رصيف الصحافة: تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل قراءة مواد بعض الورقيات الخاصة بنهاية الأسبوع من "المساء"، التي نشرت أن الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، يباشر تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية.

ووفق المنبر ذاته فإن الجنرال حرمو أشرف على الترتيبات الخاصة بتغييرات فيالق الشرف بشكل شخصي، لكونه خبر العمل داخل دهاليز الإقامات الملكية وترتيب الإجراءات الأمنية بالمواكب الرسمية.

وأضافت الجريدة أن إجراءات الدرك بالقصور الملكية تأتي مباشرة بعد تغييرات جزئية بمنطقة الصحراء، وأن تنقيلات جديدة في صفوف الدرك الملكي، بوشرت بمنطقة الجنوب لضخ دماء جديدة في الجهاز، إذ نقل القائد الإقليمي للدرك الملكي بالعيون إلى جهوية الرشيدية وجرى تنقيل القائد الإقليمي للدرك بالسمارة إلى القيادة الإقليمية ببني ملال، وتم تعيين قائد إقليمي جديد للدرك الملكي بالعيون قادما من القيادة العليا للدرك الملكي.

وأفاد المنبر الإعلامي نفسه أن الدرك يباشر حملات تمشيط ومداهمة بضواحي سلا بحثا عن عناصر إجرامية خطيرة، وأسفرت العملية عن توقيف عصابة إجرامية خطيرة كانت توظف السيوف وكلبين من فصيلة "البيتبول" في تنفيذ عملياتها التي حصدت عشرات الضحايا.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن العملية استهدفت عددا من الأكواخ العشوائية و"العشات" الموجودة بالمنطقة ومكنت من حجز كميات كبيرة من "الماحيا" إضافة إلى 107 علبة سيليسون وسيفين ومديتين من الحجم الكبير إضافة إلى مبلغ مالي تجاوز 3000 درهم كان بحوزة أفراد العصابة.

من جهتها نشرت "أخبار اليوم" أن المغاربة يتصدرون المهاجرين الباحثين عن عمل في فرنسا لأسباب اقتصادية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن المهاجرين المغاربة الذين أفادوا بأنهم قدموا إلى فرنسا من أجل العمل، يكون معدل حصولهم على وظيفة أعلى من المتوسط 64 في المائة، وهو مرتفع مقارنة بالقادمين لأسباب عائلية، والذين لا تتجاوز نسبة حصولهم على وظيفة 45 في المائة، والطلبة المنحصرة حظوظهم في 34 في المائة.

وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت أن محكمة النقض بإقليم كتالونيا الإسباني رفضت الطعن المقدم من طرف مغربية، تم رفض منحها الجنسية الإسبانية، بعد رسوبها في المخابرة التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص، حيث يتم التأكد من مستوى لغة المتقدم بطلب التجنيس، ومعرفته بالدستور الإسباني، وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بالسياسة والثقافة والتاريخ والحغرافية.

وعلاقة بأخبار الجرائم كتبت نفس الجريدة أن شابا في العشرينات من العمر أقدم على ذبح زميله من الوريد إلى الوريد، بدوار الضحاك بمدينة الجديدة، بعد مشادات كلامية بينهما. وأضافت "الأحداث المغربية" أن الحادث استنفر عناصر الشرطة والوقاية المدنية التي عملت على نقل جثة الهالك نحو قسم حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.

ونقرأ في "الأحداث المغربية" كذلك، أن السلطات بالعرائش شددت على ضرورة القيام بشن دوريات وحملات ليلية باعتبار أن جل عمليات "الحريك" تتم خلال ساعات الليل. في المقابل شرع بعض مهربي البشر عبر القوارب الخشية والمطاطية في تغيير أوقات الانطلاق من الليل إلى النهار.

أما"الإتحاد الاشتراكي" فنشرت أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة تمكنت من توقيف مستخدم أمن خاص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار انتهاء البحث القضائي الجاري في حقه من أجل تقديمه أمام العدالة.

الختم من "العلم" التي اهتمت بمساءلة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز حول موضوع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جبهة "البوليسايو في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

ووجه الداهي أكاي رئيس جمعية المفقودين في البوليساريو الذي هو نفسه أحد ضحايا الفظائع التي ترتكب في سجون البوليساريو، رسالة لبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة المركزية الاسبانية سلط فيها الضوء على حالات التعذيب والاختفاء القسري التي يرتكبها الجلادون في سجون البوليساريو بمخيمات تندوف التي تقع فوق التراب الجزائري مشيرا إلى أن بعض جلادي البوليساريو يوجدون فوق التراب الإسباني.

وجاء في المنبر الورقي ذاته أن عدد المسجلين بالإجازات الأساسية في الكليات ومراكز التكوين التابعة لجامعة ابن زهر ـ أكادير بالنسبة للموسم الجامعي القادم 2018 ـ 2019 بلغ ما مجموعه 23765 طالبا وطالبة، أي بنسبة وصلت 73 و86 في المائة من أجل مجموع الطلبة الذين عبروا عن رغباتهم في الالتحاق بالكليات أثناء مرحلة التسجيل القبلي (التسجيل عن بعد) التي سبقت مرحلة وضع الملفات.