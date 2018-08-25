عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت:

* أخبار اليوم :

- لأول مرة تستعد الإدارة المغربية لتحول كبير بعد مصادقة المجلس الوزاري، في 20 غشت الجاري، على التوجهات الاستراتيجية لسياسة اللاتمركز الإداري. وتسابق الحكومة الزمن من أجل إصدار مرسوم يجسد هذه التوجهات قبل أكتوبر المقبل، مع تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم القطاعات المعنية، لتتبع تنفيذ المرسوم ضمن مدى زمني محدد، خاصة أن البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري وصف هذا الورش بأنه "ضروري ومستعجل". وأكد مصدر من الحكومة للجريدة أن "ميثاق اللاتمركز، الذي طالما دعا جلالة الملك الحكومة إلى إخراجه إلى حيز الوجود، سيصدر على شكل مرسوم حتى تعطاه القوة الإلزامية". والتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري جعلت الجهة هي الإطار لتنفيذ سياسة اللاتمركز.

- أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وعزت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من السنة الجارية هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ2,4 في المئة، والبقع الأرضية بنسبة 2,4 في المئة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ1,4 في المئة.

* المساء :

- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه لم يتم التبليغ، إلى حدود نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، عن أي حاج مغربي تائه. وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر ما نشرته بعض مواقع الأخبار حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، أنه "إلى (..) نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق لم يبلغ عن أي حاج تائه"، مشددة على أن مجموع الحجاج أدوا مناسكهم إما كاملة أو على وشك القيام بآخرها وهو طواف الافاضة بعد رجوع أكثر من نصف عددهم من منى الى مكة.

- أكد السفير المعين للولايات المتحدة الامريكية في الرباط، ديفيد فيشر، في بيان افتتاحي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "الولايات المتحدة والمغرب يظلان عازمين على النهوض بالحرية الدينية ومحاربة التطرف العنيف"، مبرزا في هذا السياق أن "المغرب، الشريك القادر والفاعل والذي يعد من الدول الإفريقية الأوائل التي انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، فضلا عن توليه للرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يضطلع بدور عالمي في مكافحة الإرهاب". وتابع السفير الأمريكي المعين قائلا، "أتعهد، في حال تأكيدي في منصبي، بالعمل على تعزيز تعاوننا الأمني مع المغرب من أجل حماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة"، مؤكدا أنه سيدعم جهود الأمم المتحدة الرامية الى المضي قدما نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء.

* الأحداث المغربية :

- الحركة الشعبية .. حرب الزعامة تشتد. في ظل اتساع دائرة الرافضين لتولي محمد حصاد قيادة حزب الحركة الشعبية، والراغبين في رحيل الأمين العام الحالي، امحند العنصر، يعيش حزب السنبلة منعطفا وصف ب"المثير"، وذلك في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح للأمانة العامة للحزب، كل ذلك وسط ترقب كبير من إمكانية عودة العنصر من جديد، الذي لم يحسم بعد، خاصة بعد إدخال تعديلات على القانون الأساسي ألغت مبدأ الولايتين. وأكدت مصادر الجريدة أن هناك أسماء كثيرة قد تدخل السباق مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني في إشارة إلى محمد حصاد، وامحند العنصر، ومحمد أوزين، ومحمد مبديع وأسماء أخرى.

- فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات استخدام شرطي لسلاحه الوظيفي في مواجهة شخص عرضه لمحاولة اعتداء جسدي وهجوم على مسكن الغير بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سيف. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعاينات والمعطيات الأولية، فقد أطلق مقدم شرطة، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أربع عيارات نارية من مسدسه الوظيفي، ثلاث منها أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وذلك بعدما حاول هذا الأخير الهجوم على مسكنه وقام بتكسير قفل باب المنزل وهو تحت تأثير حالة الكحول.

* العلم :

- صندوق الضمان الاجتماعي يدق ناقوس الخطر. تشير آخر الارقام الرسمية لسنة 2017 أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثاني أهم صندوق للتقاعد والتعويضات العائلية، سيعاني من العجز في غضون عشر سنوات. وأشارت الأرقام إلى أن الصندوق صرف ما يناهز 16.52 مليار درهم في الخدمات المتعددة التي يقوم بها، وهي على الخصوص تعويضات عن فقدان الشغل، والتقاعد، والتعويضات العائلية.

- ذكر الموقع الإخباري (لوبوان أفريك) أن ميناء طنجة المتوسط أصبح ينافس اليوم كبار الموانئ العالمية، مبرزا الموقع الرائد لهذا الميناء على المستوى الإفريقي. ونقلا عن تصنيف للمجلة المتخصصة (كونتينر ماناجمانت/تدبير الحاويات)، أكد الموقع أن ميناء طنجة المتوسط هو أول ميناء في إفريقيا، ويحتل المرتبة ال 45 عالميا، مشيرا إلى أن الميناء المغربي يتقدم على بور سعيد في مصر (52) وميناء دوربان بجنوب إفريقيا (65).

* لوماتان :

- عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، ولاة وعمالا جددا بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء. وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

* لوبينيون:

- انطلقت فعاليات الدورة الـ25 لمعرض بكين الدولي للكتاب، التي اختارت الصين المغرب ليكون ضيف شرف هذا العام، ليصبح المرة الأولى التي يكرم فيها المعرض أدب وثقافة بلد إفريقي . ويشارك المغرب في هذا المعرض، الذي يستمر الى غاية 26 غشت الجاري، بما يناهز 500 عنوان بمجموع نسخ يقارب 1000 نسخة موجهة للعرض. ويشتمل البرنامج على ندوات ومحاضرات أكاديمية، إضافة إلى تظاهرة موسيقية من التراث الثقافي الفني المغربي.

-أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم نهاية يوليوز 2018، مقابل 18.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي ب 15.9 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة، التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.