عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم:

- وزارة الصحة تحذر من استعمال الوسائل التقليدية للمصاب بلدغات الأفاعي. مع ارتفاع حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي في فصل الصيف، والتي تسجل سنويا 25 ألف حالة تسمم بلسعات العقارب وحوالي 350 حالة بلدغات الأفاعي، حذرت وزارة الصحة من استعمال الطرق التقليدية للعلاج كربط الطرف المصاب أو التشريط أو شفط أو مص أو كي مكان اللدغة واستعمال مواد كيماوية وأعشاب، مشيرة إلى أن هذه الطرق تنتج عنها في غالب الأحيان مضاعفات خطيرة.

- أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية المقبل، أن سنة 2019 ستعرف الشروع في إصلاح اختلالات نظام التغطية الصحية (راميد) الذي تم الشروع في تنفيذه في مارس 2012، ويضم حاليا 12 مليون مستفيد. فهذا النظام يعرف العديد من المشاكل والاختلالات التي تجعله على حافة الإفلاس، حيث أن المواطنين الذين يتوفرون على التغطية الصحية (راميد) لا يجدون الخدمات التي ينتظرونها في المستشفيات، وكذا الولوج إلى العلاجات في وقت مناسب، وتأخر المواعيد والحصول على الأدوية.

* المساء:

- دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى شراء الحيوانات المرقمة بحلقة "عيد الاضحى" من الأسواق المفتوحة لهذا الغرض، وأن تكون الأضحية في صحة جيدة مع الاحتفاظ بحلقة عيد الأضحى بعد ذبح الحيوان. وأعلن المكتب بشكل صريح أن عملية الترقيم لا تضمن الجودة، لكنها تتيح تتبع وتحديد هوية صاحب الحيوان، وتحديد الضيعة التي جاء منها، مؤكدا أن جميع الأطباء والتقنيين البيطريين التابعين له سيبقون رهن إشارة المستهلك خلال فترة العيد، للتعاطي بجدية مع الشكايات التي سيستقبلها من خلال فتح تحقيق موسع وترتيب الجزاءات القانونية بشأنها وفق القوانين الجاري بها العمل.

- قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الاعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط يوم الخامس من شتنبر المقبل. وعن أسباب دعوة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية للاعتصام يوم الخامس من شتنبر المقبل، أكد سعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن السبب يرجع إلى أن هذا اليوم يتزامن مع تقديم أحد المناضلين للمجلس التأديبي.

* الأحداث المغربية:

- اللائحة السوداء للإدارات العمومية. عرى التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم 2017 واقع الإدارة المغربية في علاقتها مع بالمرتفقين، حيث خصصت 72 صفحة من مجموع 173 صفحة، تكون عدد الجريدة الرسمية. والأمر يتعلق ب80 شكاية قدمها مغاربة العالم، و6 قدمها أجانب بالمغرب. و500 شكاية قدمتها النساء بنسبة 23.1 في المائة من مجموع الشكايات. والتقرير استعجل الوزير محمد بنعبد القادر بإخراج ميثاق المرفق العمومي.

- كشفت أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2017 أن الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق (3 ملايين شخص) يحصلون على مستوى أجور ضعيفة، حيث أن 39 بالمائة من الأجراء يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، فيما أزيد من ثلث المسجلين في الصندوق يحصلون على أجور جد متدنية. وحسب بعض التحاليل، فقد تم تسجيل مغادرة حوالي 392 ألف شخص لنظام الضمان الاجتماعي، بحيث بلغ ثلثا المغادرين أقل من 40 سنة، و68 بالمائة منهم يحصلون على أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.

* بيان اليوم :

- أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة عيد الأضحى. وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة يوم الجمعة 17 غشت ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الخميس 23 غشت وكذا يوم الأحد 26 غشت، اللذين يصادفان الرجوع من عطلة العيد. ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار إلى تحميل تطبيق (أ د إم ترافيك) للاطلاع على حالة المرور، واختيار جهاز (جواز) الذي سيتيح لهم المرور بانسيابية عند محطات الأداء بكل أمان وراحة.

- على بعد ثلاثة أيام من حلول عيد الاضحى، شهدت مجموعة من الأسواق، خصوصا بالمدن الكبرى، ارتفاعا صاروخيا في الأثمان. ويرجع هذا الارتفاع، حسب بعض المهنيين، إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض ببعض الأسواق، موضحين أن الأمر يتعلق بالمدن الكبرى التي تم فيها منع بيع الاضاحي بالمحلات والأحياء. ووزارة الفلاحة تطمئن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعبئ بياطرته.

* العلم:

- الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة في القطاع الصحي. إذا كان المغرب في حاجة إلى ما يزيد عن 7000 طبيب، ومثل ذلك في الإطار التمريضي أي في حاجة إلى أزيد من 10 آلاف ممرض من مختلف التخصصات، فإن هناك أطرا طبية تلح على ضرورة إيجاد البديل كحل لتجاوز الخصاص المهول. ودعا الدكتور رشدي طالب، الاختصاصي في مجال الإنعاش والتخدير بهيئة الأطباء، إلى اعتماد سياسة جديدة تقوم على اقتراح وإبداع حلول وصيغ للتغلب على معضلة الخصاص في الأطباء بما يخدم صحة المغاربة، ويضمن متابعة طبية للمواطنين في كل مناطق المغرب.

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 8 في المائة ليرتفع إلى 118.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك. وأبرز مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن الواردات ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة إلى حوالي 278.3 مليار درهم، بينما زادت الصادرات بنسبة 11.2 في المائة إلى 160 مليار درهم،

* الاتحاد الاشتراكي:

- احتل المغرب المركز الرابع في قائمة الدول العربية الأعلى نموا في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما كشفت عنه وكالة (فوكس 2 موف) لأبحاث السيارات. وأوضح المصدر ذاته أن مبيعات السيارات في المغرب عرفت نموا بنسبة يقدر ب2.1 بالمئة بفضل ارتفاع الطلب على السيارات المنتجة محليا، حيث استحوذت (رونو غروب) على ما يقرب من 50 بالمائة كحصة أكبر من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الحالية بإجمالي 43 ألفا و110 سيارة بيعت.

- بلغت قيمة صادرات المغرب من السلع والبضائع 159.79 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، مقابل 143.91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، و132.53 مليار درهم في العام الأسبق. وحققت صادرات المغرب من السلع والبضائع خلال هذه الفترة نموا بنسبة 11.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو تحققها قيمة الصادرات خلال هذه الفترة على مدى الخمسة أعوام الماضية.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول ومهني، وضمان حق كل صحفي في الإعلام أو النشر. وأوضح الوزير، في لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، خصص لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الإجراءات عبر إرساء حرية الصحافة والنشر، والعمل على تنظيم القطاع والارتقاء به وبمنتوجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة به.

- استعرضت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، أمينة لمريني الوهابي، يوم الأربعاء بالعاصمة بنما، تجربة المغرب في مجال النهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية المتعلقة بالنوع في الاعلام. وأبرزت السيدة لمريني الوهابي، في مداخلة لها خلال جلسة مناقشة حول موضوع "القيادة النسائية من أجل المساواة في القرن الحادي والعشرين"، نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب ببنما، أن ما يميز التجربة المغربة في هذا المجال هو المزاوجة بين إصلاح القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمشاركة السياسية ومحاربة العنف ضد النساء، وبين نشر ثقافة المساواة عبر قنواتها الأساسية وهي التربية والإعلام، في ظل الدور المتزايد لهذا الأخير بمختلف أصنافه.

* آخر ساعة :

- كشف تقرير دولي تشرف عليه الجمعية الأمريكية للسرطان، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن 17 ألفا و600 شخص مغربي يموتون سنويا بسبب مضاعفات الأمراض التي يسببها التدخين، مشددا على أن المخاطر باتت تلاحق الأطفال والنساء إلى جانب الرجال الذين يتصدرون قائمة المدمنين على التدخين في المغرب.

- سارع المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية إلى الرد على الجمعيات الحقوقية التي دعت المواطنين إلى الإسراع برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة ووزارة الفلاحة في حال ثبت فساد لحوم أضاحي العيد بالنسبة للأضاحي التي توجد في أذنها أقراط مرقمة. وأصدر المكتب بلاغا يخلي فيه مسؤوليته بخصوص جودة لحوم الاضاحي، مؤكدا أن الأقراط لا تضمن الجودة.

* لوماتان :

- في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للاحتفال بعيد الشباب يوم الثلاثاء القادم، يعود النقاش حول ضرورة تنفيذ سياسة شاملة للشباب إلى الواجهة. وتظل المجالس الجهوية، باعتبارها جماعات ترابية قريبة من المواطنين، معنية بالدرجة الأولى، حيث أن مشاركتها في تفعيل سياسة عمومية لفائدة هذه الفئة، تظل أمرا ليس مرغوبا فيه فقط وإنما ضروريا. وفي تقريره المصادق عليه في 31 مايو الماضي، حمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجالس الجهوية مسؤوليتها في ما يتعلق بالنهوض بظروف الشباب. وشدد على أن هذه الجماعات الترابية ينبغي أن تضطلع بدور القاطرة في جميع المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه.

- إنها خطوة جديدة نحو تكريس التعبير المتعدد عن الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري، خارج الفترات الانتخابية العامة، اتخذتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وهكذا، سيصبح القرار رقم 20- 18 الذي اعتمدته الهيئة في يونيو الماضي، والذي يكرس حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، في احترام لقواعد المساواة والتوازن والتنوع وعدم التمييز، ساري المفعول ابتداء من فاتح أكتوبر، كما هو منصوص عليه في في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 غشت.

* ليبيراسيون:

- سجل مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا طفيفا في يوليوز 2018، بعد أربعة أشهر من الارتفاع من مارس إلى يونيو من العام الحالي. وكشفت الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار الاستهلاك، خلال شهر يوليوز الماضي، انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالشهر الذي قبله. ويأتي هذا الانخفاض المسجل في الشهر الماضي بعد زيادات طفيفة مسجلة في الأشهر السابقة، يونيو (0.2 بالمائة)، ومايو (0.5 بالمائة)، وأبريل (0.3 بالمائة)، ومارس (0.1 بالمائة).

- تجاوزت مدينة أكادير عتبة مليونين ومائتي ألف ليلة سياحية مع متم النصف الأول من السنة الجارية، حيث بلغ مجموع الليالي المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة مليوني و246 ألفا و45 ليلة. وحسب المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، فإن السياح القادمين من السوق الفرنسية حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في مختلف وحدات الإيواء الفندقي المصنفة في مدينة الانبعاث، وذلك بمجموع 522 ألفا و573 ليلة، مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 66 ر26 في المائة، فيما جاء السياح الألمان في المرتبة الثانية ب428 ألفا و29 ليلة.

* لوبينيون:

- قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية "ممتاز". وأضاف الخيام، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، أن المغرب اعتمد استراتيجية استباقية جديدة لمنع أي خطر محتمل لتطرف المغاربة المقيمين بالخارج، مشيدا في هذا السياق بالتعاون الممتاز القائم بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية. وشدد على أنه من الضروري بالنسبة للمغرب أن يكون له حق الولوج كعضو كامل الحقوق إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول).

- صنفت المجلة المتخصصة "كونتينير مانجمنت" ميناء طنجة المتوسط كأكبر ميناء بإفريقيا وال45 عالميا ضمن قائمة لأكبر موانئ الحاويات بالعالم. وأفاد بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط أنه "في أحدث تصنيف لأكبر موانئ الحاويات في العالم، الذي تضعه المجلة المتخصصة (كونتينر مانجمنت)، كرس مركب طنجة المتوسط مكانته ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات في العالم"، مذكرا بأن "هناك بالعالم حوالي 500 ميناء للحاويات". وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط 1 معالجة 3 مليون حاوية، وفي عام 2017 تمت معالجة 3 ملايين و312 ألفا و409 حاوية من حجم 20 قدما، أي بزيادة قدرها 11 في المائة عن القدرة الاستيعابية، وهو الأداء الذي مكنه من الارتقاء لستة مراتب إضافية ليحل في المرتبة 45 في هذا الترتيب العالمي.

* البيان:

- البطء الإداري، وغياب معايير موحدة بين مختلف الإدارات، واستمرار بعض المساطر وطلب وثائق غير ضرورية وبدون أي سند قانوني .. كلها أمور كشفها التقرير الذي أصدرته مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017. وأضاف التقرير أن البيروقراطية لا تزال قائمة، على الرغم من مختلف المبادرات المتخذة لتحسين جودة الخدمات في الإدارة العمومية.

- نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم الخميس بوجدة، مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى ال65 لانتفاضة 16 غشت بوجدة، تم خلاله إبراز دلالتها الوطنية العميقة، وتأثيرها على مسار الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال. وأكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، في كلمة بالمناسبة، أن انتفاضة حاضرة وجدة في 16 غشت 1953 ضد الوجود الاستعماري ستبقى ذكرى للأمة المغربية جمعاء، تحتفي بها كل سنة للوقوف على ما بذله السلف من تضحيات جسورة وما سعوا إليه من أعمال وطنية جليلة فداء للوطن.