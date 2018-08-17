عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة ..

*أخبار اليوم:

-تقاطب حاد في الحركة الشعبية في أفق المؤتمر. مع اقتراب موعد المؤتمر الـ13 لحزب الحركة الشعبية المقرر في 28 و29 و30 شتنبر المقبل بالرباط، يعيش الحزب حالة من التقاطب الداخلي بين دعاة استمرار امحند العنصر، الأمين العام الحالي، ودعاة دعم محمد حصاد، الذي التحق بالحزب حديثا مع تشكيل حكومة العثماني في أبريل من العام الماضي.

-تمكن الدخل الوطني الإجمالي المتاح بالأسعار الجارية خلال السنة المالية الماضية، من تسجيل ارتفاع نسبته 4.7 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله في السنة التي قبلها، ليصل حجم الدخل الإجمالي إلى 1124.8 مليار درهم، وعند عدم إغفال حجم الاستهلاك الوطني النهائي الذي بلغ 817.9 مليار درهم، سيكون مستوى الادخار الوطني واصلا إلى 306.9 مليار درهم، ممثلا بذلك بنسبة 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حسب تقرير بنك المغرب السنوي الصادر مؤخرا.

*المساء:

-أفرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن مذكرته التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019. ولعل أول ملاحظة يمكن الوقوف عليها هو التوجه التقشفي، الذي حملته هذه الرسالة التي توصل بها أعضاء الحكومة، في الشق المرتبط بنفقات التسيير، مقابل الحرص على ضرورة تنزيل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية في خطاب العرش.

-قضية العاملات المغربيات في حقول إسبانيا تصل إلى المحكمة الوطنية. في تطور جديد لقضية عاملات الفراولة المغربيات، طلبت المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تقريرا مفصلا عن القضية التي يقول محامي الضحايا إن جرائمها تصل إلى الاتجار في البشر والعبودية. وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن مغربيات كن يعملن في قطف الفراولة في منطقة "هويلفا" نقلن ملفهن إلى المحكمة الوطنية، وهو ما ينذر بتغير في مسار القضية التي تفجرت بعد شكاوى عاملات مغربيات من سوء معاملة أثناء العمل واعتداءات وتحرشات جنسية من أرباب عملهن.

*الأحداث المغربية:

-من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم بمناسبة عبد الأضحى، سيتم تحويل معظمها إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2018-2019، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي. وأبرزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع تربية الأغنام والماعز استفاد خلال الموسم الفلاحي 2018/2017 من عدة إجراءات وظروف، منها وفرة الموارد العلفية والحبوب، التي كان لها آثار إيجابية على أثمنة الأعلاف، حيث انخفضت أثمنتها المحلية بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالموسم المنصرم، بالإضافة إلى استفادة قطاع تربية الأغنام والماعز من الدعم في إطار مخطط المغرب الأخضر بجميع جهات المملكة، وخاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية، كالدار البيضاء، وسطات، ومراكش، وآسفي، والجهة الشرقية، وفاس ومكناس، مع تحسين المعايير التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 93 بالمئة بالنسبة للولادات واثنين بالمئة بالنسبة للوفيات.

-أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 8 في المائة ليرتفع إلى 118.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن هذا التفاقم يعزى إلى ارتفاع الواردات (24.8+ مليار درهم) بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات (16+ مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية انتقلت من 56.8 في المائة إلى 57.5 بالمائة.

*بيان اليوم :

-نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الأخبار الرائجة بشأن دعوتها المهنيين إلى اجتماع طارئ لتدارس تداعيات استيراد لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة منها من الولايات المتحدة. وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن استيراد هذه المواد يندرج في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة.

-أكدت سفيرة المغرب في الشيلي، كنزة الغالي، أنه بفضل الإصلاحات الهامة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى المغرب، بلد الاستقرار والحضارة العريقة، يتموقع حاليا كمحاور مفضل على الصعيد الدولي. وأوضحت السيدة الغالي، التي شاركت في مؤتمر احتضنته جامعة "دي لا فرونتيرا" بتيموكو، عاصمة جهة أروكانيا، الواقعة على بعد 670 كلم جنوب العاصمة الشيلية سانتياغو، أن هذه الريادة التي أتبثتها المملكة ودورها البارز عبر العالم باتا ممكنين بفضل الإصلاحات الهامة التي باشرها جلالة الملك.

*العلم:

-تم بمدينة الداخلة تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بمناسبة تخليد الذكرى الـ 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. وفي هذا الإطار، دشن والي جهة الداخلة – وادي الذهب لامين بنعمر، بحضور عدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية، مشروع التهيئة الحضرية لشارع سكارنا بتجزئة الوحدة، الذي يبلغ طوله 2 كلم، بكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و781 ألف و258 درهم.

-وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات لمواكبة الحركة الدؤوبة للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من يوم الجمعة 17 إلى يوم الأحد 26 غشت 2018. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا البرنامج يهدف إلى تأمين أحسن ظروف السفر في أحسن شروط الراحة والسلامة، مشيرا إلى أنه يشمل تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة - الناظور)، وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات وتسهيل عملية اقتناء بيع التذاكر. وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في تسهيل عملية اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار وذلك بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات؛ وتوفير الموزعين الآليين للتذاكر؛ واقتناء التذاكر عبر موقع البيع : www.oncf-voyages.ma ؛ وفي تعزيز فرق المساعدة والإرشاد بالمحطات والقطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين؛ وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات.

*الاتحاد الاشتراكي:

-اعتبر الرئيس الباراغواياني المنتخب، ماريو عبدو بينيتيز، يوم الأربعاء بأسونسيون، حضور المملكة المغربية مراسيم تنصيبه تقديرا كبيرا لجمهورية الباراغواي ولرئيسها المنتخب. وأعرب بينيتيز، خلال استقباله لرئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، مبعوثا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن شكره لجلالة الملك، مؤكدا جودة وعمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الباراغواي.

-أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحالة الصحية للقطيع الوطني، خاصة الأغنام والماعز، "جيدة للغاية" بمختلف جهات المملكة. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه بفضل المجهودات والاجراءات المتخذة من قبل الفاعلين في هذا القطاع من جهة، وبفضل المراقبة البيطرية المستمرة وحملات التلقيح التي تباشرها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأطباء البياطرة المعتمدين، ضد الأمراض المعدية والأمراض ذات الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة من جهة أخرى، فإن الحالة الصحية للقطيع الوطني، خصوصا الأغنام والماعز، تتميز بأنها في وضعية صحية جيدة بمختلف جهات المملكة.

*رسالة الأمة:

-تبوأ المغرب الرتبة السادسة في أحسن الأطباق ضمن 500 دولة وفق تصنيف (لونلي بلانيت فود) للطهي في العالم. وحصل المغرب على هذه النتيجة حسب استطلاع نشرته مجلة "أولتيمايت إيتليست" يهم أفضل 500 من الأطباق الأكثر شهرة في العالم. وتصدرت إسبانيا التصنيف، متبوعة بماليزيا، ثم اليابان، فالولايات المتحدة في الرتبة الرابعة، والتايلاند في المركز الخامس.

-توصلت مؤسسة وسيط المملكة، خلال السنة الماضية، بما مجموعه تسعة آلاف و378 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع عدد الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنة 2016 (8281 شكاية). وكشف تقرير الوسيط برسم سنة 2017 أن 6 آلاف و665 شكاية لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

*آخر ساعة :

-أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى 2018 بلغ ما يقارب 8.1 مليون رأس، بما يفوق نسبة 48 بالمائة من الطلب المتوقع في 5,45 مليون رأس. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا العدد البالغ 8.1 مليون رأس موزعة إلى العرض المرتقب ب4,6 مليون رأس من ذكور الأغنام، و1,38 مليون رأس من إناث الأغنام، و2,1 مليون رأس من الماعز، مشيرة إلى أن الطلب المتوقع من أضاحي العيد الذي يناهز 5,45 مليون رأس، منها 4,9 مليون رأس من الأغنام (4,3 مليون رأس من الذكور)، و540 ألف رأس من الماعز.

-انتقد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، التصريح الأخير لخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد فيه أن الحكومة تعتزم توفير 1700 منصب لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه من الموظفين وغير الموظفين في قانون المالية 2019، معتبرا أن هذا التصريح "مجانب للصواب" لعدة اعتبارات. وأوضح إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد، أن هذه المناصب موزعة بين 700 منصب محدث جديد، و700 منصب خاصة بالدكاترة الموظفين، و300 منصب تعاقد مع طلبة السنة الثانية للدكتوراه، مشددا على أن التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه استراتيجية خطيرة على التعليم العالي والبحث العلمي.

* لوماتان :

- تعتزم وزارة الفلاحة تقييم تنفيذ برنامج التنمية القروية لجبال أطلس في أقاليم بني ملال وتينغير وورزازات. والهدف: تحديد الوضع المرجعي لمنطقة تدخل المشروع بهدف معرفة نسبة تحقيق أهداف البرنامج، الذي يروم الحد من الفقر (30 بالمائة بحلول سنة 2030)، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية بالمناطق القروية.

- تحتضن مدينة أكادير، في مستهل أكتوبر المقبل، ندوة دولية حول تدبير ندرة المياه، بحضور صناع القرار بنحو 30 بلدا في إفريقيا وأوروبا، وخبراء وممثلي مؤسسات دولية. وبهذه المناسبة، سيتم تسليط الضوء على آخر الابتكارات في مجال إعادة تدوير المياه العادمة، وتحلية مياه البحر، وترشيد استعمال الماء في القطاع الفلاحي.

*ليكونوميست:

- قروض التجهيز تسجل نموا، بين 2010 و2015، بمقدار 15 مليار درهم فقط. وتعكس هذه الأرقام حالة الترقب والانتظار لدى الفاعلين. وبهذا يظل العمل الذي تقوم به الحكومة من أجل تحسين ثقة رؤساء المقاولات غير كاف، حيث أن التحذيرات بشأن تباطؤ الاستثمار الخاص ما فتئت تتزايد. وقد عبر بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات عن قلقهما بشأن هذا الوضع.

*البيان:

- المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019 ترسم بوضوح الأولويات الملحة للميزانية القادمة. ويشكل دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم، ومراجعة النظام الصحي الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع خلق مناصب الشغل، النقاط الرئيسية للمشروع. وبخصوص التعليم، تعتزم الحكومة إحداث 1500 منصب شغل. من جهة أخرى، يتعين إحداث 4000 منصب شغل في القطاع الصحي. كما يتعين على الميزانية تحقيق توافق بين تعزيز السياسات الاجتماعية، من ناحية، ومواصلة الأوراش الكبرى والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من ناحية أخرى.

- قضية 50 ألف رجل تعليم متعاقد تبدو كقنبلة اجتماعية موقوتة تهدد قطاع التعليم الوطني. فالغموض الذي يلف وضعهم القانوني هو سبب غضبهم، الذي يعتزمون التعبير عنه عشية الدخول المدرسي 2018-2019، من خلال تنظيم اعتصام أمام المؤسسة التشريعية بالرباط. وكانت مصادر حكومية، نقلت بعض وسائل الإعلام قولها، إن هؤلاء الاساتذة، البالغ عددهم 50000 الذين تم إلحاقهم بالتعليم الثانوي، سينتقلون من وضعية المتعاقدين إلى موظفين خاضعين للأكاديميات ال12 التابعة لوزارة التربية الوطنية. لكن لم يصدر إلى حدود الساعة أي بيان رسمي لوضع حد لهذا الغموض.

* لوبينيون:

- إعداد قانون المالية 2019 يندرج في سياق يتطلب تكثيف التعبئة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي. وهكذا، تم الشروع في تحديد أولويات مشروع القانون المالي، في إشارة إلى أولويات السياسات الاجتماعية، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لضمان الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار وريادة الأعمال، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 12.6 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، وذلك بانخفاض نسبته 25.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى تراجع المداخيل (ناقص 2.55 مليار درهم) وتضاعف النفقات (زائد 1.77مليار درهم).

*ليبيراسيون:

- أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة لمدة يومين لمبلغ إجمالي قدره 9 مليار درهم. وتهم العملية الأولى توظيفا ماليا لمبلغ 4.7 مليار درهم بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2.63 في المائة . وتهم الثانية توظيف مبلغ 4 مليار درهم بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2.87 في المائة. بينما تهم الثالثة توظيفا ماليا لمبلغ 300 مليون درهم بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2.87 في المائة.

- قانون المالية 2019 سينخرط في الاستمرارية مقارنة بسابقيه لكن بلمسة اجتماعية. هكذا وصف هشام عطوش، رئيس منتدى الاقتصاديين المغاربة، المذكرة التأطيرية، التي وجهها الجمعة الماضي، سعد الدين العثماني، إلى مختلف الوزراء وكتاب الدولة. وأضاف أنه سيتم إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي، في الوقت الذي كان يركز فيه الاهتمام عادة على الشق الاقتصادي.