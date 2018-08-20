عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين ..

*الأحداث المغربية:

-فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليلة السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة موظفي شرطة، أحدهما برتبة مقدم شرطة رئيس فيما الآخر مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توصل مصالح الأمن، زوال يوم السبت، بإشعار من مواطن من جنسية عربية رفقة زوجته المغربية، أفاد من خلاله بتوقيفه من قبل سيارة للشرطة، عمد طاقمها لاحقا إلى سلبه مبلغا ماليا مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية في حقه.

-تم تعيين الدبلوماسي المغربي، السفير بدر الدين العلالي، أمينا عاما مساعدا مكلفا برئاسة قطاع الاتصال والاعلام بالجامعة العربية. وجرى تعيين السيد العلالي في هذا المنصب بقرار صدر عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وكان الدبلوماسي المغربي الذي التحق بالجامعة العربية سنة 2015، يشغل قبل ذلك منصب الامين العام المساعد المكلف برئاسة قطاع الشؤون الاجتماعية.

*بيان اليوم :

-ثورة الملك والشعب وعيد الشباب .. محطتان للتقييم والتطلع إلى المستقبل. يخلد الشعب المغربي، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، الذكرى 65 لملحمة ثورة الملك والشعب (20 غشت)، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة المستمرة، والتي جسدت أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته، وعيد الشباب (21 غشت) الذي يعبر عن حرص ملكي دائم على تأهيل الشباب الذي يجسد طموح الشعب حتى يضطلع بدوره كاملا في بناء مستقبل المغرب.

-أكدت سميرة الحوات، مديرة وكالة الحوض المائي لسبو، أن الماء ثروة طبيعية نادرة، نحن مطالبين بتثمينها أكثر والحد من الاستغلال العشوائي. وأبرزت الحوات، في حديث للصحيفة، أن تعبئة المياه في القارورات يعتبر تثمينا للموارد المائية، مشيرة إلى أن هذه العملية تخضع، في إطار القانون، لعقود امتياز تمنح للمستغلين، وهو ترخيص تمنحه وكالات الأحواض المائية للشركات. وأكدت أن الكميات التي يتم استغلالها على مستوى الحوض تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع الموارد المائية الإجمالية، ولا يشكل ذلك أي تأثير على الفرشة المائية، موضحة أن كميات المياه المعبأة المستغلة بحوض سبو لا تتعدى 2.3 مليون متر مكعب، فيما تصل الموارد المائية للحوض 5.6 ملايير متر مكعب.

*العلم:

-أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض، خلال شهر يوليوز 2018، بنسبة 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2018، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب2,2 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.

-تفاجأ عدد من الحاصلين على رخصة السياقة بتاريخ سنة 2008، لدى توجههم إلى مصالح تسليم رخصة السياقة لتجديد رخصهم، بأنه تم تمديد أجلها لسنتين إضافيتين إلى غاية 2020. وبهذا فأصحاب هذه الرخص التي لا تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية محميون بموجب مذكرة أمنية صدرت قبل أيام لشرطة المرور.

*الاتحاد الاشتراكي:

-أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن الأضرار المسجلة على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة وورززات، على مستوى دوار ارشك، لا صلة لها بجودة الأشغال المنجزة مؤخرا بهذه الطريق. وذكر بلاغ للوزارة حول تأثير التساقطات المطرية التي عرفها إقليم زاكورة ما بين 13 و16 غشت الجاري على حركة السير والبنية التحتية بالطريق الوطنية رقم 9، أنه خلافا لما جاء في بعض الصحف المحلية والوطنية، فإن الأضرار المسجلة على هذه الطريق على مستوى دوار ارشك التابع لقيادة تامزموط بالنقطة الكيلومترية 000+545 راجع إلى ارتفاع منسوب مياه التساقطات على مستوى منشأة الصرف المتواجدة بالقرب من الرصيف المغمور.

-قال سفير المغرب في المملكة العربية السعودية، مصطفى المنصوري، إن ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء "إيجابية". وأوضح السيد المنصوري، في تصريح صحفي، أن تفقد أحول الحجاج المغاربة في إقاماتهم بمكة المكرمة ومكاتب الحج المغربية والنقاط الطبية التي تسهر على صحة وسلامة المواطنين من ضيوف الرحمان أكد أن "سير عملية الحج تمر في ظروف إيجابية". وأضاف السفير المغربي أن الزيارة التفقدية التي قام بها ضمن الوفد الرسمي للحجاج المغاربة ليلة الخميس/الجمعة مكنت من "الاطمئنان على ظروف إقامة حجاجنا الميامين، والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل تأمين مقام طيب لحجاجنا في الديار المقدسة، تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

*رسالة الأمة:

-أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة عازمة على إنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية على أساس التوصل إلى اتفاق جماعي يتم بموجبه معالجة القضايا العالقة للشغيلة في شقها الاجتماعي، مضيفا في اتصال هاتفي مع الصحيفة، أن التفاوض سيتزامن مع الدخول الاجتماعي والسياسي المرتقب شهر شتنبر المقبل دون أن يحدد موعدا معينا لذلك.

-كشف تقرير التنافسية في العالم العربي لسنة 2018، والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب احتل المرتبة الرابعة عربيا، و32 عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، الذي شمل ترتيب اقتصاديات 12 دولة عربية. وحصل المغرب على معدل 5 نقط من أصل 10 ممكنة، متصدرا بذلك منطقة شمال إفريقيا.

*آخر ساعة :

-أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وعزت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من السنة الجارية هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ2,4 في المائة، والبقع الأرضية بنسبة 2,4 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ1,4 في المائة.

-أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، أمينة لمريني الوهابي، الجمعة بالعاصمة ببنما، أن توحيد جهود الحركات النسائية من أجل المساواة كفيل بتعزيز التمكين السياسي للمرأة ووصولها لمراكز السلطة والقرار للمساهمة في تدبير الشأن العام. وشددت لمريني الوهابي، في مداخلة خلال لقاء نظم ضمن فعاليات الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب بالعاصمة البنمية حول موضوع "النساء والسياسة: المشاركة والسلطة والتمثيلية"، على أهمية المشاركة السياسية للمرأة كآلية تتيح لها المساهمة الفعالة في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم التقدم المساواة والإنصاف بين الجنسين.

*البيان:

-تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف مواطنين من جنسية إسبانية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العملية تمت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مبرزا أن عملية توقيف المشتبه فيهما، المقيمين بطريقة غير شرعية في المغرب، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقهما السلطات القضائية الإسبانية، وذلك على خلفية صلتهما بعملية أسفرت عن حجز 540 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مهربة على متن طائرة مروحية سنة 2012 بإسبانيا، وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

*لوبينيون:

- تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حملة وطنية تحسيسية بمناسبة عيد الأضحى، تحت شعار "من أجل عيد أضحى نظيف". وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تدعو هذه الحملة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في نظافة أحيائهم ومحيطهم، خصوصا أن يوم عيد الأضحى يشهد ارتفاعا ملموسا في حجم النفايات وتنامي بعض الممارسات المضرة بالبيئة وبصحة المواطنين. وأوضح البلاغ أن هذه الحملة تقوم على تعبئة الشركاء المعنيين بالموضوع، ومن ضمنهم شركات التدبير المفوض المكلفة بجمع النفايات، والتي تمت مراسلتها وحثها على بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة الحضرية خلال هذه المناسبة.

-افتتح بالرباط معرض للكتب والصور التاريخية بمناسبة الذكرى ال65 لثورة الملك والشعب، يؤرخ للمعركة التي قادها جلالة المغفور له محمد الخامس من أجل الاستقلال والتحرير. ويقدم المعرض مجموعة من الصور والكتب تتمحور في مجملها حول مرحلة متميزة في تاريخ معركة الكفاح ضد الاستعمار، التي طبعها تلاحم قوي بين الشعب والعرش العلوي، وتسعى إلى الحفاظ على ذاكرة المعركة الوطنية من أجل الاستقلال والحرية. وقال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 غشت الجاري، يشكل مناسبة لاستحضار دلالات معركة الحرية والاستقلال وقيم الوطنية والتضحية التي ميزتها، مضيفا أن الامر يتعلق أيضا "بالحفاظ على جزء من الذاكرة السياسية للمغرب، وتثمين هذا الرصيد الوثائقي المهم ووضعه رهن إشارة عموم المواطنين، بشكل يمكن من تكريس مبادئ حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومة".

* ليبيراسيون:

- شهدت حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة خلال شهر يوليوز الماضي ، عبور أزيد من 2,089 مليون راكب، مقابل مليون و972 ألف خلال نفس الشهر من السنة الماضية، مسجلة بالتالي ارتفاعا بنسبة 5,92 في المائة . وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، استقبل 981 ألفا و589 راكبا في شهر يوليوز الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,89 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في حين واصل كل من مطار مراكش المنارة (374 ألفا و176) ومطار أكادير المسيرة (178 ألفا و650) منحاهما التصاعدي، بتسجيلهما لارتفاع حدد، على التوالي، في 15,93 بالمئة و29,91 بالمئة.