عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

*أخبار اليوم:

-كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، الحجم الخطير لنزيف الأطباء الذين يستقيلون من القطاع العمومي سنويا. وأفاد الوزير بأن عدد استقالات الأطر الطبية في المغرب بلغ 180 استقالة العام الماضي، مقابل 278 استقالة في العام الذي سبقه. وكشف أنس الدكالي، في رده على سؤال كتابي، أن أزمة الموارد البشرية في قطاع الصحة ترجع بالأساس إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي للصحة، وعزوف مهنيي الصحة عن الترشح لمباريات التوظيف، وأيضا الامتناع عن العمل في المناطق النائية.

-أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال النصف الأول من 2018 بلغ 5,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر يونيو 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ 17 في المئة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج زادت بنسبة 1 في المائة.

*الأحداث المغربية :

-قانون المالية يستنفر العثماني في إجازته. رغم أنه يقضي عطلته الصيفية بشمال المملكة، إلا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اضطر إلى اقتطاع بعض الوقت من إجازته من أجل مشروع قانون مالية السنة المقبلة. واستقبل العثماني بمقر إجازته الصيفية بالمضيق، عبد القادر اعمارة، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة. والموضوع يتعلق بوضع آخر اللمسات على الرسالة الإطار التي سيوجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية حول التوجهات الكبرى للمشروع.

-أعلنت شركة النفط البريطانية "ساوند إنرجي"، أول أمس الاثنين، أنها بدأت رسميا عمليات التنقيب في منطقة تندرارا في الجزء الشرقي من المملكة. وأكدت دراسات في يوليوز الماضي وجود رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي. وبعد هذا الاكتشاف، قامت شركة النفط البريطانية بتركيب جهاز الحفر في رصيف تندرارا، المستخدم في جميع الآبار التي تستكشفها الشركة في المغرب.

*العلم :

-اعتبرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن ترويج أخبار نفوق نحو 20 في المائة من الدجاج، بسبب موجة الحر "الشركي"، هو شيء لا يطابق الواقع، وأن الغرض منه بث الريبة والارتباك في السوق مع فتح الباب على مصراعيه أمام المحتكرين والمضاربين. وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن ترويج هذه الأخبار تم في غياب بحث صارم، في الوقت الذي ظلت فيه وضعية السوق في المستوى العادي، حيث يتم تزويده يوميا بوتيرة عادية ومنتظمة، كما أن الأسعار استقرت بشكل اعتيادي في ما بين 11 و 13 درهما لكلغ الدجاج الحي انطلاقا من الضيعة، وهو ما يثبت أن نسبة 20 بالمائة رقم خاطئ ولا يرتكز على أساس صحيح.

-أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق المزورة التي تم رصدها سنة 2017 تراجع بواقع 25 في المائة ليصل إلى 9753 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أنه حسب الفئات تشكل الأوراق النقدية من فئة 200 درهم 62 في المائة من مجموع الأوراق النقدية المزورة، أما حسب سنة الإصدار فتبقى الأوراق الصادرة سنة 2002 مهيمنة بحصة 58 في المائة.

*الاتحاد الاشتراكي:

-أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إبرامها اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي تتعلق بوضع مسطرة مبسطة وسريعة لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض مخصصة للسكنى الرئيسية. وذكر بلاغ للمديرية أنه، بموجب هذه المسطرة المبسطة، سيتموقع البنك كمخاطب وحيد للملزمين، حيث سيستقبل مباشرة طلبات المواطنين لإرجاع الضريبة، وسيتكلف مباشرة بعد ذلك بالمساطر الإدارية لدى المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المسطرة ستمكن الملزمين من الاستفادة من عدد من الامتيازات، تشمل تقليص آجال إرجاع الضريبة، وتقليص عدد الوثائق المرفقة بطلب الإرجاع.

-قالت بشرى بايض، رئيسة جمعية (المغرب- مقاولون) إن المغاربة الذين يقيمون بفرنسا يوجدون في قلب التعاون الفرنسي المغربي وهم منخرطون في الجهود المبذولة لتطوير الشراكة الاستثنائية التي تجمع بين البلدين .وأكدت رئيسة جمعية (المغرب مقاولون)، التي تنشط في فرنسا عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تروم تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، أن "المغاربة المقيمين بفرنسا هم في قلب التعاون الفرنسي المغربي وتتم تعبئتهم في هذا الإطار من أجل تطوير وتفعيل هذه الشراكة الاستثنائية بين بلدينا"، مشيرة إلى أن التوجيهات الملكية التي يدعمها طموح راسخ للحكومة بما في ذلك الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج " من شأنها أن تجعل من مغاربة العالم قاطرة حقيقية للإشعاع الوطني والدولي للمغرب".

*رسالة الأمة:

-أكثر من 382 ألف هكتار من أملاك الدولة موضوع منازعات قضائية. أفادت مصادر رسمية صادرة عن مديرية أملاك الدولة بأن 9 آلاف و971 ملفا قضائيا يتعلق بعقارات الدولة وما يعرف بالملك الخاص للدولة يوجد حاليا أمام محاكم المملكة، مشيرة إلى أن 22 في المائة من هذه المنازعات تهم "الإفراغ" و21 بالمائة تتعلق ب"التحفيظ"، في حين توزعت باقي المنازعات القضائية بين "إلغاء القرارات الإدارية" ودعاوى "التعويض" بنسبة 8 بالمائة، و"القسمة" و"تنفيذ العقود" بنسبة 5 بالمائة، و"الكراء" و"فسخ العقود" ب3 بالمئة، ودعاوى "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة" بنسبة 2 بالمائة.

-مؤشر التلوث مرتفع بالمغرب وجودة الهواء منخفضة. كشف مؤشر عالمي حديث أن المغرب من بين الدول التي تعاني من مشكل التلوث بشكل مرتفع على أصعدة مختلفة، حيث حل في المرتبة السادسة بإفريقيا، والثامنة عربيا، وال40 على المستوى العالمي في الاستطلاع النصف السنوي ل"مؤشر التلوث العالمي"، الذي شمل 102 دولة عبر العالم.

*لوماتان:

- في المغرب، الاهتمام بقضية مكافحة الاتجار في البشر ليس مؤقتا أو ظرفيا. فبعد أسابيع فقط عن المذكرة التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين، والتي حثهم من خلالها على التطبيق الجيد لمقتضيات القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تم نشر المرسوم رقم 2.17.740، المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من القانون المذكور، بالجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بخطوة أخرى إلى الأمام في مسلسل تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.

- تنكب الوكالة الوطنية للموانئ على مشروع إعادة تأهيل ميناء الداخلة. وستخصص المؤسسة بحلول 5 شتنبر المقبل نحو 5 ملايين درهم لدراسة هذا المشروع. وستركز الدراسة على تحديد بدائل جديدة لإعادة تأهيل ميناء الداخلة وإعادة تنظيم أنشطته بما يتماشى مع الإمكانات والإكراهات البيئية للجهة. ويندرج المشروع في إطار البرنامج التنموي المينائي والبحري 2016-2021 للأقاليم الجنوبية للمملكة.

* ليبيراسيون:

- تثمين الأراضي الصحراوية: تهيئة هيدرو-فلاحية في بوجدور. وتمثل هذه التهيئة، التي تمتد على مساحة تقدر ب 1000 هكتار بإقليم بوجدور، مشروعا طموحا عصريا يساهم في تعزيز جهود تثمين الأراضي الصحراوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويتطلب هذا المشروع، الذي يدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي يوجد في مراحله الأولى، ميزانية تقدر ب 465 مليون درهم، بهدف تعزيز الإنتاج النباتي والحيواني.

- يضم نظام الضمان الاجتماعي، الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة ملايين و283 ألفا و679 مؤمنا خلال سنة 2016. ويمثل التطور السنوي للمأجورين الجدد والذين تم التوقف عن التصريح بهم قبل الحصول على حق المعاش مستوى عال في سوق الشغل بالقطاع الخاص الرسمي. وتكشف الأرقام المتعلقة بهذا التطور السنوي، منذ سنة 1997، انعدام الأمن الذي يشهده سوق الشغل المغربي الرسمي، حيث تم سنة 2016، تسجيل توقف التصريح بواحد من بين عشرة مؤمنين بصندوق الضمان الاجتماعي قبل سن التقاعد.

* لوبينيون:

- أطلقت وزارة الشغل والإدماج المهني عملية انتقاء مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق المأجورين. وبهذا يتعين على النسيج الجمعوي أن يكون أكثر انخراطا في ما يتعلق بحقوق المرأة في أماكن العمل. وستمكن هذه المبادرة من دعم المنظمات غير الحكومية التي تستثمر أكثر في أماكن العمل من أجل التنفيذ الكامل لمقتضيات مدونة الشغل، والتي أيضا تسلط الضوء على العقبات التي تواجهها المرأة من أجل الحصول على حقوقها. وهكذا، ستبدأ مرحلة الانتقاء من 10 غشت الجاري وستتواصل إلى غاية 14 شتنبر 2018.

-يشارك المغرب في الدورة ال 13 لمهرجان السينما العربية بالبرازيل المنظم في الفترة ما بين 08 و27 غشت الجاري بساو باولو من خلال أفلام "غزية" للمخرج نبيل عيوش، و"وليلي" لفوزي بنسعيدي و"حمى" لهشام عيوش. وحسب المنظمين، فإن الدورة ال 13 للمهرجان تعكس الاهتمام الذي يوليه الجمهور البرازيلي للسينما العربية. وترمي هذه التظاهرة الى تسليط الضوء على التقارب الثقافي بين البرازيل وأمريكا اللاتينية والعالم العربي من خلال نسج روابط فنية بين الثقافات والتاريخ.

*أوجوردوي لوماروك:

-صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤخرا في بوجدور على 32 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 12 مليون درهم، في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف المشاريع المصادق عليها إلى تعزيز التنشيط الاجتماعي والثقافي والديني والرياضي، والتكوين ودعم الكفاءات، علاوة على تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

- ظهور التدابير الملموسة الأولى لقانون المالية المقبل. وتهم أولى هذه التدابير الجانب الاجتماعي، خاصة في مجال التعليم العالي. وهكذا، ينبغي أن يخصص القانون المالي المقبل ما لا يقل عن 1700 منصب مالي لحاملي شهادة الدكتوراه للاستجابة لحاجيات التدريس بمختلف جامعات وكليات المملكة. وستركز جهود التوظيف خلال السنوات القادمة على مواجهة المغادرة المكثفة نحو التقاعد في النظام التعليمي، بما في ذلك بالجامعات المغربية.