما يتعلق الأمر بالزيارة الملكية أما الشعب فليذهب إلى الجحيم طرق مملوءة حفر أزبال في الشوارع ظلام دامس في الأزقة ياعباد البشر سيحاسبكم رب البشر !!!!!!!!!!!!!
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5
16 - Hassan الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:52
كامونيين خاصهوم إتحكو باش إعطيو الريحة.مقابلين غير زرود و الشفرة‎ ‎
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5
17 - منتصر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:53
هناك من يتمتع بعطلته الصيفية ولا يؤدي لا فواتير الماء والكهرباء ولا ضرائب ولا أي شيء وهناك الشعب الذي أنهكه الغلاء والأسعار الملتهبة والفواتير المشتعلة والملتهبة وعدم الإستفادة لا من الفوسفاط ولا الذهب ولا الفضة ولا الثروات البحرية ولا أي شيء وهناك البرلمانيين والوزراء يستفيدون من أجور وتعويضات خيالية ويستفيدون من أضحية العيد ولا يؤدون لا ضريبة ولا فاتورة الماء والكهرباء ويشتغلون فقط لمدة خمسة سنوات ثم يتقاضون تقاعد سمين وكبير والشعب يعاني ولا يتكلم
لكن في حقيقة الأمر نحن شعب يستحق كل ما يقع له لأننا لا نتحرك ولا نتكلم ولا نقول أي شيء
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
لكن بإذن الله لن يدوم الحال هكذا.....!!!!!!
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7
18 - Khalid الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:03
علاش زعما حتى يجي الملك عاد تحركوا و تخدموا البلاد على هاد الحساب خاصوا كل سيمانة فمدينة لمغرب يولي جنة
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3
19 - عابر سبيل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:05
اكثر من 9 ايام و الملك متاوجد بالجبهة يقضي عطلته لكن أغلب هذه المشاريع ترقيعية و لا ترقى الى المستوى المطلوب و نطلب من الملك ارسال لجنة لتتبع هذه المشاريع و مادى تطابقها مع دفتر التحملات خصوصا الكورنيش المطل على البحر الذي لم يقومو ببناء صور وقائي من جهة البحر ما جعل الشطر الاول منه يتشقق و هو لم يكمل سنته الاولى علما ان هذه المشاريع يشرف عليها عامل الاقليم و لا احد يستطيع محاسبته خصوصا جميع جماعات الاقليم تعرف خروقات كبيرة في انجاز هذه المشاريع و مرحبا بملكنا بيننا
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5
20 - سسس الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:11
هؤلاء المسؤولون الغير مسؤولين مازالوا يعتبرون ان المغاربة مجرد مداويخ لكن المغاربة اصبحوا الان يعرفون الحقيقة المرة وكل الحقيقة المرة التي يعيش عليها المغرب من سياسات فاشلة في كل الميادين واخطرها الامن..
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3
21 - الوجدي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:15
6 - kadiri
خاصك تفهم بلي راه الاقطاعيين هوما لي كيستغلو الضيعات ديال البطيخ الاحمر وعندهوم نفوذ ، سير انتا وقول لمول المقهى لي حدا دارك : راك محتل الملك العمومي وتشوف أحنيني ، راه الاقطاعيين هوما لي كيستغلو الفرشة المائية ، نزيدك : سير لأولماس وحفر بأر باش تسقي أرضك العطشانة وتروي فلاحتك وتشوف القانون لي عمرك شفته ، راه غي المسكين هو لي مالقى مايشرب ، ولد لبلاد لي لاحول ه ولا قوة ، قكر قبل ما تتكلم
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6
22 - Awal الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:20
دليل قاطع عن دولة متخلفة ما زالت تعيش في قبضة الاستبداد و العبودية. كنت ذات يوم أتمشى في أحد شوارع مدينة هولندية وانا أشاهد قلة من الناس ملتفتون حول شخص ما. اقتربت و فوجئت بأنها الملكة (حينئذ)، لم يكن هنا لا استنفار و لى زرابي و لا جيش كامل و لا ركوع و لا سجود . ربما أغلبية المدينة لم يكون بعلم زيارتها.
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6
23 - محمد ايوب الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:21
غريب امرنا:
لا يحدث مثل هذا إلا عندنا..لا تتم الإصلاحات الا بمجيء الملك...وهذا معناه ان المواطنين لا قيمة لهم ولا اعتبار لدى المسؤولين المعينين والمنتدبين..لا نشاهد مثل هذا في أية دولة تحترم مواطنيها..ومثل هذا يكرس مفهوما للعلاقة بين الحاكم والمحكوم في البلدان المتخلفة سياسيا مفاده:(انا وحدي نضوي لبلاد)..فهل يعلم الملك بهذا؟ان كان يعلم ولا يتحرك فتاك مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة اعظم...لشعبه العزيز من حقه ان يعيش في مجال نظيف وسليمان سواء حضر الملك ام لا..
ومع الاسف فعقلية(تمخزنيت)يبدو انها لا زالت متجذرة لدى مسؤولينا لذلك نراهم يتزلفون للملك وينافقونه ويخفون عنه واقع مدننا وبوادينا المتعفن..انه لامر غريب حقا يعكس عقلية بليدة لا تساير القرن21...قرن الاعلام المفتوح على مصراعيه الذي يتيح للمواطن القيام بمقارنات بين ممارسات حكامنا وحمام البلدان الديموقراطية الحقة..هناك لا يمكن ان يحدث مثل هذا اطلاقا..هناك يحترم الحكام المواطن لأنهم يعتبرون أنفسهم مجندون لخدمته وليس العكس..
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5
24 - بينكو الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:25
يجب متابعة هذ المسؤولين لي حتى كيزور الملك شي مدينة عاد كيبداو يصلحو بمعنى ان ميزانية تدبير وتسيير واصلاح المدن كاينة منعرف فين كتبقا مخبيا جا هي هذيك كيصرفوها باش يبينو بلي المدينة ديما مقادة الى مزارش الملك المدينة الفلوس منعرف فين كتمشي..
لحظة!
هذا خطاب تاع واحد جاهل لواقع المغرب...
بحكم انني متخصص في العلوم السياسية وأعرف طبيعة النظام السياسي المغربي اقول ان الملك على علم بهذه الخطط في اطار تسويق مقولة الملك كيجي بخيرو وشعيبة كحل الراس من نيتو يقول كنتمناو الملك يزور المدينة كذا او كذا.
التفكير تاع النظام خاصو يواكب الذكاء الشعبي فهناك وعي خارج عن ذلك الوعي السابق القائم على ان محمد الخامس ظهر في القمر.
شكرا
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0
25 - المحتار الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:26
مشكل الهجرة نحو أوروبا يتحملها المغرب فوق طاقته. الهجرة نحو أوروبا تبدأ من الحدود المغربية الشاسعة، و التي تجعل من المغرب كعنق الزجاجة. لأن هذف الأفارقة ليس المغرب بدولة للعبور. هذا يجعل كل المجهودات التي يقوم بها المغرب تتكاثر عنذه الهجرة. و هذا لا يعرفه الأوروبيون و المغرب لم يفسر ذلك للإتحاد الأوروبي. مشكل أوروبا هو سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية. عنذما تستقل هذه المدن و تعود إلى الوطن الأم، فإنها لن تعود أوروبية و لن يقصدها الأفارقة و لن يأتوا للمغرب كدولة عبور. هذا لن يتأتى بعد ذلك إلا بمساهمة مالية تتلاءم مع حجم المجهود الأمني الذي يجب على المغرب القيام به. خلاصة : عودة المدينتين السلييبيتين و جزرها المحتلة للوطن الأم المغرب، و مساهمات مالية و تقنية كبرى تتوافق مع المجهودات التي تطلبها أوروبا من المغرب مع الأخد بعين الإعتبار المشاكل التي يتحملها المغرب من خلال الآلاف من الأفارقة الذين بقوا في المغرب بعد أن تعذر عنهم الولوج لأوروبا عبر مضيق جبل طارق. هذه هي الحقائق التي يجب على الدبلوماسية المغربية أن تواجه بها الإتحاد الأوروبي. الحل الأمثل هو ظم المغرب للإتحاد الأوروبي...
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0
26 - متدمر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:28
اتمنى من صاحب الجلالة نصره الله يزور عاصمة الفوسفاط بصفة على غفلة ويشوف المدينة كيف راجعة اللور
الحداءق مسدودة في وجه العموم و الاشغال لم تكتمل مند سنوات ما عدا الحديقة في الحي الاروبي فى شارع العلوبين يا حسرة حلتها حالة السوق النمودجي للباعة المتجولين الاشغال ما زالت مستمرة الى ان يرت الله الارض ومن عليها
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27 - ساخط الثلاثاء 14 غشت 2018 - 23:38
عطلة مرض ثم عطلة نقاهة ثم عطلة استجمام ثم عطلة صيف ثم ثم ثم ... حياة كلها عطل.لك الله ياوطني.انا لله وانا اليه راجعون.كاين مسكين اللي كيحلم غير باسبوع واحد عطلة والله مالقاه.وايلا كاع شدو كيكون بلا خلاص
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