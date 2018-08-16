عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

*أخبار اليوم:

-نقابة البيجيدي تطلق النار على العثماني وتقرر الاعتصام لإلغاء التوظيف بالتعاقد. يبدو أن ملف الأساتذة المتعاقدين الذين فرضت عليهم الحكومة نظام التوظيف بالتعاقد، سيفجر أزمة جديدة بين الذراع النقابي للبيجيدي ورئيس الحكومة. وفي هذا السياق، خرجت نقابة البيجيدي عن صمتها لتطالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإلغاء "آلية التوظيف بالتعاقد من أجل سد خصاص التدريس في المغرب". وكشفت النقابة أن انعكاسات هذه الآلية على المنظومة التكوينية وعلى مردودية النظام التربوي أخطر من التبريرات التي يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي.

-أعلن مركز النقديات المغربي وشركة "فيزا" العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، عن إطلاق النسخة الأولى من أسبوع أمن البطاقات على صعيد المغرب، مبادرة التوعية الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للبطاقات، وتزويد المستهلكين بالنصائح والإرشادات اللازمة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المتعلقة بالمدفوعات. وستقوم شركة "فيزا" بتقديم نصائح ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو توضيحية لإبراز سبل أمن المدفوعات.

*المساء :

-حرب الزعامة داخل الحركة تشتد والعنصر يبقي باب ترشحه مفتوحا. دخل الصراع داخل الحركة الشعبية منعطفا مثيرا، في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح للأمانة العامة للحزب، وإزاحة امحند العنصر، الذي لم يحسم بعد موقفه النهائي بخصوص الترشح، وسط ترقب كبير لإمكانية عودته من جديد، بعد إدخال تعديلات على القانون الأساسي تحذف مبدأ الولايتين. وأكدت مصادر الصحيفة أنه إلى جانب العنصر ومحمد حصاد اللذين لم يعلنا لحد الآن موقفهما بشأن الترشح للأمانة العامة، هناك أيضا محمد أوزين ومحمد مبديع وأسماء أخرى قد تدخل السباق مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني.

-اعترف وزير الصحة، أنس الدكالي، بالأزمة الخانقة والنقص الحاد في الموارد البشرية الذي يعاني منه قطاع الصحة العمومي بالمغرب، والتي ربطها بضعف جاذبية القطاع العمومي، وعزوف مهنيي الصحة عن الترشح لمباريات التوظيف، وأيضا الامتناع عن العمل في المناطق النائية، مؤكدا أن 278 طبيبا استقالوا سنة 2016 من القطاع العمومي، فيما استقال 180 طبيبا من هذا القطاع سنة 2017.

*الأحداث المغربية :

-13 إجراء لإنعاش ميزانية 2019. حدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني تاريخ 31 غشت الجاري كآخر أجل بالنسبة لأعضاء حكومته من أجل إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية 2019 وتقديمها إلى مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية. جاء ذلك عقب توصل الوزراء وكتاب الدولة بالرسالة الإطار المتعلقة بمشروع المالية، والتي وقعها العثماني، نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، عبد القادر اعمارة. وبدا من خلال الرسالة، التي تحدد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، حضور التوجيهات الملكية المضمنة في خطاب العرش الأخير، لاسيما على المستوى الاجتماعي، الذي أخذ حيزا وافرا، على مستويات التعليم والصحة والتنمية والبشرية، والسجل الاجتماعي الموحد، وعلى مستوى الحوار الاجتماعي.

-أعلن الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي متخصصة في مجال الاتصالات، عن عودة المغرب رسميا إلى كنف هذه المؤسسة. وجاء هذا الإعلان خلال أشغال الاجتماع الإقليمي التحضيري الرابع للمجموعة الإفريقية لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد يومي 13 و14 غشت الجاري في العاصمة الكينية، بمشاركة وفد مغربي يقوده المدير التقني للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، سيدي محمد ادريسي الملياني. وأوضح الاتحاد الإفريقي للاتصالات، في مذكرة تم تعميمها في نيروبي، أن "الأمين العام للاتحاد يؤكد أن طلب عودة المملكة قد حظي بالقبول، وأن الدول الأعضاء قد أ خبرت بعودة المملكة المغربية" إلى هذه المؤسسة.

*العلم :

-أكدت المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت، أن الوضعية الوبائية لداء التهاب السحايا بإقليم زاكورة "عادية جدا، ولا تدعو إلى القلق". وذكر بلاغ لوزارة الصحة ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية حول وفاة ثلاثة أطفال بسبب داء التهاب السحايا وانتشاره بشكل خطير بزاكورة، أن الوضعية الوبائية لهذا الداء "لا تشكل استثناء بالنظر لواقعه على المستوى الجهوي أو الوطني أو الدولي".

*الاتحاد الاشتراكي:

- ارتفعت حاجيات البنوك المغربية من السيولة خلال شهر يوليوز إلى 64.3 مليار درهم، مقابل 60.9 مليار درهم في شهر يونيو، حسب بنك المغرب، الذي عزا هذا الارتفاع إلى نمو حجم النقد المتداول وانخفاض الاحتياطات الدولية الصافية.

-شهدت مدينة الداخلة تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية بمناسبة تخليد الذكرى الـ 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. وفي هذا الإطار، دشن والي جهة الداخلة – وادي الذهب السيد لامين بنعمر، بحضور عدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية، مشروع التهيئة الحضرية لشارع سكارنا بتجزئة الوحدة، الذي يبلغ طوله 2 كلم، بكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و781 ألف و258 درهم.

*رسالة الأمة:

-التنافسية العربية .. المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا. احتل المغرب المركز الثامن عربيا في تقرير التنافسية في العالم العربي لسنة 2018، والذي يتضمن ترتيب اقتصاديات 12 دولة عربية وفقا لمعايير محددة. وأظهر تقرير "دافوس"، الذي صدر بسويسرا، أن المغرب حافظ على مكانته على مستوى منطقة (مينا)، كما أحرز تقدما بثلاث درجات بالمقارنة مع مرتبته في متوسط سنوات 2007 و2017، حيث صنف في المرتبة العاشرة، على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فصلا عن أنه تصدر دول شمال إفريقيا من حيث التنافسية، بعد حصوله على 4.2 نقط.

-حلت مدينة الدار البيضاء في المرتبة 115 عالميا و11 عربيا في مؤشر جودة الحياة العالمي لسنة 2018، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة "ايكونوميست" الإعلامية البريطانية، فيما حلت تونس في المرتبة 106 عالميا و8 عربيا)، والجزائر 132 عالميا و14 عربيا، وفقا لاستطلاع سنوي شمل 104 دولة. وتصدرت فيينا الاستطلاع على أنها المدينة الأكثر استقرارا وملاءمة للحياة فيها.

*بيان اليوم :

-أفادت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن نسبة 20 في المئة من الوفيات في ضيعات الدواجن خلال موسم "الشركي"، التي تناقلتها بعض الصحف اليومية، "خاطئة" و"لا ترتكز على أساس صحيح"، محذرة من أن هذا الرقم يمكن أن "يخلق ارتباكا في السوق مع فتح الباب على مصراعيه أمام المحتكرين والمضاربين". وذكر بلاغ للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن الفيدرالية تلقت "باندهاش كبير" تصريحا "اعتباطيا" تناقلته بعض الصحف اليومية الصادرة بتاريخ 5 من الشهر الجاري، مفاده أن موجة الحر (الشركي) تسببت في نفوق حوالي 20 في المائة من الدجاج، مشيرا إلى أنه في غياب بحث ميداني صارم ورسمي تشرف عليه المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تجزم الفيدرالية أن الرقم المصرح به "لا يطابق الواقع بأي وجه من الوجوه".

-تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال شهري يوليوز وغشت، "القافلة الوطنية الرابعة للبيئة والتنمية المستدامة داخل المخيمات الصيفية لموسم 2018". وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هذه القافلة التي تنظم بجهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، تندرج في إطار تشجيع ثقافة التنمية المستدامة التي تعتبر من الرهانات الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

*آخر ساعة :

-وضعت الخطوط الملكية المغربية حدا للخلاف مع الربابنة بإعلانها التوصل إلى اتفاق يضم نقطا تم التوافق عليها ويعيد بناء مناخ الثقة بين الطرفين. وأعربت شركة (لارام) وجمعية ربابنة الطائرات، في بلاغ مشترك، عن ارتياحهما لإبرام هذا الاتفاق النابع من "وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، والدور الأساسي لقطاع السياحة في جهود التنمية، والدور البارز الذي تضطلع به الشركة باعتبارها فاعلا رئيسيا في تطوير قطاع النقل الجوي وتكريس إشعاع المملكة، وأهمية ربابنة الطائرات المهنيين والحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية".

-أكد رئيس مجلس النواب الباراغوياني، فيكتور كويفاس، التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمملكة وكذا مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدمت به المملكة من أجل طي صفحة النزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وقال المسؤول الباراغوياني، في تصريح صحفي في أعقاب لقاء جمعه برئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي يزور أسونسيون لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني المنتخب، ماريو عبدو بينيتيز، إن "البرلمان الباراغواي يجدد التزامه الواضح والدقيق بدعم الوحدة الترابية للملكة المغربية".

* ليكونوميست:

- خففت إدارة الضرائب من شروط عمل اللجان الإقليمية للتأكد من صحة اتفاقات التسوية الودية. بذلك لم تعد هذه المهمة حصرية على المديرين الجهويين والإقليميين، وهو ما سيمكن من الرفع من المردودية. كما سيعمل هذا النمط الجديد على تخفيف العبء على الإدارة للقيام بمهام ذات قيمة مضافة أعلى.

*لوبينيون:

- إطلاق إصلاح نظام التقاعد الذي يروم إنشاء نظام ثنائي القطبية يشمل القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الذي أطلقته وزارة المالية في يوليوز الماضي يوم الجمعة 31 غشت الجاري. ويتعين على المؤسسة التي سيتم اختيارها أن تضع تصورا لنظام تقاعد ثنائي القطبية يشمل القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد في يناير 2013. وتروم الفكرة دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قطب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في قطب آخر، وذلك من أجل الانتقال إلى نظام بقاعدة موحدة.

- خلد المغرب يوم الثلاثاء 14 غشت 2018، في أجواء من الفرح والبهجة، الذكرى ال39 لاسترجاع إقليم واد الذهب. وتشكل هذه الذكرى مرحلة بارزة في مسلسل استكمال الاستقلال والوحدة الترابية للمملكة، وفرصة لإبراز الدينامية التي ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا تسليط الضوء على التزام جميع المغاربة وتعبئتهم وراء القائد الأعلى للأمة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن القضايا العادلة للأمة.

* البيان:

- تم يوم الاثنين تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير ببئر كندوز بإقليم أوسرد، وذلك في إطار برنامج المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لتخليد الذكرى الـ 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. وأشرف المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، رفقة والي جهة الداخلة – وادي الذهب، لامين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد، عبد الرحمان الجوهري، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، ووفد من السلطات والفعاليات المحلية، على افتتاح هذا الفضاء الذي يهدف إلى تذكير الأجيال القادمة بالتاريخ المجيد للمقاومة، والحفاظ على الوثائق التاريخية، وتسليط الضوء على الأحداث العسكرية التاريخية ورموز المقاومة بالمنطقة.

-إنهاء الخلاف بين الخطوط الملكية المغربية والربابنة بتوقيع اتفاق مع جمعية ربابنة الطائرات. وأكد مصدر من الجمعية ان جميع الربابنة عادوا للعمل مباشرة بعد توقيع الاتفاق، واضعين حدا لموجة إلغاء الرحلات الجوية التي عرفتها الشركة منذ بداية الصيف. وأضاف أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يستجيب لانتظارات الربابنة، خاصة في ما يتعلق بظروف العمل". وأعربت شركة (لارام) وجمعية ربابنة الطائرات، في بلاغ مشترك، عن ارتياحهما لإبرام هذا الاتفاق النابع من "وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، والدور الأساسي لقطاع السياحة في جهود التنمية، والدور البارز الذي تضطلع به الشركة باعتبارها فاعلا رئيسيا في تطوير قطاع النقل الجوي وتكريس إشعاع المملكة، وأهمية ربابنة الطائرات المهنيين والحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية".

* أوجوردوي لوماروك:

-أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه أطلق العمل باستغلال مشروع تزويد عدد من المناطق بإقليم صفرو بالماء الشروب، والذي كلف غلافا ماليا يناهز 17 مليون درهم. ويستفيد من هذا المشروع الذي أنجزه المكتب، كل من مدينة رباط الخير وجماعتي أولاد مكودو واغزران. وتضمن المشروع وضع 11 كلم من القنوات، وتجهيز ثقب بصبيب 80 لتر في الثانية، وإنجاز محطتين للضخ، وبناء خزان بسعة 500 متر مكعب.

- كشف رئيس الحكومة عن الرسالة التأطيرية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2019. وتنص الرسالة على بذل مجهود مالي أكبر من أجل دعم القطاعات الاجتماعية، لا سيما "راميد" وبرنامج "تيسير" للدعم من أجل التمدرس، علاوة على الصحة والتعليم والشغل، خصوصا الشباب.

*ليبيراسيون:

-أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إبرامها اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي تتعلق بوضع مسطرة مبسطة وسريعة لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض مخصصة للسكنى الرئيسية. وذكر بلاغ للمديرية أنه، بموجب هذه المسطرة المبسطة، سيتموقع البنك كمخاطب وحيد للملزمين، حيث سيستقبل مباشرة طلبات المواطنين لإرجاع الضريبة، وسيتكلف مباشرة بعد ذلك بالمساطر الإدارية لدى المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.

- ارتفع عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2018 وذلك بمعدل قدره 08 ر13 في المئة، حيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 486 ألف و 651 سائحا ، مقابل 430 ألفا و347 سائحا في الفترة نفسها من سنة 2017 . وتفيد الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة، بأن السياح الوافدين على أكادير من مختلف المدن المغربية احتلوا الصدارة بما مجموعه 138 ألف و 869 سائحا ، مقابل 139 ألف و 932 سائحا خلال النصف الأول من السنة الماضية.

* لوماتان:

- يحتفل الشعب المغربي وأسرة المقاومة يومي الخميس والجمعة بذكرى انتفاضتي 16 غشت في وجدة و17 غشت 1953 في تافوغالت (إقليم بركان)، اللتين تمثلان ملحمتين وضاءتين في مسلسل الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. ويشكل هذان الحدثان صفحة مشرقة في التاريخ المعاصر للمملكة، يؤكدان العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرير واستعادة حريته، كما أنهما يعكسان البطولة والتضحيات الجسام التي أبان عنها سكان المنطقة الشرقية للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

- أداء جيد للسوق المالية المغربية في النصف الأول سنة 2018. ويعود الفضل للأنشطة المصرفية وتنويع القنوات، إضافة إلى إصدار 860 ألف بطاقة أداء وسحب، وهو ما يؤكد هذا الأداء الجيد. ومع متم يونيو الماضي، أجرى حاملو بطاقات السحب والأداء عمليات بقيمة 26.95 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 26.6 بالمئة.