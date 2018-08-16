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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مشروع بـ71 مليار سنتيم يستنفر شرطة جرائم الأموال

رصيف الصحافة: مشروع بـ71 مليار سنتيم يستنفر شرطة جرائم الأموال

رصيف الصحافة: مشروع بـ71 مليار سنتيم يستنفر شرطة جرائم الأموال
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:15

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس نبدؤها من "المساء"، التي ورد بها أن فرقة أمنية تابعة لشرطة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش استمعت إلى صابر العذرواي، نائب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على رسالة سبق للفرع ذاته أن وجهها إلى العديد من الجهات الحكومية، والنيابة العامة والقضاء المالي، للمطالبة بفتح تحقيق حول تعثر برنامج ضخم، يهم إعادة هيكلة 27 دوارا بعمالة مراكش، خاصة في بعض الجماعات القروية كجماعة السعادة، وجماعة تسلطانت، وجماعة حربيل (تامنصورت)، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم.

كما كتبت "المساء" أن فضائح المستشفيات العمومية لا تزال تتواصل، بعد نشر شريط فيديو يظهر رجلا مسنا وقد انغرزت سكين في ظهره دون أن تجد أسرته من يقدم له العلاج، رغم تأكيد وزير الصحة أن أقسام المستعجلات بالمغرب تقوم بدورها على أكمل وجه.

وذكرت "المساء"، كذلك، أن أمن البيضاء تمكن من الإطاحة بشبكة متخصصة في السطو المسلح على محطات البنزين بعدد من المدن كالبيضاء، وسطات، وبرشيد، والرباط. وتبين أن الشبكة تتكون من سبعة عناصر من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، نظرا إلى تعدد حالات السرقة والسطو المسلح على المحلات، وخصوصا محطات البنزين.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حدد تاريخ 31 غشت الجاري كآخر أجل بالنسبة إلى أعضاء حكومته من أجل إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2019، وتقديمها إلى مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية. وقد جاء ذلك، تضيف الجريدة، عقب توصل الوزراء وكتاب الدولة بالرسالة الإطار المتعلقة بمشروع المالية، والتي وقعها العثماني نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، عبد القادر اعمارة.

من جهتها، أفادت "أخبار اليوم"، استنادا إلى صحيفة صينية، أن المغرب صار بشكل متزايد وجهة جذابة للسياح الصينيين، خاصة منذ تنفيذ سياسة الإعفاء من التأشيرة على الصينيين في يونيو 2015. وأضافت أن عدد السياح الصينيين، الذين زاروا المغرب في 2018، بلغ حوالي 120 ألف شخص، مسلطة الضوء على مؤهلات المغرب السياحية.

ونقرأ في "أخبار اليوم"، كذلك، أن شركة "أمانديس" قررت متابعة أحد موظفيها أمام القضاء، بعدما ثبت تورطه، مع شخص متهم بالاستيلاء على عقار الغير، في عملية تحويل ملكية عدادات الماء والكهرباء من المالك الأصلي إلى اسم شخص آخر. ويتعلق الأمر بعقار موضوع نزاع أمام القضاء في المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية بطنجة .

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي أوردت أن مواطنا مغربيا نجا بأعجوبة من حادث انهيار جسر للسيارات بمدينة جنوة شمال شرق إيطاليا، خلف العديد من القتلى والمصابين. وأضافت الجريدة أن المواطن المغربي إدريس عفيفي، البالغ من العمر 39 سنة، تمكن من التوقف في الوقت المناسب قبل مسافة قصيرة من الحافة التي انهار بعدها الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا.

ونختم من "العلم"، التي نشرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية نشرت إعلانا لعموم طلبتها تخبرهم فيه بإمكانية استفادتهم من منح دراسية جامعية توفرها بعض الجامعات الإسبانية لطلبة مخيمات الحمادة لمتابعة دراساتهم هناك. ويبدو أن الجامعات الإسبانية تبدي سخاء كبيرا مع هؤلاء الطلبة، تضيف "العلم".

وأفادت الجريدة أن وحدة من الجيش الموريتاني اشتبكت مع مجموعة مسلحة لم تحدد هويتها، حاولت التسلل إلى داخل التراب الموريتاني عبر نقطة حدودية تقع في أقصى الشمال الشرقي لموريتانيا. ووفق "العلم"، فإن الحادث خلف مقتل مهاجميْن من المجموعة، فيما أصيب عسكريان من الوحدة الموريتانية بجروح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ما وقع والو الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:25
عفا الله عما سلف و لفلوس غي وسخ الدنيا دابا يتوبو و الوطن غفور رووف رحيم لطيف .........
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7
2 - متتبع الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:36
اللهم ألطف بنا
اللهم ألطف بنا
اللهم ألطف بنا
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4
3 - رشيد الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:44
تبقى وضعية المستعجلات بالمغرب كارتية مما توفره من خدمات ضعيفة للمصابين لا انعاش ولا سكانير ولا راديو في المستوى . الا حراس الامن هم النهي والامر .... ام السطو المسلح على محطات الوقود فيجب عليها التوفر على كاميرات المراقبة في جميع جنباتها مع انارة قوية لضبط اللصوص ومساعدة رجال الامن لتعرف على المجرمين
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4 - Meknascom الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:48
أقسم بالله دولة فاشلة بكل المقااااااااااييس!!!!!!!!!!!!!!
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5 - سعيد مغربي قح الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:51
"..رغم تأكيد وزير الصحة أن أقسام المستعجلات بالمغرب تقوم بدورها على أكمل وجه."

جوج حوايج: يا إما هاد السيد ما عايش فالمغريب..يا إما كاي يقصد ب"أكمل وجه" داك الوجه لمقزدر لما كيحشمش..!
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7
6 - ايمداحن الحسن الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:52
بكل موضوعية مشكل مستشفياتنا هو انعدام الضمير المهني والجانب الأخلاقي والقيمي لدى مجموعة من الأطباء والممرضين ؛
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7 - فظائح المستشفيات الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:55
قبل يومين الاطباء ومديرالمستشفى طردو بنت من الصبيطار حيت ماعندهومش الدواء المظاد للسم ديال الافاعي وقالو ليها عندك تمشي تفظحينا وهاديك البنت مسكينة عظاتها افعى عظة خطيرة والله العظيم الصبيطارات ديال المغرب كارثة وكارثة وكارثة,(الصبيطار ديال ازيلال)
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