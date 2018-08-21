عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* المساء :

- العثماني يرفع أول تقرير حول التوجيهات الملكية نهاية الشهر. كشفت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينتظر أن يرفع تقريره الأولي حول تنفيذ التوجيهات الملكية، التي جاءت في خطاب العرش الأخير، نهاية الشهر الجاري، لتسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تصحيح الاختلالات التي تعرفها عدد من البرامج الاجتماعية. وأكدت مصادر (المساء) أن عددا من الوزراء المكلفين بتنفيذ برامج ذات طابع اجتماعي يعكفون منذ أيام على وضع اللمسات الأخيرة على خطط العمل، التي سيتم البدء في تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، حتى يكون لها الأثر الملموس على الحياة اليومية للمواطنين.

- قررت وزارة الصحة توقيف ترخيص بيع دواء مضاد للالتهاب يدعى (أرتوتيك) بعدما أظهرت معطيات سوء استعماله من طرف بعض النساء للإجهاض، حيث يباع في الصيدليات بدون وصفة طبية. وراسلت وزارة الصحة مجموعة من الصيدليات بغرض سحب جميع الكميات الخاصة بهذا الدواء.

* أخبار اليوم :

- شهدت حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة، خلال شهر يوليوز الماضي، عبور أزيد من 2,089 مليون راكب، مقابل مليون و972 ألف خلال نفس الشهر من السنة الماضية، مسجلة بالتالي ارتفاعا بنسبة 5,92 في المئة. وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء استقبل 981 ألفا و589 راكبا في شهر يوليوز الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,89 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في حين واصل كل من مطار مراكش المنارة (374 ألفا و176) ومطار أكادير المسيرة (178 ألفا و650) منحاهما التصاعدي، بتسجيلهما لارتفاع حدد، على التوالي، في 15,93 بالمئة و29,91 بالمئة.

- وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات لمواكبة الحركة الدؤوبة للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من يوم الجمعة 17 إلى يوم الأحد 26 غشت 2018. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا البرنامج يهدف إلى تأمين أحسن ظروف السفر في أحسن شروط الراحة والسلامة، مشيرا إلى أنه يشمل تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة - الناظور)، وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات وتسهيل عملية اقتناء بيع التذاكر.



* الأحداث المغربية :

- تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، النصب والاحتيال والولوج الغير مشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف ثلاثة أشقاء من بين المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، يشتبه تورطهم في عملية واسعة لتزوير تأشيرات المجاملة الخاصة بأداء مناسك الحج، فضلا عن ترويج تذاكر سفر عبر الطائرة تم اقتنائها باستعمال معطيات بنكية مقرصنة.

- فندت الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية، والتي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية دون التحقق من صحتها. وأكدت شركة الخطوط الملكية المغربية، في بيان حقيقة بخصوص الرحلة رقم "أت-567" التي ربطت يوم عاشر غشت الجاري بين مدينتي الدار البيضاء ومونروفيا، أن هذه الرحلة ألغيت لأسباب تقنية، وأنه تم إبلاغ حوالي 60 راكبا كان من المقرر سفرهم إلى عاصمة ليبيريا، أنهم سيأخذون رحلة اليوم التالي أي 11 غشت، وأن الشركة ستتكلف بهم وفقا للأنظمة المعمول بها.

* العلم :

- سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي ارتفاعا بلغت نسبته 50, 21 في المئة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فإن مليونين و928 ألفا و320 مسافرا استعملوا مطار مراكش المنارة في تنقلهم في الفترة ما بين فاتح يناير ومتم شهر يوليوز من السنة الجارية، مقابل مليونين و410 ألف و152 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

- افتتح بالرباط معرض للكتب والصور التاريخية بمناسبة الذكرى ال65 لثورة الملك والشعب، يؤرخ للمعركة التي قادها جلالة المغفور له محمد الخامس من أجل الاستقلال والتحرير. ويقدم المعرض مجموعة من الصور والكتب تتمحور في مجملها حول مرحلة متميزة في تاريخ معركة الكفاح ضد الاستعمار، التي طبعها تلاحم قوي بين الشعب والعرش العلوي، وتسعى إلى الحفاظ على ذاكرة المعركة الوطنية من أجل الاستقلال والحرية. وقال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 غشت الجاري، يشكل مناسبة لاستحضار دلالات معركة الحرية والاستقلال وقيم الوطنية والتضحية التي ميزتها، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا "بالحفاظ على جزء من الذاكرة السياسية للمغرب، وتثمين هذا الرصيد الوثائقي المهم ووضعه رهن إشارة عموم المواطنين، بشكل يمكن من تكريس مبادئ حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومة".

* رسالة الأمة :

- أكد رئيس الوفد الرسمي المغربي للحج، محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن عملية تصعيد الحجاج المغاربة إلى مشعر منى مرت "بانسيابية تامة". وصرح ساجد أن تنقل الحجاج المغاربة البالغ عددهم 32 ألف حاج وحاجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية "جرى في ظروف جيدة وانسيابية تامة"، مسجلا بالمقابل بعض "الصعوبات البسيطة المرتبطة بسكن عدد قليل" من الحجاج في مشعر منى، والتي تم التغلب عليها بتعاون البعثة المغربية مع السلطات السعودية.

- دكاترة الوظيفة العمومية غير راضين عن مقترح توزيع المناصب المالية للتدريس في الجامعات والمعاهد. أكد الدكتور حسن الورات، الكاتب العام للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن تخصيص 1700 منصب للتدريس بالتعليم العالي لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، "يعتبر غير كاف، وحلا ترقيعيا بعيدا كل البعد عن حل جدي وشامل لملف الفئة، ولا يبعث على رضى الفئة".

* آخر ساعة :

- بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

- فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليلة السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة موظفي شرطة، أحدهما برتبة مقدم شرطة رئيس فيما الآخر مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توصل مصالح الأمن بإشعار من مواطن من جنسية عربية رفقة زوجته المغربية، أفاد من خلاله بتوقيفه من قبل سيارة للشرطة عمد طاقمها لاحقا إلى سلبه مبلغا ماليا مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية في حقه. وأضاف أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية موظفي الشرطة المعنيين بالأمر.

* لوماتان :

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء الاثنين، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب. وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك أن "تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم". وأضاف صاحب الجلالة أنه "رغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه، الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين".

- ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باستقبال السيد محمد بنشعبون، يومه الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية. وخلال هذا الاستقبال، أدى السيد محمد بنشعبون القسم بين يدي جلالة الملك".

* لوبينيون :

- احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط صدارة قائمة الجامعات المغربية في التصنيف الدولي (رانكينغ ويب أوف يونيفيرسيتيز 2018) لأفضل الجامعات في العالم. وعلى صعيد إفريقيا، احتلت الجامعة المرتبة 24، بينما جاءت في المرتبة 1825 على الصعيد العالمي من بين 11 ألف و992 مؤسسة جامعية عبر العالم. ويعتمد هذا التصنيف بالأساس على الحضور على الإنترنت بالنسبة للمجال الرئيسي للمؤسسة، وكذا تأثير وانفتاح وجودة المؤسسة.

- تخليدا للذكرى الـ55 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تشارك القوات الملكية الجوية في احتفالات هذه المناسبة السعيدة باستعراضات جوية، اليوم الثلاثاء، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال على مشارف نهر أبي رقراق. وحسب بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ستقوم بإحياء هذه الاستعراضات الجوية، الفرقة المرموقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي، وفرقة المظليين "أطلس" التابعة للقوات الملكية الجوية.