رصيف الصحافة: مشروع بـ71 مليار سنتيم يستنفر شرطة جرائم الأموال

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس نبدؤها من "المساء"، التي ورد بها أن فرقة أمنية تابعة لشرطة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش استمعت إلى صابر العذرواي، نائب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على رسالة سبق للفرع ذاته أن وجهها إلى العديد من الجهات الحكومية، والنيابة العامة والقضاء المالي، للمطالبة بفتح تحقيق حول تعثر برنامج ضخم، يهم إعادة هيكلة 27 دوارا بعمالة مراكش، خاصة في بعض الجماعات القروية كجماعة السعادة، وجماعة تسلطانت، وجماعة حربيل (تامنصورت)، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم.

كما كتبت "المساء" أن فضائح المستشفيات العمومية لا تزال تتواصل، بعد نشر شريط فيديو يظهر رجلا مسنا وقد انغرزت سكين في ظهره دون أن تجد أسرته من يقدم له العلاج، رغم تأكيد وزير الصحة أن أقسام المستعجلات بالمغرب تقوم بدورها على أكمل وجه.

وذكرت "المساء"، كذلك، أن أمن البيضاء تمكن من الإطاحة بشبكة متخصصة في السطو المسلح على محطات البنزين بعدد من المدن كالبيضاء، وسطات، وبرشيد، والرباط. وتبين أن الشبكة تتكون من سبعة عناصر من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، نظرا إلى تعدد حالات السرقة والسطو المسلح على المحلات، وخصوصا محطات البنزين.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حدد تاريخ 31 غشت الجاري كآخر أجل بالنسبة إلى أعضاء حكومته من أجل إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2019، وتقديمها إلى مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية. وقد جاء ذلك، تضيف الجريدة، عقب توصل الوزراء وكتاب الدولة بالرسالة الإطار المتعلقة بمشروع المالية، والتي وقعها العثماني نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، عبد القادر اعمارة.

من جهتها، أفادت "أخبار اليوم"، استنادا إلى صحيفة صينية، أن المغرب صار بشكل متزايد وجهة جذابة للسياح الصينيين، خاصة منذ تنفيذ سياسة الإعفاء من التأشيرة على الصينيين في يونيو 2015. وأضافت أن عدد السياح الصينيين، الذين زاروا المغرب في 2018، بلغ حوالي 120 ألف شخص، مسلطة الضوء على مؤهلات المغرب السياحية.

ونقرأ في "أخبار اليوم"، كذلك، أن شركة "أمانديس" قررت متابعة أحد موظفيها أمام القضاء، بعدما ثبت تورطه، مع شخص متهم بالاستيلاء على عقار الغير، في عملية تحويل ملكية عدادات الماء والكهرباء من المالك الأصلي إلى اسم شخص آخر. ويتعلق الأمر بعقار موضوع نزاع أمام القضاء في المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية بطنجة .

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي أوردت أن مواطنا مغربيا نجا بأعجوبة من حادث انهيار جسر للسيارات بمدينة جنوة شمال شرق إيطاليا، خلف العديد من القتلى والمصابين. وأضافت الجريدة أن المواطن المغربي إدريس عفيفي، البالغ من العمر 39 سنة، تمكن من التوقف في الوقت المناسب قبل مسافة قصيرة من الحافة التي انهار بعدها الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا.

ونختم من "العلم"، التي نشرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية نشرت إعلانا لعموم طلبتها تخبرهم فيه بإمكانية استفادتهم من منح دراسية جامعية توفرها بعض الجامعات الإسبانية لطلبة مخيمات الحمادة لمتابعة دراساتهم هناك. ويبدو أن الجامعات الإسبانية تبدي سخاء كبيرا مع هؤلاء الطلبة، تضيف "العلم".

وأفادت الجريدة أن وحدة من الجيش الموريتاني اشتبكت مع مجموعة مسلحة لم تحدد هويتها، حاولت التسلل إلى داخل التراب الموريتاني عبر نقطة حدودية تقع في أقصى الشمال الشرقي لموريتانيا. ووفق "العلم"، فإن الحادث خلف مقتل مهاجميْن من المجموعة، فيما أصيب عسكريان من الوحدة الموريتانية بجروح.