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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: التجنيد الإجباري مقابل 2000 درهم في الشهر

رصيف الصحافة: التجنيد الإجباري مقابل 2000 درهم في الشهر

رصيف الصحافة: التجنيد الإجباري مقابل 2000 درهم في الشهر
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 20 غشت 2018 - 22:50

نبدأ قراءة صحف هذا اليوم بصحيفة «أخبار اليوم»، التي أوردت تفاصيل جديدة عن عودة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، حيث أشارت إلى أنها ستشمل عشرة آلاف شاب سنوياً مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم.

وأضافت الجريدة، في عدد يوم الثلاثاء، أنها ستفرض على الشباب ما بين 19 و25 سنة لمدة 17 شهراً، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة. وأشارت الجريدة إلى أنه لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.

وتطرقت معظم الجرائد إلى هذا الموضوع، حيث استفاضت فيه جريدة "الأحداث المغربية"، مشيرة إلى أنه يشمل الذكور والإناث، ويستثني الكثير من الحالات الاجتماعية، إضافة إلى الوزراء والبرلمانيين إلى حين نهاية مهامهم.

وذكرت "الأحداث المغربية" أن قرار الخدمة العسكرية الإجبارية ينص "على تكوين المواطنين تكويناً أساسياً يمكنهم من القيام بواجب الدفاع عن الوطن، انسجاماً مع الفصل 38 من دستور المملكة المغربية".

وأوضحت أنه سيدمج المواطنين والمواطنات بعد الخدمة العسكرية في الجيش الرديف، مشيرة إلى أنه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.

وفي خبر آخر، كتبت "الأحداث المغربية" أن وزارة الصحة ستشرع ابتداءً من شتنبر القادم في إخضاع المراكز والوحدات الصحية، التي تعتزم الاشتغال في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، وأنها تشترط على الأطباء والصيادلة الحصول أيضاً على اعتماد.

وأشارت الجريدة إلى أن وزارة الصحة، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التغطية الصحية استجابة للمعاناة التي يشكو منها الزوجات في وضعية ضعف الخصوبة في المجتمع المغربي.

وذكرت الصحيفة أيضا أن جدلا دار بين زوجين حول خروف العيد انتهى بتدخل الابن وتعرض الأب لضربة هراوة على رأسه أفقدته الوعي، ودخل على إثرها في غيبوبة خطيرة استوجبت نقله صوب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

أما "المساء" فورد بها أن الدرك والجيش فككا شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات قرب الحدود الجنوبية، تضم سبعة متهين بالاتجار الدولي في الأسلحة. وأضافت أن التحقيق يجري مع جندين في الملف، وعنصر يحمل الجنسية المالية، ومشتبه بهم آخرين ينتمون إلى أقاليم الصحراء، خصوصاً أسا الزاك والعيون والسمارة، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الحربي ومصالح الدرك الملكي نسقتا فيما بينهما في هذا الملف، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وأنه تم توقيف المتهمين السبعة، الذين سيواجهون تهماً بالاتجار الدولي في المخدرات وتهريب الأسلحة.

وفي خبر آخر، أشارت "المساء" إلى أن ما أصبح يعرف بفضيحة صفقة مليون محفظة بوزان دخل منعطفاً خطيراً، حيث وصل هذا الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما تقدم مقاول بشكاية إلى الوكيل العام للملك أشار فيها إلى إقصائه من الصفقة المتعلقة بمليون محفظة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - مروكي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:08
الخدمة العسكرية فرضوها على ولادكم الذين يدرسون في ارقى الجامعات و ينتظرهم المستقبل الجميل اما اولاد الشعب فهمهم الوحيد النجاة من الفقر
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148
2 - عاطل الاثنين 20 غشت 2018 - 23:08
2 00درهم ! حسن من حارس خاص ،حتى الموضفين ديال الجماعة غيتقيدو
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83
3 - ر - ا زاوية الشيخ الاثنين 20 غشت 2018 - 23:08
ههههه هذا ما يسمى بالطنز العكري.....جندو كما تشاؤون فحب الوطن لا يفرض على أحد ولا بغيتو تلوحو بنادم لتمارة وتخليو ولادكوم....يجب أن يكون التجنيد على كل أولاد الشعب وليس ناس وناس كالغني كالفقير كإبن المياوم كا الوزير
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65
4 - ملضي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:08
التجنيد الإجباري والتدريس الإجباري إيمتا !!!!!
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95
5 - ربيع الاثنين 20 غشت 2018 - 23:09
اصلا المجند لايتقضى 2000 درهم.
في 2002 كان ممرض في الخدمة العسكرية بدرجة ضابط صف يتقاضى 350 درهم شهريا
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12
6 - السجن و لا معسكر النظام الاثنين 20 غشت 2018 - 23:10
و الله لا مشيت لهم، هاد الدولة فاشلة فاشلة فاشلة عوض الرقي بالتعليم تقوم بسلك أسهل طريق
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60
7 - حر الحر الاثنين 20 غشت 2018 - 23:10
لا نريد التجنيد بل نريد حقوق العيش البسيذة و تعليم جيد,أنتم تكونون دماركم,أغلبية الشباب يحتقر الدولة و أنتم تجندونهم...
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56
8 - ادن محمد، الاثنين 20 غشت 2018 - 23:13
ادن جميع الشباب سيقدمون طلباتهم ل التحاق بالتجنيد ماداما فيها خلصة شهرية 2000 درهم ربما يقدمون رشاوي للالتحاق بالتجنيد الاجباري الشباب محتاج الى المال وسيكون خيرا لهم تلاكل والمبيت محانا وزبد على دالك رعاية الصحية وتعلم فنون القتال من في المغرب سيرفض الا ادا كتن مجنونا
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24
9 - عاطل الاثنين 20 غشت 2018 - 23:13
مكرهناش تبقى 2000درهم حتا يجد الشاب العمل
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28
10 - الادريسي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:13
اتمنى ان يتم استدعاء ابناء البرلمانيين و الوزراء و الاغنياء و السفراء الى جانب ابناء الشعب لكي يتلقوا دروسا في الوطنية و يتقوا الله في هذا الوطن و الشعب ، حتى نضمن نزاهتهم و تفانيهم في خدمة وطنهم عندما يستلمون المناصب الكبيرة في هذا البلد...
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43
11 - ابرهيم البركاوي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:15
الله ارحم ليام لي دوزنها حنا ب 153 dh فشهر
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22
12 - casquetta الاثنين 20 غشت 2018 - 23:15
le service militaire obligatoire si c pour éduquer les jeunes et surtout leur offrir une opportunité de savoir défendre son pays c bien .mais pour prendre nos jeunes pour etre des plantons chez des officiers comme dans le temps passé je suis contre .donner au jeune une chance d etre utile et surtout vivre dignement et fièrement .
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21
13 - الوزاني الاثنين 20 غشت 2018 - 23:16
الدفاع عن الو طن واجب.اعتنوا اولا بالفيءة التي تشتغل في هدا القطاع حاليا .بما فيهم قدماء جيش و العسكريين الدين يعيشون حياة مزرية
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26
14 - Ayoub الاثنين 20 غشت 2018 - 23:18
Je n'ai plus 25 ans, mais je suis disponible à payer mon service militaire de ma poche, serai je accepté ? pour ses 18 mois de formation
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2
15 - المهاجر الاثنين 20 غشت 2018 - 23:18
2000 درهم شهريا هي 2 مليون ونصف في العام ...ولمدة عامين تقريبا 5 مليون. ...وأكل وشرب ورياضة وحب الوطن. ...واضن انه من الاحسن أن لا يعتمد الاختيار فقط على الطبقة الفقيرة وان يعم كدلك فئة من البنات. ...لأن الفتاة القوية تحترم في مجتمع رجولي كالمغرب
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3
16 - لبيب ع الرحيم وادي زم الاثنين 20 غشت 2018 - 23:19
الانضباط هو القوة الأساسية للجيش، والجندية تصنع الرجال،،
على رجال الدرك، الحرص على تبليغ أوامر التجنيد للمطلوبين، والانتباه إلى اساليب المراوغة التي يلجأ إليها الكثيرون للتهرب وما اكثرها.
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-4
17 - مواطن الاثنين 20 غشت 2018 - 23:19
بعد التجنيد وفي حالة نشوب حرب يجب ان يتكون الجيش من خليط مجتمعي فيه الفقير وإبن الوزير سواسية
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13
18 - التجنيد الإجبارى إجبارى الاثنين 20 غشت 2018 - 23:21
هههههه ومزيانا هادى إلى كانت 2000 درهم فى الشهر كلشى غادى إبغى يمشى للتجنيد الإجبارى غادى إوللى بحال الوظيف واش هاد الراتب غادى إبقا ديما أو غى فى فترة التدريب ؟؟؟ وما صحة هذا الخبر ؟؟؟ إلى كانت صحيحا هاد الأخبار حتى الشيوخ والعجزة غادى إتسجلو هههههه
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5
19 - Roudani abroad الاثنين 20 غشت 2018 - 23:22
صدق من قال ان الوطنية لنا و الوطن لهم.
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13
20 - سلمى العربية خريبكة الاثنين 20 غشت 2018 - 23:22
نحن ك فتيات المغرب مع التجنيد الاجباري لشباب البلد لخلق جيل رجولي لانه اصبحنا لا نميز بين الدكر و الانثى ... مع تمنياتنا بالمساواة في الارث و في الوظيفة العمومية مثل التعليم و التطبيب ... عاش سيدنا
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-50
21 - hmou الاثنين 20 غشت 2018 - 23:23
السلام عليكم وهل أولاد وبنات الوزراء سيخضعون للتجنيد الإجباري ام مادا ولكن في نضري هؤلاء لديهم باسبور احمر واسود وازرق ورمادي وبني وووووو ادن اين هي الوطنية والدفاع عن الوطن هيهات هيهات حتى الفقراء عياو صافي شي كيدافع شي راكب مهني لا لا لا ابدا
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7
22 - مغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:23
بغيت نكون من الأوائل فين امكان لي نحط طلب الترشيح
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-10
23 - جزائري محب للمغرب الاثنين 20 غشت 2018 - 23:23
الي اخوان المغاربة من شاب جزائري و الله تجنيد حاجة شابة انا شاب جزائري كنت في جامعة ما نعرف غير بنات و مخدرات تخرجت ضايع عديت عام تجنيد في صحراء غيرتلي حياتي خرجت نعرف الحياة صح
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28
24 - الواقع الاثنين 20 غشت 2018 - 23:24
باستتناء من ويتابع دراسته هدا يعني عفو مسبق للطبقة البرجوازية
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5
25 - مواطن الاثنين 20 غشت 2018 - 23:25
كيفما قدمتم مشروع التجنيد الاجباري كجل ترقيعي لشغل الرأي العام حبدا لو تتم دراسة مشاريع اكتر موضوعية ونجاعة كالتوظيف المباشر و ملائمة مسالك التعليم مع سوق الشغل لحل مشكل البطالة
لا يمكن لشاب في بداية المشوار أن يقبل بهدا القانون بينما تغتلس و تنهب اموال البلاد من قبل المسؤولين الكبار
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2
26 - موعد ست اشهر الاثنين 20 غشت 2018 - 23:25
التجنيد مزيان لشي مسؤولين فالمستشفيات العمومية + الاعمال الشاقة ، عاد نشوفو الشباب
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5
27 - ماسين الاثنين 20 غشت 2018 - 23:25
التجنيد الإجباري يجب أن يشمل فقط المشرملين والمقرقبين وقطاع الطرق والمتسكعين في الشوارع وفي ارصفه المقاهي والمهلوسبن بالهجره السريه.
فتره التجنيد غير محدوده والعمر غير محدود هو الاخر.
المكان الصحراء القاحله.والسلام
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12
28 - إخذرو الأعداء الاثنين 20 غشت 2018 - 23:26
المرجو أخذ الحيطة و الحذر من بعض التعليقات السلبية التي يظهر أن أصحابها غير مغاربة بتاتا، و ذلك ظاهر من أسلوبهم و تصورهم لموضوع أثار فاجعة لدى أعداء وحدثنا الترابية. و هنا أقصد الجزائر و البوليزاريو.
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-15
29 - wood الاثنين 20 غشت 2018 - 23:27
سياسة الترقيع لا غير ، فمصائب المغرب و المغاربة هي في أولائك الذين يحكمونه ، فدائما قرارتهم ليست بريئة و لها خلفيات و أهداف خفية لا تظهر للعيان الا بعد التطبيق و بعد تنزيلها على ارض الواقع ، حيت نجدها عكس ما أعلن عنه ، فالتجنيد الإجباري له أهداف محددة ، اما المساعدة الإجتماعية فشيء أخر لها قواعدها ، و التعليم شيء أخر ، و التكوين المهني ايضا شيء أخر و غيرها من الامور فكل مجال له أهداف لا يجب خلطها ببعضها . فالمخزن يصر على خلط الامور و مزجها ببعضها بحيث تختلط على المداويخ المغاربة ، فالمخزن لا يكف عن الهاء عياشته و عبيده كل مرة بوهم جديد !!!
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4
30 - عاشق المغرب الاثنين 20 غشت 2018 - 23:27
كم من شاب سيتم انتشاله من مستنقع المخدرات و البطالة..كم منهم سيتحول إلى رجل حقيقي بعد الخدمة العسكرية..قرار رائع سيخدم الكثير من شبابنا وسيربيهم على حب الوطن..
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8
31 - سعيد الراجي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:28
اكبر خطأ وقّع عليه المغرب، هو التجنيد لانه في سنة 2006 تم الغاؤه بسبب وجود مجندين يتبنون افكار متطرفة ونحن نعلم الان ان الشباب المغربي اصبح اكتر تطرفا، ويتسنى الفرصة للضرب، وهاهي امامه ، واخطر شئ هو ان تتعرض المؤسسة العسكرية للضرب كما يقع في الدول الافريقية وتحدت انقلابات
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1
32 - رضا الاثنين 20 غشت 2018 - 23:28
الوحيد في الاسرة تاهو مجبر عليه التجنيد الاجباري ؟
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1
33 - عادل الاثنين 20 غشت 2018 - 23:28
النظام ذكي تشغيل 10000 شاب سنة و نصف ب 2000 درهم شهريا يعني 24 مليار سنتيم في السنة، ثم تشغيل 10000 بنفس التكلفة و هاحنا حاربنا البطالة هههه كلشي غايخدم و يتبيطل تحت شعار دمقرطة التشغيل و البطالة.
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2
34 - anonym الاثنين 20 غشت 2018 - 23:29
هادا ماسميتوش التجنيد الاجباري التجنيد الاجباري اللي تانعرفو هو امشي ايكاجي عامين بلاريال بلا جوج هاد التجنيد اديالكم را غاديين غاتفتحوه كاع الشباب العاطل غادي اهجم اعليكم تا غاتوليو انتوما تجريو اعليهم بالله عليكم واش هادا تجنيد اجباري يمكن ليكم اتسميوه تجنيد اختياري اوتجنيد تخييمي او تجنيد افشوشي اتسائل كيفاش حضرات هاد الميزانية اومنين غاتجيهم لفلوس باش ايخلصوهم والحكومة ماقادراش تزيد تا 100درهم اللطبقة المسحوقة حقق تحماق
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-1
35 - las palmas الاثنين 20 غشت 2018 - 23:29
تجندت اجباري في مراكش ب ٣٠٠ ريال فالشهر سنة 1982
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0
36 - كريم الاثنين 20 غشت 2018 - 23:30
كلشي على ديك " يستثني الوزراء والبرلمانيين "
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0
37 - free thinker الاثنين 20 غشت 2018 - 23:33
قالك يستجيبون للمطالب الشعبية ههه يستجيبون فقط حين لا يؤثر الأمر على مصالح البانضية، اما المطالب الشعبية في ما يخص التعليم والصحة والامن فلا احد يستجيب. قوانين كلها ستؤدي بالبلد الى الانفجار. القنبلة الموقوتة هادي ماشي المغرب
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0
38 - مغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:35
مزيان تجنيد .ولكن خصهوم يبداو بأولاد دكاكين السياسية .
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1
39 - افيون الاثنين 20 غشت 2018 - 23:36
اكفس حكومة ولكن المشكلة فشعب لي مكلخ خضروهوم بالدين وصوتو عليهوم وطلعو لينا لحايا الفاسدين
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2
40 - Wafae الاثنين 20 غشت 2018 - 23:37
انا متافقة مع التجنيد الإجباري... و خاصة للشباب العاطلين لي بلا شغل و من احسن بطبقة التجنيد الإجباري على المشرملين لي دايرين الفوضى في البلاد و مروعين الناس... والله هد التجنيد الاجباري يليق بالمشرمليين .... منهم يستافدو و يفيدو البلاد .... على الاقل يتعلمو حاجة و يتحملو المسؤلية....
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3
41 - Laattaoui mouha الاثنين 20 غشت 2018 - 23:40
A mon avis c'est trop tard de commencer le processus maintenant a savoir que la generation actuelle esclave du telephone portable ne pourra jamais appliquer le slogan de jadis (reclamation apres execution) ceci en plus du fleau du canabis et du riphotrile c'est une generation qui a son avenir derriere elle je ne suis pas pecimiste mais c'est vrai wait and see.
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1
42 - فرصة أمام قلة الترابي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:40
اللي عندو قلة الترابي في الدار راها فرصة العمر باش يربي ولدو يرسلو للخدمة
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6
43 - مغربية الاثنين 20 غشت 2018 - 23:42
حبدا لو يتم التوظيف مباشرة بعد التجنيد ففي هذه الحالة الكل سيكون فرحا بهذه الخطوة
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0
44 - Motherafrica الاثنين 20 غشت 2018 - 23:42
تطالبون بتجنيد أبناء البرلمانيون
و أغنياء و الوزراء
انتم تحلمون لان القانون استتناهم
لان لا يوجد بينهم منقطع عن الدراسة
او عاطل عن العمل
حنى او كان منقطع عن دراسة يمكن ان
يسجلوه في مدارس خصوصية او يشترون له
شهادة مدرسية او طبية
كان على الدولة ان تنشأ شركة لصيانة
البلاد لتشجير و صيانة شوارع و إصلاح
الاراضي الفلاحية و العناية بالحدائق العمومية عِوَض اللجوء الى حلول ترقيعية لن تفيد
المواطن بشيى
بالله عليكم ما مصير هؤلاء الشباب بعد
ان يعتادوا على اكل و شرب و سكن و راتب
شهري
و بعدها ترجعهم الى البطالة
او هناك شيى اخر لا نعلمه من وراء هذه
الخطوة
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0
45 - sohail الاثنين 20 غشت 2018 - 23:43
بغيتوا تقولوا زعما هادك رئيسة الجماعة الزوينة لتهموها بالخيانة سابقا غادي دوز الخدمة العسكرية ؟ لا أظن ذلك
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46 - صنطيحة السياسة الاثنين 20 غشت 2018 - 23:43
قال ليك ندافعو على الوطن ب 2000 درهم


أصلا الوطن باعوه الأغنياء لفرنسا وأمريكا وما بقا فيه حتى حاجة ندافعو عليها

البحر باعوه لأوروبا ... ومنتوجات الأراضي الفلاحية

والفنادق
والمشاريع الكبرى

حتى جمع الأزبال و توزيع الماء والكهرباءؤالحليب مبيوع لفرنسا وما جاورها
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0
47 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:44
في السابق اي في الستينات و السبعينات كان المستفيد من التجنيد الاجباري يتقاضى 15 درهما شهريا و ارتفع الى 150 درهما فيما بعد مع الاستفاذة من un quqart de tarif للسفر عبر القطارات هذا كل ما كان يستفيد منه المجندون في الخدمة الاجبارية و اعتقد ان 2000 درهم شهريا بالنسبة لنظام التجنيد الجديد ستحفز الشباب المغربي على الانخراط بكثافة بل كل من يتم اختيارهم سيكونوا من المحظوظين على ما اعتقد و سيفتح الباب للوساطات و الزبونية و المحسوبية.
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-1
48 - فهيد الاثنين 20 غشت 2018 - 23:44
ما فهمت والو كيقولوا الفلوس والوا وخاص بالزيارة لتقليص النفقات ومنين غادي تجيبوا هذا الفلوس باش تخلصوا هذا الجيش العرمرم 2000×10000
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0
49 - HABIB الاثنين 20 غشت 2018 - 23:45
اريد توضيحا من من يفهم قبل ان يتوقف التجنيد الاجباري بالمغرب كان ممنوع على ابناء الصحراء هل لازال ممنوع عليهم المشاركة .....في سنة 2001 منعت من الالتحاق بوظيفتي حتى ان ادخل التجنيد الاجباري و يوم حضرت الى الرباط و بعد البحث معنا نحن مجموعة تتكون من 35 شاب وبعد وصول دوري تأكدوا من هويتي و تم توجيهي لوحدي الى القائد العسكري المسؤول فسألني من اين انت قلت له من العيون مسقط الرأس نعم اي من اهل الصحراء اجبته نعم طلب من عدم تقديم الاوراق المطلوبة و ضرب لي موعدا مدته ساعة فأجابني عليك الالتحاق بعملك وسلمني شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية .....
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0
50 - ولد حميدو الاثنين 20 غشت 2018 - 23:45
ادا كان فعلا 2000 درهم شهريا فسيصبح تطوعيا و ليس الزاميا و ربما بالمعريفة و من الأحسن أن تكون التجنيد لعشر سنوات و من بعد يحن الله
الماكلة و النعاس و ألمانضة من الفوق ما كاينة حتى فالمانيا
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1
51 - ملاحظ الاثنين 20 غشت 2018 - 23:45
القانون تمت المصادقة عليه وسيباشر في تنفيذه مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية ، للمعنيين بالامر استعدوا للتجنيد ..مضى زمن الاستهتار والتهور الذي افرز جيلا من المشرملين والمجرمين
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52 - جميلة الفرايق الاثنين 20 غشت 2018 - 23:46
كمغربية اطالب الدولة المغربية ان تسقط الجنسية و القوامة والحرمان من الارث لاي شبيه الرجال رافض للتجنيد وافتحوا الباب للفتاة و النساء المغربيات نحن رجال المغرب الحقيقيات وغتشوفو علاياش قادين اما ميخيات مخلفات الاستعمار الفرنسي و الاسباني ما قادين يهزو حتى سراولهم بقى لهم غي يتجندو الله يرحم الرجل المغربي لي ما كانش شي امة فالعالم تقدر عليه وكلشي تيخاف منو هادو ماشي مغاربة هدو قوم جديد خرج علينا حسبي الله ونعم الوكيلسل
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53 - momo الاثنين 20 غشت 2018 - 23:49
حل عادل للقضاء على الكريساج لابد من ارسالهم للتجنيد لاعادة وتسهيل اندماجهم في وطن الام
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54 - رشيد م. الاثنين 20 غشت 2018 - 23:51
بغاو إرجعوا الخدمة العسكرية ، صراحة فكرة ممتازة. يا الله تنقص المشاكل و الكريساج و التعدي على بنات الناس و ... و يترجلو شويا
و الواحد يتعلم الانضباط والالتزام بالمسؤوليات.
ربما المدة طويلة، سنة و نصف، و لكن عموما الفكرة في وقتها.
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55 - عبدو الاثنين 20 غشت 2018 - 23:53
قاليك انسجاما مع الفصل 38من الدستور مبانش ليكوم فالدستور الفصل ديال حق التعليم وفي الصحة وفي الحياة لي هو اول الفصول بان ليكوم غير 38 وعباد الله قلنا ليكوم هاذ الدولة كحلة. اللَّهم أخرجنا منها وان عدنا لها فان ظالمون
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56 - adel الاثنين 20 غشت 2018 - 23:53
و الله حتى هاذ الشباب وللى تيحير.رافضين كلشي.خاصهوم غي الفلوس والنعاس.الناس قبل دوزوا التجنيد ب 6 دراهم في اليوم وراهوم اليوم اطباء ومهندسين ومحامين ناجحين وجلهم من الطبقة المتوسطة والفقيرة.والشباب دليوم غي تدوي معاهوم يدوي ليك على ولاد البرلمانيين والوزراء والاغنياء.باواتنا ما طلعوش من هاذ الطبقات.اش غانديرو نربعو يدنا ونعطيوها للنعاس والبلابلا حيث والدينا ماشي برلمانيين ووزراء.الله يهدي شبابنا.
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57 - Mohammed الاثنين 20 غشت 2018 - 23:54
Le service militaire etait avant une opportunite pour les gens qui ont quitte l ecole ou choment une occasion d apprendre un metier car dans le miltaire on leur apprend presque toutes les bases des travaux comme par exemple peindre, construire, cuisiner, la garde , conduire, , appredre la mecanique ainsi que d autres petits metiers. Une fois le service termine , il peut opter pour s engager dans la vie civile avec courage mettant a l epreuve l un des metiers ayant prefere
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58 - منال بنت عرب اسفي الاثنين 20 غشت 2018 - 23:57
برافو جندو الشباب خصوصا المثليين حيث دكشي لي تيديروا حرام شرعا .... في انتظار تنفيد متطلباتنا بالمساواة في الارث و الوظائف الحكومية و حرية اللباس للفتيات
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